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Вогонь у Раді, Вовина тисяча, Єрмак та по кому Bellingcat? | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #25. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Вогонь у Раді, Вовина тисяча, Єрмак та по кому Bellingcat? | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #25. ВIДЕО

Вітаємо вас, друзі та подруги, на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" від "Цензор.НЕТ"🔥Сьогодні на вас очікує ось таке меню.

🔴 Вовина тисяча, футбол і Bellingcat

І наш перший президентський підсвинок стрімко рушає за торованим 73 відсотками виборців маршрутом до президента Зеленського! Як же можна не відзначити його після такого насиченого подіями тижня?

🟠 Персональний підсвинок для Іллі Киви

За один тиждень нашого "улюбленця" позбавили й вогнепальної зброї, і вологих мрій про науковий ступінь кандидата наук, тож саме час дати йому втішного підсвинка.

🟢 Лещенко, але не той

Наступний наш підсвинок вирушає до міністра аграрної політики Романа Лещенка. Богдане, я таких феєричних історій навіть і не пригадую: МВС затримало американського інвестора-фермера, який замовив кілеру вбивство українського міністра...

🟠 ОБЛТРЕШПОСТАЧ

А в рубриці ОБЛТРЕШПОСТАЧ у нас сьогодні святкує свято власного інтелекту мудрий мешканець Луцька. Який купив в інтернеті підроблені водійські права і раптом з’ясував, що мобільний додаток "Дія" цю пластикову липу ЧОМУСЬ не відображає. І ось тут - хвала інтелекту! - чоловік на повному серйозі зателефонував у поліцію зі скаргою на неякісну підробку!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як Зеленський копіює Порошенка, Гордон і Комаровський в пошуках лохів #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ #24 Шоу.ВІДЕО

Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+11
Odessa.Ltd

19 год ·



Через загрозу життю, Посольство США взяло під охорону головного розвідника України, звільненого ЗЕко-****** за добросовісне виконання своїх службових обов'язків, Василя Бурбу

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21.11.2021 17:03
+3
підтягніться, любі: до ще 6000 трохи

Не буду про позавчорашню передачу писати:
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
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21.11.2021 17:15
+3
зеИУДУ - МРАЗЬ В КЛЕТКУ !!!
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21.11.2021 17:49
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Odessa.Ltd

19 год ·



Через загрозу життю, Посольство США взяло під охорону головного розвідника України, звільненого ЗЕко-****** за добросовісне виконання своїх службових обов'язків, Василя Бурбу

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21.11.2021 17:03 Відповісти
зеИУДУ - МРАЗЬ В КЛЕТКУ !!!
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21.11.2021 17:49 Відповісти
підтягніться, любі: до ще 6000 трохи

Не буду про позавчорашню передачу писати:
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
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21.11.2021 17:15 Відповісти
Єсть 6000!
Поганяймо далі
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21.11.2021 17:39 Відповісти
У меня не получается
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21.11.2021 18:01 Відповісти
де той порох? ****. що він наробив. це і жарт і серйозно, бо щоб хоч в останній рік реально послужив людям а не свинарчукам, не просравби вибори і цого ...лядства не булоб.
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21.11.2021 17:51 Відповісти
 
 