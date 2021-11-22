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Бутусов Юрій (3129) ПВК "Вагнер" (1476) Бурба (82)

Бутусов: Прийде час, коли у студії Шустера стоятимуть звільнені владою розвідники, які організовували спецоперації. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Влада без пояснень звільнила розвідників, які не лише готували операцію із затримання "вагнерівців", а й керували та безпосередньо брали учать у спецопераціях зі знищення багатьох відомих російських терористів, таких як: Гіві, Мотороли, ватажка "ДНР" Захарченка та інших.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шустер про "вагнергейт": Це початок кінця. Повна втрата довіри. Те, що вони зробили з країною за останні 2,5 роки - це реально соромно. ВIДЕО

"Ми бачили дуже сильний, просто вбивчий виступ генерал-полковника Василя Бурби, який керував підготовкою цієї операції. Операції, яка тривала два роки, в якій було задіяно багато людей. Вони віддавали цій справі себе заради того, щоб захистити всіх нас, заради того, щоб ми з вами перемогли у війні з Росією.

І мене дуже вразило… Я розумію, що тут у студії є люди, які голосували на виборах за різні партії, у кожного із присутніх свої політичні погляди, переконання, свої політики, кому вони симпатизують. Але коли говорив Бурба, то він говорив про питання національної безпеки. І от у цих питаннях було 100% (підтримки аудиторії. – Ред.). Дуже важливо, що є речі, і це нормально, які нас роз’єднують. Але є речі, як наша безпека спільна, яку ми можемо зробити лише разом, - і тут у всіх у студії біло спільне бачення і спільне розуміння. Було дуже приємно і велика честь чути ці слова розвідника та бачити 100% на екрані. І так само просто соромно бачити ось на цих стільцях (у студії. – Ред.), де має сидіти влада, - нуль. А знаєте, чому цей нуль? Бо ці люди не відчувають відповідальності за те, що їм довірили.

Генерал-полковник виступив… Його звільнили з посади, ви чули, за один день. Просто без слів, ніхто не спілкувався. Взяли і викинули людину. І це відбулося 15 місяців тому. За всю свою попередню кар’єру він не дав жодного інтерв’ю, але він вийшов і сказав головне для нього: що є розвідники, які цю операцію готували, які готували багато інших операцій, які керували і безпосередньо брали учать у спецопераціях зі знищення багатьох відомих російських терористів (Гіві, Мотороли, ватажка "ДНР" Захарченка). Прийде час, і в цій студії ті люди, які робили ці спецоперації, також будуть тут перед вами. Я впевнений, що такий час настане. В цій операції брали участь і її готували люди, які керували захопленням російського терориста Цемаха. І після того, як його захопили, президенту України і голові Офісу Єрмаку, я думаю, всі пам’ятаєте, як під оплески звільнили кілька десятків полонених після цього.

Але, на жаль, коли треба оплески, то влада є. А коли треба відповідати за тих людей, хто робить свою роботу і захищає країну, - влади нема. От такий у нас парадокс в країні відбувається. І Бурба говорить про розвідників, яких підставили, яких викинули на вулицю, звільнили з військової служби. За що!? Христо Грозєв, болгарський журналіст зміг розібратися за ці 15 місяців, що відбулось. А українська влада – ні".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окрім Бурби, ТСК не допитала жодного учасника засідання в кабінеті президента. Розслідування проводилось, щоб приховати правду, - Бутусов про справу "вагнерівців". ВIДЕО

Нагадаємо, що на тому ефірі була продемострована розмова із колишнім головою ГУР МО Василем Бурбою. Сам він не зміг буди присутнім на прямому ефірі через виклик в СБУ на допит, який отримав перед програмою.

Бурба розкрив деталі отримання вказівки про перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Зокрема він повідомив, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, вказівку дав сам президент Зеленський. Бурба також висловив припущення, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові. Крім цього, ексголова ГУР МО повідомив, що всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили. І не просто звільнили з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+30
От що ясно з цієї історії. Нам потрібні справжні офіцери. Для яких власна честь і гідність держави понад усе.
Такі не будуть шаркати ніжкою перед кожним самодуром у владі.
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21.11.2021 18:01
+29
Это успехи твоей паРашки...
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21.11.2021 18:34
+26
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21.11.2021 18:15
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21.11.2021 18:00 Відповісти
Чому немає на Цензорі трансляції Віче на Майдані?
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21.11.2021 18:05 Відповісти
може тому що 21століття 21 рік 21 число?

2 години 52 хвилини до 21 години 21 числа 21 року 21 століття
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21.11.2021 18:08 Відповісти
По НВ йде трансляція онлайн.
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21.11.2021 18:15 Відповісти
СПАСИБО 👏👏👏❤️ всем честным журналистам за их нелёгкий труд , бесстрашие , настойчивость ! 💙
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22.11.2021 08:26 Відповісти
Статья 111 УК.

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21.11.2021 18:18 Відповісти
у жіночому образу сцикло просто близнюк Шм.ндель.
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21.11.2021 18:20 Відповісти
пора.... на ростов
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21.11.2021 18:00 Відповісти
Какой Ростов? Только Аскольдов переулок в городе Киеве, а затем карьер на житомирской четвертке.
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21.11.2021 18:33 Відповісти
Если будет условный Ростов , значит следующий при…-БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ Пожизненный срок с полной конфискацией ! к
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22.11.2021 07:59 Відповісти
Пожизненный срок и конфискацию с помощью вязток можно и отменить, а вот ликвидацию нет.
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22.11.2021 09:23 Відповісти
От що ясно з цієї історії. Нам потрібні справжні офіцери. Для яких власна честь і гідність держави понад усе.
Такі не будуть шаркати ніжкою перед кожним самодуром у владі.
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21.11.2021 18:01 Відповісти
Відповідальних журналістів у нас також обмаль.
Пан Юрій робить титанічну роботу.
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21.11.2021 18:03 Відповісти
Нам бы таких офицеров как в Чили, Турции, Греции, Израиле и многих других странах ..

- там офицеры не стали бы терпеть открытое предательство своей страны..
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21.11.2021 18:11 Відповісти
таких турецких офицеров, которые оккупировали северную часть Кипра? нам таких не нужно. такие офицеры в рашке
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21.11.2021 18:14 Відповісти
да, именно таких
офицеры должны оккупировать, воевать, устраивать перевороты, защищать от врагов - на то они и военные, а не жаловаться на ток-шоу
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21.11.2021 18:16 Відповісти
может вы очень хотите греческих "черных полковников"? или тех, кто расстреливал людей на стадионе в Сантьяго? брать на работу ботов, которые не знают истории. как можно(
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21.11.2021 18:15 Відповісти
постреляли коммунистов?
- ну и что в этом плохого?
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21.11.2021 18:18 Відповісти
в том что не по закону
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21.11.2021 23:04 Відповісти
А предательство ,это по закону?
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22.11.2021 08:56 Відповісти
так чем ты от них отличаешься?
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22.11.2021 12:19 Відповісти
От кого именно?
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22.11.2021 13:13 Відповісти
от комуняк
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22.11.2021 13:29 Відповісти
И что было не так? После этого Чили стала самой динамично развеивающийся в своем регионе страной .
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22.11.2021 08:55 Відповісти
Зелене чмо, має зрозуміти, що в нього немає 73% підтримки, навіть 20% немає.
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21.11.2021 18:02 Відповісти
А чем понимать он может? Член же об рояль разбил 😂
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21.11.2021 18:06 Відповісти
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21.11.2021 21:18 Відповісти
решение принимат гебня ,и даже не его папа Карла - Каломой
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22.11.2021 08:03 Відповісти
Похоже, зелёной шобле таки приходит звиздец...
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21.11.2021 18:05 Відповісти
Єрмака першого на палю.
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21.11.2021 18:06 Відповісти
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21.11.2021 18:15 Відповісти
Здрасьте . Ермака назначил зеленский , заявив ,что ПОЛНОСТЬЮ ЕМУ ДОВЕРЯЕТ И УЙДЁТ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С НИМ ! Хвати уже скиглить про хорошего сЦАРЯ ! Один Ермак ничего не решает ,главное ЗЛО "СКОМОРОХ
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22.11.2021 08:08 Відповісти
Другого на палю:зрадника,брехла Порошенка.
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21.11.2021 18:08 Відповісти
ЗЕбанат Nepran Lagidnyi в чому Порошенко зрадник і брехло? )
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21.11.2021 18:11 Відповісти
Порохолизе,томущо воно олігарх,брехло і сцикло.
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21.11.2021 18:47 Відповісти
ЗЕбанат Nepran Lagidnyi у чому саме Порошенко зрадник і брехло?
Сцикло Порох?
Він не боїться ходити без охорони на відміну від твого любовніка Оманського Віслюка.
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21.11.2021 18:53 Відповісти
це не простий Зебанат; це - провокатор під проксі. І скоріш за все - пригожинський. Міняє флажки, що маски в пандемію.
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21.11.2021 19:02 Відповісти
Набутилочний, ти топиш за олігарха,який разом з іншими висмоктує соки з України за партнера Мєртвєчука,Новінського за того хто винен в Іловайській трагедії,оточенні під Дебальцеве і Луганську за істоту,яка просила дозволу у Фірташа на президентство.
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21.11.2021 19:04 Відповісти
Вот странно, как у дебилов складывается это в голове? Когда Порох "тянул соки со страны" -- деньги в казне были и страна развивалась год от году. Как Порох перестал "тянуть соки" -- так деньги кончились и страна покатилась в задницу. Вам не пора перестать пить?
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21.11.2021 19:11 Відповісти
То троляка зебильная, в спам его.
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21.11.2021 20:23 Відповісти
Гнида 🤢без мозгов -
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22.11.2021 08:11 Відповісти
Спочатку сам злізь з пляшки , валянок . .
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21.11.2021 18:12 Відповісти
Кокошнік тобі швабра в ануса вже не муляє?
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21.11.2021 18:48 Відповісти
Кокошнік - то твій козломордий брат ,, проспись мудило . ! А по друге - чому мені має муляти швабра в твоїй - ануса) . ?? .
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21.11.2021 19:05 Відповісти
Набутилочний, ти тут смердиш своїми шоколадними лаптями,як холоп порохла.
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21.11.2021 19:10 Відповісти
Тот ти всрався , тому тобі й смердить . Сходи помийся , ЗЕсранець .. .
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21.11.2021 19:27 Відповісти
У тебя бот подолятский ж-па ,больное место.Все время болит?
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22.11.2021 08:58 Відповісти
Вот сейчас у вас полным ходом идет время "только бы не Порошенко". Чем теперь недовольны? Это же то, чего именно вы и хотели. Вот и кушайте, пока не стошнит.
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21.11.2021 18:13 Відповісти
вони, касапи, а провокатор Хйула Nepran Lagidnyi в т.ч. - цього і добивались.
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21.11.2021 19:04 Відповісти
АнМур.Ти зашкварений порохолиз,тобі і таким,як ти Україна похєр, головне,персоналії,які вам гнидам платить.
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21.11.2021 19:08 Відповісти
Как отличить кацарылого бота от человека? У них постоянно болит ж-па.
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22.11.2021 09:00 Відповісти
Вчора падляк нагнав кучу ботви на сторінку Бутусова у фейсбук . Аж в очах від них мерехтіло . А на Цензор бояться лізти , гниди. .
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21.11.2021 18:10 Відповісти
До Лещенка на ютуб канал теж нагнав. Таких хвалебних постів я ніколи в житті не бачив.
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21.11.2021 18:13 Відповісти
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21.11.2021 18:24 Відповісти
Третього на палю, маріонетку Коломойши Зелупу.
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21.11.2021 18:24 Відповісти
Ты бы уже с кумирами определись.То ж-па то лупа.
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22.11.2021 09:02 Відповісти
порохоботи знаючи про зради,підлість,жадібність,сцикливість порохла,продовжують його вихваляти, тому порохоботи огидніші і жалюгідніші ніж Зелупа.
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22.11.2021 09:16 Відповісти
Не істеріть. Ви лох із лохів. Так зазначив лікар Коморовський. Крапка.
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22.11.2021 18:06 Відповісти
Ніхто так і не дав відповіді на питання про те, якого хера Бурба виконав УСНУ вказівку керівника ОП? Адже йому мав бути наданий документ, підписаний Президентом та ще й з рук самого Президента! Невже розвідник такого рангу не знайомий з протоколами надання наказів? Щось тут мутне...
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21.11.2021 18:28 Відповісти
Когда проводится секретная спецоперация обычно на каждое действие создается 25-30 секретных документов и по 15 копий с каждого...
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21.11.2021 18:40 Відповісти
ну во-первых они не в студии должны стоять, а восстановлены в своих должностях и награждены!
А Бутусову должно быть стыдно, как она цензоре топил за зеленского на выборах 😕
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21.11.2021 18:28 Відповісти
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21.11.2021 18:32 Відповісти
Это успехи твоей паРашки...
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21.11.2021 18:34 Відповісти
Вже час Бутусову започаткувати партію.
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21.11.2021 18:39 Відповісти
був він юдеботом; тепер, напевно - буде смешкоботом. Або з інщим популістом... таких чимало: разумков, аваков, тощо.
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21.11.2021 19:23 Відповісти
Наша з вами біда в тому що ми віримо в чесні вибори, не буде чесних виборів, останні чесні вибори були в 2019 році на яких програв Гетьман України П.О. Порошенко. Як ви думаєте, був би він злодієм, він так легко віддав владу
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21.11.2021 18:41 Відповісти
Ні, будуть чесні через додаток Дія та сервісні центри мвс(
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21.11.2021 19:37 Відповісти
Выборы - это то мероприятие, где каждый без принуждения собственноручно выбирает того, кто потом его будет иметь! И второе - ещё известный первый канцлер Германии Отто Бисмарк сказал - если бы народ что-то решал, его никогда не допустили бы до выборов! И ещё одно - Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов.
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21.11.2021 23:41 Відповісти
А кто хозяин студии Шустера ? Шустер Коломойскому долг отдал ? Порошенко при власти вообще его выгнал из страны ....
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21.11.2021 18:43 Відповісти
????.....нууу.....Моссад так не работает! Имя руководителя Моссада до 1958 г. было засекреченным, это была не публичная личность и организации он имел свой псевдоним.....
Ну....дальше не продолжаю...
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21.11.2021 18:44 Відповісти
СЕЙЧАС - Людям полиция заблокировала вход на Банковую
https://www.youtube.com/watch?v=ApfQ4aWJAFQ
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21.11.2021 18:46 Відповісти
Людей начали бить!
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21.11.2021 18:49 Відповісти
Татаров решил сделать подарок Ермаку - унизить и побить Майдан
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21.11.2021 19:12 Відповісти
ні - ні - ні.... нехай краще прийде час коли в студії будуть стояти звільнені зелені криси (щури)...
а ще краще не в студії а в залі суду....щоби відповісти..і за звільненя офіцерів високого рангу також...
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21.11.2021 18:46 Відповісти
Повністю згоден з Бутусовим. Бо скоро таки прийде той час, і в цьому немає ніякого сумніву,що розвідники,які готували цю операцію,будуть стояти у шустера,та приймати заслужені оплески,а вся ця зе-гидота буде теліпатись у зашморгах. Якщо в растов не встигне чухнути...
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21.11.2021 19:43 Відповісти
мне стыдно..., я не голосовала за слуг и пыталась отговорить всех, кто хотя бы хотел слушать, но увы..., а так же сейчас стыдно тем, чьими руками эту команду привели во власть...или им как и тогда, просто прикольно...
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21.11.2021 20:00 Відповісти
Олигархи хотят поставить своего ручного президента как Ющенко или Порошенко!А Зеленский им красть не даёт.И олигархами очень сильно не нравится антиолигархзический закон!Вот откуда иируки растут.Вот откуда чёрный пиар против Зеленского.Дави их Зеля.Народ с тобой!Слава Украине! Долой олигархов и их схемы по разворовыванию страны и людей!Почему минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше чем в ЕС ?Почему нет часовой оплаты труда как в ес и во всем цивилизованном мире?По тому что олигархам это не выгодно из своего кармана платить налоги и европейскую зарплату!А все это можно сделать за три дня на законодательном уровне!Поднять минимальную зарплату в три раза,тем самым заставить олигархов платить нормальные европейские налоги как в ес !Почему в 16 году снизили ставку есв в два раза и тем самым обрекли пенсиоеров на голодную смерть?Правильно!Чтобы как можно больше денег оставалось в карманах олигархов и крупного бизнеса,а народ пусть голодает...
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21.11.2021 23:41 Відповісти
Давно я так не ржал, чувак жги ещё )))))
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22.11.2021 09:34 Відповісти
Порошенко підлий олігарх, маскується під патріота,Ахметов,коломойський,новінський,тарута, то одна банда.
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22.11.2021 14:24 Відповісти
чому бурба повірив ермаку? хто такий ермак для бурби? сюр якийсь, як в криму мля (не було наказу), чому бурба згідно закону не вчинив? задумайтесь...
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21.11.2021 23:55 Відповісти
не має відповіді від головнокомандующого, діємо згідно плану, хто такий ермак? чому так? у нас завжди, імхо
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21.11.2021 23:56 Відповісти
сам же бурба сказав що кгб білорусі також добре впоралося, то потрібно було діяти, не зважаючи на якошось дермака ... імхо
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21.11.2021 23:58 Відповісти
ЗЕк явный враг Украины. По нем с Ермаком давно фонарный столб плачет.
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22.11.2021 01:24 Відповісти
Радует,что зелень вся гинет так же резко как появилась и сразу всем кодлом
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22.11.2021 01:58 Відповісти
 
 