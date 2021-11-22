У новому випуску "Легко-шоу" Денис Казанський розповів про революції, Донбас, російську експансію та ютуб. ВIДЕО

Денис Казанський на честь Дня Гідності та Свободи розповів про українські революції, Донбас, війну, журналістику та міграцію в ютубі.

Дивіться світоглядну розмову з медійником в новому випуску "Легко-шоу" на каналі Цензор.НЕТ.

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- Чому Україна вже ніколи не буде проросійською?

- Чи повернеться окупована Росією частина Донбасу під контроль України?

- За яких умов у нас вийде домовитися з Росією?

- Чи зможуть вирости молоді проросійські "шарії" із тіктоку?

- Чому ютуб стає все популярнішим?

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21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи - на честь двох знаменних подій: Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Помаранчева революція розпочалася 22 листопада 2004 року як реакція на масові фальсифікації президентських виборів. Центральна виборча комісія України повідомила, що лідирує тодішній прем'єр Янукович. І ці дані різко відрізняються від даних екзитполів декількох груп соціологів, які відразу після закінчення голосування оголосили про перемогу Ющенка.

21 листопада 2013 року кілька сотень студентів і громадських активістів вийшли на Майдан Незалежності через відмову Віктора Януковича підписувати Угоду про Асоціацію із Європейським союзом.

Проєкт "Легко-шоу" реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція УКФ може не збігатися з думкою авторів.

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