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"Агентурний псевдонім Єрмака в Росії - Тімофєєв", - Москаль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Екснардеп Геннадій Москаль заявив, що голова ОП Андрій Єрмак працює на російські спецслужби і назвав його агентурний псевдонім.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Москаль сказав в ефірі 5-го каналу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У справі ексглави Київського СБУ Щеголєва допитали Геннадія Москаля

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+71
И у клована "Буратино"
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22.11.2021 09:56
+44
Тимофей тимошка ху#лу доносит немножка...
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22.11.2021 09:59
+39
ну вот, уже все знают что ермак кремлевский шпион. и это русское чьмо продолжает руководить Украиной , и все это терпят.
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22.11.2021 10:02
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То есть он должен был не понять,что зекрыса уже всех слила ,в чем оно само потом по ТВ призналось,и похоронить наших агентов?у зебилья дойти до сути не получается никак ,т к полный дегенерат мог голосить в войну за зекрысу -аксиома)
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22.11.2021 11:05 Відповісти
🎯🎯🎯🎯🎯🐲🤢🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼
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22.11.2021 12:27 Відповісти
А що би ти зробив, якби тобі передали команду президента?
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22.11.2021 16:28 Відповісти
Это для СБУ не интересно, им интересно откуда у журналистки Соколовой информация по предательству о ванергейте!
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22.11.2021 10:51 Відповісти
сценарий "Вагнер" для баяна с оркестром шпилили все кому не лень, копипастя инфу с "Комсомолки", а здесь чисто "информация для служебного пользования" попала в руки заангажированным "журналистам"...А это уже мает назву "утечка секретной информации" - за такое "доброжелателю" тюрьма 100%.
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22.11.2021 13:39 Відповісти
Стесняюсь спросить ,а при чем журналисти, они шо подписку о разглашении давали??? Есть информация- подают обществу ,или у нас уже как в рашке у пуйла за пости в буке сажают???
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22.11.2021 14:21 Відповісти
стесняюсь ответить, но СБУ ищет источник утечки информации, а не привлекает к ответственности "журналистку". Хотя за опубликование в публичной плоскости секретных сведений наступает уголовная ответственность - Ассанж вам для примера.
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22.11.2021 15:28 Відповісти
или у нас уже как в рашке у пуйла за пости в буке сажают???
---------------------------------
к ответственности начали привлекать еще с 16 года.
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22.11.2021 15:43 Відповісти
Зеленського знищить не «вагнергейт» і факт зради. Зеленського нищитимуть порожній холодильник і зростання тарифів на все (сьогодні якраз обговорювалась вартість «електрики з газу» - в очікувані 5,5 грн/кВт не виходить влізти, буде 9,0-9,1 грн за теперішньої ціни газу), а слідом тотальне зростання цін. Ну і політики, що вже успішно пасуться на електораті Зеленського і «слуг».

А поки треба лише дочекатись, доки рейтинги влади впадуть нижче 15%. От коли все покотиться в прірву - тоді і вирине історія про держзраду. Бо за економічні питання, за соціалку зачепитись буде складно - це не каране. А за «вагнергейт» якраз і зачепляться.

Бо це поки не є мейнстрімом - всі ці локальні скандали довкола держзради, її локалізації і персоналій «кротів» (з таким розмахом він у владній команді явно не один - хтось же організував знищення, як нагадала Яніна Соколова, в нашій розвідці відділку, що займався російськими агентами в наших спецслужбах). А от після перетину межі в 15% це має всі шанси стати мейнстрімом. І інструментом, через який поховають всю цю владну команду.
ОЛЕКСІЙ ГОЛУБУЦЬКИЙ
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22.11.2021 10:52 Відповісти
ну вони можуть обговорювати скільки заманеться,але й вони розуміють,що грошей нема в людей, й бодвай піднимуть,так нихто не буде платить. я не буду за таку ціну платить,хочь всерись!
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22.11.2021 12:39 Відповісти
Будешь! Через месяц отключат.
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22.11.2021 13:00 Відповісти
всем не отключат.-это во первых.
во вторых,вот из-за таких трусливых тварей как ты,ЗЕлёные гниды и имеют Украину!
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22.11.2021 13:03 Відповісти
это не "зеленые гниды" имеют Украину, а условия кредиторов.
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22.11.2021 13:45 Відповісти
Прежде чем кидаться словами, необходимо оценивать ситуацию в масштабе страны ,а не твоего двора. Готовся к однозначному подорожанию всего и удешевлению своей зароботной платы(покупательной способности). И Украина будет территорией,а не государством,пока правят страной олигархи...
И будешь ты платить как миленький.
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22.11.2021 16:11 Відповісти
эта страна не будет государством до тех пор,пока рабы,вроде тебя,в ней будут перед панами спины гнуть.
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22.11.2021 16:39 Відповісти
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22.11.2021 20:36 Відповісти
ну вот, а то Козырь, Козырь. какой, нахрен, из дЕрьмака Козырь?
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22.11.2021 10:53 Відповісти
Треба скинутися бубочці на фортепіано: хай займається грою любимим стилем.
Піаніст оригінального жанру.
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22.11.2021 10:59 Відповісти
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22.11.2021 11:01 Відповісти
Почему-то лично я нисколько этим фактом не удивлен.
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22.11.2021 11:06 Відповісти
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22.11.2021 11:07 Відповісти
Сам факт наявності в ОПУ Єрмака вщент руйнує всі байки про якогось неймовірно хитрого, цинічного та виверткого Зеленського. Єрмак тому й з'явився біля Зеленського, бо вчорашній комік сам керувати країною не хотів і не вмів, а попередній голова ОП Богдан його примушував робити бодай щось. Богдана замінили на оператора теплої ванни і відтоді у Зеленського і Єрмака тандем нерозривний.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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22.11.2021 11:20 Відповісти
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22.11.2021 20:58 Відповісти
..а яка у москаля агентурне поганяло й чому вiн тiльки зараз розкрив агента Кремля...???
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22.11.2021 11:33 Відповісти
Тому, що тільки зараз він про це достовірно дізнався
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22.11.2021 11:57 Відповісти
Был такой анекдот. Ставка гитлера. Идет подготовка к крупной военной операции, разложены военные карты. Присутствующие склонились над ними, думают....Тут, открывается дверь, забегает некто с фотоаппаратом, всех растолкал и зафатографировав документы, убежал. Гитлер недоумевая спрашивает у окружающих
－Кто такой？ Ему отвечают, －Так это же советский разведчик , Штирлиц.！ Гитлер , － Так почему он не арестован！！？Борман отвечает, －А смысл？Ведь он все равно отбрешется！😀😀😀
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22.11.2021 12:00 Відповісти
А що це поміняє, Агент...неАгент？....
Уборщица кричала, Вот ведь пройда,
Подумаешь, агентишка какой－то,
У нас в девятом ПрЫнц из Сомали！
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22.11.2021 12:16 Відповісти
Когда говорят агент, или предатель. Шины должны гореть, уже вчера!
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22.11.2021 12:25 Відповісти
Ермак Тимофеевич...
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22.11.2021 12:55 Відповісти
Якщо це не спростовано-то значить це правда.Ну і як це можливо в країні,яка пережила вже як мінімум 2 революції,остання з яких була кривавою,з численними жертвами?
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22.11.2021 13:04 Відповісти
Вчора активісти у Києві не просто відзначали День гідності та Свободи.
Вони поставили ультиматум Зеленському - звільнити Єрмака. Як можливого зрадника. Як узурпатора влади, який підім'яв під себе і ВР і КМУ. Який повернув в Україну типове середньовіччя з фаворитизмом і непотизмом.
І тут буде як завжди. Вовочку зараз в ОП накрутять: та вони тебе на слабо перевіряють. Покажи їм те, що тобі Лерос показав. Фігасє, вони мають зухвалість ще у Найвеличнішого щось вимагати? Право посполитих лише просити і вигукувати біс і браво, а не "геть".
І Зеленський дасть дєрзку відповідь через Арестовича і "Укрзалізницю" типу: "Хто проти Єрмака - той рука Москви", а усі міністри і Арахамія це підтвердять.
Ну а офіційний офіс і САМ - просто промовчать на цей ультиматим, ніби і не чули. Тобто зроблять помилку усіх авторитарних режимів - покажуть зневагу. Ну і якщо це буде не останньою краплею, то передостанньою точно.

Бо коли говорять про необхідність діалогу, а опонентів зневажають, то мають знати: опоненти це ті, хто має за плечима 2-3 революції і війну.

Віктор Бобиренко
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22.11.2021 13:33 Відповісти
А сьогодні всі активісти почали получати протоколи за вчора...
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22.11.2021 14:08 Відповісти
а третья какая?
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22.11.2021 15:18 Відповісти
Если Ермак сегодня-завтра не подает в суд за дезу от Москаля, значит, таки, правда
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22.11.2021 14:05 Відповісти
рука дЕрьмака уже срослась с задницей Зэлика.
они больше не смогут существовать раздельно.
теперь это один гибридный организм.
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22.11.2021 14:47 Відповісти
всегда думал, что Москаль будет министром внутренних дел
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22.11.2021 15:17 Відповісти
Это и так видно по его поступкам.
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22.11.2021 15:54 Відповісти
Вчера Зеленскому поставлен ультиматум - до 1 грудня звільнення Єрмака.
Після 1 грудня - Всеукраїнська акція протесту.
Відновлення Самооборони Майдану
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22.11.2021 16:01 Відповісти
А где были все эти активисты, когда Порох с Медведчуком бабло пилил, закрывал глаза на "ватные" ТВ каналы, инициировал "Роттердам+" в интересах Ахмета и т.д
Что-то ваш патриотизм больно избирательный получается.
Невольно вспоминается известное клише, что патриотизм - последнее прибежище негодяя.
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22.11.2021 16:28 Відповісти
А то тьІ видел кам пилили, трепло.
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22.11.2021 16:30 Відповісти
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22.11.2021 19:43 Відповісти
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22.11.2021 19:44 Відповісти
пиши заяву, ты - избранный. только ты знаешь что во всем виноват Порох , И почитай про Даннинга- Крюгера
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22.11.2021 19:46 Відповісти
Баканов шоле
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22.11.2021 16:46 Відповісти
А кликуха Козырь по какому ведомству?
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22.11.2021 16:49 Відповісти
А это погоняло для братвы.
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22.11.2021 18:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BXgdX6X-GDc
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22.11.2021 17:11 Відповісти
Г. Москаль ще жодного разу публічно не збрехав.
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22.11.2021 17:31 Відповісти
Екснардеп Геннадій Москаль заявив, що голова ОП Андрій Єрмак працює на російські спецслужби і назвав його агентурний псевдонім. Джерело: https://censor.net/ua/v3300802


Ото вибрали фани Глобородька фсбешну владу в Україні
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22.11.2021 18:07 Відповісти
Москаль ( наш) херни не скажет, он мужик рубаха, рубит напрямую с плеча.
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22.11.2021 18:09 Відповісти
Ляшко №2
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22.11.2021 18:12 Відповісти
Кому и кобьіла - невеста , а мент - настоящий генерал ...
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22.11.2021 19:13 Відповісти
Ну если не прятался тады точно самый настоящий генерал
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22.11.2021 19:23 Відповісти
Устроили клоунаду з бывшими ментами та СБУШНИКАМЫ.
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22.11.2021 18:32 Відповісти
Українські патріоти вимагають від Зе звільнити Єрмака. Наївні ! Це Єрмак може звільнити Буратінку, і помножиьи його на нуль як захоче а не навпаки. У Буратіки в голові крім тирси нічого нема. Без Єрмака або Богдана воно ні на що не здатне. . Хіба що кривлятися в шапіто шоу.
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22.11.2021 18:42 Відповісти
От би знайти такого Москаля на кожного зебуїна. Щоб прокричав голосно у вухо - Зеленський зрадник. А ти - довбо йо.
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22.11.2021 19:49 Відповісти
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22.11.2021 20:51 Відповісти
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22.11.2021 21:05 Відповісти
Тимофеев , выходи ! Выходи , подлый трус !
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22.11.2021 22:17 Відповісти
Стоп ,а агентурный псевдоним Ермака Козырь тогда в какой стране ?
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23.11.2021 05:03 Відповісти
Вони вже заплуталися (((:
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23.11.2021 10:57 Відповісти
Це каже ахметівський адвокат, мусорило ? А передачу веде Югік, який віддав кацапам Тумгоєва?
Комусь повірив би, а цим (((:
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23.11.2021 10:28 Відповісти
Олег Шарп, 23:24

"Московський комсомолец" дуже розпереживався за Андрія Єрмака. На Росії прямим текстом пишуть, що глава ОПУ їхній хлоп. Мовляв бандерівці не народжуються у російської мами родом з Ленінграда та "крупного радянського чиновника при Горбачові". МК навіть перерахував «досягнення» "Тимофеича" (Єрмака):
- Андрій Єрмак та Дмитро Козак погодили проведення самостійної зовнішньоекономічної діяльності ОРДЛО.
- Ще півтори роки тому Єрмак та Козак погодили підписання Путіним Указу про визнання на Росії сертифікатів походження товарів з ДНР та ЛНР
- Тобто, Єрмак дав згоду на рішення, котрі дозволяють банановим республікам Донбасу мати ознаки справжньої держави.
- А тепер головне! Андрій Єрмак погодив і, ніби-то навіть переконав Володимара Зеленського, про входження Донбасу до складу України на правах конфедерації

Але реалізації фінального етапу сценарію завадила... перемога у США Джо Байдена. Тому збереження Єрмака у владі для Росії - це шанс реалізації проекта «конфедерації України та Донбасу».

Тому думайТЕ!
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25.11.2021 03:15 Відповісти
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