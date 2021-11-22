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"Агентурний псевдонім Єрмака в Росії - Тімофєєв", - Москаль. ВIДЕО
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Екснардеп Геннадій Москаль заявив, що голова ОП Андрій Єрмак працює на російські спецслужби і назвав його агентурний псевдонім.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Москаль сказав в ефірі 5-го каналу.
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Топ коментарі
+71 Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
показати весь коментар22.11.2021 09:56
+44 Тарас Редька 10f5eb5a
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+39 Yakov Yakov
показати весь коментар22.11.2021 10:02
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к ответственности начали привлекать еще с 16 года.
А поки треба лише дочекатись, доки рейтинги влади впадуть нижче 15%. От коли все покотиться в прірву - тоді і вирине історія про держзраду. Бо за економічні питання, за соціалку зачепитись буде складно - це не каране. А за «вагнергейт» якраз і зачепляться.
Бо це поки не є мейнстрімом - всі ці локальні скандали довкола держзради, її локалізації і персоналій «кротів» (з таким розмахом він у владній команді явно не один - хтось же організував знищення, як нагадала Яніна Соколова, в нашій розвідці відділку, що займався російськими агентами в наших спецслужбах). А от після перетину межі в 15% це має всі шанси стати мейнстрімом. І інструментом, через який поховають всю цю владну команду.
ОЛЕКСІЙ ГОЛУБУЦЬКИЙ
во вторых,вот из-за таких трусливых тварей как ты,ЗЕлёные гниды и имеют Украину!
И будешь ты платить как миленький.
Піаніст оригінального жанру.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
－Кто такой？ Ему отвечают, －Так это же советский разведчик , Штирлиц.！ Гитлер , － Так почему он не арестован！！？Борман отвечает, －А смысл？Ведь он все равно отбрешется！😀😀😀
Уборщица кричала, Вот ведь пройда,
Подумаешь, агентишка какой－то,
У нас в девятом ПрЫнц из Сомали！
Вони поставили ультиматум Зеленському - звільнити Єрмака. Як можливого зрадника. Як узурпатора влади, який підім'яв під себе і ВР і КМУ. Який повернув в Україну типове середньовіччя з фаворитизмом і непотизмом.
І тут буде як завжди. Вовочку зараз в ОП накрутять: та вони тебе на слабо перевіряють. Покажи їм те, що тобі Лерос показав. Фігасє, вони мають зухвалість ще у Найвеличнішого щось вимагати? Право посполитих лише просити і вигукувати біс і браво, а не "геть".
І Зеленський дасть дєрзку відповідь через Арестовича і "Укрзалізницю" типу: "Хто проти Єрмака - той рука Москви", а усі міністри і Арахамія це підтвердять.
Ну а офіційний офіс і САМ - просто промовчать на цей ультиматим, ніби і не чули. Тобто зроблять помилку усіх авторитарних режимів - покажуть зневагу. Ну і якщо це буде не останньою краплею, то передостанньою точно.
Бо коли говорять про необхідність діалогу, а опонентів зневажають, то мають знати: опоненти це ті, хто має за плечима 2-3 революції і війну.
Віктор Бобиренко
они больше не смогут существовать раздельно.
теперь это один гибридный организм.
Після 1 грудня - Всеукраїнська акція протесту.
Відновлення Самооборони Майдану
Что-то ваш патриотизм больно избирательный получается.
Невольно вспоминается известное клише, что патриотизм - последнее прибежище негодяя.
Ото вибрали фани Глобородька фсбешну владу в Україні
Комусь повірив би, а цим (((:
"Московський комсомолец" дуже розпереживався за Андрія Єрмака. На Росії прямим текстом пишуть, що глава ОПУ їхній хлоп. Мовляв бандерівці не народжуються у російської мами родом з Ленінграда та "крупного радянського чиновника при Горбачові". МК навіть перерахував «досягнення» "Тимофеича" (Єрмака):
- Андрій Єрмак та Дмитро Козак погодили проведення самостійної зовнішньоекономічної діяльності ОРДЛО.
- Ще півтори роки тому Єрмак та Козак погодили підписання Путіним Указу про визнання на Росії сертифікатів походження товарів з ДНР та ЛНР
- Тобто, Єрмак дав згоду на рішення, котрі дозволяють банановим республікам Донбасу мати ознаки справжньої держави.
- А тепер головне! Андрій Єрмак погодив і, ніби-то навіть переконав Володимара Зеленського, про входження Донбасу до складу України на правах конфедерації
Але реалізації фінального етапу сценарію завадила... перемога у США Джо Байдена. Тому збереження Єрмака у владі для Росії - це шанс реалізації проекта «конфедерації України та Донбасу».
Тому думайТЕ!