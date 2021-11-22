"Агентурний псевдонім Єрмака в Росії - Тімофєєв", - Москаль. ВIДЕО

Екснардеп Геннадій Москаль заявив, що голова ОП Андрій Єрмак працює на російські спецслужби і назвав його агентурний псевдонім.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Москаль сказав в ефірі 5-го каналу.

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