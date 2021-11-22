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МОЗ (3881) проїзд (137) Ляшко Віктор (1353)

"Вакциновані не повинні страждати через невакцинованих", - Ляшко повідомив, що у червоній зоні карантину пом'якшать правила перевезень у громадському транспорті. ВIДЕО

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В Україні планують змінити правила перевезень у громадському транспорті.

Як інформує Цензор.НЕТ, таке рішення анонсував міністр охорони здоров'я в ефірі каналу "Інтер".

За словами Ляшка, до МОЗ звернулися мери деяких міст. Вони просять переглянути саме правила проїзду в міському транспорті, щоб не були тільки сидячі місця, дозволивши впускати у транспорт більше пасажирів.

Він зазначив, що у міністерстві вирішили піти їм назустріч, оскільки наближаються холоди і люди можуть захворіти на ГРВІ та інші респіраторні захворювання через тривале очікування на зупинці.

"Ми переходимо на такий етап, що пандемія стає пандемією невакцинованих людей і плюс вакциновані не повинні страждати через невакцинованих. Більшість сфер економіки буде працювати для вакцинованих людей", - підкреслив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бустерною дозою вакцинуватимемо тоді, коли принаймні одне щеплення отримають 60% українців, - Ляшко

Міністр також зазначив, що послаблювати правила міжрегіональних перевезень наразі не планують. Поки захворюваність COVID-19 не спаде, у пасажирів вимагатимуть сертифікат про вакцинацію або негативний тест на ковід.
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Топ коментарі
+27
Ляшко самый настоящий дебил. Нашел оправдание соей дурости. Люди вообще не должны страдать. Заразу распространяют и вакцинированные и невакцинированные и болеют также и те и другие, а потому все его так называемые ограничения направлены на то, чтобы использовать вакцину, которая уже прокисает. Ляшко вместе со своим недалеким шефом ЗЕ нарушает права человека, ссылаясь на Европу, которая тоже нарушает права человека.
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22.11.2021 10:56
+16
вакциновані розносять інфекцію не гірше, а можливо краще від невакцинованих

єдиний доступний метод запобігання розповсюдженню- засоби захисту і дистанціювання.

Ще існують такі методи, як масове тестування, ізоляція інфікованих і належне лікування хворих,

проте вони чомусь не подобаються урядовцям світу.
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22.11.2021 10:38
+15
я хоть и вакцинированный два раза и езжу на своей машине (типа мне похер должно быть), но вы, твари зелёные, так и не поняли, что вы обязаны действовать только в соответствии с законом, а люди не быдло и имеют права.
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22.11.2021 10:45
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Ляшка геть! Дискримінує невакцинованих, Дискримінує вакцинованих відмовників від іпн(для них неможливо згенерувати сертифікат в дії). Це істерія влади, бо провалили боротьбу з ковід.
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26.11.2021 06:54 Відповісти
Ляшко иди к черту со своей вакцинацией. Пора тебя гнать суку
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28.11.2021 09:37 Відповісти
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