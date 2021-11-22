Колишня снайперка створила ферму з вирощування птиці: "Ти уявляв колись, що будеш знімати мене не на війні, а з курчатами?" ВIДЕО

Колишня снайперка після завершення військової служби повернулась у рідне Запоріжжя і разом із чоловіком, також ветераном бойових дій на Сході, створила ферму з вирощування птиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 5-й канал, у 2015 році економіст за фахом та мати двох дітей Юлія Матвієнко пішла на війну. Під позивним Білка вона відпрацювала снайпером у найгарячіших точках АТО і ООС. Після звільнення Білка зайнялася фермерством.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Я тоді ще не усвідомлювала, що стане бізнесом. Було 50, 80, сто курчат. Планувала, що все це буде тільки для себе вирощувати птицю, але виявилося, що вистачає і знайомим, і знайомим знайомих", - розповідає Матвієнко.

Про журналістський візит на її теперішнє господарство колишня снайперка розповіла на своїй сторінці у соцмережі.

"От ти уявляв колись, що будеш знімати мене не на війні, а з курчатами та молодшими Більчатами?" - пише вона у своєму дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив держстандарт фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та створив групу з розробки системи переходу від військової служби до цивільного життя