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Колишня снайперка створила ферму з вирощування птиці: "Ти уявляв колись, що будеш знімати мене не на війні, а з курчатами?" ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Колишня снайперка після завершення військової служби повернулась у рідне Запоріжжя і разом із чоловіком, також ветераном бойових дій на Сході, створила ферму з вирощування птиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 5-й канал, у 2015 році економіст за фахом та мати двох дітей Юлія Матвієнко пішла на війну. Під позивним Білка вона відпрацювала снайпером у найгарячіших точках АТО і ООС. Після звільнення Білка зайнялася фермерством.

"Я тоді ще не усвідомлювала, що стане бізнесом. Було 50, 80, сто курчат. Планувала, що все це буде тільки для себе вирощувати птицю, але виявилося, що вистачає і знайомим, і знайомим знайомих", - розповідає Матвієнко.

Про журналістський візит на її теперішнє господарство колишня снайперка розповіла на своїй сторінці у соцмережі.

"От ти уявляв колись, що будеш знімати мене не на війні, а з курчатами та молодшими Більчатами?" - пише вона у своєму дописі.

Колишня снайперка створила ферму з вирощування птиці: Ти уявляв колись, що будеш знімати мене не на війні, а з курчатами? 01

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+17
Вы специально палите наших защитников перед кацапами? Но хоть кто то в редакции подумайте головой,но хоть немного
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22.11.2021 12:15
+14
Знову "колишня с...". Цензор, ви ж вже виправляли статтю з цього ж саме приводу - і знову те саме.... Хіба не можна писати просто "колишня віськова"?
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22.11.2021 12:05
+10
Молодец - девочка!!!
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22.11.2021 12:10
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Знову "колишня с...". Цензор, ви ж вже виправляли статтю з цього ж саме приводу - і знову те саме.... Хіба не можна писати просто "колишня віськова"?
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22.11.2021 12:05 Відповісти
може колишня військова? неуч!
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22.11.2021 12:32 Відповісти
Дурненьке, ти ніколи і житті не робив описок? Бо ж зрозуміло, що це саме описка, а не помилка. До чого тут неуч?
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22.11.2021 14:15 Відповісти
Молодец - девочка!!!
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22.11.2021 12:10 Відповісти
Амазонки жили на території України. Тепер ось маємо.))
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22.11.2021 12:14 Відповісти
Вы специально палите наших защитников перед кацапами? Но хоть кто то в редакции подумайте головой,но хоть немного
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22.11.2021 12:15 Відповісти
Ужа второй раз такой косяк явный. Не обучаемые или ,если своих мозгов не хватает,можно прочитать крмменты?
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22.11.2021 12:45 Відповісти
Єто не второй и не третий, там есть реальние казачки, просто кто то разваливает цензор из нутри
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22.11.2021 13:25 Відповісти
Второй раз , у вас ,завёлся КРОТ ?
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22.11.2021 13:02 Відповісти
Это с одной стороны. А с другой стороны она уже не на фронте. Эта её ферма говорит о том, что её психологическая реабилитация (правда без помощи державы) прошла успешно. Это пример другим нашим фронтовикам, кто пришёл и еще будет приходить с войны домой.
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22.11.2021 15:41 Відповісти
Просто можно было просто не останавливаться на нюансах Ее военной профессии. Этого достаточно.На месте Бутусова за такие явные и не одиночные косяки гнал бы людей ответственных за подачу информации на хутина.НЕЛЬЗЯ ПОРДВЕРГАТЬ ЖИЗНИ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ ОПАСНОСТИ ПО ЧУЖОЙ ТУПОСТИ,
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22.11.2021 16:14 Відповісти
Она ВНУТРИ страны. И не сомневаюсь, что если кацапня прорвет линию фронта и полезет вперед, эта женщина немедленно возьмет в руки снайперскую винтовку.
В селах чужого человека видно сразу, так что следить кацапским убийцам будет не просто, да и чуйка у неё уже с войны развита, она слежку почувствует.
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22.11.2021 17:47 Відповісти
Что вы пытаетесь мне доказать? Вы не согласны с тезисом,что так подставлять человека на ровном месте это тупость? Или что без указания этих фактов статья бы что то потеряла? Вас устраивает,что е**ла сепаров тут зарисоваывают квадратиками,оберегая от неприятноястей наверное? В том,что этот человек ,и не только Она,возмет оружие я не сомневаюсь.Но разговор идет НЕ ОБ ЭТОМ,
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22.11.2021 18:41 Відповісти
Ты тоже,, внутри страны,,. Почему бы тебе не опубликовать фото своего паспорта и банковской карточки? Ведь ничего же тебе не угрожает? Узнаю в тебе избирателя зеленского--как в анекдоте про ,,поле чудес,,-угадал все буквы но не смог прочитать слово.
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22.11.2021 20:04 Відповісти
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22.11.2021 12:19 Відповісти
Радісно, коли у людини усе добре, але одне но: чи розуміють ЗМI, що такі новини з розголошенням особистих відомостей в умовах війни ( колишня снайперка, що пройшла війну у найгарячіших точках) , що такі новини полегшують працю агресору задля помсти у будь який спосіб- починаючи із відкриття справ аж до вбивства наражають на небезпеку цю родину,адже зараз настали небезпечні часи для патріотів
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22.11.2021 12:30 Відповісти
Могли бы не уточнять кем она служила , это просто опасно для неё !
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22.11.2021 12:33 Відповісти
!!!!!!!!!! Вы специально палите наших защитников перед кацапами? Но хоть кто то в редакции подумайте головой, но хоть немного!! БУТУСОВ ДАЙ ПО КУМПОЛУ ТВОИМ НЕДОУМКАМ!!!!!!
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22.11.2021 12:35 Відповісти
Да уж. Не перестаю удивляться нашим корреспондентам, как подают информацию. Бывший снайпер, который на передовой защищал Украину и занимался своей работой сейчас выращивает цыплят. Та эта девченка заслуживает уважения и возможно награды за свою работу там. И информация должна быть закрыта, где она была и что делала. Я в шоке. Слава Украине.
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22.11.2021 12:37 Відповісти
Аміну Окуєву вбили та десяток ще воїнів.. навіщо говорити ким була на війні?
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22.11.2021 13:17 Відповісти
Бройлеры, с ценами на корм не взлетит. Если только не коммерческий проект.
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22.11.2021 13:50 Відповісти
Звиздец. У руля предатели. За волонтерами и добровольцами понемногу идет охота. Агентура фсб даже в Киеве как у себя дома. А этим славы захотелось, люди без печали.
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22.11.2021 14:38 Відповісти
Зато сепаров показують з закритими їпалами.
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22.11.2021 15:10 Відповісти
Дай вам Боже усього найкращого!
Оце родина! Козаки!
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23.11.2021 08:54 Відповісти
 
 