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Десантування за підтримки винищувальної авіації та доставка мінометних підрозділів вертольотами: ДШВ провели навчання на Житомирщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На загальновійськовому полігоні поблизу Житомира, відбувся завершальний етап тактичного навчання з бойовою стрільбою та десантуванням підрозділів Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних Сил України.

Так, на єдиному тактичному фоні, були відпрацьовані масштабні практичні дії підрозділів Десантно-штурмових військ, винищувальної та військово-транспортної авіації Повітряних Сил, а також армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Відео: Військове телебачення України

Під час одного з етапів практичних дій відбулося десантування з літаків Іл-76 декількох одиниць бойових машин десанту БМД-2 та тактичного повітряного десанту. Також відбулося десантування вантажів з гранично малих висот з літаків Ан-26, та десантування вантажу з висоти кілька тисяч метрів за допомогою сучасних засобів точного десантування.

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За словами керівника навчання підполковника Олега Баляса, за сценарієм навчання, рейдовому загону було визначено завдання щодо знищення об’єкту противника. З цією метою, був висаджений тактичний повітряний десант, здійснено захоплення площадки приземлення, висування підрозділу до визначеного рубежу з метою нанесення вогневого ураження по об’єкту противника.

– Всі дії підтримувалися підрозділами авіації Повітряних сил, а також армійської авіації Сухопутних військ. За результатами навчання, всі заходи були виконані в повному обсязі, а також планово та своєчасно. Цьому передували заходи планування та підготовки до ведення бойових дій. Десантування бойової техніки, особового складу та вантажів було здійснено на визначену площадку приземлення, – повідомив офіцер.

Також, в ході тактичного навчання були відпрацьовані доставка мінометних підрозділів вертольотами армійської авіації, евакуація поранених та пошкодженої техніки з поля бою.

Слід відзначити, що фінальний етап тактичного навчання відбувся 21 листопада, в День Десантно-штурмових військ ЗС України. Символічним стало те, що спостерігали за практичними діями підрозділів українського десанту – військовослужбовці строкової військової служби, які лише вчора складали Військову присягу на вірність українському народові.

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Після завершення етапу, відбулося урочисте шикування особового складу та бойової техніки. Заступник командувача Десантно-штурмових військ ЗС України бригадний генерал Олексій Шандар вручив військовослужбовцям іменну вогнепальну зброю, відомчі відзнаки, ціні подарунки та привітав всіх зі святом.

Після цього, молоді строковики перед досвідченими і загартованими в боях воїнами склали Клятву десантника та вдягнули так довгоочікувані марунові берети.

Десантування за підтримки винищувальної авіації та доставка мінометних підрозділів вертольотами: ДШВ провели навчання на Житомирщині 01
Десантування за підтримки винищувальної авіації та доставка мінометних підрозділів вертольотами: ДШВ провели навчання на Житомирщині 02
Десантування за підтримки винищувальної авіації та доставка мінометних підрозділів вертольотами: ДШВ провели навчання на Житомирщині 03
Десантування за підтримки винищувальної авіації та доставка мінометних підрозділів вертольотами: ДШВ провели навчання на Житомирщині 04
Десантування за підтримки винищувальної авіації та доставка мінометних підрозділів вертольотами: ДШВ провели навчання на Житомирщині 05
Десантування за підтримки винищувальної авіації та доставка мінометних підрозділів вертольотами: ДШВ провели навчання на Житомирщині 06
Десантування за підтримки винищувальної авіації та доставка мінометних підрозділів вертольотами: ДШВ провели навчання на Житомирщині 07
Десантування за підтримки винищувальної авіації та доставка мінометних підрозділів вертольотами: ДШВ провели навчання на Житомирщині 08
Десантування за підтримки винищувальної авіації та доставка мінометних підрозділів вертольотами: ДШВ провели навчання на Житомирщині 09
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Топ коментарі
+16
Слава українській АРМІЇ !!!
Слава ЗСУ !
Слава ДШВ !
Слава Добробатам України !
Це все - опора державності та країни!
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22.11.2021 12:24
+6
КРУТО
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22.11.2021 12:22
+4
Все це війни минулого століття. Хіба шо десантуватись на Кремль після ядерного удару, так це буде небезпечно для здоровя наших бійців.
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22.11.2021 12:31
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КРУТО
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22.11.2021 12:22 Відповісти
Слава українській АРМІЇ !!!
Слава ЗСУ !
Слава ДШВ !
Слава Добробатам України !
Це все - опора державності та країни!
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22.11.2021 12:24 Відповісти
мусара на кугуарах.вартах.бтр3е.4 а солдатов на передок на бтр 80 брдм .фу ***
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22.11.2021 12:27 Відповісти
Кугуары и Ватры как раз нужны для патрулирования освобожденных территорий и для охраны тыла фронта. Потому их больше именно в НГ, которая по закону имеет право применять боевое оружие на нашей территории в МИРНОЕ время. Это борьба с ДРГ противника и бандформированиями, которые сдаваться не будут, так как у них много крови на руках, а в РФ их ФСБ не пропустит.
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22.11.2021 15:48 Відповісти
Все це війни минулого століття. Хіба шо десантуватись на Кремль після ядерного удару, так це буде небезпечно для здоровя наших бійців.
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22.11.2021 12:31 Відповісти
Глупость написали.

Переброска войск к границе с Беларусью и в Черниговскую область, на неподготовленные для посадки самолетов площадки, в случае резкого приближения колонн вражеской боевой техники к нашей границе - самое то, что надо, а остальные войска подтянутся через пару часов.
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22.11.2021 15:50 Відповісти
Глупость? Вы думаете макшане маршевой колонной с оркестром начнут движение через границу а наши десантники быстро десантируются прямо на границу для отражения?
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22.11.2021 15:54 Відповісти
Еще раз повторю - глупость.

Конечно не к границе. Но Генштабом давно разработаны планы на такой сценарий. По дороге к Киеву есть речки с мостами, где так удобно, в условиях болотистой местности Полесья, расстреливать боевые колонны оккупантов. А в условиях болот им только и остаётся передвигаться колоннами. Только после того, как танковые колонны кацапов зайдут на нашу территорию, чтобы потом не говорить, типа заблудились.

Короче, посмотрите спутниковые карты местности, там не трудно всё понять.
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22.11.2021 17:37 Відповісти
и чему тут радоваться? эти летающие гробы собьют на раз,вместе с идиотами внутри.
это в Африке ещё может пройдёт,но у нас уже нет.
либо десантировать только в зоне далёкой от боевых действий.
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22.11.2021 13:24 Відповісти
БТР машина конечно неплохая...на рыбалку ездить,негров по пустыне гонять...но в наступательном бою он и на х-й не нужен,сожгут!
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22.11.2021 13:27 Відповісти
он предназначен для транпортировки бк
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22.11.2021 16:03 Відповісти
русские витязи напряглись

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22.11.2021 13:57 Відповісти
Эти ребята будут жестко утилизировать мокшанское быдло ...Слава Украинской десантникам!
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22.11.2021 14:49 Відповісти
Будут. После ракетных ударов США, прикрытии с воздуха истребителями США, с земли ПРО США, возможно и долетят...если никто с ручного ПЗРК не попадет.
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22.11.2021 15:58 Відповісти
молодцы!
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22.11.2021 16:54 Відповісти
Всё это хорошо. Но сейчас надо ракеты разной дальности и мощности. А хрипатая крыса строит дороги для танков рф. Все оборонзаказы второй год провалены, все разработки и интенсивные испытания новых ракетных комплексов остановлены. Может быть поздно.
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22.11.2021 18:48 Відповісти
Ні народ , так не піде ! Де Ігор Л ?!!!
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22.11.2021 22:21 Відповісти
 
 