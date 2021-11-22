Десантування за підтримки винищувальної авіації та доставка мінометних підрозділів вертольотами: ДШВ провели навчання на Житомирщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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На загальновійськовому полігоні поблизу Житомира, відбувся завершальний етап тактичного навчання з бойовою стрільбою та десантуванням підрозділів Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних Сил України.
Так, на єдиному тактичному фоні, були відпрацьовані масштабні практичні дії підрозділів Десантно-штурмових військ, винищувальної та військово-транспортної авіації Повітряних Сил, а також армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
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Під час одного з етапів практичних дій відбулося десантування з літаків Іл-76 декількох одиниць бойових машин десанту БМД-2 та тактичного повітряного десанту. Також відбулося десантування вантажів з гранично малих висот з літаків Ан-26, та десантування вантажу з висоти кілька тисяч метрів за допомогою сучасних засобів точного десантування.
За словами керівника навчання підполковника Олега Баляса, за сценарієм навчання, рейдовому загону було визначено завдання щодо знищення об’єкту противника. З цією метою, був висаджений тактичний повітряний десант, здійснено захоплення площадки приземлення, висування підрозділу до визначеного рубежу з метою нанесення вогневого ураження по об’єкту противника.
– Всі дії підтримувалися підрозділами авіації Повітряних сил, а також армійської авіації Сухопутних військ. За результатами навчання, всі заходи були виконані в повному обсязі, а також планово та своєчасно. Цьому передували заходи планування та підготовки до ведення бойових дій. Десантування бойової техніки, особового складу та вантажів було здійснено на визначену площадку приземлення, – повідомив офіцер.
Також, в ході тактичного навчання були відпрацьовані доставка мінометних підрозділів вертольотами армійської авіації, евакуація поранених та пошкодженої техніки з поля бою.
Слід відзначити, що фінальний етап тактичного навчання відбувся 21 листопада, в День Десантно-штурмових військ ЗС України. Символічним стало те, що спостерігали за практичними діями підрозділів українського десанту – військовослужбовці строкової військової служби, які лише вчора складали Військову присягу на вірність українському народові.
Після завершення етапу, відбулося урочисте шикування особового складу та бойової техніки. Заступник командувача Десантно-штурмових військ ЗС України бригадний генерал Олексій Шандар вручив військовослужбовцям іменну вогнепальну зброю, відомчі відзнаки, ціні подарунки та привітав всіх зі святом.
Після цього, молоді строковики перед досвідченими і загартованими в боях воїнами склали Клятву десантника та вдягнули так довгоочікувані марунові берети.
Будь ласка, зачекайте...
Слава ЗСУ !
Слава ДШВ !
Слава Добробатам України !
Це все - опора державності та країни!
Переброска войск к границе с Беларусью и в Черниговскую область, на неподготовленные для посадки самолетов площадки, в случае резкого приближения колонн вражеской боевой техники к нашей границе - самое то, что надо, а остальные войска подтянутся через пару часов.
Конечно не к границе. Но Генштабом давно разработаны планы на такой сценарий. По дороге к Киеву есть речки с мостами, где так удобно, в условиях болотистой местности Полесья, расстреливать боевые колонны оккупантов. А в условиях болот им только и остаётся передвигаться колоннами. Только после того, как танковые колонны кацапов зайдут на нашу территорию, чтобы потом не говорить, типа заблудились.
Короче, посмотрите спутниковые карты местности, там не трудно всё понять.
это в Африке ещё может пройдёт,но у нас уже нет.
либо десантировать только в зоне далёкой от боевых действий.