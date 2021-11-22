Десантування за підтримки винищувальної авіації та доставка мінометних підрозділів вертольотами: ДШВ провели навчання на Житомирщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На загальновійськовому полігоні поблизу Житомира, відбувся завершальний етап тактичного навчання з бойовою стрільбою та десантуванням підрозділів Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних Сил України.

Так, на єдиному тактичному фоні, були відпрацьовані масштабні практичні дії підрозділів Десантно-штурмових військ, винищувальної та військово-транспортної авіації Повітряних Сил, а також армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Під час одного з етапів практичних дій відбулося десантування з літаків Іл-76 декількох одиниць бойових машин десанту БМД-2 та тактичного повітряного десанту. Також відбулося десантування вантажів з гранично малих висот з літаків Ан-26, та десантування вантажу з висоти кілька тисяч метрів за допомогою сучасних засобів точного десантування.

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За словами керівника навчання підполковника Олега Баляса, за сценарієм навчання, рейдовому загону було визначено завдання щодо знищення об’єкту противника. З цією метою, був висаджений тактичний повітряний десант, здійснено захоплення площадки приземлення, висування підрозділу до визначеного рубежу з метою нанесення вогневого ураження по об’єкту противника.

– Всі дії підтримувалися підрозділами авіації Повітряних сил, а також армійської авіації Сухопутних військ. За результатами навчання, всі заходи були виконані в повному обсязі, а також планово та своєчасно. Цьому передували заходи планування та підготовки до ведення бойових дій. Десантування бойової техніки, особового складу та вантажів було здійснено на визначену площадку приземлення, – повідомив офіцер.

Також, в ході тактичного навчання були відпрацьовані доставка мінометних підрозділів вертольотами армійської авіації, евакуація поранених та пошкодженої техніки з поля бою.

Слід відзначити, що фінальний етап тактичного навчання відбувся 21 листопада, в День Десантно-штурмових військ ЗС України. Символічним стало те, що спостерігали за практичними діями підрозділів українського десанту – військовослужбовці строкової військової служби, які лише вчора складали Військову присягу на вірність українському народові.

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Після завершення етапу, відбулося урочисте шикування особового складу та бойової техніки. Заступник командувача Десантно-штурмових військ ЗС України бригадний генерал Олексій Шандар вручив військовослужбовцям іменну вогнепальну зброю, відомчі відзнаки, ціні подарунки та привітав всіх зі святом.

Після цього, молоді строковики перед досвідченими і загартованими в боях воїнами склали Клятву десантника та вдягнули так довгоочікувані марунові берети.

















