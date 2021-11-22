Німеччина має їх забрати, - Лукашенко про мігрантів на кордоні з ЄС. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, скаржиться, що представники ЄС не контактують з Мінськом щодо вирішення проблеми мігрантів на кордонах з Євросоюзом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.
"Я чекаю, коли ЄС відповість на запитання щодо 2 тисяч біженців. У нас же в цьому таборі близько 2 тисяч біженців. Я просив, щоб вони (Євросоюз і, зокрема, Німеччина - ред.) їх забрали. Вони сказали, Меркель мені пообіцяла, що на рівні Євросоюзу розглянуть цю проблему. Так не розглядають навіть. І навіть те, що вона мені пообіцяла - контактні особи. Вони на контакт навіть не виходять. Міністр закордонних справ Білорусі Макей їм дзвонить: "Давайте працюватимемо в цьому ключі!" - Та ми там у відрядженні, ще десь, та таке інше" , – пожалівся Лукашенко.
"У зв'язку з цим: не треба нікого чекати. Відмовилися, значить, їм в'їзд сюди буде закритий. Їм нема чого тут робити. Тому що це буде те саме, що з цими ось міжнародними візитерами. Приїдуть покрасуватися. Ми самі впораємося з цими людьми, якщо їх Німеччина не забере до себе. А куди подітися? Нам подітися нікуди. Але ми маємо вимагати від німців, щоб вони їх забрали", - наголосив Лукашенко.
За його словами, у Німеччині у багатьох біженців уже живуть родичі. "У Німеччині їхні родичі, рідні, близькі. Тому вони з дітлахами, з сім'ями туди йдуть. І ось отримали. Ядохімікатами в обличчя, в ніс, рот і так далі. Тому ми робитимемо все, що забажають ці біженці, ці люди. Ми не будемо їх бити, гнобити. Ми не будемо з них знущатися", - заявив Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
"Обманным путём" там прибыло 170 беженцев, которые сразу вернулись назад домой, когда им пояснили ситуацию. Остальные там по собственному желанию и с чёткими намерениями повиснуть на шее у ЕС. Их методы тоже запечатлены на видеокадрах.
Ты там по-аккуратней с курёхой, чудило апкуренное...
В контракте по СП2 мелким шрифтом написано што ты можешь курить травку в таких колличествах ???
Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Минск обязался содействовать возвращению на родину 5000 мигрантов, если Европейский Союз создаст для 2000 беженцев гуманитарный коридор, чтобы те могли попасть в Германию. По словам Эйсмонт, такой вариант был предложен в ходе первого разговора Лукашенко с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel).
Глава МВД ФРГ: Никаких договоренностей с белорусским властями нет
По версии Эйсмонт, слова которой привело агентство БелТа, на этот счет якобы уже достигнуты договоренности. "Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию", - утверждала Эйсмонт.
Представительница Лукашенко добавила, что в Беларуси остаются порядка 7000 мигрантов. "Из них на границе - в так называемом стихийном лагере - около 2000 человек", "и от 200 до 500 человек - по имеющейся информации - также находятся на границе, но стихийно, в других точках".
"Эта информация ложная", - заявил в четверг вечером во время визита в Варшаву и.о. министра внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horts Seehofer). Он подчеркнул, что никаких договоренностей с белорусскими властями не заключалось, а подобные ситуации, по его словам, всегда используются для распространения дезинформации.
Такщо , якщо їм дати "бродити" по Пущі , то вони зроблять з Пущі пустелю як в Сирії чи в Іраку .
Але ж фрау погодилася , що їх на голову насрали ці "біженці" -- усі 2 мілійона .
Нехай теперь обтирається "Північним потоком" ...
Францію вже не врятувати від майбутнього халіфату . Ось й Німетчина готується .
В цьому світі , що тебе не з"їли інші хіжаки требо вести себе не як не травоїдне .
Ось бегемот не хижак , але крокодайлів бегемоти вбивають регулярно -- а ось навпаки : майже ніколи .
А коли ти поводишь себе як ота зебра чи антилопа , то хто тобі лікар ?!
Це питання лише часу . Підуть репортажі "з фронту" як оті діточки мерзнуть у тій Пущі , як їх вурдолаг Саша не годує й переслідує ... й поллються сльози сердобольних фрау . Гретта Тумберг введе ультіматум , що не піде у школу , якщо не приймуть "біженців" !!!
Країна , що збудувала "північний поток" ... вона ніколи не буде мати "яйки" для того щоб сказати "ні" й це буде остаточно !
Він сам захлинеться від цієї хвилі мігрантів, якими збирався навести безлад у Європі.
Як то кажуть: «Не плюй у криницю, там верблюд сидить!»
Ось Хфранція колись до 5 млн алжирців привезла на свою голову . Бо саме алжирці там машини палять й роблять інші теракти ....
Але тут інше питання , а де гарантія , що завтра Тараган Саша не привезе 10 тисяч , а потім йще 150 ?!
Тому цім жінкам й дітям я не заздрю , бо маринувати їх німці з поляками будуть в тих таборах багато-багато місяців . Й приймуть лише цілі родини , а виключно чоловіків відправлять взад до Сирії й Іраку .
ничего Германия не должна!!! с ****** заварили - сами и забирайте...
были буржуйки, лесники подвозили некондицию, выкорчеванные пеньки, чтобы пилить их на дрова, силами батальона был выкопан огромный сортир для моря дерьма, ну и в конце концов раз в неделю отвозили с леса в часть, чтоб привести себя в порядок.
Террорист захвативший заложников и требующий выкуп.
Сосни сипатый!
Слава Украiнi и Жыве Беларусь!
Под суд таракана.
Підарешт!