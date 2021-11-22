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Німеччина має їх забрати, - Лукашенко про мігрантів на кордоні з ЄС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, скаржиться, що представники ЄС не контактують з Мінськом щодо вирішення проблеми мігрантів на кордонах з Євросоюзом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

"Я чекаю, коли ЄС відповість на запитання щодо 2 тисяч біженців. У нас же в цьому таборі близько 2 тисяч біженців. Я просив, щоб вони (Євросоюз і, зокрема, Німеччина - ред.) їх забрали. Вони сказали, Меркель мені пообіцяла, що на рівні Євросоюзу розглянуть цю проблему. Так не розглядають навіть. І навіть те, що вона мені пообіцяла - контактні особи. Вони на контакт навіть не виходять. Міністр закордонних справ Білорусі Макей їм дзвонить: "Давайте працюватимемо в цьому ключі!" - Та ми там у відрядженні, ще десь, та таке інше" , – пожалівся Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща готова оплатити повернення мігрантів з Білорусі до їхніх країн, - Моравецький

"У зв'язку з цим: не треба нікого чекати. Відмовилися, значить, їм в'їзд сюди буде закритий. Їм нема чого тут робити. Тому що це буде те саме, що з цими ось міжнародними візитерами. Приїдуть покрасуватися. Ми самі впораємося з цими людьми, якщо їх Німеччина не забере до себе. А куди подітися? Нам подітися нікуди. Але ми маємо вимагати від німців, щоб вони їх забрали", - наголосив Лукашенко.

За його словами, у Німеччині у багатьох біженців уже живуть родичі. "У Німеччині їхні родичі, рідні, близькі. Тому вони з дітлахами, з сім'ями туди йдуть. І ось отримали. Ядохімікатами в обличчя, в ніс, рот і так далі. Тому ми робитимемо все, що забажають ці біженці, ці люди. Ми не будемо їх бити, гнобити. Ми не будемо з них знущатися", - заявив Лукашенко.

Також читайте: У Литві зауважують зміну тактики мігрантів на кордоні, що ускладнює їх виявлення
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Топ коментарі
+40
У них туристична віза Бєларусі - нехай подорожують по пущам.
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22.11.2021 13:10
+28
Обгадился таракан, не ожидал такой реакции от Польши.
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22.11.2021 13:09
+26
А де написано що Німеччина зобов"язана забирать до себе в країну всіх хто туди рветься? Це справа самої Німеччини - вирішувать - кого пускать а кого - ні! Ти "гостей" запросив у Білорусь? От і думай сам що з ними робить!
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22.11.2021 13:11
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22.11.2021 13:07 Відповісти
Вата, твоё согласие с ложью таракана никому не интересно.
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22.11.2021 13:10 Відповісти
Всё очевидно. Как и сейчас, несколько лет ранее кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.



Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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22.11.2021 14:39 Відповісти
С чем именно? Что мигрантов с х-лом,обманным путем завез в сое гетто?
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22.11.2021 13:11 Відповісти
с тем, что в комплекте с СП-2 шел ещё СП-3, немцев предупреждали об этом, но они захотели "зробить всіх разом", пришло время ловить камни с неба.
"Обманным путём" там прибыло 170 беженцев, которые сразу вернулись назад домой, когда им пояснили ситуацию. Остальные там по собственному желанию и с чёткими намерениями повиснуть на шее у ЕС. Их методы тоже запечатлены на видеокадрах.
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22.11.2021 13:59 Відповісти
Причем сп-2 к беженцам? Нет взаимосвязи.Мигрантов меркель начала принимать еще с начала 2000 тысячных. Это политика Германии ,времен меркель.А то что бульбофюрер начал специально завозить беженцев в этом никто не сомневается в мире .Ему помогает в этом х-ло. Они открыли фирмы и да же зарабатывают деньги на этих людях,обещая им в Ираке и Сирии полный пакет услуг ,от доставки до перехода границы.Только настойчивость Польши,поломала их планы.Почему Беларусь,а не Украина или Молдова к пример?Это тупое колхозное мстительное чмо выполняет указания х-ла по дестабилизации ЕС.
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22.11.2021 15:38 Відповісти
Богдан ты му му.
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08.03.2022 14:26 Відповісти
Калхозник вместе с ****** навезли этих бабаев на польскую границу для бидлама, а немцам разгребать это говно и ты с ним согласен ??? Сами навезли, пусть сами и разгребают.
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22.11.2021 13:11 Відповісти
немцы сами породили эту ситуацию, пусть и разгребают, чего поляки должны страдать от дурного левачья?
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22.11.2021 13:53 Відповісти
А, так это немцы натягали в Белорусь бородатых бабаев транзитом через маскву ??? Не ну бывает же, ****, такое...
Ты там по-аккуратней с курёхой, чудило апкуренное...
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22.11.2021 14:09 Відповісти
не непосредственно, но это часть контракта по СП2, написано мелким шрифтом.
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22.11.2021 14:21 Відповісти
Богдан- ты фейкомет ольгинский.
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22.11.2021 14:52 Відповісти
сказал белякОВ, защитник бубочки, а что с твоим прошлым аккаунтом случилось?
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22.11.2021 15:04 Відповісти
Та не гони !!!
В контракте по СП2 мелким шрифтом написано што ты можешь курить травку в таких колличествах ???
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22.11.2021 15:10 Відповісти
Кстати, а каким боком Белорусь до СП2 и Германии с кацапами ???
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22.11.2021 15:11 Відповісти
Власти ФРГ не заключали с Александром Лукашенко никаких договоренностей в вопросе об урегулировании кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе. "Ситуация на границе - это европейская проблема, в которой Германия действует не в одиночку", - подчеркнул в беседе с агентством Reuters в четверг, 18 ноября, неназванный источник в правительстве ФРГ.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Минск обязался содействовать возвращению на родину 5000 мигрантов, если Европейский Союз создаст для 2000 беженцев гуманитарный коридор, чтобы те могли попасть в Германию. По словам Эйсмонт, такой вариант был предложен в ходе первого разговора Лукашенко с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel).
Глава МВД ФРГ: Никаких договоренностей с белорусским властями нет

По версии Эйсмонт, слова которой привело агентство БелТа, на этот счет якобы уже достигнуты договоренности. "Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию", - утверждала Эйсмонт.

Представительница Лукашенко добавила, что в Беларуси остаются порядка 7000 мигрантов. "Из них на границе - в так называемом стихийном лагере - около 2000 человек", "и от 200 до 500 человек - по имеющейся информации - также находятся на границе, но стихийно, в других точках".

"Эта информация ложная", - заявил в четверг вечером во время визита в Варшаву и.о. министра внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horts Seehofer). Он подчеркнул, что никаких договоренностей с белорусскими властями не заключалось, а подобные ситуации, по его словам, всегда используются для распространения дезинформации.
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22.11.2021 14:51 Відповісти
Обгадился таракан, не ожидал такой реакции от Польши.
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22.11.2021 13:09 Відповісти
У них туристична віза Бєларусі - нехай подорожують по пущам.
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22.11.2021 13:10 Відповісти
Зубри не барани , але теж халяль для правовірних ...
Такщо , якщо їм дати "бродити" по Пущі , то вони зроблять з Пущі пустелю як в Сирії чи в Іраку .
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22.11.2021 13:35 Відповісти
А де написано що Німеччина зобов"язана забирать до себе в країну всіх хто туди рветься? Це справа самої Німеччини - вирішувать - кого пускать а кого - ні! Ти "гостей" запросив у Білорусь? От і думай сам що з ними робить!
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22.11.2021 13:11 Відповісти
А хто написав , що *********** 2 млн. з Сирії колись були повинні прийняти ?!

Але ж фрау погодилася , що їх на голову насрали ці "біженці" -- усі 2 мілійона .
Нехай теперь обтирається "Північним потоком" ...

Францію вже не врятувати від майбутнього халіфату . Ось й Німетчина готується .

В цьому світі , що тебе не з"їли інші хіжаки требо вести себе не як не травоїдне .
Ось бегемот не хижак , але крокодайлів бегемоти вбивають регулярно -- а ось навпаки : майже ніколи .
А коли ти поводишь себе як ота зебра чи антилопа , то хто тобі лікар ?!
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22.11.2021 13:43 Відповісти
люблю бегемотиків. Найнебезпечніша тварюка в Африці. Гєну перекушує пополам на раз-два.
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22.11.2021 13:48 Відповісти
Ну так які претензії до "фрау"? Вчора прийняла а сьогодні - не хоче! Може у неї "місячні"? Чи "клімакс" наступив?
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22.11.2021 13:52 Відповісти
Можу навіть парі запропонувати , що подавну більшість фрау або її наступники приймуть .

Це питання лише часу . Підуть репортажі "з фронту" як оті діточки мерзнуть у тій Пущі , як їх вурдолаг Саша не годує й переслідує ... й поллються сльози сердобольних фрау . Гретта Тумберг введе ультіматум , що не піде у школу , якщо не приймуть "біженців" !!!

Країна , що збудувала "північний поток" ... вона ніколи не буде мати "яйки" для того щоб сказати "ні" й це буде остаточно !
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22.11.2021 14:01 Відповісти
То - їх проблеми!
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22.11.2021 14:16 Відповісти
т.е. сегодня она хочет СП-2, а завтра СП-3 уже не хочет? Э нет, сделка с дьяволом работает не так!
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22.11.2021 14:01 Відповісти
Я ще тоді казав що вони "пускают козла в огород" - замість того щоб "одбить роги" Асаду і "ІГІЛ" вони напустили "захребетників" у Європу Та й не чекали вони того - вони ж думали що буде як з європейськими циганами - напхали їх у Словаччину і словаки тепер з ними морочаться А Меркель надіялася що так само Східна Європа "біженців" до себе пустить А ці країни відмовилися І німці тепер голову ламають - що з ними робить?!
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22.11.2021 14:15 Відповісти
и что? жизнь ничему не научила? Значит должны страдать больше, набивать шишки до тех пор, пока не придёт осознание.
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22.11.2021 14:24 Відповісти
Мерекель рухайся, німецькі фройлен вже місця собі не знаходять в передчутті нової хвилі згвалтувань. Бабла зараз заробите на путлєровському газі, можете взяти на утримання .
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22.11.2021 13:13 Відповісти
Лукашенко покажи рукою в сторону Россії і розкажи цим туристам що там їх чекає манна небесна. Кожному дадуть двох рабів з Середньої Азії сраки заносити, по гарему и вагону грошей. Ото бункерний дід зрадіє!
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22.11.2021 13:18 Відповісти
там занято уже дагами и чичами)
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22.11.2021 13:38 Відповісти
У цигана щось пішло не так.

Він сам захлинеться від цієї хвилі мігрантів, якими збирався навести безлад у Європі.

Як то кажуть: «Не плюй у криницю, там верблюд сидить!»
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22.11.2021 13:30 Відповісти
Не захлинеться. 2000 душ якраз на один калхоз. Граблі, лопати, трактор "Бєларусь" і вперед. А почнуть з землянок(кацапи навчать)
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22.11.2021 13:48 Відповісти
Він їх у себе не залишить. Не для цього це все робилося.
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22.11.2021 14:48 Відповісти
Ага, сейчас разбегутся! Они не для того туда приехали, что бы работать, они хотят денег побольше а никакой работы. Посмотрите как они устроились в Германии! А начнет лука их щемить, то получит по яйкам, это не сопливые белорусы!
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22.11.2021 14:52 Відповісти
Да платило оно 3000 евро таракану ,что бы в колхозе пахать. Минимум бригадиром к бульбофюреру
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08.03.2022 14:31 Відповісти
Не думаю , що після кількох мілійонів 2 тисячи є для Дойча проблемою .

Ось Хфранція колись до 5 млн алжирців привезла на свою голову . Бо саме алжирці там машини палять й роблять інші теракти ....

Але тут інше питання , а де гарантія , що завтра Тараган Саша не привезе 10 тисяч , а потім йще 150 ?!

Тому цім жінкам й дітям я не заздрю , бо маринувати їх німці з поляками будуть в тих таборах багато-багато місяців . Й приймуть лише цілі родини , а виключно чоловіків відправлять взад до Сирії й Іраку .
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22.11.2021 13:32 Відповісти
Ну немцы их еще не маринуют, этим занимается лука. Не примет их Германия, они уже не беженцы (согласно законодательству). А что с ними будет делать лука - это его дело, он сам себе сделал хорошёёёё. Не надо было раздавать визы на право и на лево. И цыфра там не 2000 а 15000-16000, если сейчас лука не начнет их отлавливать и отправлять взад, будет иметь проблемы.
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22.11.2021 14:57 Відповісти
Не ох#ел ли совсем лукашеску?Пусть теперь сам кормит халяльной едой,если уже пустил в страну.
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22.11.2021 13:38 Відповісти
Не пустил, а ЗАВЁЗ. Да ещё и бабло с них срубил.
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22.11.2021 14:36 Відповісти
Це торгівля людьми. А нам усім вже давно відомо, що торгівля людьми, наркотиками та зброєю - це самий прибутковий бізнес.
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22.11.2021 14:45 Відповісти
Тихо, тихо наркоту не трогай --это клумба лавруши- коня троянского, оно талибов подвезет в агрономы на расею.
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08.03.2022 14:34 Відповісти
отправляй откуда взял, или паспорта выдавай бабуинам, будут "выбирать" тебя в следующий раз
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22.11.2021 13:43 Відповісти
Відправляє свого Макея -міністра на переговори -а той же під санкціями,хто з ним захоче мати справу?
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22.11.2021 13:56 Відповісти
Колюнькин ябатька обожрался мухоморовъ ?
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22.11.2021 14:23 Відповісти
Зачем Германии забирать белорусских студентов? С какого перепугу?
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22.11.2021 14:34 Відповісти
Правильно орешь, усатый и лысый осел. Многоходовочка тупина срабатывает лучше всего на дебилах. И тех кто на востоке Украины и в Крыму ждали по-багатому, и на тебе бульбанфюрер. Ты своими руками превращаешь Беларусь в Минскую область РФ.
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22.11.2021 14:36 Відповісти
а с какого хера... хер лукашенко????
ничего Германия не должна!!! с ****** заварили - сами и забирайте...
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22.11.2021 14:39 Відповісти
А ключ от квартиры, где деффки лежат ему не нужен?
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22.11.2021 14:39 Відповісти
Лукашенко планирует общую границу с Германмей заиметь? Меркель усрётся.
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22.11.2021 14:43 Відповісти
В Россию всех забирайте. Страна большая. Прокормит всех.
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22.11.2021 14:44 Відповісти
Соцвыплат только нету. На шару тяжело прожить.
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22.11.2021 14:45 Відповісти
Ну чеченцы же нашли себе применение, и эти найдут, мало что ль не пользованых московитов на той територии?
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22.11.2021 15:00 Відповісти
Скоро зима, хреново там в январе, могут быть сильные морозы, хрен в палатках выживут, хотя выживали в палатках в совковой армии в 1980-х, но,
были буржуйки, лесники подвозили некондицию, выкорчеванные пеньки, чтобы пилить их на дрова, силами батальона был выкопан огромный сортир для моря дерьма, ну и в конце концов раз в неделю отвозили с леса в часть, чтоб привести себя в порядок.
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22.11.2021 14:44 Відповісти
Так ведь фрау уже и не у дел как бы. Подпортила себе дембель женщина. Лишнее доказательство, что с рашей нельзя никаких дел иметь
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22.11.2021 14:45 Відповісти
В Европе много хороших людей, особенно молодежи, борющихся за право мигрантов стать европейцами.
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22.11.2021 14:53 Відповісти
А я думаю что ********** должны проявить озабоченность, забрать всех мигрантов к себе на пособия, немедленно запустить СП-2 и провести общеевропейский гейпарад в берлине
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22.11.2021 14:55 Відповісти
Скоріше чорт має забрати Лукашенку до себе, ніж німці мігрантів.
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22.11.2021 15:05 Відповісти
тебе, передаст усатый, никто ничего не должен... 2000 Германия уже давно забрала к себе... тех, что с помощью лукавого подлеца прорвали кордон и проникли на территориию ЕС. остальные пусть бродят по белоруси, наслаждаются туризмом.
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22.11.2021 15:05 Відповісти
Мне кажется что на чей територии мигранты тот и обязан о них заботится.Хотя Германия-проститутка и обмолвилась словечком что готова принять беженцев но только до тех пор пока Польша не сказала-,,пожалуйста но минуя нашу територию,, И после этих слов Герамания сразу сдулась.Молодцы поляки респект им и уважуха.
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22.11.2021 15:30 Відповісти
Нет это как в жизни , я вас встречу ,если доедете.
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08.03.2022 14:35 Відповісти
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22.11.2021 15:50 Відповісти
Jesli Merkel ot svojego imeni obecala priniat bezencev pust zabirajet nemci samoliotami
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22.11.2021 16:05 Відповісти
ипанько лицемерное
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22.11.2021 16:28 Відповісти
ДЕБИЛ!!
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22.11.2021 16:28 Відповісти
В таку погоду: хлібчика з салом всам раз
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22.11.2021 16:35 Відповісти
Какой вмять, "глава государства" !?!!???!?
Террорист захвативший заложников и требующий выкуп.
Сосни сипатый!
Слава Украiнi и Жыве Беларусь!
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22.11.2021 16:48 Відповісти
Пособничество в нелегальной эмиграции - криминальная статья.
Под суд таракана.
Підарешт!
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22.11.2021 22:18 Відповісти
Должна! Обязана!! Потому, что так захотел Лукашенко! Идиот конченый!
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08.03.2022 14:41 Відповісти
 
 