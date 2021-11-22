В Одесі можливі віялові відключення електрики, - Труханов. ВIДЕО
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Під час обговорення у одеській міськраді питання автономності кисневих концентраторів Геннадій Труханов заявив про можливі віялові відключення електрики в Одесі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 048.ua.
За словами мера Одеси, про це його попередили на нараді у обладміністрації.
У зв'язку з можливими віяловими відключеннями електрики міська влада стурбована хворими на COVID-19, які потребують кисневої підтримки.
"Віялові відключення - це не просто відключити холодильник у цьому випадку або посидіти без світла при свічках. Для тих, хто перебуває на кисневому забезпеченні, це питання життя та смерті", - сказав Труханов.
Міський голова доручив директору департаменту охорони здоров'я Левону Нікогосяну звернутися до виробників кисневих концентраторів та дізнатися, чи можливо передбачити наявність у них акумуляторів, щоб апарати могли працювати під час відключення електрики.
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Причем здесь совок и электрика.
Спадщина совка,это репресии,голод и нищита
Як що Труханов це ватне чучело, то віялові відключення в Одесі це план фсб розхитати ситуацію в Одесі на користь Московії. СБУ треба втрутитись
если це план фсб розхитати ситуацію в Одесі на користь Московії то план реализует обладминистрация подчиняющаяся Зелупе