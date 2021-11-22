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В Одесі можливі віялові відключення електрики, - Труханов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Під час обговорення у одеській міськраді питання автономності кисневих концентраторів Геннадій Труханов заявив про можливі віялові відключення електрики в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 048.ua.

За словами мера Одеси, про це його попередили на нараді у обладміністрації.

У зв'язку з можливими віяловими відключеннями електрики міська влада стурбована хворими на COVID-19, які потребують кисневої підтримки.

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"Віялові відключення - це не просто відключити холодильник у цьому випадку або посидіти без світла при свічках. Для тих, хто перебуває на кисневому забезпеченні, це питання життя та смерті", - сказав Труханов.

Міський голова доручив директору департаменту охорони здоров'я Левону Нікогосяну звернутися до виробників кисневих концентраторів та дізнатися, чи можливо передбачити наявність у них акумуляторів, щоб апарати могли працювати під час відключення електрики.
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Топ коментарі
+37
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22.11.2021 14:13
+32
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22.11.2021 14:12
+27
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22.11.2021 14:23
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Труха підігрує або рашці або вступив в коаліцію проти Зеленського
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22.11.2021 16:29 Відповісти
В країні все по-старому. Відомі зрадники та аферисти розповідають нам про обстановку, що склалася внаслідок влаштованої ними енергетичної катастрофи в країні.
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22.11.2021 16:31 Відповісти
А где местная поклонница Вавы из Одессы? Давно ее не видел на форуме. Даже ник забыл.
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22.11.2021 17:10 Відповісти
Електрика то є ганебна спадщина совка і тому її потрібно позбутися.
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22.11.2021 17:12 Відповісти
Кокошнік, з дуба впав? Коли совкі палили лучіни в США люди користувались електрікою.
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22.11.2021 17:18 Відповісти
Кокошник, стирчить у тебе в роті, кацапський виродок. При каганці Шевченко писав свої безсмертні твори. А при електриці з'являються такі імбіцили на зразок тебе і ківи.
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22.11.2021 17:27 Відповісти
Ти неадекват.
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22.11.2021 17:39 Відповісти
Что за хрень ты несешь?
Причем здесь совок и электрика.
Спадщина совка,это репресии,голод и нищита
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23.11.2021 09:23 Відповісти
Не розумію, що ти накалякав. Випий води з Дніпра - вижини з себе кацапа.
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23.11.2021 11:41 Відповісти
Ось що буває коли більшість включно з журналістами - дебіли.
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22.11.2021 18:01 Відповісти
По темі, ви клоуну операцію на серці також дозволите робити? А з 0 годин польотів літак вести? Якщо так то ви точно на всю голову зебіл.
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22.11.2021 18:04 Відповісти
Під час обговорення у одеській міськраді питання автономності кисневих концентраторів Геннадій Труханов заявив про можливі віялові відключення електрики в Одесі. Джерело: https://censor.net/ua/v3300869


Як що Труханов це ватне чучело, то віялові відключення в Одесі це план фсб розхитати ситуацію в Одесі на користь Московії. СБУ треба втрутитись
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22.11.2021 18:10 Відповісти
За словами мера Одеси, про це його попередили на нараді у обладміністрації Джерело: https://censor.net/ua/v3300869
если це план фсб розхитати ситуацію в Одесі на користь Московії то план реализует обладминистрация подчиняющаяся Зелупе
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22.11.2021 21:24 Відповісти
Меру Одеси. Сані до зими треба готовити літом, а не зимою.
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22.11.2021 18:38 Відповісти
А чого тільки в Одесі, Зеленський всюди виграв крім Львову.
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22.11.2021 19:03 Відповісти
зебилизм - есть Зеленская власть плюс деэлектрификация всей страны... так вам дебилам и надо.. наголосувалы..
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22.11.2021 19:35 Відповісти
Это все Порошенко!
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22.11.2021 21:39 Відповісти
😁😁😁
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23.11.2021 09:25 Відповісти
Нужно отлючать тем даунам кто голосовал за Зеленое чмо.
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23.11.2021 09:26 Відповісти
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