В Одесі можливі віялові відключення електрики, - Труханов. ВIДЕО

Під час обговорення у одеській міськраді питання автономності кисневих концентраторів Геннадій Труханов заявив про можливі віялові відключення електрики в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 048.ua.

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За словами мера Одеси, про це його попередили на нараді у обладміністрації.

У зв'язку з можливими віяловими відключеннями електрики міська влада стурбована хворими на COVID-19, які потребують кисневої підтримки.

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"Віялові відключення - це не просто відключити холодильник у цьому випадку або посидіти без світла при свічках. Для тих, хто перебуває на кисневому забезпеченні, це питання життя та смерті", - сказав Труханов.

Міський голова доручив директору департаменту охорони здоров'я Левону Нікогосяну звернутися до виробників кисневих концентраторів та дізнатися, чи можливо передбачити наявність у них акумуляторів, щоб апарати могли працювати під час відключення електрики.