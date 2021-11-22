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"Окопна війна": "Російські найманці стріляють артилерією великого калібру і попадають в будинки мирних українців", - жителька Донецької області. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У сьогоднішньому репортажі ми покажемо українське село Невельське, що неподалік окупованого Донецька, котре на днях зруйнували російські найманці.

Все це і не тільки - у рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

Село Невельське розташоване за кілька кілометрів від тимчасово окупованого Донецька.

В ньому донедавна проживали кілька десятків мирних українців та наші військові.

14 і 17 листопада російські окупанти накрили населений пункт важкою артилерією. На щастя, ніхто з українських захисників і звичайних громадян не постраждав. Але більше десятка будинків відновленню не підлягають.

Яка вона - "дружба з Росією" - дивіться у нашому репортажі.

Також дивіться: Окопна війна: "Я не шкодую, що пішов на війну. Тепер залишилося тільки завершити її", - Артем, боєць ЗСУ. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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22.11.2021 15:56 Відповісти
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22.11.2021 16:40 Відповісти
"Бесславные ублюдки" - по классификации Тарантино.
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22.11.2021 22:13 Відповісти
а шо, байрактары- всё? ***** пожаловался и деятельность прекратили...
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22.11.2021 16:06 Відповісти
Зачем стрелять по мирному населению? Они и так еле-еле выживают там.
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22.11.2021 16:17 Відповісти
Это ты кому вопрос задаешь тут???
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22.11.2021 16:35 Відповісти
Ну когда оно издохнет ????
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22.11.2021 16:17 Відповісти
А що "удар у відповідь" чи знову вава сказав:"Нізя-я-я".
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22.11.2021 16:34 Відповісти
Та разве это важно для Луноликого? Вот палец Лероса и то, шо выкрикивали вчера у Мемориала - вот это настоящая опасность для Наивеличайшего. А какие-то там дома, разрушенные зверями - то такое, неважно.
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22.11.2021 17:14 Відповісти
Вот оно подставленное плечо кирза руссиш мира .
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22.11.2021 18:10 Відповісти
Для чего нужны Байрактары? Сорняки полоть? Просто ну удивительно...
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22.11.2021 20:26 Відповісти
Бубочка обписявся после первой пробы, больше его нервничать не будут
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22.11.2021 22:23 Відповісти
Проклятые ублюдки исправно делают свою работу!...Что делает наше командование? Исправно считает ***** прилеты??...Может хватит их считать и пора на каждый выпад отвечать соврменным оружием, теми же Байрактарами??????????? Ну ***, сколько можно постоянно читать этот заунылй бред с фоточками прилетов?!..
Хотя судя по поговорке ,что и палка раз в год стреляет ,следующей ответки Байрактарами ждать через....339 дней!...
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22.11.2021 21:58 Відповісти
 
 