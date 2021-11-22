Депутат Держдуми РФ Мілонов лякає польских прикордонників: Вас ксьондз не пустить на поріг за виконання інструкцій нехристів і содомітів з Брюсселя. ВIДЕО

Прикордонна служба Польщі опублікувала відео виступу на білорусько-польському кордоні депутата Держдуми РФ Віталія Мілонова.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на твиттер ПС Польщі.

Aktualnie #NaGranicy.



Na przejściu granicznym w Bruzgach pojawił się dzis rosyjski polityk Vitaly Milonov, poseł do Dumy z ramienia pro-Putinowskiej partii. Na widok naszych żołnierzy i funkcjonariuszy cała ekipa filmowa zaczęła krzyczeć i obrażać Polskę. 1/3 pic.twitter.com/Hq2bJYQLKe — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 22, 2021

"Вас ксьондз не пустить до церкви на поріг, тому що ви немилосердні. Які ви католики і християни? Ви скоро станете гірше за останніх сектантів, тому що для вас віра в Христа стала менш важливою, ніж зарплата і виконання інструкцій нехристів і содомітів з Брюсселя," - звернувся Мілонов до польських прикордонників.

Промову Мілонова записувала спеціальна знімальна група, яка знаходиась біля нього з білоруської сторони кордону.

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