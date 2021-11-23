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НАТО та ЄС запевнили в готовності вживати рішучих кроків на випередження у зв'язку з діями РФ, - Резніков. ВIДЕО

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Міністри оборони США та Великобританії ході переговорів з міністром оборони України Олексієм Резніковим запевнили його, що відбуваються дуже серйозні консультації між країнами НАТО та ЄС щодо готовності вживати рішучих кроків на випередження у зв'язку з діями РФ на кордоні з Україною.

Про це Резніков заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене запевнили у безумовній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах визнаних міжнародним співтовариством кордонів. І мене запевнили, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами країн Альянсу та ЄС про готовність приймати дуже рішучі кроки, причому на випередження. Це стосуватиметься і політичних. , і економічних кроків, і зокрема певної допомоги Україні", - розповів Резніков.

За його словами, він мав нагоду зустрітися не лише з міністром оборони США, а й із представниками Державного департаменту США, Ради національної безпеки та оборони, сенаторами, представниками Конгресу.

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"Скрізь звучить однакова фраза: "Ми надсилаємо дуже серйозні сигнали, що, не дай боже, пряме втручання на територію України та агресія з боку РФ дуже дорого коштуватиме їм у всіх вимірах розуміння слова "дорого", - підкреслив міністр.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+2
А яких рішучих кроків вживає говнокомандувач?
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23.11.2021 00:14
+1
Блазні, профани та зрадники у керуванні країною!
Треба підписувати домовленості НА ПАПЕРІ про те якою буде підтримка у разі повномаштабного нападу фашистів-РФ. Доки такого договору немає усе те бла...бла...бла - порожні балачки для ЗеЛохів.
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23.11.2021 01:01
+1
Неэффективные выводы.
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23.11.2021 08:15
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А яких рішучих кроків вживає говнокомандувач?
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23.11.2021 00:14 Відповісти
Симфония для фортепиано с оркестром сгодится?)
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23.11.2021 08:14 Відповісти
Да мы проходили, знаем. После Крыма какие санкции были? Несколько рос. чиновников внесли в санкционные списки ЕС и США, большинство из которых туда и так не ездели. Это примерно как убийце и насильнику назначить наказание в виде запрета на посещение центральной улицы в горолде.
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23.11.2021 00:30 Відповісти
Украина сегодня в лучшем положении чем в 2014 году.
В 2014 санкции были наложены на Украину, а сегодня - на РФ. В конце февраля 2014 года Яценюк звонил Байдену и просил поддержки от США, а Байден отвечал что - «у США пока нет позиции». Позже, Обама, Клинтон и Байден позицию родили, и попросили с РФ не воевать, а то Запад обвинит Украину в нападении на Мордор и начале войны (так же как обвинили Грузию в 2008). Меркель с Оландом тоже были «за мир».
Сегодня все знают что Мордор - подлое и лживое государство, с психически больным КГБ-шником во главе, и уже никто не будет предлагать Украине не защищаться. Сейчас вопрос в нашем Верховном, и в том - насколько наши союзники готовы нам помогать…
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23.11.2021 00:45 Відповісти
Германия и Франция будут предлагать не защищаться. Они с радостью отдадут всю Украину кремлевскому гоблину "лишь бы не было войны".
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23.11.2021 01:10 Відповісти
Блазні, профани та зрадники у керуванні країною!
Треба підписувати домовленості НА ПАПЕРІ про те якою буде підтримка у разі повномаштабного нападу фашистів-РФ. Доки такого договору немає усе те бла...бла...бла - порожні балачки для ЗеЛохів.
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23.11.2021 01:01 Відповісти
Время решительных действий на упреждение настало. Действий никаких нет, значит это ложь.
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23.11.2021 01:46 Відповісти
Сам факт переговоров министра обороньі Украиньі с коллегами из США и Великобритании - уже сигнал Кремлю не брать дурное в голову и тяжелое в руки .
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23.11.2021 06:37 Відповісти
И что будет? Газ и нефть они все равно продолжат покупать, а все остальное неэффективно.
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23.11.2021 08:11 Відповісти
Неэффективные выводы.
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23.11.2021 08:15 Відповісти
вот сертифицируем СВ-2 и вплотную обеспокоимся вами.....
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23.11.2021 08:16 Відповісти
Будут заранее обеспокоены!
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23.11.2021 08:55 Відповісти
Самые решительные шаги предпримет персонал Брюссельской штаб-квартиры НАТО. В случае полномасштабной агрессии РФ против Украины военнослужащие НАТО прежде всего возбуждённо повскакивают с рабочих мест, затем вышеупомянутыми решительными шагами решительно зашагают к другой Брюссельской достопримечательности - Писающему Мальчику (благо - недалёко), у которого нервенно отопьют водицы. Снявши таким образом стресс, на обратном пути НАТОвцы запасутся пивчанским и солёненькими орешками, удобно усядутся в мягкие кресла уютных кабинетов, прильнут к спутниковым мониторам (чтобы ничего не пропустить - это ж не задолбавшее всех постановочное Голливудское мочилово) и начнут размеренно источать озабоченность, обеспокоенность, встревоженность и т.д. Может даже какой-нибудь высокопоставленный НАТОвец от растерянности секретаршу за сиськи ухватит, а чином пониже - впадёт во фрустрацию. Война - не хрен собачий..
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23.11.2021 10:14 Відповісти
Думаю , что сигнал о том , что сильі НАТО готовьі "закрьіть небо" над Украиной в случае применения РФ боевой авиации , уже поступил в Москву по неофициальньім каналам , "на ушко" Пу . А без авиационной поддержки российское наступление обречено на провал .
Вот , что значит єффективная внешняя политика Украиньі на деле !
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23.11.2021 10:53 Відповісти
 
 