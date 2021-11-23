НАТО та ЄС запевнили в готовності вживати рішучих кроків на випередження у зв'язку з діями РФ, - Резніков. ВIДЕО
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Міністри оборони США та Великобританії ході переговорів з міністром оборони України Олексієм Резніковим запевнили його, що відбуваються дуже серйозні консультації між країнами НАТО та ЄС щодо готовності вживати рішучих кроків на випередження у зв'язку з діями РФ на кордоні з Україною.
Про це Резніков заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Мене запевнили у безумовній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах визнаних міжнародним співтовариством кордонів. І мене запевнили, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами країн Альянсу та ЄС про готовність приймати дуже рішучі кроки, причому на випередження. Це стосуватиметься і політичних. , і економічних кроків, і зокрема певної допомоги Україні", - розповів Резніков.
За його словами, він мав нагоду зустрітися не лише з міністром оборони США, а й із представниками Державного департаменту США, Ради національної безпеки та оборони, сенаторами, представниками Конгресу.
"Скрізь звучить однакова фраза: "Ми надсилаємо дуже серйозні сигнали, що, не дай боже, пряме втручання на територію України та агресія з боку РФ дуже дорого коштуватиме їм у всіх вимірах розуміння слова "дорого", - підкреслив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
В 2014 санкции были наложены на Украину, а сегодня - на РФ. В конце февраля 2014 года Яценюк звонил Байдену и просил поддержки от США, а Байден отвечал что - «у США пока нет позиции». Позже, Обама, Клинтон и Байден позицию родили, и попросили с РФ не воевать, а то Запад обвинит Украину в нападении на Мордор и начале войны (так же как обвинили Грузию в 2008). Меркель с Оландом тоже были «за мир».
Сегодня все знают что Мордор - подлое и лживое государство, с психически больным КГБ-шником во главе, и уже никто не будет предлагать Украине не защищаться. Сейчас вопрос в нашем Верховном, и в том - насколько наши союзники готовы нам помогать…
Треба підписувати домовленості НА ПАПЕРІ про те якою буде підтримка у разі повномаштабного нападу фашистів-РФ. Доки такого договору немає усе те бла...бла...бла - порожні балачки для ЗеЛохів.
Вот , что значит єффективная внешняя политика Украиньі на деле !