НАТО та ЄС запевнили в готовності вживати рішучих кроків на випередження у зв'язку з діями РФ, - Резніков. ВIДЕО

Міністри оборони США та Великобританії ході переговорів з міністром оборони України Олексієм Резніковим запевнили його, що відбуваються дуже серйозні консультації між країнами НАТО та ЄС щодо готовності вживати рішучих кроків на випередження у зв'язку з діями РФ на кордоні з Україною.

Про це Резніков заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене запевнили у безумовній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах визнаних міжнародним співтовариством кордонів. І мене запевнили, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами країн Альянсу та ЄС про готовність приймати дуже рішучі кроки, причому на випередження. Це стосуватиметься і політичних. , і економічних кроків, і зокрема певної допомоги Україні", - розповів Резніков.

За його словами, він мав нагоду зустрітися не лише з міністром оборони США, а й із представниками Державного департаменту США, Ради національної безпеки та оборони, сенаторами, представниками Конгресу.

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"Скрізь звучить однакова фраза: "Ми надсилаємо дуже серйозні сигнали, що, не дай боже, пряме втручання на територію України та агресія з боку РФ дуже дорого коштуватиме їм у всіх вимірах розуміння слова "дорого", - підкреслив міністр.