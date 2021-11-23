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Залишаю позитивну надію, що прийняття рішення про вторгнення в Україну в Кремлі не відбулося, - Резніков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що рішення про напад на Україну в Росії не прийнято.

Про це він заявив в ефірі телеканала ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що сьогоднішня активність з боку РФ спрямована насамперед на кілька речей. Це дестабілізація всередині України, це дестабілізація всередині країн Альянсу, дестабілізація всередині країн ЄС. Тобто в такому розмежуванні, дестабілізації вони шукатимуть для себе прагматичний позитив", - сказав Резніков.

Резніков нагадав, що провів зустрічі з міністрами оборони США та Великобританії Ллойдом Остіном та Беном Уоллесом. За його словами, Україна "спокійніше", ніж вони, оцінює загрозу та ризики від дій РФ біля її кордонів.

"Можу вас запевнити, що і в наших оцінках, і у фактажі, який дає їхня розвідка в порівнянні з нашою розвідкою, ми абсолютно збігаємося. Можливо, трохи оцінка у нас різна. Я поясню в чому різниця - в тому, що ми більше, напевно. , спокійно сприймаємо загрозу та ризики, тому що ми до цього вже звикли.Восьмий рік поспіль триває українсько-російська війна, тому всі факти збільшення кількості техніки вздовж наших кордонів для нас не є новиною, вони відбувалися кожні навчання, тренування, які проводили наші недружні сусіди", - пояснив голова Міноборони.

Також читайте: Не вірю у великий наступ Росії, за 8 років війни ми навчилися захищатися, - Резніков

Водночас Резніков назвав "позитивним моментом" те, що нарешті цивілізований Західний світ через свої ЗМІ "побачив", що відбувається, і це, на його думку, посилює позицію України.

"Тобто готовність у них є, але я залишаю позитивну надію, що ухвалення рішення в Кремлі на це вторгнення не відбулося, хоча потенційно у них така можливість є", - додав міністр.

Також читайте: Данілов про війська РФ біля українського кордону: Росія намагається підняти ставки перед майбутніми переговорами

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
насейчас никто не сделал для дестабилизации Украины больше чем закомплексованный говнокомандувач Зеля и его фаворит дермак, последняя надежда хйла..(
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23.11.2021 04:49
+12
сеня, у тебя есть сколько разведок? или гадать лучше, чем знать?
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23.11.2021 03:39
+12
"Спокiйнiше"?
Хочется увидеть его спокойствие если б на передовой стоял его сын.
Спокiйнiше мля, - матери и жёны стоящих на фронте сейчас места себе не находят.
А у этого "спокiйнiше"
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23.11.2021 04:39
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сеня, у тебя есть сколько разведок? или гадать лучше, чем знать?
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23.11.2021 03:39 Відповісти
Резникова красных шаровар испугался Путин
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23.11.2021 07:28 Відповісти
"Спокiйнiше"?
Хочется увидеть его спокойствие если б на передовой стоял его сын.
Спокiйнiше мля, - матери и жёны стоящих на фронте сейчас места себе не находят.
А у этого "спокiйнiше"
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23.11.2021 04:39 Відповісти
73% спокойны
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23.11.2021 04:48 Відповісти
задолбали уже этими 73%, кот никогда не было!!! Это всего половина населения страны. Остальная половина или против, или не голосовали, что их не красит....
А сейчас значительно меньше... Хватит уже тыкать этими процентами
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23.11.2021 08:57 Відповісти
А сейчас значительно меньше..Мабуть точно менше. Але ті 73% привели жабу зелену до влади! Це факт! І тим 73% треба постійно про це нагадувати-- бо чи відмиються вони ?
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23.11.2021 09:34 Відповісти
а кацапским самкам похер!
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23.11.2021 08:57 Відповісти
насейчас никто не сделал для дестабилизации Украины больше чем закомплексованный говнокомандувач Зеля и его фаворит дермак, последняя надежда хйла..(
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23.11.2021 04:49 Відповісти
Мене особливо насторожує те , що коли Порошенко й особливо Турчинов майже кожен тиждень росповідали , що то ось-ось ***** нападе , або тутоньки йде "операція ползун" , то США й НАТО їх постійно заспокоювали .
Теперь вже НАТО й США майже прямим текстом каже , що є десяток підтверджень , що велика верогідність маштабного вторгнення , ці неуки й телепні відповідають фахівцям з розвідки й аналітичних центрів , що їм сценарісти "95-го Кварталу" інші дані надають .

Я вважаю , що вже час прийшов рішучих дій , а саме прямо учора починати готувати резервістів й теріторіальної оборони .
Перевіряти оперативність й можливості об"явлення тотальної мобілізації й озброєння як мінімум 5 млн. українців . Тількі такі міри можуть зупинити старого пердуна ***** й його зграю .

Тільки загроза , що на ********** в Україні чекає 100 млн. куль й сотні тисяч снарядів й мін й що кожний квадратний кілометр української землі буде заваленний тисячами тіл орків , тільки це дійсно спрацює .

А усе інше -- лише балачки !
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23.11.2021 05:12 Відповісти
Паника и мобилизация необученного населения !!! сейчас вряд ли нужна. сначала обучите население...
Враг будет использовать воздушный и морской флот, с которым у нас проблема (со слов Резникова, СМИ).
Где наши бомбоубежища? Где спрятаться людям? Например, на Троещине в Киеве практически по пальцам одной руки можно пересчитать убежища для людей... прискорбно... а по всему Киеву сколько? Куда деваться? А местные власти всех областей и само население пребывают в предпраздничном настроении... тишь и гладь в украинском королевстве... Только опозиция бьет в набат, но кто ее слушает...
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23.11.2021 09:06 Відповісти
До Киева дойти у Путлера точно не хватит ресурсов. Скорее всего речь идет о проекте Малороссия(Мариуполь, Харьков возможно Одесса), ну и снабжении Крыма пресной водой.
Часто бываю в Одессе. Одесситы в большинстве своем тоже страдают по "русскому Миру".
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23.11.2021 09:20 Відповісти
Одесситы похоже пофигисты, и Донбасс их не научил.
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23.11.2021 11:34 Відповісти
не. просто это враньё. выдают двух-трех проплаченных дебилов за большинство. как это было в даунецке, например.
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23.11.2021 11:53 Відповісти
а шо робиться в країні для захисту ноль
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23.11.2021 05:20 Відповісти
Если Ермак строит дачу то путен точно ненападет
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23.11.2021 05:23 Відповісти
Ми "звикли" до кожноденної загибели наших Воїнів??? 😡 "Ми готові"??? От су# ка воно звикло і воно готове...
"140 человек за два года: боевые летчики массово покидают Военно-воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

https://m.censor.net/ru/news/3277878/140***************************************************************************************
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23.11.2021 05:51 Відповісти
У него сильные предсказатели-экстрасенсы, да и он сам шаман не слабый.
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23.11.2021 06:34 Відповісти
Что то в последнее время со всех дыр идет информация о нападении кацапов. Как сказал Винни Пух;
- Это жу-жу неспроста!
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23.11.2021 07:27 Відповісти
Задача цього Резнікова не сподіватись, а робити все залежне, щоб кулемети були начищені, а набоїв до них було вдосталь.
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23.11.2021 08:08 Відповісти
Отак 7 років пуйло не нападало, поки армія у нас була відсутня в принципі. А тут от раптом, коли сяк так поновилися і підсилилися - раптом йому приперло нападати... Причому на фоні дуже чітких оцінок з заходу, на відміну від ситуації 6-7-річної давнини.
Щось тут не так.
Хіба що другим актом після ковіду запланована чергова світова війна. Тут вже нема ради. Сказано воювати - будуть воювати...
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23.11.2021 08:30 Відповісти
Московия уже больше семи лет топчет земное и водное пространство , а Резников говорит
что принятие решения о вторжении в Украину в Кремле не состоялось ,так говорит ,что могут со стороны подумать ,что в Украине идёт Гражданская война.
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23.11.2021 08:42 Відповісти
Шалом,православні,нє нападьот,єслі би нападав,то зєля знав би.Нє бойтєся,браття нє нападают на настоящіх українцев, нападают на бєндьоровцєв,націоналістов,нападают на русафобов і нє жєлающіх любіть рускую культуру і язік-мєждународной язік общєнія.
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23.11.2021 08:46 Відповісти
Вам сверху виднее
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23.11.2021 09:11 Відповісти
Эй, ЧМО під Эстонським прапорцем! Тамбовський скунс тобі брат, йди просрись!!!
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23.11.2021 09:15 Відповісти
Тобі, з шматком твого куя, ще й мозок обрізали, чи ти, таке вже, з лохані бурятки вилупилось???
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23.11.2021 09:19 Відповісти
Хто?
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23.11.2021 08:54 Відповісти
Да раньше при «совке» был враг НАТО, а сейчас- это наши партнеры. Враг поменялся. «Рашка» и пуйло наши враги. А то, что нам дают оружие, уже хорошо. Дареному коню в зубы не смотрят.
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23.11.2021 08:58 Відповісти
Як красиво всі слуги "заболтуюють" вагнергейт - просто клас!!!
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23.11.2021 09:08 Відповісти
Позитивна надия ? Может и воевать на авось прийдется? Это кто министр или бабушка у подьезда.
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23.11.2021 09:08 Відповісти
Пора бы эксренно обустраивать комфортные бомбоубещ
жища, вооружать гражданскую оборону или сообщать где когда и как получать оружие и т.п. мероприятия. Кроме бла бла бла что все спокойно от власти мало что имеем... Конечно что то делается - но достаточно ли?!! По максимуму ли готовится власть к отражению паРаши?!!!
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23.11.2021 09:16 Відповісти
А где та власть? И чьих та власть? Шпана зеленожопая!
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23.11.2021 09:21 Відповісти
Необхідні деталізовані моб плани,й розгортання інфраструктурм...,а не співаночки півничків!!!
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23.11.2021 10:01 Відповісти
Значит уже можно кричать, что Зеля - х*йло...
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23.11.2021 09:30 Відповісти
ЦН, для анонсації подій вам потрібен україномовний редактор.
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23.11.2021 09:46 Відповісти
Я бачу здоровий глузд у виступах нового міністра. Переконаний, у війську знають, що робити, готуючись до потенційної загрози з боку орків. Водночас, як на мене, американці вчасно поквапились на політичному рівні, а ми - Україна - на оперативно-тактичному. Так, ліліпутін може зробити як завгодно, але це вже не буде зненацька - ані для України, як у 2014-му, ані для Заходу, що завжди "стурбований". Наразі - інші розклади. І міністр, як бачимо, все це враховує.
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23.11.2021 09:55 Відповісти
Дурників понабирали,й вони про сподіванки співають!!!
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23.11.2021 09:58 Відповісти
Не стоит обращать внимания на крики и стоны которые доносятся из бункера. Настало время положить х#уй на ******** припадочного диктатора болотного царства Вову Путина-Х#уйла. Чего не смеетесь? Не поняли? Это Украина!
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23.11.2021 09:59 Відповісти
В лучшем случае перенесут на позже, пока не скопят милионную армию.
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23.11.2021 10:26 Відповісти
якийсь дурник у рожевих окулярах
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23.11.2021 12:03 Відповісти
Надежда мать идиотов. Дурень думкою багатiэ. От конченные. Для того что бы враг передумал ПОСТОЯННО надо щелкать его по носу. Срельнул кто убили( байрактаром,джавелином,снайпером кем угодно. Тогда пойдет паника у врагов,а с такой армией нападать будет не с руки. Давите гадов там где возможно и вас сначала начнут бояться,а затем уважать после придут договариваться НА ВАШИХ условиях. Ваша задача организовать зарплату ТЕМ КТО МОЖЕТ и ХОЧЕТ воевать,забрав ее у тепложепников. Ваша задача вооружать армию УКРАИНСКИМ оружием и начать его применять( без стеснения) Лупасте уродов при только намерении выстрелить в сторону украинской армии. Девиз( обьявите за каждого воина десять противника и ДЕЛАЙТЕ это) И трахнутые шваброй рузькие воины сразу перестанут стрелять. Выполните желания президента,а там....погоны,награды. Дерзайте.
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24.11.2021 13:20 Відповісти
 
 