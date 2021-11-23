Залишаю позитивну надію, що прийняття рішення про вторгнення в Україну в Кремлі не відбулося, - Резніков. ВIДЕО
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Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що рішення про напад на Україну в Росії не прийнято.
Про це він заявив в ефірі телеканала ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені здається, що сьогоднішня активність з боку РФ спрямована насамперед на кілька речей. Це дестабілізація всередині України, це дестабілізація всередині країн Альянсу, дестабілізація всередині країн ЄС. Тобто в такому розмежуванні, дестабілізації вони шукатимуть для себе прагматичний позитив", - сказав Резніков.
Резніков нагадав, що провів зустрічі з міністрами оборони США та Великобританії Ллойдом Остіном та Беном Уоллесом. За його словами, Україна "спокійніше", ніж вони, оцінює загрозу та ризики від дій РФ біля її кордонів.
"Можу вас запевнити, що і в наших оцінках, і у фактажі, який дає їхня розвідка в порівнянні з нашою розвідкою, ми абсолютно збігаємося. Можливо, трохи оцінка у нас різна. Я поясню в чому різниця - в тому, що ми більше, напевно. , спокійно сприймаємо загрозу та ризики, тому що ми до цього вже звикли.Восьмий рік поспіль триває українсько-російська війна, тому всі факти збільшення кількості техніки вздовж наших кордонів для нас не є новиною, вони відбувалися кожні навчання, тренування, які проводили наші недружні сусіди", - пояснив голова Міноборони.
Водночас Резніков назвав "позитивним моментом" те, що нарешті цивілізований Західний світ через свої ЗМІ "побачив", що відбувається, і це, на його думку, посилює позицію України.
"Тобто готовність у них є, але я залишаю позитивну надію, що ухвалення рішення в Кремлі на це вторгнення не відбулося, хоча потенційно у них така можливість є", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Хочется увидеть его спокойствие если б на передовой стоял его сын.
Спокiйнiше мля, - матери и жёны стоящих на фронте сейчас места себе не находят.
А у этого "спокiйнiше"
А сейчас значительно меньше... Хватит уже тыкать этими процентами
Теперь вже НАТО й США майже прямим текстом каже , що є десяток підтверджень , що велика верогідність маштабного вторгнення , ці неуки й телепні відповідають фахівцям з розвідки й аналітичних центрів , що їм сценарісти "95-го Кварталу" інші дані надають .
Я вважаю , що вже час прийшов рішучих дій , а саме прямо учора починати готувати резервістів й теріторіальної оборони .
Перевіряти оперативність й можливості об"явлення тотальної мобілізації й озброєння як мінімум 5 млн. українців . Тількі такі міри можуть зупинити старого пердуна ***** й його зграю .
Тільки загроза , що на ********** в Україні чекає 100 млн. куль й сотні тисяч снарядів й мін й що кожний квадратний кілометр української землі буде заваленний тисячами тіл орків , тільки це дійсно спрацює .
А усе інше -- лише балачки !
Враг будет использовать воздушный и морской флот, с которым у нас проблема (со слов Резникова, СМИ).
Где наши бомбоубежища? Где спрятаться людям? Например, на Троещине в Киеве практически по пальцам одной руки можно пересчитать убежища для людей... прискорбно... а по всему Киеву сколько? Куда деваться? А местные власти всех областей и само население пребывают в предпраздничном настроении... тишь и гладь в украинском королевстве... Только опозиция бьет в набат, но кто ее слушает...
Часто бываю в Одессе. Одесситы в большинстве своем тоже страдают по "русскому Миру".
"140 человек за два года: боевые летчики массово покидают Военно-воздушные силы ВСУ. ВИДЕО
https://m.censor.net/ru/news/3277878/140***************************************************************************************
- Это жу-жу неспроста!
Щось тут не так.
Хіба що другим актом після ковіду запланована чергова світова війна. Тут вже нема ради. Сказано воювати - будуть воювати...
что принятие решения о вторжении в Украину в Кремле не состоялось ,так говорит ,что могут со стороны подумать ,что в Украине идёт Гражданская война.
жища, вооружать гражданскую оборону или сообщать где когда и как получать оружие и т.п. мероприятия. Кроме бла бла бла что все спокойно от власти мало что имеем... Конечно что то делается - но достаточно ли?!! По максимуму ли готовится власть к отражению паРаши?!!!