Разумков про "вагнергейт": Суспільство має знати правду і, якщо в ОП не вистачає розуму, то я можу підказати, що робити. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Суспільству важливо знати правду про спецоперацію із "вагнерівцями".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав колишній спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24".
За його словами, треба чесно вийти і сказати, що це було: помилка чи зрада?
Також він додав, що якщо в Офісі Президента не вистачає розуму для того, щоб зрозуміти, що і як треба зробити, то він може підказати.
Разумков вважає, що треба:
- всіх відсторонити, зокрема і керівника Офісу;
- всіх перевірити на детекторі брехні;
- запросити та заслухати у Парламенті керівництво силових відомств;
- створити ефективну тимчасову слідчу комісію.
"Сьогодні треба зрозуміти хто бреше, навіщо це робить і хто за це відповідатиме!" - підкреслив ексспікер.
Разумков додав, що на місці нардепів він би запросив все керівництво силових структур України в Раду і заслухав би їх. А президенту варто визначитися, чи говорить він народу правду, чи далі дотримується лінії на заперечення всього і вся.
"Заслухати в таємному режимі в стінах Верховної Ради - а що насправді сталося? Які були завдання? Не треба брехати людям. Потрібно говорити правду, завжди говорити правду. Якщо ти не можеш сказати цю правду, скажи: "Це таємна інформація, я її коментувати не можу". Це чесно. Бо коли ми з вуст першої людини в державі чуємо: "Такої операції не було". Потім проходить час - "Така операція була, але була інспірована іншими спецслужбами, зокрема, спецслужбами Росії". А далі ми з'ясовуємо – і все це підтверджують, - що це операція нашого ГУРу. Ну наш ГУР вже не працює на Росію, я сподіваюся?.. Тому сьогодні потрібно зрозуміти, хто бреше, навіщо це робить і хто за це буде нести відповідальність... Третє питання - це питання ТСК", - сказав він.
Також ексспікер додав, що колись, на одному із ефірів журналістка йому поставила питання: "Що б ви порадили президенту в одному слові?".
"Тоді я говорив: "Думайте". Зараз би хотілося сказати: "Говоріть правду"" - резюмував Разумков.
17 листопада, міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat оприлюднила першу частину розслідування про причини зриву спецоперації із затримання в Білорусі російських найманців з ПВК "Вагнера".
18 листопада українська журналістка Яніна Соколова у себе в Facebook пропублікувала секретні документи української розвідки, які стосуються підготовки операції "Авеню" - спецоперації із захоплення і затримання бойовиків російської ПВК "Вагнер". За її словами, в них нібито є підтвердження, що операцію перенесли за наказом вищого політичного керівництва України.
19 листопада ексголова ГУР МО Василь Бурба в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" розповів, хто віддав наказ перенести операцію.
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Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович выступил с заявлением относительно действий экс-начальника ГУР МО Василия Бурбы, который дал начало операции по задержанию "вагнеровцев" без согласования с президентом Владимиром Зеленским. Именно в этот момент шла активная подготовка стратегического договора с Турцией, который мог быть сорван скандалом, разразившимся после принудительной посадки в Киеве самолета турецких авиалиний. Об этом Арестович написал на своей странице в социальной сети Facebook. "Василий Бурба нарушил последовательность принятия решения на проведение операций с высоким политическим риском: сначала он самолично дал команду на начало активной фазы операции, не продумав, чем может закончиться скандал с Турцией в период подготовки стратегического договора с нею, а только потом (постфактум) пошел спрашивать санкцию у президента. Отсюда и проблема, поскольку президент был поставлен перед фактом и санкция получена не была, когда "вагнеровцы" уже поехали в Минск (министр обороны согласовывает такие операции, но не дает политических санкций на их проведение)", - заявил Арестович. По его словам, уволенный из ГУР Бурба вышел в СМИ и раскрыл детали секретной операции, поскольку опасался за свое будущее при аудите его работы на посту начальника украинской разведки. Арестович отметил, что в распоряжении Бурбы были автомобиль премиум-класса и дорогие предметы одежды, стоимость которых превышала ежемесячную зарплату тогдашнего начальника ГУР. "Уволенный, обиженный и перепуганный Василь Васильевич пошел к оппозиции и в медиа, поскольку справедливо полагал, что обязательный при передаче должности аудит (!) может создать для него проблемы как и в вопросах трат на операцию, так и в вопросах порядка действий командира, особенно, если обратить пристальное внимание на стоимость имущества, которым он распоряжается, от премиум-класса автомобиля до предметов одежды, стоимостью побольше, чем тогдашняя зарплата начальника ГУР. Теперь благодаря "удачному" маневру он - медийный герой и любое по отношению к нему наказание будет воспринято частью общества как зрада и репрессия. Но, считаю, обществу куда как важнее установить истину, как бы болезненна она ни была", - заявил Арестович.
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- всех отстранить, в том числе и руководителя Офиса;
- всех проверить на детекторе лжи;
- пригласить и заслушать руководство силовых ведомств в Парламенте;
- создать эффективную временную следственную комиссию. Источник: https://censor.net/ru/v3301009
1.Кто отдаст приказ всех отстранить,ОП что-ли?
2.,,Детектор лжи,, покажет то что прикажут оператору детектора.
3.А чем Парламент лучше за ОП?
4.А из кого создавать эту временную комиссию,если везде круговая порука и у каждого сфой скелет в шкафу и никто не хочет чтобы его видели.
Все этт бардак реально прекратить только силовыми методами которому не даст свершится Нацгвардия которана и создана для именно такого случая.
дозволю собі одне маленьке уточнюче питання, Дмитро. еее... навіть трохи невдобно.... А що вам, у бутність спікером, заважало ініціювати створення нормальної ТСК, чому тоді ТСК слуг про всьо і зразу на чолі з тою хворою Мар'яною вас задовольняла і ви так мовчали?)