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Разумков про "вагнергейт": Суспільство має знати правду і, якщо в ОП не вистачає розуму, то я можу підказати, що робити. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Суспільству важливо знати правду про спецоперацію із "вагнерівцями".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав колишній спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, треба чесно вийти і сказати, що це було: помилка чи зрада?

Також він додав, що якщо в Офісі Президента не вистачає розуму для того, щоб зрозуміти, що і як треба зробити, то він може підказати.

Разумков вважає, що треба:

- всіх відсторонити, зокрема і керівника Офісу;

- всіх перевірити на детекторі брехні;

- запросити та заслухати у Парламенті керівництво силових відомств;

- створити ефективну тимчасову слідчу комісію.

"Сьогодні треба зрозуміти хто бреше, навіщо це робить і хто за це відповідатиме!" - підкреслив ексспікер.

Разумков додав, що на місці нардепів він би запросив все керівництво силових структур України в Раду і заслухав би їх. А президенту варто визначитися, чи говорить він народу правду, чи далі дотримується лінії на заперечення всього і вся.

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"Заслухати в таємному режимі в стінах Верховної Ради - а що насправді сталося? Які були завдання? Не треба брехати людям. Потрібно говорити правду, завжди говорити правду. Якщо ти не можеш сказати цю правду, скажи: "Це таємна інформація, я її коментувати не можу". Це чесно. Бо коли ми з вуст першої людини в державі чуємо: "Такої операції не було". Потім проходить час - "Така операція була, але була інспірована іншими спецслужбами, зокрема, спецслужбами Росії". А далі ми з'ясовуємо – і все це підтверджують, - що це операція нашого ГУРу. Ну наш ГУР вже не працює на Росію, я сподіваюся?.. Тому сьогодні потрібно зрозуміти, хто бреше, навіщо це робить і хто за це буде нести відповідальність... Третє питання - це питання ТСК", - сказав він.

Також ексспікер додав, що колись, на одному із ефірів журналістка йому поставила питання: "Що б ви порадили президенту в одному слові?".

"Тоді я говорив: "Думайте". Зараз би хотілося сказати: "Говоріть правду"" - резюмував Разумков.

17 листопада, міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat оприлюднила першу частину розслідування про причини зриву спецоперації із затримання в Білорусі російських найманців з ПВК "Вагнера".

18 листопада українська журналістка Яніна Соколова у себе в Facebook пропублікувала секретні документи української розвідки, які стосуються підготовки операції "Авеню" - спецоперації із захоплення і затримання бойовиків російської ПВК "Вагнер". За її словами, в них нібито є підтвердження, що операцію перенесли за наказом вищого політичного керівництва України.

19 листопада ексголова ГУР МО Василь Бурба в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" розповів, хто віддав наказ перенести операцію.

Разумков про вагнергейт: Суспільство має знати правду і, якщо в ОП не вистачає розуму, то я можу підказати, що робити 01
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Топ коментарі
+18
Московська воша Разумков не на шютку зібралась йти в пересиденти України, яка для нього Малоросія, як би він не маскувався.
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23.11.2021 09:13
+11
ПНХ, пісюн.
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23.11.2021 09:14
+11
Лохи скажуть який розумний чувак і побіжать голосувати за нього. По граблям.
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23.11.2021 09:22
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Московська воша Разумков не на шютку зібралась йти в пересиденти України, яка для нього Малоросія, як би він не маскувався.
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23.11.2021 09:13 Відповісти
Був такий дитячий х/ф за совка "Рижий, чєстний, влюбльонний" про лиса. 😁
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23.11.2021 09:55 Відповісти
Мороз 2.0
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23.11.2021 10:27 Відповісти
Ворог мого ворога - мій друг. Тому я би зараз не ганьбив Розумкова. Хай розвалює слуг наріду, що він успішно і робить. Це зараз головна мета.
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23.11.2021 10:53 Відповісти
Слуги пошли в атаку

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович выступил с заявлением относительно действий экс-начальника ГУР МО Василия Бурбы, который дал начало операции по задержанию "вагнеровцев" без согласования с президентом Владимиром Зеленским. Именно в этот момент шла активная подготовка стратегического договора с Турцией, который мог быть сорван скандалом, разразившимся после принудительной посадки в Киеве самолета турецких авиалиний. Об этом Арестович написал на своей странице в социальной сети Facebook. "Василий Бурба нарушил последовательность принятия решения на проведение операций с высоким политическим риском: сначала он самолично дал команду на начало активной фазы операции, не продумав, чем может закончиться скандал с Турцией в период подготовки стратегического договора с нею, а только потом (постфактум) пошел спрашивать санкцию у президента. Отсюда и проблема, поскольку президент был поставлен перед фактом и санкция получена не была, когда "вагнеровцы" уже поехали в Минск (министр обороны согласовывает такие операции, но не дает политических санкций на их проведение)", - заявил Арестович. По его словам, уволенный из ГУР Бурба вышел в СМИ и раскрыл детали секретной операции, поскольку опасался за свое будущее при аудите его работы на посту начальника украинской разведки. Арестович отметил, что в распоряжении Бурбы были автомобиль премиум-класса и дорогие предметы одежды, стоимость которых превышала ежемесячную зарплату тогдашнего начальника ГУР. "Уволенный, обиженный и перепуганный Василь Васильевич пошел к оппозиции и в медиа, поскольку справедливо полагал, что обязательный при передаче должности аудит (!) может создать для него проблемы как и в вопросах трат на операцию, так и в вопросах порядка действий командира, особенно, если обратить пристальное внимание на стоимость имущества, которым он распоряжается, от премиум-класса автомобиля до предметов одежды, стоимостью побольше, чем тогдашняя зарплата начальника ГУР. Теперь благодаря "удачному" маневру он - медийный герой и любое по отношению к нему наказание будет воспринято частью общества как зрада и репрессия. Но, считаю, обществу куда как важнее установить истину, как бы болезненна она ни была", - заявил Арестович.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/240699_1637657721
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23.11.2021 11:39 Відповісти
зеплесень, нервничаешь?)
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24.11.2021 12:37 Відповісти
пупсик весь в белом...
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23.11.2021 09:14 Відповісти
ПНХ, пісюн.
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23.11.2021 09:14 Відповісти
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23.11.2021 09:15 Відповісти
Лохи скажуть який розумний чувак і побіжать голосувати за нього. По граблям.
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23.11.2021 09:22 Відповісти
Переважній більшості цього суспільства "пофіг" ваш той "вагнергейт". Їх хвилюють більш нагальні потреби - ціна на газ, електроенергію, низькі зарплати і т.д.
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23.11.2021 09:25 Відповісти
Ви дуже толерантна і виважена людина, бо для тої переважної більшості є інше визначення)))
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23.11.2021 09:37 Відповісти
👏👏👏👏👏😁 І вони - не лохи! 😁 Чи лохи? 🤔
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23.11.2021 09:57 Відповісти
це якраз ті , що і зробили 73 процентного " не лоха " ...
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23.11.2021 14:41 Відповісти
Яке може бути слухання в таємному режимі в цій Раді! Та там буде пряма трансляція в ФСБ!
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23.11.2021 09:26 Відповісти
разумков надеется стать презом? этот тампакс ахмедки будет похуже шмаркли. хотя 73% всегда есть
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23.11.2021 09:35 Відповісти
Молодий регіАнал дає поради?!
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23.11.2021 09:54 Відповісти
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23.11.2021 09:56 Відповісти
был в должности молчал.... теперь он подсказывать будет... нах. еще не послали? значит пошлют...
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23.11.2021 10:00 Відповісти
Разумков считает, что нужно:

- всех отстранить, в том числе и руководителя Офиса;

- всех проверить на детекторе лжи;

- пригласить и заслушать руководство силовых ведомств в Парламенте;

- создать эффективную временную следственную комиссию. Источник: https://censor.net/ru/v3301009
1.Кто отдаст приказ всех отстранить,ОП что-ли?
2.,,Детектор лжи,, покажет то что прикажут оператору детектора.
3.А чем Парламент лучше за ОП?
4.А из кого создавать эту временную комиссию,если везде круговая порука и у каждого сфой скелет в шкафу и никто не хочет чтобы его видели.
Все этт бардак реально прекратить только силовыми методами которому не даст свершится Нацгвардия которана и создана для именно такого случая.
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23.11.2021 10:00 Відповісти
"Сегодня надо понять кто лжет, зачем это делает и кто за это будет отвечать!" (с) - на все три риторических вопроса один ответ - зеленский врет, шкурку свою спасает. остальные "ни при чем", в том числе и сам разумкович. бубочка забрехался - это да, но этот "политик" решил по "старой дружбе" еще и ножку подставить...
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23.11.2021 10:02 Відповісти
Яякий розум може бути в ОПі?!!!
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23.11.2021 10:14 Відповісти
Так смешно читать, как троли фашиста подоляка обливают грязью того, кто привел зелечмо к власти. Как по мне, то пускай разумков говорит, ведь он очень хорошо делает одну работу - отбирает елохторат у земанды. А чем ниже рейтинги у зеленых *********, тем больше шансов, что цирк в стране скоро закончится
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23.11.2021 12:17 Відповісти
маладой регионал тебя вместе со всеми зелибобами сажать нужно
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23.11.2021 12:21 Відповісти
Чогось перебуваючи при владі всі глухі і сліпі, тільки коли звідти викидають стають умнимі і красівими дядями.
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23.11.2021 13:44 Відповісти
Йди лижи ахмєтову сраку.
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23.11.2021 14:25 Відповісти
екселент Дмитро!!! Чистий 100%-ий піар) Діма насправді набагото розумніше (чи його помічники) ніж зельонкині чи їх боги розмовного жанру, накшталт Люсі чи серляща-наркомана, мовчу навіть за подляка.
дозволю собі одне маленьке уточнюче питання, Дмитро. еее... навіть трохи невдобно.... А що вам, у бутність спікером, заважало ініціювати створення нормальної ТСК, чому тоді ТСК слуг про всьо і зразу на чолі з тою хворою Мар'яною вас задовольняла і ви так мовчали?)
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23.11.2021 14:46 Відповісти
 
 