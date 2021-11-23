"Слуга народу" Куницький, поспішаючи на засідання щодо безпеки дорожнього руху у Харкові, отримав протокол про порушення ПДР. ВIДЕО
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Вранці 22 листопада поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Porsche Panamera, яким керує народний депутат Олександр Куницький (фракція "Слуга народу").
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело у правоохоронних органах та представника Управління патрульної поліції Харківщини Дмитра Гайдука.
Дмитро Гайдук не стверджував чи спростовував, що за кермом насправді був народний депутат. Він лише заявив, що у Харкові дійсно зупиняли автомобіль Porsche, оскільки "було порушення вимог дорожнього знака", "порушення рядності".
За наявною на сьогодні інформацією, постанову на водія поки що не складали. Він одразу на місці клопотав про перенесення розгляду на вечір. Увечері до управління прибув адвокат і знову просив про відстрочку розгляду.
Депутат Анатолій Козловський розмістив у Facebook відео з Управління патрульної поліції. На записі патрульний поліцейський, який складав матеріали, каже, що "було зупинено автомобіль Porsche Panamera під керуванням громадянина Куницького Олександра Олеговича. Він підозрюється у скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 122 КУпАП".
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Правопорушення було скоєно на вулиці Сумській, 2.
Гіркої іронії у цій історії додає те, що Куницький, за словами депутата, порушуючи правила дорожнього руху, "поспішав на виїзний комітет ВРУ з правоохоронної діяльності, де розглядалися питання безпеки дорожнього руху у м. Харкові".
Будь ласка, зачекайте...
" Мусора не люди" (с) Аваков А.Б.
Якого х*ра в Україні громадяни інших країн провокують українських патрульних?
Не дарма дана підстилка Коломойського знаходиться на сайті Миротворця
Хоча, то зелені невігласи ...
12 ч. ·
А сейчас будет орейро и просто топчик! Оцените это днище. Народный депутат от #слугнарода Куницкий (ZPSanek) приехал вчера вечером в Харьков на Porsche Panamera на выездное заседание комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности, которое связано с безопасностью дорожного движения, нарушил ПДД на том самом перекрёстке, где совершила жуткую аварию Зайцева в 2017 г., его нарушение зафиксировали патрульные и оно есть на видео, а теперь он пытается его оспорить через адвоката. Оцените цинизм ситуации. Приехал на заседание по вопросам безопасности дорожного движения и сам же грубо нарушил ПДД. Ну, настоящий #слуга. И прям образец для подражания.
После такой новости жду сообщения, что насильник Иванисов поедет на выездное заседание ВР посвящённое доброте и морали. Это будет из той же оперы.
Але цей громадянин Ізраїлю, що прокрався у Верховну Раду, і цього платити не бажає
Сколько лохов пищало: "ах какой народный блогер".
Сколько лохов отдало за него голос и сделало народного блогера народным депутатом, слугой народа.
Теперь эта слуга народа, показывает своему народу, кто из них на самом деле слуга.
Тож ХАВАЙ. ТЕ.
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Да что они людям голову порочат: был-не был зарулем ... С недавних пор стало известно что у всех "слуг урода" спецавтомобили под управлением автопилота !
Потеряешь ЖИЗНЬ!" (Из плаката над Ж/Д полотном)
1 ч ·
Після того, як в інформаційному просторі пролунав скандал з тим, що народеп від "Слуги народу" Олександр Куніцький (ZPSanek) порушив ПДР приїхавши в Харків на виєзне засідання комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, яке було присвячене безпеці дорожнього руху, я вирішив розібратися, що взагалі було на тому засіданні. І з'ясувалося, що це дуже цікаво.
Бо депутаты ВР намагалися звинуватити Патрульну поліцію у тому, що в Харкові збільшилася кількість ДТП. Цікаво те, що статистика говоре про інше. Але мало хто з нардепів знає, що статистика існує. А якщо б вони поцікавились цифрами, то дізнались би, що ситуація навпаки покращилася та ДТП стало менше на 6 відсотків. А ще в голови #монозброду та їх посіпак треба вбити розуміння, що для того, щоб ще більше зменшити кількість ДТП в Україні треба щоб ще дороги були нормальні, а на них ще й розмітка була нанесена. А ще суди повинні не виправдовувати п'яниць за кермом, особливо коли патрульні ловлять суддів на підпитку. І багато що ще треба робити. Але якщо Куніцький на перехресті, де скоїла страшну аварію Зайцева, нахабно повертає наліво там де знак виключно прямо, якщо нардеп Юрченко, якого до ВР привів Зеленський, потрапляє ДТП в стані наркотического сп'яніння та якщо близький до ОП нардеп від #слуг Трухин трощить в стані алкогольного сп'яніння автівки, а його відмазують від відповідальності, то про що ми можемо казати? Ті, хто пише законы та повинен виконувати їх в першу чергу, нахабно плюють на закони та системно порушують їх.
Більше того, хочу нагадати, що саме ці люди мають відношення до того, що сьогодні патрульний поліцейський отримає зарплату меньшу, ніж вантажник у "Сільпо", бо вони не голосують та не пропонують підвищення заробітної плати патрульним. І сьогодні ми бачимо вже відтік з Патрульної поліції. Про який престиж професії можна казати, якщо держава майже нічого не робить, щоб захистити соціально та матеріально хлопців та дівчат з Патрульної поліції! На чистому інтузіазмі та на бажанні змінити країну на краще довго не попрацювати, якщо грошей не вистачає навіть на аренду житла та потреби. Не у всіх є такий родич, як нардеп Андрій Клочко від слуг народа, у родині якого настав кінець епохи бідності після того, як він став одним з нардепів Зеленського. Його мама та сестра почали скуповувати квартири, земельні ділянки, будинки після того, як Андрійко став головою комітету ВР. А поліцейські в Україні працюють за зарплатню. І якщо вона їх не влаштовує, то вони йдуть. Так начальниця Патрульної поліції в Харківській області Альона Стрижак повідомила про збільшення звільнень серед патрульних поліцейських - цього року пішло близько 100 співробітників. І це проблема. А ще низька заробітна плата та демотивація - це одна з причин корруції. Тож може пора зайнятися цією проблемою, поки вона не стала глобальною?
І останне. Я побачив, що #слуги атакують зараз керівницю Патрульної поліції в Харківській області Альону Стрижак. І найбільше у цьому помітен Куніцький. Я розумію чому. Бо йому не подобається, що його штрафують за порушення ПДР, а ще тому, що Патрульна не закриває очі на те, що роблять структури близькі до влади. Відчипиться від Патрульної поліції! Дайте їм працювати. Слунам цікаво, чому за останній час у Харкові відбулися дві резонансні автотрощи? Так це ж їх електорат, який дивиться на своїх обранців та бухає, нюхає або ширяється, а потім потрапляють в ДТП, як і представники #моносброду. Краще б не піарились, а зайнялися б своїми справами. Але доя того їм клепки в голові не вистачає. На їх фоні козак Гаврілюк - це зірець компетентності та порядності. Кого ви вибрали до ВР???
А ще подивитися статистику, бо слуги на це не здібні, але цифри показують, що робота Патрульної поліції змінює ситуацію на краще. Особисто тоді, коли #слуги їм не заважають.
У 2021 році скоїли 20 365 ДТП із загиблими та/або травмованими, що на 6,1% менше ніж за аналогічний період минулого року (2020 рік - 21 694 ДТП); у яких загинуло 2592 особи, що майже на 9% менше ніж за аналогічний період минулого року (2020 рік - 2842 особи)
Також слід зазначити що показник кількості осіб які травмувалися в наслідок ДТП за звітній період є найменшим за останні 5 років. І це величезний плюс, чого неможливо сказати про ВР 9-го скликання.
Об этом сообщает корреспондент МГ «Объектив».
Во время заседания в обпрокуратуре, посвященного безопасности дорожного движения, Дудин прокомментировал инцидент с Куницким, который превысил скорость в центре Харькова. Дудин потребовал исключить нардепа из комитета ВР.
«Хочу обратиться как обычный избиратель. И то, что мы наблюдали вчера, когда один из нардепов, членов профильного комитета, так торопился рассказать патрульной полиции о том, как она неправильно работает, и злостно нарушил ПДД именно на том перекрестке, где произошло ДТП с Зайцевой. По-моему, это уже верх цинизма. Поэтому я обращаюсь, я прошу как обычный избиратель рассмотреть пребывание указанного лица в указанном комитете. Мне кажется, что человек, нарушающий ПДД, не может рассказывать правоохранителям о том, как они должны бороться именно с такими нарушителями», - сказал Дудин.