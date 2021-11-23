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ПДР (364) Харків (3904) Слуга народу (2544) Куницький Олександр (39)

"Слуга народу" Куницький, поспішаючи на засідання щодо безпеки дорожнього руху у Харкові, отримав протокол про порушення ПДР. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Вранці 22 листопада поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Porsche Panamera, яким керує народний депутат Олександр Куницький (фракція "Слуга народу").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело у правоохоронних органах та представника Управління патрульної поліції Харківщини Дмитра Гайдука.

Дмитро Гайдук не стверджував чи спростовував, що за кермом насправді був народний депутат. Він лише заявив, що у Харкові дійсно зупиняли автомобіль Porsche, оскільки "було порушення вимог дорожнього знака", "порушення рядності".

За наявною на сьогодні інформацією, постанову на водія поки що не складали. Він одразу на місці клопотав про перенесення розгляду на вечір. Увечері до управління прибув адвокат і знову просив про відстрочку розгляду.

Депутат Анатолій Козловський розмістив у Facebook відео з Управління патрульної поліції. На записі патрульний поліцейський, який складав матеріали, каже, що "було зупинено автомобіль Porsche Panamera під керуванням громадянина Куницького Олександра Олеговича. Він підозрюється у скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 122 КУпАП".

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Правопорушення було скоєно на вулиці Сумській, 2.

Слуга народу Куницький, поспішаючи на засідання щодо безпеки дорожнього руху у Харкові, отримав протокол про порушення ПДР 01

Гіркої іронії у цій історії додає те, що Куницький, за словами депутата, порушуючи правила дорожнього руху, "поспішав на виїзний комітет ВРУ з правоохоронної діяльності, де розглядалися питання безпеки дорожнього руху у м. Харкові".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+43
О, Санек уже на порш пересел растет благостостояние
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23.11.2021 09:13
+29
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23.11.2021 09:33
+22
дрюкать этого блогера сашка нужно! гроза полиции был, такой малой а наглый , борзый, без мыла в жопулез к полицейским, и по делу, и без дела . а народу так это нравилось как он тролил их всех....мал клоп как говорят да вонюч...а главное никто его на место и непоставил тогда.... чудеса да и только.... (( гроза полиции блогер сашко!
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23.11.2021 09:17
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О, Санек уже на порш пересел растет благостостояние
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23.11.2021 09:13 Відповісти
Там не порсто порш, а порш панамера
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23.11.2021 09:17 Відповісти
Поршей дешевых не бывает.
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23.11.2021 18:51 Відповісти
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23.11.2021 09:15 Відповісти
Линолеум Маккартни, тебя из бани ещё не выпустили?
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23.11.2021 09:17 Відповісти
Это типа - "У пожарных сгорела пожарная каланча".
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23.11.2021 09:15 Відповісти
Этот тот же урод, который на мерине на одесской трассе недавно фуру уничтожил
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23.11.2021 09:15 Відповісти
Скажуть що "Рафік нєувіноват", за кермом був робот Федя.
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23.11.2021 09:17 Відповісти
дрюкать этого блогера сашка нужно! гроза полиции был, такой малой а наглый , борзый, без мыла в жопулез к полицейским, и по делу, и без дела . а народу так это нравилось как он тролил их всех....мал клоп как говорят да вонюч...а главное никто его на место и непоставил тогда.... чудеса да и только.... (( гроза полиции блогер сашко!
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23.11.2021 09:17 Відповісти
А чому такий негатив про нього? Він боровся зі свавіллям поліції на дорогах і показував водіям як захищати свої права. Зловив не одного корупціонера в погонах, молодець.
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23.11.2021 09:25 Відповісти
я же там незря написал и по праву и без права он причину судя с видео находил, всё ему не так.... они никто , а о6н царь...как хочу так и езжу .как хочу так и веду себя с полицией, я в общем про его деятельность...ну борзый он поведения и разговора....(( вот и всё.*я помню тогда даже написал в чате .что попробовал бы он так тарахтеть нето что в европе .а в россии.. ему там быстро бо башке гбдд настучало и утихомирило...
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23.11.2021 09:55 Відповісти
По перше він веде себе з поліцією так як вони цього заслуговують, на жаль він не може їх всіх звільнити чи притягнути до відповідальності за їхні злочини, тому його поведінка це протест поліції проти їхньої злочинної діяльності.. По друге якщо з поліцією себе вести по-людськи вони починають думати що ти терпільний і зразу хамлять, фальшують постанову, ображають, тобто діють не по-закону. Я також спілкуюсь з поліцією без поваги і всім своїм виглядом показую, що мені неприємно з ними взаємодіяти і вважаю що всі громадяни повинні так робити, поки поліція не почне служити по-закону, а не займатися бездіяльністю і корупцією.
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23.11.2021 10:04 Відповісти
я вас почув .і все це я знаю.... просто я бачів і інші його там ролики в спілкуванні тоді ще....він з усіма вів себе як месія поліцейська борзо.... дуже говорливий з усіма... сварлива просто він людина....якось так .
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23.11.2021 10:11 Відповісти
Ну и зачем столько текста? По факту он оказался еще хуже чем они... Он сейчас с помощью своих полномочий пытается уйти от ответственности...
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23.11.2021 10:14 Відповісти
завидую!!мне такое и не снится!!если нарушил то при общении с полицией должен скромно всё признавать мило улыбаться(так как каждое неосторожное слово подымает цену штрафа на 10 у.е. а то и все 20) по окончании ,,процедуры"ещё раз мило улыбнуться и немало важно не забыть поблагодарить за выписанный штраф.
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23.11.2021 10:29 Відповісти
Ключове слово порушив, В Німеччині не штрафують невинних людей, а в нас це відбувається масово. Якби у нас поліція була на рівні Німеччини, то і внас ставлення до поліції було б інакше. Я б на місці Куницького за 2 секунди доказав що ніяку рядність він не порушував, що думаю він і зробить під час розгляду справи.
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23.11.2021 10:37 Відповісти
Это ему дает право нарушать ПДД и совершать ДТП??? Он как сейчас отмазывается? Чем он в данном случае лучше тех с кем он боролся?
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23.11.2021 10:04 Відповісти
Ні не дає ніякого права порушувати ПДР. Він заявив клопотання про перенесення розгляду справи. В процесі розгляду справи він докаже що не порушив рядність руху, а завчасно перестроївся для здійснення маневру. В ПДР не прописано, що означає завчасно, це може бути за 20м чи за 2 км на вибір водія. Навіть якщо на нього винесуть обвинувальну постанову, він її оскаржить і скасує через суд. Тому бездарні менти нічого не добються.
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23.11.2021 10:30 Відповісти
))) У вас там все такие РУКОЖОПЫ?))) Вы хоть немного понимаете, что своими такими действиями вы загоняете себя в полную жопу?) Сейчас и вы, и полиция это ЕДИНЫЙ организм, который называется ВЛАСТЬ) Тихонько признал вину и сразу в глазах общества герой, который может признавать свои ошибки... В отличии от всех зеленых рукожопов...
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23.11.2021 10:53 Відповісти
Мене місяць назад поліцейський з воєнкоком безпричини затримали, хотіли звірити мої дані зі списками призовників, ніякий протокол затримання не складали, 40 хвилин безпідставно в воєнкоматі протримали, документи я так і не показав. Я в той момент не відчув себе ЄДИНИМ організмом з у*людками які порушують мої права. А на 102 оператор замість того щоб відреагувати на мою заяву і відправити наряд поліції, почала розказувати що їхні дії законні. Якщо це те що ви називаєте ВЛАСТЬ, то я проти такої влади.
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23.11.2021 11:02 Відповісти
Вы или крестик снимите, или трусы оденьте))) Вы сейчас представляете НАРОДНОГО ДЕПУТАТА, который и есть ТОЙ ВЛАСТЬЮ, которой вы недовольны))) И чем вы тут рисанулись? Тем, что вы УКЛОНИСТ?) Прячущийся от армии? Фу, мерзость...
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23.11.2021 11:07 Відповісти
Я не ховаюсь від армії, я по віку уже не підпадаю під призов, хіба під мобілізацію. Хоча уклоністів я підтримую, йти в армію і рік сидіти в казармі безкоштовно, це як мінімум тупо. Зараз ніхто не хоче служити в срочній армії і правильно роблять.
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23.11.2021 11:13 Відповісти
Вот Санек как раз и снимал про такие "единые организмы" c ментами, как ты! По звонку приезжают на любое ДТП и подтверждают любые слова ментов!

" Мусора не люди" (с) Аваков А.Б.
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23.11.2021 13:37 Відповісти
Дурик, ты в 19-м застрял?))) Твой санек сейчас и есть ВЛАСТЬ) Он специально для таких как ты и снимал свои видосики, чтобы сейчас снимать сливки со всего этого) Хотя... Ты за сколько впрягся за него? По звонку прибежал строчить коменты?) Работа такая говоришь?))) Ну, ну)))
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23.11.2021 14:09 Відповісти
Так это же твоя работа, ты же бот на зарплате! Я и не говорил что Санёк НЕ власть, мусор ты обосрался))
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24.11.2021 12:13 Відповісти
Рукожоп, ты свою роль плохо играешь) Тебе никто денег не даст)
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24.11.2021 13:01 Відповісти
І що, це дає індульгенцію пожиттєво? Тоді був молодець, зараз став подонком на подсосі у Дубінського. Гроші вони і не таких поганили. Да і у чому проблема, порушив - заплати штраф, а не скривайся за адвокатами. Чи корона на голові спаде, та корєша по зоні (зачеркнуто) по Раді поважати перестануть?!
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23.11.2021 10:51 Відповісти
Звичайний провокатор. Жаль, що поліція у нас вихована. А треба було би рожею в асфальт, кайданки, і відп*здити цього ПТУ-шника ізраїльтянина.
Якого х*ра в Україні громадяни інших країн провокують українських патрульних?
Не дарма дана підстилка Коломойського знаходиться на сайті Миротворця
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23.11.2021 10:54 Відповісти
ты из 73? видно за километр
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23.11.2021 14:33 Відповісти
А Віталик, мабуть, мусоралик? В більшості роликів, які я бачив, він повністю правомірно, ставив на місце охрінівших полісцикунів.
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23.11.2021 09:41 Відповісти
и не угадал тигралик мусоралик рагулик... он просто лез в за.....пу.....такой клоп малой , понваехавший гражданин израиля... блохер.... то не дам... то не покажу . хамил, борзел... а подписчики просто офуевали с него читал посты .. сашко. другие его все сбежали в америку кореша там их полиция дрюкает и они молча сопят в блогах показывали в камеру исполняют все прихоти копов .вот и вся история с этой (бандой блохеров ,похождения в украине...)
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23.11.2021 09:51 Відповісти
Це той борцун з бєспрєдєлом на дорогах і корупцією у лавах МВС
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23.11.2021 09:19 Відповісти
Чергова ГНИДА КУПОРОСНА... А як інакше назвати ?
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23.11.2021 09:36 Відповісти
Той фраєр який так яро воюва за порядність ментів, сам виявився гнидою
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23.11.2021 09:21 Відповісти
а бидлота його пропонувала у міністри
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23.11.2021 09:28 Відповісти
Що з освітою ПТУ в міністри?
Хоча, то зелені невігласи ...
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23.11.2021 10:46 Відповісти
зате є паспорт іудея
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23.11.2021 10:57 Відповісти
Копов наказать, Санек же на выездной комитет опаздывал, обязаны были сопроводить с мигалками.
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23.11.2021 09:29 Відповісти
Прям как у Лещенко борца с корупцией,тот на квартиру за 6 миллионов наборол,а этот Сашок на Порш наборол корупцию
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23.11.2021 09:30 Відповісти
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23.11.2021 09:33 Відповісти
Так он еще меньше зеленского
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23.11.2021 18:21 Відповісти
и не просто меньше.....а (кроха....) и это он хамло блогер задрал всю полицию харькова и не только... он лайки зарабатывал и на рекламе на подписчиках как все блогеры...подписчики кайфовали...с рассеи тоже.... хотя в рашке ему бы очко на жопу ГБДД натянуло бы за такое поведение и базар ,и не повеновение полиции.
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24.11.2021 06:55 Відповісти
Жаль патрульного,без работы останется.
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23.11.2021 09:42 Відповісти
ZP Sanek ну что ж ты .....
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23.11.2021 10:09 Відповісти
Борислав Береза

12 ч. ·



А сейчас будет орейро и просто топчик! Оцените это днище. Народный депутат от #слугнарода Куницкий (ZPSanek) приехал вчера вечером в Харьков на Porsche Panamera на выездное заседание комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности, которое связано с безопасностью дорожного движения, нарушил ПДД на том самом перекрёстке, где совершила жуткую аварию Зайцева в 2017 г., его нарушение зафиксировали патрульные и оно есть на видео, а теперь он пытается его оспорить через адвоката. Оцените цинизм ситуации. Приехал на заседание по вопросам безопасности дорожного движения и сам же грубо нарушил ПДД. Ну, настоящий #слуга. И прям образец для подражания.

После такой новости жду сообщения, что насильник Иванисов поедет на выездное заседание ВР посвящённое доброте и морали. Это будет из той же оперы.
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23.11.2021 10:16 Відповісти
Куніцкій ***** Собакова.
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23.11.2021 10:16 Відповісти
Коломойського і Зеленського
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23.11.2021 10:56 Відповісти
Быстро на Порш насосал!!!
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23.11.2021 10:31 Відповісти
І що з тієї статті ч. 1 ст. 122 КУпАП? Накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи 20х17=340 грн.
Але цей громадянин Ізраїлю, що прокрався у Верховну Раду, і цього платити не бажає
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23.11.2021 10:41 Відповісти
А ведь мог даже из этой ситуации красиво выйти)
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23.11.2021 10:58 Відповісти
А оно ему надо, когда включен режим бога уже все пох.
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23.11.2021 11:42 Відповісти
А сколько 73 процентных лохов смотрело в 2019-м спектакли этой гниды, оплаченные реваншистами и олигархатом.
Сколько лохов пищало: "ах какой народный блогер".
Сколько лохов отдало за него голос и сделало народного блогера народным депутатом, слугой народа.
Теперь эта слуга народа, показывает своему народу, кто из них на самом деле слуга.
Тож ХАВАЙ. ТЕ.
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23.11.2021 10:47 Відповісти
Это анекдот, с этим Куницким. Чувак-гражданин Израиля, неоднократно сам об этом заявлявший и выкладывающий фотки своей со службы в армии самообороны Израиля. Но будучи знакомым с родственниками Зеленского, образовался в Украине в качастве народного депутата от Слуги Народа! Это не кумовство, это клоунократия.
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23.11.2021 10:48 Відповісти
Етнічне злочинне угрупування
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23.11.2021 10:57 Відповісти
он свой, кошерний, йім ззя
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23.11.2021 10:50 Відповісти
Куницкий - балабол !
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23.11.2021 10:55 Відповісти
Дмитрий Гайдук не стал утверждать или опровергать, что за рулем на самом деле был народный депутат. Он лишь заявил, что в Харькове действительно останавливали автомобиль Porsche, поскольку "было нарушение требований дорожного знака", "нарушение рядности".
==================================
Да что они людям голову порочат: был-не был зарулем ... С недавних пор стало известно что у всех "слуг урода" спецавтомобили под управлением автопилота !
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23.11.2021 10:57 Відповісти
Адвокат бикує. А в Куницького, слуги народу задрипаного, ще вистачає совісті оскаржувати свій проступок. Ну тварі кончені.
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23.11.2021 11:14 Відповісти
Будучи шестеркой Авакова под его крылышком можно делать все что хочешь.
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23.11.2021 12:01 Відповісти
Спецотлов зелених депутан у Верховній Раді…
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23.11.2021 11:46 Відповісти
ZPSanek оказался говном собачьим.
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23.11.2021 12:26 Відповісти
Интересно какой рост Куницкого. Или он опустился на ступеньку ниже....
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23.11.2021 12:45 Відповісти
Я их за летний отпуск три штуки получил. И все за превышение, не на много, но всё-таки. Дороги хорошие - грех ползти.
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23.11.2021 12:46 Відповісти
насосав на панамеру
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23.11.2021 12:47 Відповісти
"Сэкономишь МИНУТУ -
Потеряешь ЖИЗНЬ!" (Из плаката над Ж/Д полотном)
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23.11.2021 15:09 Відповісти
превысил скорость - теперь точно путин нападёт.
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23.11.2021 17:20 Відповісти
на тебя во сне
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23.11.2021 17:56 Відповісти
Go away
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24.11.2021 08:28 Відповісти
Борислав Береза

1 ч ·



Після того, як в інформаційному просторі пролунав скандал з тим, що народеп від "Слуги народу" Олександр Куніцький (ZPSanek) порушив ПДР приїхавши в Харків на виєзне засідання комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, яке було присвячене безпеці дорожнього руху, я вирішив розібратися, що взагалі було на тому засіданні. І з'ясувалося, що це дуже цікаво.

Бо депутаты ВР намагалися звинуватити Патрульну поліцію у тому, що в Харкові збільшилася кількість ДТП. Цікаво те, що статистика говоре про інше. Але мало хто з нардепів знає, що статистика існує. А якщо б вони поцікавились цифрами, то дізнались би, що ситуація навпаки покращилася та ДТП стало менше на 6 відсотків. А ще в голови #монозброду та їх посіпак треба вбити розуміння, що для того, щоб ще більше зменшити кількість ДТП в Україні треба щоб ще дороги були нормальні, а на них ще й розмітка була нанесена. А ще суди повинні не виправдовувати п'яниць за кермом, особливо коли патрульні ловлять суддів на підпитку. І багато що ще треба робити. Але якщо Куніцький на перехресті, де скоїла страшну аварію Зайцева, нахабно повертає наліво там де знак виключно прямо, якщо нардеп Юрченко, якого до ВР привів Зеленський, потрапляє ДТП в стані наркотического сп'яніння та якщо близький до ОП нардеп від #слуг Трухин трощить в стані алкогольного сп'яніння автівки, а його відмазують від відповідальності, то про що ми можемо казати? Ті, хто пише законы та повинен виконувати їх в першу чергу, нахабно плюють на закони та системно порушують їх.

Більше того, хочу нагадати, що саме ці люди мають відношення до того, що сьогодні патрульний поліцейський отримає зарплату меньшу, ніж вантажник у "Сільпо", бо вони не голосують та не пропонують підвищення заробітної плати патрульним. І сьогодні ми бачимо вже відтік з Патрульної поліції. Про який престиж професії можна казати, якщо держава майже нічого не робить, щоб захистити соціально та матеріально хлопців та дівчат з Патрульної поліції! На чистому інтузіазмі та на бажанні змінити країну на краще довго не попрацювати, якщо грошей не вистачає навіть на аренду житла та потреби. Не у всіх є такий родич, як нардеп Андрій Клочко від слуг народа, у родині якого настав кінець епохи бідності після того, як він став одним з нардепів Зеленського. Його мама та сестра почали скуповувати квартири, земельні ділянки, будинки після того, як Андрійко став головою комітету ВР. А поліцейські в Україні працюють за зарплатню. І якщо вона їх не влаштовує, то вони йдуть. Так начальниця Патрульної поліції в Харківській області Альона Стрижак повідомила про збільшення звільнень серед патрульних поліцейських - цього року пішло близько 100 співробітників. І це проблема. А ще низька заробітна плата та демотивація - це одна з причин корруції. Тож може пора зайнятися цією проблемою, поки вона не стала глобальною?

І останне. Я побачив, що #слуги атакують зараз керівницю Патрульної поліції в Харківській області Альону Стрижак. І найбільше у цьому помітен Куніцький. Я розумію чому. Бо йому не подобається, що його штрафують за порушення ПДР, а ще тому, що Патрульна не закриває очі на те, що роблять структури близькі до влади. Відчипиться від Патрульної поліції! Дайте їм працювати. Слунам цікаво, чому за останній час у Харкові відбулися дві резонансні автотрощи? Так це ж їх електорат, який дивиться на своїх обранців та бухає, нюхає або ширяється, а потім потрапляють в ДТП, як і представники #моносброду. Краще б не піарились, а зайнялися б своїми справами. Але доя того їм клепки в голові не вистачає. На їх фоні козак Гаврілюк - це зірець компетентності та порядності. Кого ви вибрали до ВР???

А ще подивитися статистику, бо слуги на це не здібні, але цифри показують, що робота Патрульної поліції змінює ситуацію на краще. Особисто тоді, коли #слуги їм не заважають.

У 2021 році скоїли 20 365 ДТП із загиблими та/або травмованими, що на 6,1% менше ніж за аналогічний період минулого року (2020 рік - 21 694 ДТП); у яких загинуло 2592 особи, що майже на 9% менше ніж за аналогічний період минулого року (2020 рік - 2842 особи)
Також слід зазначити що показник кількості осіб які травмувалися в наслідок ДТП за звітній період є найменшим за останні 5 років. І це величезний плюс, чого неможливо сказати про ВР 9-го скликання.
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23.11.2021 17:21 Відповісти
всех чмырдяев туда собрали...даже этот он должен сидеть а тут.. как же то что в сша тикал ..зараза
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23.11.2021 17:51 Відповісти
дослужился слуга уже до Порше Мы окружены Айсбергами, господа
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23.11.2021 17:55 Відповісти
Начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин в достаточно резких выражениях прокомментировал нарушение Александром Куницким правил дорожного движения.

Об этом сообщает корреспондент МГ «Объектив».

Во время заседания в обпрокуратуре, посвященного безопасности дорожного движения, Дудин прокомментировал инцидент с Куницким, который превысил скорость в центре Харькова. Дудин потребовал исключить нардепа из комитета ВР.

«Хочу обратиться как обычный избиратель. И то, что мы наблюдали вчера, когда один из нардепов, членов профильного комитета, так торопился рассказать патрульной полиции о том, как она неправильно работает, и злостно нарушил ПДД именно на том перекрестке, где произошло ДТП с Зайцевой. По-моему, это уже верх цинизма. Поэтому я обращаюсь, я прошу как обычный избиратель рассмотреть пребывание указанного лица в указанном комитете. Мне кажется, что человек, нарушающий ПДД, не может рассказывать правоохранителям о том, как они должны бороться именно с такими нарушителями», - сказал Дудин.
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23.11.2021 18:32 Відповісти
куницкий - приспособленец, обыкновенный
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23.11.2021 19:46 Відповісти
А скільки законопроектів про покращення ПДР вніс цей депутанг за роки своєї законотворчої каденції?
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23.11.2021 20:07 Відповісти
Черговий "слуга наріду", на Порше Панамера, ага. Ну і загальна картина дебільності того, що відбулося типова для "слуг".
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23.11.2021 21:21 Відповісти
Там хоть есть нормальные люди?
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23.11.2021 22:01 Відповісти
Куні цькуй має два громадянства-України і Ізраїля, що незаконно.
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24.11.2021 08:27 Відповісти
Скоро новости на Цензоре: "слуга народа сходил в сортир и забыл смыть за собой"
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24.11.2021 10:41 Відповісти
Сел в лужу. Много трындел.....
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24.11.2021 10:51 Відповісти
 
 