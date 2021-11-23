"Слуга народу" Куницький, поспішаючи на засідання щодо безпеки дорожнього руху у Харкові, отримав протокол про порушення ПДР. ВIДЕО

Вранці 22 листопада поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Porsche Panamera, яким керує народний депутат Олександр Куницький (фракція "Слуга народу").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело у правоохоронних органах та представника Управління патрульної поліції Харківщини Дмитра Гайдука.

Дмитро Гайдук не стверджував чи спростовував, що за кермом насправді був народний депутат. Він лише заявив, що у Харкові дійсно зупиняли автомобіль Porsche, оскільки "було порушення вимог дорожнього знака", "порушення рядності".

За наявною на сьогодні інформацією, постанову на водія поки що не складали. Він одразу на місці клопотав про перенесення розгляду на вечір. Увечері до управління прибув адвокат і знову просив про відстрочку розгляду.

Депутат Анатолій Козловський розмістив у Facebook відео з Управління патрульної поліції. На записі патрульний поліцейський, який складав матеріали, каже, що "було зупинено автомобіль Porsche Panamera під керуванням громадянина Куницького Олександра Олеговича. Він підозрюється у скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 122 КУпАП".

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Правопорушення було скоєно на вулиці Сумській, 2.

Гіркої іронії у цій історії додає те, що Куницький, за словами депутата, порушуючи правила дорожнього руху, "поспішав на виїзний комітет ВРУ з правоохоронної діяльності, де розглядалися питання безпеки дорожнього руху у м. Харкові".