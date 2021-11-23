Укравтодор показав, які технології використовуватимуть на будівництві Кременчуцького мосту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Кременчуці встановлюють труби для зведення мосту через Дніпро. Новий вантовий міст, який допоможе вирішити транспортні проблеми одного з найбільших промислових центрів регіону, створюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Деталі на своїй Facebook-сторінці виклала Служба автомобільних доріг у Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.
"Перші 5 металевих труб, які слугуватимуть фундаментом лівого пілону мосту через Дніпро в м. Кременчук, вже частково занурені в проєктне положення. Довжина кожної – 36 метрів, діаметр – 2 метри. Для одного пілону необхідно 40 труб. Максимальна глибина, на яку будуть занурені труби, – 50 метрів", - розповіли в автодорі.
Служба автодоріг разом із компанією-підрядником Doğuş Grubu розробила 3D-модель будівництва майбутніх пілонів.
Всі роботи будуть виконувати безпосередньо в акваторії річки. За допомогою віброзанурювача трубу заводять на глибину 6-7 м, після чого дизель-молотом занурюють до проєктної відмітки.
"Після цього розпочнемо буріння всередині труби, аби вибрати геологічні породи. Коли ці роботи виконані, влаштовуємо металевий каркас, проводимо бетонування труби та влаштування монолітної основи над водою", - розповіли в автодорі.
Будівництво Кременчуцького мосту є одним із флагманських проєктів програми "Велике будівництво". Наразі сполучення між двома берегами Кременчука забезпечує старий Крюківський міст, збудований 150 років тому.
Новий міст почали будувати у травні цього року і планують повністю завершити за 3 роки.
Як повідомлялось, цьогоріч за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відремонтовано і збудовано 6 500 км автодоріг і 245 мостів.
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А от міст це взагалі очко. Колись по діскавері їх навіть показували, був другим чи третім серед най небезпечніших мостів світу після якогость мотузяного, який ще конкістадори побудували у джунглях, і якоїсь ***** в африці.
Так що нехай будують, врешті-решт у нас не тілько Кієв і Адесса є - скільки таких індустріальних міст по ***** пускають, забуваючи про те що виробництво зосереджене саме там, а не на солом'янці чи в печерську.
Це надзвичайна дикість, коли в Запоріжжі роками стояв недобудований міст, а в кієвє набудовують *** зна шо в стилі гєпо-допівського "на благо горада і всєх гаражан" яке то тріскається, то даун свою срану газєль зажене на якийсь нев'******* "фонтан" вартістю з бюджет сумської області, і потім вазмущьониє (беззаперечно карєнниє) кієвлянє ******* про те що мовляв могли б і без мосту обійтися.
Все ж таки нам ще працювати і працювати над тим щоб відійти від запозиченного раша-стайлу у державобудуванні - викопали артефакт десь під Гадячем, **** і в сталіцу повезли, заводік стоїть у миколаєві, а податки платять у кієвє - бо там була зроблена реєстрація підприємства.
Це ж один-в-один як у рашці, де є масквічі, а є всі інші.
одна з наших проблем це доїдання екскрементів рашки нашими елітами:
рашка доїдає за сша чи європою, наші сидять і кози луплять, потім через декілька років дивляться і якщо рішення не геть ******, а головне ВИГІДНЕ для представників місцевої "еліти", то імплементують вже і в нас, і то не завжди, і то без ентузіазму.
Це можна відстежити в усьому, починаючи з озвучки піратських копій мультиків та іншого медійного продукту - яка за дивним збігом обставин з'являється саме після рашкінської за певними виключеннями, і закінчуючи законами.
Це ж зовсім не треба мізки напружувати - нехай ******** кацапи, а ми вже як-не-як скопіюємо собі, або взагалі попереставляємо коми в якомусь совєтському законі, і вуаля - вже наче не даремно у ВР бутіки у столовці ********, вже наче щось там законтворимо.
https://www.youtube.com/watch?v=h6vbt-I5i78
21 грудня 1949 року введено в експлуатацію відновлений залізнично-автомобільний міст через річку Дніпро, який з'єднав центральну частину міста Кременчук та Крюків. Ця подія була присвячена на честь дня народження Йосипа Сталіна
Це цитата з вікі, які, до біса, 150 років???