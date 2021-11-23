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Укравтодор показав, які технології використовуватимуть на будівництві Кременчуцького мосту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Кременчуці встановлюють труби для зведення мосту через Дніпро. Новий вантовий міст, який допоможе вирішити транспортні проблеми одного з найбільших промислових центрів регіону, створюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Деталі на своїй Facebook-сторінці виклала Служба автомобільних доріг у Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.

"Перші 5 металевих труб, які слугуватимуть фундаментом лівого пілону мосту через Дніпро в м. Кременчук, вже частково занурені в проєктне положення. Довжина кожної – 36 метрів, діаметр – 2 метри. Для одного пілону необхідно 40 труб. Максимальна глибина, на яку будуть занурені труби, – 50 метрів", - розповіли в автодорі.

Укравтодор показав, які технології використовуватимуть на будівництві Кременчуцького мосту 01

Служба автодоріг разом із компанією-підрядником Doğuş Grubu розробила 3D-модель будівництва майбутніх пілонів.

Укравтодор показав, які технології використовуватимуть на будівництві Кременчуцького мосту 02

Всі роботи будуть виконувати безпосередньо в акваторії річки. За допомогою віброзанурювача трубу заводять на глибину 6-7 м, після чого дизель-молотом занурюють до проєктної відмітки.

"Після цього розпочнемо буріння всередині труби, аби вибрати геологічні породи. Коли ці роботи виконані, влаштовуємо металевий каркас, проводимо бетонування труби та влаштування монолітної основи над водою", - розповіли в автодорі.

Укравтодор показав, які технології використовуватимуть на будівництві Кременчуцького мосту 03

Будівництво Кременчуцького мосту є одним із флагманських проєктів програми "Велике будівництво". Наразі сполучення між двома берегами Кременчука забезпечує старий Крюківський міст, збудований 150 років тому.

Новий міст почали будувати у травні цього року і планують повністю завершити за 3 роки.

Як повідомлялось, цьогоріч за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відремонтовано і збудовано 6 500 км автодоріг і 245 мостів.
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Топ коментарі
+9
Добавьте сюда сорванный оборонзаказ 2021 и фактически замороженную ракетную программу. "Луч" на 2022 год не получил заказа ни на один ПТРК для армии. Мы не закупили ни одного современного дивизиона ПКР за рубежем, а слышали одни лишь сказки, зато практически сорвали производство своего, уже испытанного и принятого на вооружение "Нептуна".
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23.11.2021 12:12
+4
А велике це тому що за рахунок платників податків?
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23.11.2021 12:10
+3
Парадокс, але в рашці з дорогами та реконструкцією совкових об'єктів те саме шоу як і у нас. Українська влада різного рівня копіює більше з рашки ніж з європи. А судячи по примітивності проектів та якості робіт, по причині однакового рівня корупції, ми з ними ще довго будемо мати багато спільного.
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23.11.2021 15:27
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А велике це тому що за рахунок платників податків?
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23.11.2021 12:10 Відповісти
А де ж Великий Зе?
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23.11.2021 13:27 Відповісти
к началу рашкованского танкового удара успеете ?
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23.11.2021 15:11 Відповісти
Это просто треш!К тебе ломятся бандиты в дверь а ты перелеиваешь обои!!!
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23.11.2021 12:10 Відповісти
Добавьте сюда сорванный оборонзаказ 2021 и фактически замороженную ракетную программу. "Луч" на 2022 год не получил заказа ни на один ПТРК для армии. Мы не закупили ни одного современного дивизиона ПКР за рубежем, а слышали одни лишь сказки, зато практически сорвали производство своего, уже испытанного и принятого на вооружение "Нептуна".
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23.11.2021 12:12 Відповісти
Это точно! Надо сесть и плакать, плакать, плакать... Ну или ныть, как ты, в каждой теме. Но у тебя хоть ник про тебя!
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23.11.2021 13:12 Відповісти
так пойди возьми кредит и купи себе Гелентваген
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23.11.2021 13:15 Відповісти
Бот подолятский как же тут без тебя.
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24.11.2021 08:12 Відповісти
Там один єдиний працюючий НПЗ на Україну - саме з великих НПЗ, а не дрисні самопальної

А от міст це взагалі очко. Колись по діскавері їх навіть показували, був другим чи третім серед най небезпечніших мостів світу після якогость мотузяного, який ще конкістадори побудували у джунглях, і якоїсь ***** в африці.

Так що нехай будують, врешті-решт у нас не тілько Кієв і Адесса є - скільки таких індустріальних міст по ***** пускають, забуваючи про те що виробництво зосереджене саме там, а не на солом'янці чи в печерську.
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23.11.2021 14:30 Відповісти
Это сообщение он уже к нескольким новостям добавил - это бот)
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23.11.2021 17:47 Відповісти
головне що не кремлєбот
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23.11.2021 18:23 Відповісти
Програма платників податків виходить но новий рівень
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23.11.2021 12:11 Відповісти
ну так те захолустьє дає третину, а то й більше, бюджетних надходженнь усієї полтавської області, чи мо сталічним треба ще одну скляну ***** за пів лярда гривень побудувати щоб вони пішочком та на вєліках гуляли?
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23.11.2021 14:33 Відповісти
Поки піар йде саме на будівництві, а от чи буде воно завершене то велике питання - час і фінальна вартість покажуть.

Це надзвичайна дикість, коли в Запоріжжі роками стояв недобудований міст, а в кієвє набудовують *** зна шо в стилі гєпо-допівського "на благо горада і всєх гаражан" яке то тріскається, то даун свою срану газєль зажене на якийсь нев'******* "фонтан" вартістю з бюджет сумської області, і потім вазмущьониє (беззаперечно карєнниє) кієвлянє ******* про те що мовляв могли б і без мосту обійтися.

Все ж таки нам ще працювати і працювати над тим щоб відійти від запозиченного раша-стайлу у державобудуванні - викопали артефакт десь під Гадячем, **** і в сталіцу повезли, заводік стоїть у миколаєві, а податки платять у кієвє - бо там була зроблена реєстрація підприємства.

Це ж один-в-один як у рашці, де є масквічі, а є всі інші.
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23.11.2021 15:18 Відповісти
Парадокс, але в рашці з дорогами та реконструкцією совкових об'єктів те саме шоу як і у нас. Українська влада різного рівня копіює більше з рашки ніж з європи. А судячи по примітивності проектів та якості робіт, по причині однакового рівня корупції, ми з ними ще довго будемо мати багато спільного.
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23.11.2021 15:27 Відповісти
маєте рацію
одна з наших проблем це доїдання екскрементів рашки нашими елітами:
рашка доїдає за сша чи європою, наші сидять і кози луплять, потім через декілька років дивляться і якщо рішення не геть ******, а головне ВИГІДНЕ для представників місцевої "еліти", то імплементують вже і в нас, і то не завжди, і то без ентузіазму.

Це можна відстежити в усьому, починаючи з озвучки піратських копій мультиків та іншого медійного продукту - яка за дивним збігом обставин з'являється саме після рашкінської за певними виключеннями, і закінчуючи законами.

Це ж зовсім не треба мізки напружувати - нехай ******** кацапи, а ми вже як-не-як скопіюємо собі, або взагалі попереставляємо коми в якомусь совєтському законі, і вуаля - вже наче не даремно у ВР бутіки у столовці ********, вже наче щось там законтворимо.
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23.11.2021 15:38 Відповісти
всё понятно!!денежку раздеребанили теперь графикой,мультиками ,,пробелы"будут заполнять!! жить становится лучше!!жить становится веселей!!(,,всё и главное по приколу!!")
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23.11.2021 12:13 Відповісти
скажем так, заявленные работы можно увидеть без проблем
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23.11.2021 12:57 Відповісти
Великий Будівничий "кладе" асфальт.
https://www.youtube.com/watch?v=h6vbt-I5i78
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23.11.2021 12:20 Відповісти
у меня одного видео клинит ъ?
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23.11.2021 12:55 Відповісти
к слову, откуда 50 метров ? там метров 20 и гранит
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23.11.2021 13:00 Відповісти
Міст - це дуже добре, навіть за мої податки. Але нвіщо мені цей мултик за ті самі мої податки???
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23.11.2021 13:09 Відповісти
Наразі сполучення між двома берегами Кременчука забезпечує старий Крюківський міст, збудований 150 років тому. Джерело: https://censor.net/ua/v3301065
21 грудня 1949 року введено в експлуатацію відновлений залізнично-автомобільний міст через річку Дніпро, який з'єднав центральну частину міста Кременчук та Крюків. Ця подія була присвячена на честь дня народження Йосипа Сталіна
Це цитата з вікі, які, до біса, 150 років???
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23.11.2021 13:15 Відповісти
А що тут не ясно,побудували 150р.тому,а після війни відновили,і почали експлуатацію.
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23.11.2021 14:57 Відповісти
а значення слова - відновлений - вам зрозуміла ?
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23.11.2021 16:03 Відповісти
Так, абсолютно зрозуміло. Міст збудований 150 років тому було знищено під час німецької окупації. В 49 році ПОРУЧ із знищеним, збудовано новий, про який іде мова. Деякі бики від старого моста досі стирчать з Дніпра в парі сотен метрів від існуючого моста.
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24.11.2021 08:06 Відповісти
Думал настоящее видео, а тут мультики показывают от великого зе-строителя. ********* на каждом шагу.
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23.11.2021 13:34 Відповісти
А что читать не умеете? там же написано 3d модель
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23.11.2021 17:49 Відповісти
у москалей научились мультики делать?
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23.11.2021 15:07 Відповісти
мульти пульти мультек пультек)
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23.11.2021 20:07 Відповісти
 
 