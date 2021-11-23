Укравтодор показав, які технології використовуватимуть на будівництві Кременчуцького мосту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кременчуці встановлюють труби для зведення мосту через Дніпро. Новий вантовий міст, який допоможе вирішити транспортні проблеми одного з найбільших промислових центрів регіону, створюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Деталі на своїй Facebook-сторінці виклала Служба автомобільних доріг у Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.

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"Перші 5 металевих труб, які слугуватимуть фундаментом лівого пілону мосту через Дніпро в м. Кременчук, вже частково занурені в проєктне положення. Довжина кожної – 36 метрів, діаметр – 2 метри. Для одного пілону необхідно 40 труб. Максимальна глибина, на яку будуть занурені труби, – 50 метрів", - розповіли в автодорі.

Служба автодоріг разом із компанією-підрядником Doğuş Grubu розробила 3D-модель будівництва майбутніх пілонів.

Всі роботи будуть виконувати безпосередньо в акваторії річки. За допомогою віброзанурювача трубу заводять на глибину 6-7 м, після чого дизель-молотом занурюють до проєктної відмітки.

"Після цього розпочнемо буріння всередині труби, аби вибрати геологічні породи. Коли ці роботи виконані, влаштовуємо металевий каркас, проводимо бетонування труби та влаштування монолітної основи над водою", - розповіли в автодорі.

Будівництво Кременчуцького мосту є одним із флагманських проєктів програми "Велике будівництво". Наразі сполучення між двома берегами Кременчука забезпечує старий Крюківський міст, збудований 150 років тому.

Новий міст почали будувати у травні цього року і планують повністю завершити за 3 роки.

Як повідомлялось, цьогоріч за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відремонтовано і збудовано 6 500 км автодоріг і 245 мостів.