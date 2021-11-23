Глава ОП Єрмак - агент ГРУ РФ, вуха і очі Москви в Україні, - офіцер КДБ СРСР Швець. ВIДЕО
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Колишній офіцер радянського КДБ Юрій Швець назвав главу офісу президента Андрія Єрмака "вухами і очами Москви" та заявив про його причетність до організації "вербувальної" зустрічі Володимира Зеленського з секретарем Радбезу РФ Ніколаєм Патрушевим в Омані та порушення кримінальної справи проти нинішнього президента США Джо Байдена в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву Швець робить в спецільному аналітичному відео на своїй сторінці в youtube.
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"Андрій Єрмак створив для України та Зеленського одну проблему - замовну кримінальну справу проти Байдена, другу проблему - поїздка Зеленського в Оман на вербувальну бесіду... Ви уявляєте собі? Зеленського привезли в Оман для вербувального підходу! Зробив це відомий агент КДБ-ФСБ Медведчук і агент Єрмак, котрий працює на російське ГРУ. Дивна прихильність Зеленського до Єрмака не зникає і після цього. Хоча доросла людина мала б уже зрозуміти - тебе жорстко підставляють. Особливо це стосується поїздки в Оман. Але довіра Зеленського до Єрмака навпаки - зростає. Він виконує функції вище, ніж у прем'єра і замість президента працює. Приміром, під час візиту глави МЗС Кулеби в США для підписання хартії про стратегічне партнерство, Єрмак очолював делегацію. Що йому там робити? На яких він там підставах узагалі? Згідно повноважень своєї посади він має сидіти у Києві і керувати апаратом офісу президента. Чого він туди поперся? Хто його послав? Він був направлений туди як вуха і очі Москви для того, щоб потім повідомити на якому рівні перебувають відносини між Україною та США особливо у військовій сфері", - сказав Швець.
Будь ласка, зачекайте...
"Московський комсомолец" дуже розпереживався за Андрія Єрмака. На Росії прямим текстом пишуть, що глава ОПУ їхній хлоп. Мовляв бандерівці не народжуються у російської мами родом з Ленінграда та "крупного радянського чиновника при Горбачові". МК навіть перерахував «досягнення» "Тимофеича" (Єрмака):
- Андрій Єрмак та Дмитро Козак погодили проведення самостійної зовнішньоекономічної діяльності ОРДЛО.
- Ще півтори роки тому Єрмак та Козак погодили підписання Путіним Указу про визнання на Росії сертифікатів походження товарів з ДНР та ЛНР
- Тобто, Єрмак дав згоду на рішення, котрі дозволяють банановим республікам Донбасу мати ознаки справжньої держави.
- А тепер головне! Андрій Єрмак погодив і, ніби-то навіть переконав Володимара Зеленського, про входження Донбасу до складу України на правах конфедерації
Але реалізації фінального етапу сценарію завадила... перемога у США Джо Байдена. Тому збереження Єрмака у владі для Росії - це шанс реалізації проекта «конфедерації України та Донбасу».
Тому думайТЕ!