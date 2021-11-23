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Глава ОП Єрмак - агент ГРУ РФ, вуха і очі Москви в Україні, - офіцер КДБ СРСР Швець. ВIДЕО

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Колишній офіцер радянського КДБ Юрій Швець назвав главу офісу президента Андрія Єрмака "вухами і очами Москви" та заявив про його причетність до організації "вербувальної" зустрічі Володимира Зеленського з секретарем Радбезу РФ Ніколаєм Патрушевим в Омані та порушення кримінальної справи проти нинішнього президента США Джо Байдена в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву Швець робить в спецільному аналітичному відео на своїй сторінці в youtube.

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"Андрій Єрмак створив для України та Зеленського одну проблему - замовну кримінальну справу проти Байдена, другу проблему - поїздка Зеленського в Оман на вербувальну бесіду... Ви уявляєте собі? Зеленського привезли в Оман для вербувального підходу! Зробив це відомий агент КДБ-ФСБ Медведчук і агент Єрмак, котрий працює на російське ГРУ. Дивна прихильність Зеленського до Єрмака не зникає і після цього. Хоча доросла людина мала б уже зрозуміти - тебе жорстко підставляють. Особливо це стосується поїздки в Оман. Але довіра Зеленського до Єрмака навпаки - зростає. Він виконує функції вище, ніж у прем'єра і замість президента працює. Приміром, під час візиту глави МЗС Кулеби в США для підписання хартії про стратегічне партнерство, Єрмак очолював делегацію. Що йому там робити? На яких він там підставах узагалі? Згідно повноважень своєї посади він має сидіти у Києві і керувати апаратом офісу президента. Чого він туди поперся? Хто його послав? Він був направлений туди як вуха і очі Москви для того, щоб потім повідомити на якому рівні перебувають відносини між Україною та США особливо у військовій сфері", - сказав Швець.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+65
Все свідчить про правдивість даних заяв.
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23.11.2021 12:13
+42
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23.11.2021 12:25
+39
Україна живе без президента вже третій рік.
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23.11.2021 12:27
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Дивно, але ні соловйопи ні скотинобєви за майже 2 роки, поки йєрьмак очолює оп і виконує функціі, яких навіть і у прем'єра немає, жодним словом про нього не обмовилися Кулеби, зє, данілови і решта навколозелених - нацисти і рощпалювачі війни, а йєрьмак, який повсюду з бубочкою - наче пусте місце,,,
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24.11.2021 09:28 Відповісти
А почему молчат, будто елея в рот набрали , тимошенки, гриценки, смешки и прочие наливайченки, не по наслышке знающие, что такое безопасность государства (как бывшие высокопоставленные чиновники)?
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24.11.2021 12:58 Відповісти
Украину плавно ведут к сдаче в войне с Россией. При этом делается вид, что Путин "ненавидит" Зеленского, который в этом участвует.
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24.11.2021 15:50 Відповісти
Олег Шарп, 23:24

"Московський комсомолец" дуже розпереживався за Андрія Єрмака. На Росії прямим текстом пишуть, що глава ОПУ їхній хлоп. Мовляв бандерівці не народжуються у російської мами родом з Ленінграда та "крупного радянського чиновника при Горбачові". МК навіть перерахував «досягнення» "Тимофеича" (Єрмака):
- Андрій Єрмак та Дмитро Козак погодили проведення самостійної зовнішньоекономічної діяльності ОРДЛО.
- Ще півтори роки тому Єрмак та Козак погодили підписання Путіним Указу про визнання на Росії сертифікатів походження товарів з ДНР та ЛНР
- Тобто, Єрмак дав згоду на рішення, котрі дозволяють банановим республікам Донбасу мати ознаки справжньої держави.
- А тепер головне! Андрій Єрмак погодив і, ніби-то навіть переконав Володимара Зеленського, про входження Донбасу до складу України на правах конфедерації

Але реалізації фінального етапу сценарію завадила... перемога у США Джо Байдена. Тому збереження Єрмака у владі для Росії - це шанс реалізації проекта «конфедерації України та Донбасу».

Тому думайТЕ!
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25.11.2021 03:14 Відповісти
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