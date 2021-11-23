УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5052 відвідувача онлайн
Новини Відео Політика України
17 322 104
розвідка (3620) Бутусов Юрій (3136) Демченко Руслан (41)

Люстрований заступник міністра Януковича, противник асоціації Україна-ЄС зі з'вязками в Москві Демченко керує українськими розвідслужбами. "Слуги народу", якому народу ви служите? - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Голова Комітету з питань розвідки при президентові України Руслан Демченко, котрий має зв'язки в Москві, призначений на посаду незаконно, в обхід закону про люстрацію.

Про це сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі телеканалу UA:Перший.

"Демченко не просто заступник секретаря РНБО. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що саме під Руслана Демченка 16 червня 2020 року президент Зеленський створив нову посаду - начальник комітету з розвідки, і таким чином підпорядкував йому усі українські розвідслужби. Зробив це з порушенням закону про люстрацію, оскільки Демченко був першим заступником міністра при Януковичі. Вісім років тому Демченко був одним з тих, хто скасував підписання асоціації України та ЄС, виправдовував це публічно і, таким чином став одним з тих, хто спричинив революцію. Цій люстрованій людині зі з'вязками у Москві Зеленський підпорядковує усі українські розвідслужби. Лише цього факту достатньо для того, щоб сказати про те, що "слуги народу" забули, на який народ і на які розвідувальні служби вони працюють", - сказав Бутусов. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Демченко закінчив академію КДБ у Москві, - Корчинський. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+56
показати весь коментар
23.11.2021 14:53
+43
показати весь коментар
23.11.2021 15:28
+36
Перший заступник міністра часів Януковича. Охрєнєть. Кого бере на службу. Добре, що хоча б міністрів Зєка не бере.
показати весь коментар
23.11.2021 15:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
24.11.2021 01:08 Відповісти
Заковырочка есть, однако... Гипотетически, муйло пошло в открытую... У нас военное положение , без права проведения выборов президента... Клоун - бессменый вожак в несколько сроков(гипотетически). В это время, куда ни глянь, сплошная Абхазия, бо мы с подачи клоуна - еще и в союзе.
показати весь коментар
24.11.2021 07:27 Відповісти
Всех Люстрантов не Вылюструешь не ПереЛюструешь😂😂😂
показати весь коментар
25.11.2021 08:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 