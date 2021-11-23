Люстрований заступник міністра Януковича, противник асоціації Україна-ЄС зі з'вязками в Москві Демченко керує українськими розвідслужбами. "Слуги народу", якому народу ви служите? - Бутусов. ВIДЕО

Голова Комітету з питань розвідки при президентові України Руслан Демченко, котрий має зв'язки в Москві, призначений на посаду незаконно, в обхід закону про люстрацію.

Про це сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі телеканалу UA:Перший.

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"Демченко не просто заступник секретаря РНБО. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що саме під Руслана Демченка 16 червня 2020 року президент Зеленський створив нову посаду - начальник комітету з розвідки, і таким чином підпорядкував йому усі українські розвідслужби. Зробив це з порушенням закону про люстрацію, оскільки Демченко був першим заступником міністра при Януковичі. Вісім років тому Демченко був одним з тих, хто скасував підписання асоціації України та ЄС, виправдовував це публічно і, таким чином став одним з тих, хто спричинив революцію. Цій люстрованій людині зі з'вязками у Москві Зеленський підпорядковує усі українські розвідслужби. Лише цього факту достатньо для того, щоб сказати про те, що "слуги народу" забули, на який народ і на які розвідувальні служби вони працюють", - сказав Бутусов.

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