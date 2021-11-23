"Окопна війна": "Хай дадуть нам можливість стріляти в російських окупантів, а не десь на полігоні, тоді ми переможемо", - снайпер ЗСУ на псевдо Тринадцятий. ВIДЕО
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Чому українські хлопці люблять снайперську справу? Як зупинити російських окупантів і зменшити їхню активність?
Про все це і не тільки дивіться в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.
Інтерв'ю з українським снайпером на псевдо Тринадцятий було записано ще на початку літа, проте з певних причин не публікувалося. В умовах, коли у різних ЗМІ почали говорити, що росіяни нібито будуть нападати на нас більш масштабніше, цей репортаж як ніколи актуальний, розповідає журналіст Михайло Ухман.
Наш співрозмовник на війні з 2014 року. Він розповів неймовірно цікаві речі про снайперську справу і протидію ворогу. Наводимо основні його тези:
- 95% роботи снайпера займає командна робота: спостереження за ворогом, збирання інформації і тільки 5% можна віддати під сам постріл.
- В умовах війни ми повинні стріляти в окопах, там, де тривають бойові дії. Саме так підвищується майстерність і мінімізується вплив ворога.
- Чим більше ми будемо знищувати московських покидьків, тим менше вони захочуть їхати в Україну воювати.
- Російські снайпери отримують набагато більше забезпечення, ніж ми. Саме тому політика української держави щодо нас має змінитися, як і саме забезпечення.
- Росіяни прийшли до нас як окупанти. Ми не їхали в Москву, вони прийшли зі зброєю в руках. Вони - терористи, а терористів потрібно знищувати.
Хто хоче домовитися з терористами, той зрадник України...
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