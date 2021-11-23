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війна (56581) Донбас (21733) снайпери (313) ЗСУ (5726) Ухман Михайло (235)

"Окопна війна": "Хай дадуть нам можливість стріляти в російських окупантів, а не десь на полігоні, тоді ми переможемо", - снайпер ЗСУ на псевдо Тринадцятий. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Чому українські хлопці люблять снайперську справу? Як зупинити російських окупантів і зменшити їхню активність?

Про все це і не тільки дивіться в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

Інтерв'ю з українським снайпером на псевдо Тринадцятий було записано ще на початку літа, проте з певних причин не публікувалося. В умовах, коли у різних ЗМІ почали говорити, що росіяни нібито будуть нападати на нас більш масштабніше, цей репортаж як ніколи актуальний, розповідає журналіст Михайло Ухман.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "Російські найманці стріляють артилерією великого калібру і попадають в будинки мирних українців", - жителька Донецької області. ВIДЕО

Наш співрозмовник на війні з 2014 року. Він розповів неймовірно цікаві речі про снайперську справу і протидію ворогу. Наводимо основні його тези:

- 95% роботи снайпера займає командна робота: спостереження за ворогом, збирання інформації і тільки 5% можна віддати під сам постріл.

- В умовах війни ми повинні стріляти в окопах, там, де тривають бойові дії. Саме так підвищується майстерність і мінімізується вплив ворога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окопна війна: "На початку бойових дій мама не хотіла, щоб я йшов воювати. Зараз вона мене хоча б розуміє", - Михайло, воїн ЗСУ. ВIДЕО

- Чим більше ми будемо знищувати московських покидьків, тим менше вони захочуть їхати в Україну воювати.

- Російські снайпери отримують набагато більше забезпечення, ніж ми. Саме тому політика української держави щодо нас має змінитися, як і саме забезпечення.

- Росіяни прийшли до нас як окупанти. Ми не їхали в Москву, вони прийшли зі зброєю в руках. Вони - терористи, а терористів потрібно знищувати.

Хто хоче домовитися з терористами, той зрадник України...

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окопна війна: "Я не шкодую, що пішов на війну. Тепер залишилося тільки завершити її", - Артем, боєць ЗСУ. ВIДЕО

Дивіться наші репортажі в рубриці "Окопна війна" і дізнавайтеся першими про цікаві події на фронті та цікавих людей.
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Топ коментарі
+23
Хоть один человек правду сказал.
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23.11.2021 15:12
+10
Какие еще нужны доводы, чтобы понять, что Украиной правят враги.? Страшный сон наяву. Идет война, а нашим снайперам запрещают убивать врагов
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23.11.2021 16:00
+10
Браво Тринадцатому!
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23.11.2021 16:20
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Хоть один человек правду сказал.
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23.11.2021 15:12 Відповісти
Не кизди, срань лапотная, о чем не ведаешь! Продолжай в диван пердеть!!!
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23.11.2021 15:44 Відповісти
А ты из окопов пишешь?
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23.11.2021 16:01 Відповісти
Уже нет! Четыре года "писал"!!! Сыновья нынче "пишут"!!! А ты, так понимаю, с дивана!
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23.11.2021 16:44 Відповісти
Это я ХВэрмеру поясняю, шоб головой думал, а не жопой!
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23.11.2021 16:46 Відповісти
???
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23.11.2021 16:46 Відповісти
Сори, этот пост "хвэрмеру" предназначался!
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24.11.2021 08:26 Відповісти
ВСУ да, а контрснайперские группы нет. Потому что их не на фронте
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23.11.2021 16:07 Відповісти
Інша частина правди, що і Сапсани і Соколи, і дрони-камікадзе вже 8 рік все розробляються і розробляються. А без них снайперками паРашку не облупиш.
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23.11.2021 15:18 Відповісти
А ще одна частина правди, що хлопці всеж добряче працюють! Мені син багато чого "цікавого" порозповів!
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23.11.2021 15:47 Відповісти
По одному в час -8 тыс в год .
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23.11.2021 15:16 Відповісти
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23.11.2021 15:20 Відповісти
Миротворці.
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23.11.2021 15:25 Відповісти
Украинцев убивают, а главнокомандующий-пианист в кипе заявляет : "Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите". Чтобы ВСУ не мешали коломойским-пинчукам порешать вопросы: Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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23.11.2021 15:57 Відповісти
Какие еще нужны доводы, чтобы понять, что Украиной правят враги.? Страшный сон наяву. Идет война, а нашим снайперам запрещают убивать врагов
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23.11.2021 16:00 Відповісти
Если б только запрещали..Так еще и оборудованные позиции заставляют в одностороннем порядке покидать, с отходом.
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23.11.2021 17:10 Відповісти
Браво Тринадцатому!
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23.11.2021 16:20 Відповісти
Пока буде Зеля, якого ви всі вибрали, будуть стріляти тільки по вас. А вам нізя, бо Вова миротворець і хоче подивитися ху@лу в очі за рахунок ваших життів. І головне, що терористи і російські військові нічого не бояться, вони можуть навіть там не чергувати, Великий Найвєлічайший їх, нашими військами охороняє надійно.
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23.11.2021 16:22 Відповісти
вова нє міротворєц, бо вова нє українець, тому йому на срать но те що на фронті бикує москальня і їхні снайпери...
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23.11.2021 18:04 Відповісти
Золотые слова!
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23.11.2021 16:36 Відповісти
Удачной охоты!
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23.11.2021 17:03 Відповісти
Таваріщ Путєн стрєлять в отвєт запрєтіл
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23.11.2021 18:07 Відповісти
оце і є наші справжні хлопці-миротворці - кожний їхній постріл назавжди "уміротворяєт" чергового окупанта... тоді, як зелені зрадники вже третій рік мріють "просто пєрєстать стрєлять"...
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23.11.2021 20:32 Відповісти
Здоров'я цьму воїну!
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27.11.2021 09:03 Відповісти
 
 