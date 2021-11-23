Проєкт "Без цензури": Мовчання зеленят. Як Банкова відмазується від звинувачень у державній зраді. ВIДЕО
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Чому спроби Офісу президента випетляти із мегакризи, спричиненої "вагнергейтом", - недолугі?
Марина Данилюк-Ярмолаєва предметно аналізує, що робить Банкова і чому це не допоможе Володимиру Зеленському.
Радше за все, ви теж хотіли дізнатися про реакцію президента на звинувачення у державній зраді. Ну або принаймні почути чітку відповідь на закиди ексглави розвідки Василя Бурби про злив "вагнерівської" спецопеарції. Проте на Банковій наче води в рота набрали й виставили на інформаційні амбразури "позитивних блогерів". А ще – розповідають, що на олігархічні канали президент не бігатиме. Що ж, згадуємо, як раніше Рінат Ахметов не заважав Володимиру Зеленському приходити до нього на канал "Україна". А заодно пояснюємо, чому всі пояснення досить слабі.
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Страх и паника в офисе президента: власти боятся комментировать заявление Бурбы о предательстве и государственной измене президента Зеленского и главы офиса Ермака
Прошло четверо суток с момента заявления о преступлении, сделанном генерал-полковником Василием Бурбой в прямом эфире, где экс-начальник ГУР МО рассказал об обстоятельствах отмены спецоперации по захвату 28 российских террористов и заявил, что причина провала спецоперации - "крот", то есть российский агент в высшей власти. Озвучены такие обвинения, которые в любой демократической стране стали бы основанием для начала процедуры импичмента президента. Однако ни президент Зеленский, ни глава офиса Ермак, ни генпрокурор Венедиктова, ни глава СБУ Баканова, ни глава ДБР Сухачев не дали никакой оценки тяжких обвинений в предательстве и государственной измене, которые по сути очевидны из заявления о преступлении, сделанном экс-начальником ГУР МО Василием Бурбой.
Во-первых, оказалось, что спецоперацию, которую готовили два года, от имени президента устно приказал перенести... глава офиса президента Андрей Ермак. Письменного обоснования этого решения, которое привело к провалу, Ермак не предоставил. Ермак и Зеленский все знали заранее, и отменили спецоперацию без письменного приказа, сорвали захват террористов без каких-либо причин. С какой стати глава офиса, который по статусу и служебным обязанностям не имеет никакого отношения к операциям военной разведки вмешался в ход задержания террористов? Не потому ли, что у Ермака прямые контакты с руководством Беларуси и России?
Во-вторых, оказалось, президент Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак цинично лгали народу Украины по делу вагнеровцев в течение 15 месяцев. Бурба выступил на том самом телеканале Украина, где 18 сентября 2020-го года выступал глава офиса президента Андрей Ермак и заявлял, что "спецоперация - это выдумка от первого и до последнего слова", и обвинял меня в том, что я все написал со слов российской "Комсомольской правды". Оказалось, со слов Бурбы, что Ермак солгал - вся моя информация была Бурбой подтверждена, все, что сказал Ермак - опровергнуто. Оказалось, все, что говорил президент Зеленский - вначале, что якобы спецоперация это фейк, затем, что спецоперация была, но не украинская, а иностранная - это тоже оказалось враньем. Оказалось, что тонны клеветы, которую Слуги народа распространяли на телеканалах олигархов против меня и всех журналистов и политиков, которые заявляли о Вагнергейте - это ложь.
Заявления Бурбы - это как минимум основания для того, чтобы все упомянутые Бурбой должностные лица и сам Бурба уже давали бы показания в контрразведке, и шла деталльная проверка. Президент Зеленский обязан сам проявить инициативу и рассказать правду - хотя бы правоохранительным органам, котоыре он сам же и назначил. Или Зеленский не доверяет своим силовикам?
Четверо суток все руководители силовых структур молчат, молчит Зеленский, молчит Ермак. А ведь так весело пиарились и комментировали, так все было легко, записывали "видосики", писали посты. Так где же официальная позиция? Это не опция - вы обязаны отвечать. Вы несете ответственность за национальную безопасность.
Молчание офиса президента показывает, что ответить нечем. Любой ответ ляжет в материалы уголовного дела, которое после падения власти Зеленского неминуемо будет открыто. Зеленский по сути начал операцию по прикрытию "крота" в своем окружении, вместо официальной позиции власти забивают телефэир на каналах лояльных олигархов - Коломойского и Пинчука информационным шумом своих наемных спикеров. Думаю, молчание власти и шум ее информобслуги четко показывает, что Зеленскому и Ермаку есть что скрывать и есть чего бояться.
Я нисколько не сомневаюсь, что в будущих показаниях следователям Генпрокуратуры, бывший президент Зеленский отморозиться напрочь и поклянется "здоровьем детей" что никакого "приказа о переносе операции" не давал и Ермаку никакого устного распоряжения не делал.
Бурба должен был понимать что без письменного "приказа" все Ермаковские расспоряжения - это просто сотрясания воздуха и для него лично - "подстава" с далеко не маленьким сроком...
Кто-то слышал в последнее время про "еврея Вальцмана", про "кто убил Катю ?", "кто наживается на войне?"......
А про стадион кто-то помнит ? Напоминаю:
Отже, 10 запитань актора Зеленського президентові Зеленському:
Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
Чому через 6 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Чому не покарані прибічники Януковича?
Чому всі ваші люди мають обидві руки?
Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
Пора уже Порошенко делать заявления или хотя бы намекать, что ответственность будет страшной после смены власти, но только не такой страшно смешной, как в прошлой каденции, когда слили все дела по ворам, которые должны сидеть, только Ефремова держали в тюрьме и не наказали никого из беркутовцев, затягивали всякого рода такие вопросы по обещанной "справедливости")
Глядишь, и эти покыдьки не так уж и плохи
пюсю
А если серьезно, то на носу вторжение россиян, но, кажется, никто не воспринимает это как угрозу... мы сдаемся без боя, как поет Вакарчук?)