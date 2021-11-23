Проєкт "Без цензури": Мовчання зеленят. Як Банкова відмазується від звинувачень у державній зраді. ВIДЕО

Чому спроби Офісу президента випетляти із мегакризи, спричиненої "вагнергейтом", - недолугі?

Марина Данилюк-Ярмолаєва предметно аналізує, що робить Банкова і чому це не допоможе Володимиру Зеленському.

Радше за все, ви теж хотіли дізнатися про реакцію президента на звинувачення у державній зраді. Ну або принаймні почути чітку відповідь на закиди ексглави розвідки Василя Бурби про злив "вагнерівської" спецопеарції. Проте на Банковій наче води в рота набрали й виставили на інформаційні амбразури "позитивних блогерів". А ще – розповідають, що на олігархічні канали президент не бігатиме. Що ж, згадуємо, як раніше Рінат Ахметов не заважав Володимиру Зеленському приходити до нього на канал "Україна". А заодно пояснюємо, чому всі пояснення досить слабі.