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Вінницька область (749) педофіл (153) Нацполіція (13937) вчитель (319)

Молодого вчителя затримали за розбещення учнів на Вінниччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

За версією поліції, від дій 24-річного педагога постраждали декілька дітей. Затримати його вдалося завдяки тому, що на сполох забили батьки школярів.

Про це повідомляє поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Вдома у чоловіка провели обшук, вилучили телефон та комп’ютер. Самого його відправили до ізолятора тимчасового тримання.

"За попередньою інформацією кримінальної поліції та слідства, від дій педагога постраждали декілька дітей. Розпусні дії щодо неповнолітніх вчитель вчиняв, як під час особистого спілкування, так і у месенджерах", - кажуть у поліції.

Вчителю оголосили про підозру в розбещенні неповнолітніх та домаганні дитини. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

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"Саме завдяки пильності батьків поліцейські запобігли вчиненню підозрюваним більш тяжких злочинів відносно неповнолітніх", - додали поліцейські.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Или это были дети по лет 15-16 девчата, лишившиеся девственности уже года как 3 назад и просто дрочившие учителя в соцсетях, а он млад и глуп повелся и писал похабщину, какую обнаружили родители. Любим мы судить незная сути.
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23.11.2021 18:05
+8
Родителям надо было забить учителя, а не тревогу.
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23.11.2021 17:45
+5
Смотрю дети чудят...Начать им объяснять как своим , скажут педофил цепляется...Рявкнуть , чтобы горя не случилось --папаня какой-нибудь отмороженный прибежит морду бить...Прохожу мимо , пусть будет природный естественный отбор....
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23.11.2021 17:48
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нет слов...."учитель" мля....
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23.11.2021 17:30 Відповісти
24 года - наверняка сразу после института - который "пед" (в хорошем смысле).
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23.11.2021 17:33 Відповісти
Родителям надо было забить учителя, а не тревогу.
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23.11.2021 17:45 Відповісти
Или это были дети по лет 15-16 девчата, лишившиеся девственности уже года как 3 назад и просто дрочившие учителя в соцсетях, а он млад и глуп повелся и писал похабщину, какую обнаружили родители. Любим мы судить незная сути.
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23.11.2021 18:05 Відповісти
Если он что-то делал при личном общении, то не всё так однозначно.
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23.11.2021 18:28 Відповісти
Безусловно) Я про то и говорю, что может этот учитель ангел во плоти и жертва ситуации, а может дьявол ,насиловавший бедных детей, все может быть и судить/осуждать нужно только зная правду.
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23.11.2021 18:48 Відповісти
з 16 років вже все легально
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23.11.2021 19:33 Відповісти
Смотрю дети чудят...Начать им объяснять как своим , скажут педофил цепляется...Рявкнуть , чтобы горя не случилось --папаня какой-нибудь отмороженный прибежит морду бить...Прохожу мимо , пусть будет природный естественный отбор....
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23.11.2021 17:48 Відповісти
ти позбувся сoвковостi мислeння. браво
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23.11.2021 22:00 Відповісти
Педофилия нового поколения. Макаревич споёт в честь престарелого педофила ...
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23.11.2021 17:53 Відповісти
не треба так соромитись зі своїм досвідом з папашою
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23.11.2021 19:35 Відповісти
опасный преступник пойман что виды секса под запретом,))
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23.11.2021 19:59 Відповісти
По-перше, він підозрюваний. Знаючи нашу міліцію (поліцію) я не можу 100-відсотково довіряти їм. Крім того, в наш час з дітьми дуже багато підстав, реальних причому. Сам одного разу ледве не потрапив в халепу, коли дівчинка просить про допомогу - заблукала у великому місті. Слава яйцям, жінка поруч була, просто відійшла на хвилину в туалет в Епіцентр. А мій син якраз за кутком сховався покурити, бо я знав, що він підкурює, а жінка не знала. І я тут один стою, підходить дівчинка років десяти і просить допомоги. Бачте, заблукала. Зі сльозами на очах. ***, ну як не підказати. І тут вибігають з автоматами. Педофіл!!! Ну, а син все бачив і підбіг. Підстава підстав могла бути. Тепер, навіть якщо дитина тонути буде - зроблю вигляд, що не бачив! Нехай батьки розбираються. Начхати на цю срань усю слов*янську!
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23.11.2021 22:42 Відповісти
Что за чушь?
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24.11.2021 09:57 Відповісти
Чем отличается педагог от педофила? Педофил действительно искренне любит детей!)))
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24.11.2021 17:38 Відповісти
 
 