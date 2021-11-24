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Грозєв: Упевнений, ми побачимо в суді генерала, який відправив в Україну "Бук", що збив літак рейсу MH17. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Автор серії розслідувань про злочини російської влади Христо Грозєв переконаний, що вище військове керівництво Росії, яке віддавало наказ відправити на Донбас зенітний ракетний комплекс "Бук", із якого 2014 року збили малайзійський Boeing 777, обов'язково опиниться на лаві підсудних.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

Грозєв сказав, що збили літак російські солдати, але вони діяли згідно з наказом.

"Вони працювали за схемою, яку видали в закритих конвертах, вони їх відкрили буквально в момент переходу кордону. Я не впевнений, що вони мають сидіти. Вони зробили помилку, але ця помилка була запрограмована політичним і військовим керівництвом, яке їх відправило туди. Їх треба назвати, але сидіти – найімовірніше, ні. Навіть за міжнародним законом є поняття combatant status, тобто якщо вони були в активному армійському ланцюжку відповідальності, то має сидіти їхній найвищий начальник", – пояснив Грозєв.

У цьому ланцюжку, зазначив він, найвищий начальник – це президент Росії, верховний головнокомандувач збройних сил РФ Володимир Путін, але він має певний імунітет.

Читайте: Цемах був таким цінним свідком, що на Україну вперше тиснули західні міністри, - Грозєв

"Але імунітету в генерала, який, порушуючи міжнародний закон, відправив через кордон "Бук" і дав інструкції, немає. Цю людину, я впевнений, ми побачимо на лаві підсудних", – сказав розслідувач.

Грозєв наголосив: "Росія скоїла воєнний злочин уже в момент, коли вирішила відправити "Бук" в Україну".

"Російська сторона відправила зброю, яку не можна використовувати в такому обмеженому, автономному режимі. Ця зброя призначена для роботи в дивізійному центрі управління, де є центр управління з окремою системою радіолокації, і окрема, віддалена, бригадна радіолокаційна система, яка знаходить і визначає, що за повітряне судно летить", – пояснив журналіст.

Також читайте: Росія залюбки віддасть Україні Донбас, але не Крим, - журналіст Bellingcat Грозєв

Він розповів, що рішення, чи застосовувати "Бук", зазвичай ухвалюють після комплексного аналізу інформації, що надійшла із трьох різних джерел.

"У цьому випадку Росія надіслала на українську територію лише цю автономну установку. Так, вона може стріляти, але цю опцію використовують, коли під час війни хтось знищив (за допомогою артилерії чи авіабомб) твій дивізіонний центр управління. Це крайній випадок, коли ти вже бачиш, що до тебе підлітає літак супротивника, і ти стріляєш по ньому. Сам факт, що вони відправили таку автономну установку без цього всього – воєнний злочин. Уже сам факт! Далі це рецепт жаху та рецепт трагедії", – сказав журналіст.

Він повідомив, що команда Bellingcat і далі працює над розслідуванням у цій справі, його опублікують "найближчими місяцями".

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"Ми вважаємо, що вже вийшли на команду, яка була оператором "Бука". Є серйозні підозри, хто натиснув кнопку, хто віддав йому наказ. Але ще раз повторю: для нас це дещо другорядний антигерой. Основний антигерой – генерал, який дав команду та дозволив переїхати кордон на цьому "Буку". Ми маємо серйозну гіпотезу, як звуть цього генерала", – розповів Грозєв.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
СССР тоже сказал "насрать", когда сбил южнокорейский Боинг. Всё, что потом произошло, все знают.
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24.11.2021 01:51
+12
Коротко - сидіти в Гаазі має путін , крапка !
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24.11.2021 05:56
+11
Добрий ранок Україно!
https://youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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24.11.2021 05:16
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СССР тоже сказал "насрать", когда сбил южнокорейский Боинг. Всё, что потом произошло, все знают.
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24.11.2021 01:51 Відповісти
разрешили GPS гражданским использовать ...
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24.11.2021 08:33 Відповісти
Срала раися
Да пусть посрет до поры , до времени, пока по шею в говне не окажется
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24.11.2021 01:51 Відповісти
А чому це ху#ло має імунітет ? З якого дива ? Він убивця, ботоксне чмо, міжнародний терорист. За такою логікою Каддафі і Хусейн теж мають імунітет ? Грозєв, не тупи !!!
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24.11.2021 02:21 Відповісти
Каддафи, на совести которого взорванный над Шотландией самолет, закончил свой жизненный путь с черенком от мотыги в жопе.
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24.11.2021 07:23 Відповісти
У Каддафи не было ядерной дубинки.
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24.11.2021 08:26 Відповісти
Её тоже можно вставить в жопу, что вполне могут сделать путинские царедворцы. Ведь у всех них дети на Западе.
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24.11.2021 09:20 Відповісти
И Ливия благоденствует?
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24.11.2021 08:54 Відповісти
Какие правильные выводы) Когда у тебя у власти ПРЕСТУПНИК, то в итоге отвечать будешь и ты...
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24.11.2021 11:51 Відповісти
тут следует ради правды все же упомянуть, что тот черенок был водружен в анал хероя, безотносительно сбитого самолета, а несколько по иной причине. Рискую предположить, что в сей пикантный момент, "водрузитель" черенка даже не думал о самолете, что конечно не умаляет ответсвенности гражданина Каддафи.
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24.11.2021 10:22 Відповісти
Каддафи иммунитет уже не нужен
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24.11.2021 02:38 Відповісти
"Навіть за міжнародним законом є поняття combatant status, тобто якщо вони були в активному армійському ланцюжку відповідальності, то має сидіти їхній найвищий начальник"

А хто в того генерала "найвищий начальник"?
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24.11.2021 04:10 Відповісти
Добрий ранок Україно!
https://youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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24.11.2021 05:16 Відповісти
среди его фанатов, простого и мудрого нарида, особенно молодежи это только добавит ему рейтинга

- прастой парниша не интелегентишко какой то из прафесаров- может патянуть касяк, выпить - душа кампании на шашлыках, прикольный такой еврейчик, и не скучный, анектод забацать это завсегда..
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24.11.2021 06:25 Відповісти
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24.11.2021 07:07 Відповісти
побачим на следующий день после парада победы в крыму, через 10 лет как победим корупцию
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24.11.2021 05:17 Відповісти
"Командовать парадом буду я"

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24.11.2021 06:21 Відповісти
Ця тварина навіть не підписала текст присяги міністра,а "поєлозіла" ручкою з закритим ковпачком по тексту присяги.
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24.11.2021 08:17 Відповісти
Коротко - сидіти в Гаазі має путін , крапка !
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24.11.2021 05:56 Відповісти
його можуть не довезти. Історія мокшандії каже,що свої ж його і придушать.
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24.11.2021 08:49 Відповісти
Сумліваюсь. Швидше ***** його заховає на 2 метри під землю.
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24.11.2021 07:14 Відповісти
Всі , ХТО ВОЮЄ ПРОТИ ВКРАЇНИ , згідно ЗУ Є злочинцями, а Грозєв зі своїми роздумам ів висновками на цю тему, нехай, іде лісом, поки що лісом.
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24.11.2021 07:17 Відповісти
Грозев, не будь наивным. До суда он не доживёт.
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24.11.2021 07:27 Відповісти
Посадка хєнєрала без посадки його кремлівського фюрера - лише половинчасте покарання
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24.11.2021 08:01 Відповісти
Да поймите же,без одобрения ***** никто бы не решился сбивать гражданский самолет даже если бы были уверены на все сто что этот самолет украинский а здесь все вешают на какого-то генерала.
Генерал.Генерал скорее умрет от старости чем предстанет перед судом.
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24.11.2021 08:12 Відповісти
"Это оружие предназначено для работы в дивизионном центре управления, где есть центр управления с отдельной радиолокационной системой и отдельная, удаленная, бригадная радиолокационная система, которая находит и определяет, что за воздушное судно летит", - объяснил журналист. Источник: https://censor.net/ru/n3301237"
Разве не известно из видео движения колонны, что колонна Буков в полном составе осталась вблизи границы с Украиной на территории РФ и расстояние между известным Буком и дивизионом составляло не более 50-70 км, что вполне достаточно для управления огнем из центра управления?
Да и сам отдельный Бук способен поражать цель, правда, в узком диапазоне по углу склонения.
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24.11.2021 08:25 Відповісти
В гробу увидим разве что. Если будет что туда вкинуть после "автокатастрофы".
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24.11.2021 08:31 Відповісти
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24.11.2021 08:46 Відповісти
Це по-царськи - коли за цапа-відбувайла мінімум генерал. )))
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24.11.2021 09:24 Відповісти
На московійі де-факто сцарь - теоретично посада виборна, як це не дивно. Тож усувати сцаря-узурпатора від влади потрібно за рецептами великої жовтневої соціалістичної революції.
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24.11.2021 09:33 Відповісти
Наивная уверенность!
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24.11.2021 09:42 Відповісти
Грозев наивен, как первоклашка
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24.11.2021 09:57 Відповісти
Генералы без приказа даже в туалет не ходят.
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24.11.2021 10:07 Відповісти
вряд ли мы его увидим, или сердце подведет или упадет с 20го этажа
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24.11.2021 10:19 Відповісти
Ага, "сядут" ...
Быстрее от старости умрут, чем сядут. С нанешней-то европейской бюрократией и "ненадозлитьроссию".
Bellingcat живет за счет очень не хилых европейских и американских грантов и понятно, что ничего другого Грозев сказать не может.
Расследует и на том спасибо.
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24.11.2021 10:22 Відповісти
Все понимают, что в паРаше крайнего назначают и он "случайно" подыхает!! А Х.йло будет продолжать лапшу вешать ватникам.. Гнилое болото паРаша!!
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24.11.2021 10:27 Відповісти
Як то солдати не мають сидіти??? Вони отримали конверти з наказом і ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ вони відкрили ті конверти.А хіба вони не знали що вони вторглися в іншу державу зі зброєю ? І якщо свідомо виконували наказ вони також терористи як і інші.
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24.11.2021 11:35 Відповісти
та які "конверти" шановний - таке все відбуваеться за устною командою...., про які "конверти" він верзе ...
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24.11.2021 18:53 Відповісти
Пуйло-***** никогда не сядет, потому , что он уже купил всю европу с потрохами, на 100 лет вперёд!! А эти путинсике жопализы из ЕС типа: Мекркель, Макрон. и прочая мелкая европеская шелупнь, никогда не отважуться сделать жесткий и правдивый шаг против Путина!
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24.11.2021 11:51 Відповісти
Тільки не в цій реальності...
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24.11.2021 12:03 Відповісти
а хто дав наказ тому и" генералу " , а добродію гроздев...- хто ....отож бо ...сказавши А потрібно говорити і я ...., що , без прямої вказівки пУтлера це відбулося ....
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24.11.2021 18:51 Відповісти
 
 