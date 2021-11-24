Динаміка паспортизації в ОРДЛО помітно знизилася. Після виборів до Держдуми Росія втратила інтерес до цього процесу, - Гармаш. ВIДЕО

Темпи надання російських паспортів жителям ОРДЛО знизилися через те, що в Кремлі втратили інтерес до цього процесу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав представник української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

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"Процес активної паспортизації закінчився разом із проведенням на території ОРДЛО виборів до російської Держдуми. Зараз паспортизація проводиться дуже мляво. У мене немає цифр, я не вірив би російським цифрам, бо навіть на сайті МВС Росії одні повідомлення про паспортизацію спростовують попередні. Тому тут різна може бути статистика. Єдине, про що можна абсолютно впевнено говорити – динаміка помітно знизилася, інтерес до цього процесу у Кремлі зараз зник", - сказав Гармаш.

Однак, за його словами, паспортизація продовжуватиметься.

"Але, знову ж таки, все впирається в отримання паспортів так званих "республік", тільки власники цих паспортів можуть претендувати на отримання російського паспорта. А в "республіках" на роки вперед вже розписана черга – до 2025 року. Тому процес сильно сповільнився – насамперед мабуть тому, що Кремль втратив до цього актуальний інтерес", - заявив представник ТКГ.

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