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вибори (6162) Держдума (675) паспорт (876) Росія (47263) Гармаш (136) ОРДЛО (299)

Динаміка паспортизації в ОРДЛО помітно знизилася. Після виборів до Держдуми Росія втратила інтерес до цього процесу, - Гармаш. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Темпи надання російських паспортів жителям ОРДЛО знизилися через те, що в Кремлі втратили інтерес до цього процесу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав представник української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Процес активної паспортизації закінчився разом із проведенням на території ОРДЛО виборів до російської Держдуми. Зараз паспортизація проводиться дуже мляво. У мене немає цифр, я не вірив би російським цифрам, бо навіть на сайті МВС Росії одні повідомлення про паспортизацію спростовують попередні. Тому тут різна може бути статистика. Єдине, про що можна абсолютно впевнено говорити – динаміка помітно знизилася, інтерес до цього процесу у Кремлі зараз зник", - сказав Гармаш.

Однак, за його словами, паспортизація продовжуватиметься.

"Але, знову ж таки, все впирається в отримання паспортів так званих "республік", тільки власники цих паспортів можуть претендувати на отримання російського паспорта. А в "республіках" на роки вперед вже розписана черга – до 2025 року. Тому процес сильно сповільнився – насамперед мабуть тому, що Кремль втратив до цього актуальний інтерес", - заявив представник ТКГ.

Читайте також: Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Эти ватники никогда не станут украинцами.
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24.11.2021 09:32
+1
Маасковія кинула дамбаських лохів.
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24.11.2021 09:20
+1
Москалі кажуть що отримало 0,5 млн, це все що лишилось від 7 млн Донбасу? Красиво знищили регіон.
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24.11.2021 10:25
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Маасковія кинула дамбаських лохів.
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24.11.2021 09:20 Відповісти
Да наверное уже все получили паспорта
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24.11.2021 09:20 Відповісти
Москалі кажуть що отримало 0,5 млн, це все що лишилось від 7 млн Донбасу? Красиво знищили регіон.
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24.11.2021 10:25 Відповісти
Поимели и выбросили как использованный презерватив
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24.11.2021 09:21 Відповісти
великие малоррсы ордило перестали быть свежими презервативами
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24.11.2021 09:26 Відповісти
Паспорт в роїсі, як цупкий туалетний папір.
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24.11.2021 09:30 Відповісти
Проте в нас цій інтерес виникне, коли будемо вирішувати, кого з власників ціх пвспортів під сраку депортувати "на Родину", кого залишити, але обмежити в правах до відновлення українського громадянства, якщо будуть заслуговувати.
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24.11.2021 09:31 Відповісти
Эти ватники никогда не станут украинцами.
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24.11.2021 09:32 Відповісти
Потрібна реклама на каналі ДОМ Хай рашка платить нашим людям пенсію
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24.11.2021 10:00 Відповісти
просто все иванушки-дурачки уже получи ярмо раба /с двуглавой курицей/!
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24.11.2021 10:16 Відповісти
Dlia cego ordinski pasport jesli s nim nekuda krome raski nepojedis?
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24.11.2021 10:19 Відповісти
Автор сам себе противоречит, сначало он пишет что динамика упала из-за снижения интереса Москвы. А потом оказывается что вся проблема в получении паспорта ДНР, очередь мол расписана до 2025.
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24.11.2021 10:22 Відповісти
Ну в принципі мордва при бажанні, могла б надрукуати 20 млн паспортів ОРДЛО за тиждень, якби переживали за людей.
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24.11.2021 10:29 Відповісти
Егор Лаптев
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24.11.2021 10:30 Відповісти
"Снизилась/не снизилась" - уже без разницы. Сейчас там не менее 500 000 человек имеют паспорта РФ. Этого более чем достаточно для прямого вторжения войск РФ в случае силового освобождения Донбасса (а другого и быть не может).
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24.11.2021 10:26 Відповісти
Ще влітку Данилов казав про 630 тисяч, зараз за півроку + вибори може під мільйон буде. Можливо паспортизували майже всіх.
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24.11.2021 10:34 Відповісти
 
 