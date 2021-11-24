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Гордон (97) Зеленський (9969) Єрмак Андрій (898)

Зеленський для мене помер, країною керує не він, а Єрмак, - Гордон. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що президент Володимир Зеленський для нього "помер".

Про це Гордон сказав в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо президент любить виглядати розумним на тлі людей, які в розумових здібностях йому поступаються, то це шлях в нікуди.

"Це ще щастя, що йому попався Єрмак, якій замкнув на собі абсолютно все. Не дарма кажуть, що сьогодні країною керує не Зеленський, а Єрмак. Я з цим частково згоден. Навіть не частково. Я думаю, що Україною сьогодні не керує Зеленський, я думаю, що керує Андрій Єрмак. Тому що він розумна людина, він зрозумів як зробити так, щоб і президент був задоволений, і країною управляти. Але далі - прірва. Далі - нікого, пусто", - зазначив журналіст.

"Після всього він (Зеленський. - Ред.) для мене помер, немає його більше. Правити Володимиру Зеленському - 2,5 роки. Я сказав це зараз. Для мене ві закінчився, його немає. Далі – початок кінця. Все що сталося з "вагнерівцями", замахом на свободу слова, з цією брехнею нескінченною, корупцією, якій він не поклав край, з реформами, яких жодна не зроблена", - наголосив Гордон.

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Топ коментарі
+73
Зеленский всеголишь человек который подписывает бумажки, даже их не читая, за что потом и ответит. Реально страной управляет Андрей Елдак, позывной Козырь, а по совместитесльтву агент ФСБ РФ...
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24.11.2021 10:53
+71
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24.11.2021 10:55
+56
Криси біжять все скоріше
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24.11.2021 10:51
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Для мене Гардон помер, коли його гуру став Кашпіровський{маг, депутат Рф}
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24.11.2021 18:23 Відповісти
извини, но вот на рыбалке - если клюет даже на муху(проверял - действенно), то почему же не наделать бабла на лохах то?
наоборот - делает лохов более умными шоле...(шоб на очередное лохозрелище башляли)))
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25.11.2021 10:42 Відповісти
дЕрьмак смог найти и освоить рычаги управления глубоко в клоунской заднице.
постепенно его рука срослась с Зэликом и теперь они неразделимы.
страной управляют вместе.
информацию кацапам сливают вместе
в тюрьме будут сидеть вместе
и закопают их вместе.
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24.11.2021 18:43 Відповісти
Був ти дебілом-жидом на давєрії, ним і залишився.
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24.11.2021 18:46 Відповісти
К стати прошли админ и зем. реформы ,запущено "Дия".Отремонтировано много дорог , проще говоря остались деньги в стране,а не выведены коррупццией. Сам Зеленский первый президент который не ворует. По моему Гордон скурвился, а может таким и был.
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24.11.2021 18:54 Відповісти
для меня он и не оживал
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24.11.2021 19:35 Відповісти
А шо не так? Шашлылчком траванулся? Неее, петушок... Так просто ты не спрыгнешь...Будешь отвечать по-полной...Ты эту мразь к власти привёл (коломойский, комаровский, пальчевский, шустер и т.п.) Совпадение? Не думаю...
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24.11.2021 19:41 Відповісти
дмитрий Гордон: Мне кажется, что Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ. Я задаю официальный вопрос украинским спецслужбам и надеюсь получить на него ответ.

https://gordonua.com/news/politics/gordon-mne-kazhetsja-chto-palchevskij-javljaetsja-ne-agentom-a-dejstvujushchim-ofitserom-spetssluzhb-rf-1522980.html
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24.11.2021 23:45 Відповісти
Флэшку спецслужбам предоставил? А кем является сам Гордон? Лизал тестикулы зелёной братве до последнего...Когда понял окончательно, что его не пригласят ни в Оборонпром, ни в Укрзализницу, ни Министерство инфраструктуры- стало почему-то обидно...
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25.11.2021 13:10 Відповісти
Гордон - засланный порохобот в тылу зелёных.
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24.11.2021 19:54 Відповісти
скорее наоборот-зелёный засланый козачёк у врагов клоуна.главное заболтать тему,отвести удар от янелоха,который косит под дурачка-мол ничего страшного не произошло
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24.11.2021 20:17 Відповісти
лещенко,найем,притула,комаровский,.... гордон и прочая .....привели ....зеленского к власти.а теперь вдруг прозрели?недавно эта ...... заявляла что ермак умнейший человек и хороший кандидат президенты.прошла любовь завяли помидоры?когда этот .....был честен?
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24.11.2021 20:12 Відповісти
Гордон продолжает пиариться дальше, вначале бьёт себя в грудь и говорит, что он патриот, а когда его заставляют платить законно налоги за прибыль за сдачу своих больше десятка квартир, другую недвижимость и землю, сразу переходит в когорту не довольных и обозлённых.
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24.11.2021 20:14 Відповісти
Запрос понятен.
Зеленский пустил продажу земли, сейчас он сделает так что бы он был последний президент.
Ну а потом их будут скопом скупать этих парикмахеров, фотографов и рестораторов.
А скопом они не кого не посадят ни когда.
Задумка Коломойского, Пинчука ясна.
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24.11.2021 20:19 Відповісти
зеленский для 25% умер еще на выборах в 19м году.. а потом для них умер и Гордон
этот шут лысый говорит что Иларионов сказал 1,5 года назад что зеленский всё..
б=лять, 25% знали на выборах что зеленский всё, надо быть гением лысым что б через 2,5 года полного провала это осознать
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24.11.2021 20:26 Відповісти
До моменту із парламентською республікою не міг зрозуміти чого ж це він правильні речі говорить, а потім поняв 70 на 30, все ж вороги стали ще хитріше. Хочуть щоб у нас був вічний прем'єр....
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24.11.2021 20:38 Відповісти
Гордон, дерижер долбойобів, міняє партитуру.
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24.11.2021 20:39 Відповісти
👍👋
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24.11.2021 20:58 Відповісти
А ведь и сам, промывая мозги охлосу, хорошо к этому приложился... 🤬
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24.11.2021 20:57 Відповісти
Смотрите! СМОТРИТЕ! Лысый опять переобувается))) Подонок он последний этот Гордон...где бы он ни был, надо сразу эту полит силу в утиль сбрасывать...само его присутствие признак Порчи Нургла)
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24.11.2021 22:15 Відповісти
Гордон не компетентний в політиці, але постійно людям нав'язують свою думку.
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24.11.2021 22:53 Відповісти
Давно зрозуміло, ще й Мера виродка Чернігова піарив, того що знищує націю та виконує накази Кремля
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25.11.2021 06:14 Відповісти
ну гордон и проститут !!!!! недели две-три назад жопу рвал за ермака...В президенты его благословлял, того покидька .
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24.11.2021 23:09 Відповісти
Він вже не пам'ятає
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25.11.2021 06:13 Відповісти
А ведь реально - штопаный.
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25.11.2021 00:11 Відповісти
Чернішовом керує водій Мера і, що задічі Кремля по знищенню економіки виконані
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25.11.2021 06:12 Відповісти
В стране тотальное кумовство.
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25.11.2021 10:07 Відповісти
Зверніть увагу, як ця **** **********, рекламує Єрмака на майбутнє президенство. Зелю налякають зоною, вразі програшу на виборах і під цим соусом він відмовиться від другого терміну, а запустять Єрмака.
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25.11.2021 10:15 Відповісти
Гордон для меня умер в момент как он выложил предвыборное интервью с зеленой гнидой , в котором он его не только купал в теплой ванне ,а еще и спинку потер и ,простите за мой французский, миньет сделал. Теперь оно видит, что зеленый кораблик полюбому потонет, потому ,как и подобает всякой продуманной крысе, валит с него, пока нет давки, пока другие, более глупые крысы, доедают остатки с зеленого банкета трускавецкого
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25.11.2021 13:33 Відповісти
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