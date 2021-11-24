Зеленський для мене помер, країною керує не він, а Єрмак, - Гордон. ВIДЕО
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Журналіст Дмитро Гордон заявив, що президент Володимир Зеленський для нього "помер".
Про це Гордон сказав в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, якщо президент любить виглядати розумним на тлі людей, які в розумових здібностях йому поступаються, то це шлях в нікуди.
"Це ще щастя, що йому попався Єрмак, якій замкнув на собі абсолютно все. Не дарма кажуть, що сьогодні країною керує не Зеленський, а Єрмак. Я з цим частково згоден. Навіть не частково. Я думаю, що Україною сьогодні не керує Зеленський, я думаю, що керує Андрій Єрмак. Тому що він розумна людина, він зрозумів як зробити так, щоб і президент був задоволений, і країною управляти. Але далі - прірва. Далі - нікого, пусто", - зазначив журналіст.
"Після всього він (Зеленський. - Ред.) для мене помер, немає його більше. Правити Володимиру Зеленському - 2,5 роки. Я сказав це зараз. Для мене ві закінчився, його немає. Далі – початок кінця. Все що сталося з "вагнерівцями", замахом на свободу слова, з цією брехнею нескінченною, корупцією, якій він не поклав край, з реформами, яких жодна не зроблена", - наголосив Гордон.
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наоборот - делает лохов более умными шоле...(шоб на очередное лохозрелище башляли)))
постепенно его рука срослась с Зэликом и теперь они неразделимы.
страной управляют вместе.
информацию кацапам сливают вместе
в тюрьме будут сидеть вместе
и закопают их вместе.
https://gordonua.com/news/politics/gordon-mne-kazhetsja-chto-palchevskij-javljaetsja-ne-agentom-a-dejstvujushchim-ofitserom-spetssluzhb-rf-1522980.html
Зеленский пустил продажу земли, сейчас он сделает так что бы он был последний президент.
Ну а потом их будут скопом скупать этих парикмахеров, фотографов и рестораторов.
А скопом они не кого не посадят ни когда.
Задумка Коломойского, Пинчука ясна.
этот шут лысый говорит что Иларионов сказал 1,5 года назад что зеленский всё..
б=лять, 25% знали на выборах что зеленский всё, надо быть гением лысым что б через 2,5 года полного провала это осознать