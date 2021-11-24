Близько мільйона українців не знають про наявний у них гепатит C, - Ляшко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Через пандемію рівень тестування ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів знизився.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"За оціночними даними в Україні близько мільйона людей не знають про наявний у них гепатит С. Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус", - сказав голова МОЗ.
За його словами, рівень тестування ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів знизився через пандемію COVID-19.
"Це знижує рівень виявлення цих хвороб і відтерміновує доступ до лікування. Препарати для лікування і ВІЛ-інфекції, і вірусних гепатитів закуповуються за кошти державного бюджету, є в наявності та повністю безкоштовні для українців", - пояснив міністр.
Топ коментарі
+7 Дмитрий Ч
показати весь коментар24.11.2021 13:13
+5 молодой рабочий
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+3 Орест Орест
показати весь коментар24.11.2021 14:00
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из Джерома К. Джерома, где главный герой читает медицинскую энциклопедию и находит у себя все болезни, кроме одной. Кажется, родильной горячки.
Группа риска - в основном наркоманы
Читайте внимательно, написано не " исключительно", а "в основном". О том, что группа риска номер 1 - инъекционные наркоманы, вы можете прочитать в любом справочном источнике.
Любой доктор вам скажет, что заражение вич или гепатитом посредсвом полового акта возможно, но не 100%, в отличие от заражения напрямую.
Бытовым путем - контактным, воздушно-капельным и т.д данные болезни не передаются.
Еще есть какие-то претензии?
...
> "Читайте внимательно, написано не " исключительно", а "в основном"."
Шта?... Написано было как раз "исключительно", что не есть правда. Миллион украинцев, не знающих о своём диагнозе гепатита С, все сплошь наркоманы и проститутки?
Я так розумію, пред нами представник секти "якщо нема симптомів, то хвороби нема та нічого лікувати".