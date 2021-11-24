Близько мільйона українців не знають про наявний у них гепатит C, - Ляшко. ВIДЕО

Через пандемію рівень тестування ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів знизився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"За оціночними даними в Україні близько мільйона людей не знають про наявний у них гепатит С. Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус", - сказав голова МОЗ.

За його словами, рівень тестування ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів знизився через пандемію COVID-19.

"Це знижує рівень виявлення цих хвороб і відтерміновує доступ до лікування. Препарати для лікування і ВІЛ-інфекції, і вірусних гепатитів закуповуються за кошти державного бюджету, є в наявності та повністю безкоштовні для українців", - пояснив міністр.

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