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гепатит (18) Ляшко Віктор (1172)

Близько мільйона українців не знають про наявний у них гепатит C, - Ляшко. ВIДЕО

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Через пандемію рівень тестування ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів знизився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"За оціночними даними в Україні близько мільйона людей не знають про наявний у них гепатит С. Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус", - сказав голова МОЗ.

За його словами, рівень тестування ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів знизився через пандемію COVID-19.

"Це знижує рівень виявлення цих хвороб і відтерміновує доступ до лікування. Препарати для лікування і ВІЛ-інфекції, і вірусних гепатитів закуповуються за кошти державного бюджету, є в наявності та повністю безкоштовні для українців", - пояснив міністр.

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Топ коментарі
+7
73% взагалі не підозрюють що в них немае мозку!
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24.11.2021 13:13
+5
попади к врачу и..
из Джерома К. Джерома, где главный герой читает медицинскую энциклопедию и находит у себя все болезни, кроме одной. Кажется, родильной горячки.
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24.11.2021 13:07
+3
Скорее это ты долб...б, который не в состоянии всосать смысл написанного.
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24.11.2021 14:00
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попади к врачу и..
из Джерома К. Джерома, где главный герой читает медицинскую энциклопедию и находит у себя все болезни, кроме одной. Кажется, родильной горячки.
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24.11.2021 13:07 Відповісти
Вы знаете в молодости попалась медицинская энциклопедия и я понимаю автора полностью
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24.11.2021 13:09 Відповісти
Не слишком смешно, учитывая, что и гепатит С, и ВИЧ без соответствующей терапии это приговор. А пока дойдёт до первых симптомов (когда терапия уже бесполезна), человек может спокойно заражать других людей.
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24.11.2021 13:11 Відповісти
так можно сказать про любую болезнь..например язву..
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24.11.2021 13:12 Відповісти
Нет, не про любую. Как минимум, язва не заразна и, хотя часто вызывается бактериями, не является распространяющимся инфекционным заболеванием.
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24.11.2021 13:18 Відповісти
язву не заметить довольно трудно.
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24.11.2021 13:52 Відповісти
раньше такого не біло..
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24.11.2021 13:13 Відповісти
Точно, Сралина на них нет!!!!
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24.11.2021 13:14 Відповісти
Гепатит С и ВИЧ передаются исключительно через кровь, заразиться бытовым путем невозможно
Группа риска - в основном наркоманы
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24.11.2021 13:29 Відповісти
И гепатит, и вич успешно передаются половым путём.
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24.11.2021 13:38 Відповісти
С каких пор бытовой и половой слова синонимы
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24.11.2021 13:39 Відповісти
Это вопрос или утверждение? Оба эти заболевания отлично передаются обычной половой еплей. По вашему, ею только наркоманы занимаются?
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24.11.2021 13:43 Відповісти
Уважаемый, вы ищете противоречие там, где его нет. Вам, видимо, нужен срач на ровном месте
Читайте внимательно, написано не " исключительно", а "в основном". О том, что группа риска номер 1 - инъекционные наркоманы, вы можете прочитать в любом справочном источнике.
Любой доктор вам скажет, что заражение вич или гепатитом посредсвом полового акта возможно, но не 100%, в отличие от заражения напрямую.
Бытовым путем - контактным, воздушно-капельным и т.д данные болезни не передаются.
Еще есть какие-то претензии?
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24.11.2021 13:48 Відповісти
> "Гепатит С и ВИЧ передаются исключительно через кровь, заразиться бытовым путем невозможно "
...
> "Читайте внимательно, написано не " исключительно", а "в основном"."

Шта?... Написано было как раз "исключительно", что не есть правда. Миллион украинцев, не знающих о своём диагнозе гепатита С, все сплошь наркоманы и проститутки?
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24.11.2021 13:54 Відповісти
Гепатитом С могут успешно заразить в стоматологии, есть примеры. Человек не наркоман, операций , иньекций не делал, а гепатит есть. К сожалению не только наркоманы заражаются этим .
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24.11.2021 13:46 Відповісти
В теории можно палец порезать инфицированным ножом, или в трамвае сесть на наркоманский шприц. Да, все это имеет место, но скорее как исключительный случай
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24.11.2021 13:51 Відповісти
Медсестра из медкомиссии плавсостава рассказала что 5 процентов моряков имеют гепатит С. Один из них капитан под 70, бывший одессит, живущий в Киеве. Год назад был здоров, последняя комиссия гепатит с. Операций не было, ножом не резался, а вот стоматолога посещал. Откуда взялся ?
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24.11.2021 14:04 Відповісти
гепатит передается половым путем, через микротрещинки во влагалище женщины или даже если у нее на губе ранка или прыщик.
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24.11.2021 13:53 Відповісти
ага, безсимптомні хворі,усіх колоти...
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24.11.2021 13:11 Відповісти
Ага, треба чекати пока вони заражають своїх партнерів, а потім, коли підуть симптоми та лікувати запізно, казати "ну щось ви запізно прийшли, тепер тіки в морг".

Я так розумію, пред нами представник секти "якщо нема симптомів, то хвороби нема та нічого лікувати".
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24.11.2021 14:13 Відповісти
Перед Вами представник,який розібрався що таке алопатична медицина...
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24.11.2021 14:37 Відповісти
Та зрозуміло - старовєр/травушки-муравушки/гомєопатія/ітеде. Тіко не пищіть потім "пачимуу виминьяяааа нилееечиееее? кактакк, то значет ниизличимааа???7777"
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24.11.2021 14:42 Відповісти
Перестаньте показувати свою дурість на людях...
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24.11.2021 14:51 Відповісти
Так-так, саме так й скажете лікарям.
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24.11.2021 14:57 Відповісти
шо, опять? вакцина?
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24.11.2021 13:12 Відповісти
В больничке шлют лесом. А частной лаборатории анализ 1400гр
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24.11.2021 13:13 Відповісти
73% взагалі не підозрюють що в них немае мозку!
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24.11.2021 13:13 Відповісти
А 27% підозрюють, що в них мозок є... Але вони помиляються.
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24.11.2021 13:24 Відповісти
І це каже людина, з тієї частки населення, яка не знає що в неї немає мозоку! Не знаходите що це глупо?!
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24.11.2021 18:01 Відповісти
А ти звідки знаєш, що він в тебе є?) Ти його бачив?)))
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24.11.2021 19:48 Відповісти
Один из плюсов донорства, кроме того, что людям помогаешь, это бесплатный анализ на ВИЧ и гепатит
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24.11.2021 13:13 Відповісти
коментар відмічено як спам
А что, шоколадку уже не дают???
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24.11.2021 13:15 Відповісти
ты такой нищеброд что не в состоянии купить себе шоколадку? или сдать тест на гепатит раз в году?
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24.11.2021 13:56 Відповісти
Скорее это ты долб...б, который не в состоянии всосать смысл написанного.
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24.11.2021 14:00 Відповісти
Боже, какой ты баран! Это у тебя из-за вакцины или ты такой всегда был?))))
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24.11.2021 20:36 Відповісти
Н-да. Ну давайте позакрываем кроме районных еще и областные больницы (оптимизуем их до межрегиональных), и тогда 40 млн украинцев вообще не будут знать вообще о никакой болячке, кроме смерти
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24.11.2021 13:34 Відповісти
Насколько , я знаю, больницы сократили проклятые москали или их агенты. Ну не мог украинец любящий своих братьев и нацию на такое же пойти?
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24.11.2021 14:09 Відповісти
коли ви останній раз бачили українця у владі?
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24.11.2021 14:21 Відповісти
Как украинец может любить своих братьев или нацию, если он радуется, что у соседа корова сдохла или сарай сгорел?)) А с братьями-сестрами как делят то нищенское наследство? Об украинской нации куча поговорок, причем придуманных самим украинским народом. А ты до сих пор не знаешь украинского народного творчества
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24.11.2021 20:32 Відповісти
Около миллиона украинцев знают что вы создаете один Геморрой ..
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24.11.2021 13:55 Відповісти
Уже можно умирать?
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24.11.2021 13:55 Відповісти
нет, все умрут а ты будешь жить вечно.
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24.11.2021 13:56 Відповісти
І не дивно для населення, яке складається з 73% зебілля.
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24.11.2021 14:14 Відповісти
а если они не знают, то откуда ляшко знает? Неужели через чипы 5G следит за своим плебсом?
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24.11.2021 14:58 Відповісти
Міністр Ляшко! Негайно ввести QR коди на гепатит С і без кодів нікого не допускати навіть в громадські туалети.
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24.11.2021 19:51 Відповісти
Спасибо Ковиду, скоро так и рак победим
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24.11.2021 22:11 Відповісти
 
 