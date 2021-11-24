Зчитування COVID-сертифіката через "Дію" стане обов'язковим, за неналежну перевірку - штраф до 170 тис. грн. ВIДЕО

Громадські заклади повинні не лише перевіряти наявність сертифікатів, а й зчитувати QR-код сертифіката через додаток "Дія".

Про це голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, представники закладів тепер повинні не просто запитувати про наявність сертифіката чи перевіряти їх візуальну наявність на вході до закладу, а повинні зчитувати своїм смартфоном QR-код COVID-сертифіката за допомогою застосунку "Дія".

Без зчитування сертифіката документ вважається ненаданим і неперевіреним, сказав міністр.

"Без перевірки та зчитування сертифікат не вважається наданим та перевіреним. У випадку відсутності у відвідувачів та співробітників необхідних документів, власнику закладу загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особи, які вакциновані двома різними вакцинами, можуть отримати COVID-сертифікат, - Ляшко

Нагадаємо, раніше в Українї в чотири рази скоротили термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів.