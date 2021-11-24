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Зчитування COVID-сертифіката через "Дію" стане обов'язковим, за неналежну перевірку - штраф до 170 тис. грн. ВIДЕО

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Громадські заклади повинні не лише перевіряти наявність сертифікатів, а й зчитувати QR-код сертифіката через додаток "Дія".

Про це голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, представники закладів тепер повинні не просто запитувати про наявність сертифіката чи перевіряти їх візуальну наявність на вході до закладу, а повинні зчитувати своїм смартфоном QR-код COVID-сертифіката за допомогою застосунку "Дія".

Без зчитування сертифіката документ вважається ненаданим і неперевіреним, сказав міністр.

"Без перевірки та зчитування сертифікат не вважається наданим та перевіреним. У випадку відсутності у відвідувачів та співробітників необхідних документів, власнику закладу загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особи, які вакциновані двома різними вакцинами, можуть отримати COVID-сертифікат, - Ляшко

Нагадаємо, раніше в Українї в чотири рази скоротили термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів.
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Топ коментарі
+48
Побільше трешу. Не вакцинованих з дому не випускату, в закладах - розстрілювати на місці.
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24.11.2021 14:20
+45
Так це зобов'язує власників закладів ставити дію на свої смартфони і зчитувати QR код з паперового сертифіката, щоб перевірити його дійсність. Це абсолютно незаконно, ця перевірка не прописана ніде в законодавстві і тому не може бути причиною відмови в доступі в громадське місце!
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24.11.2021 14:21
+37
все равно говеную дию не поставлю..
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24.11.2021 14:19
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У фантастичних книгах,фільмах і відеоіграх,також вже давно говорили і показували усілякі куар коди.
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25.11.2021 02:47 Відповісти
Это откуда у обычного украинца может быть 150 000 грн. на оплату штрафа?! Почки продать и глаза? Или будут из квартир выгонять людей и землю отбирать?!
И эта власть хочет добра своим гражданам?
Эти нелюди хотят видеть украинцев здоровыми и богатыми?
На фоне этих законопроектов, забота о здоровье граждан через вакцинацию выглядит ооочень неубедительно....
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25.11.2021 07:43 Відповісти
Будет не обычный человек платить такую сумму а тот в чьё заведение заходит этот человек, тоисть для частных предпринимателей. У них такие деньги есть
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25.11.2021 07:50 Відповісти
Глубоко ошибаетесь, частных предпринимателей уже задавили , еще до ковида, а ковид их просто добивает!
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25.11.2021 12:29 Відповісти
А у кого нет смартфона ? Сейчас не у каждого имеется мобильный телефон , не говоря о смартфоне. После повышения расценок мобильными операторами на тарифные планы , пользователей ещё будет меньше.
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25.11.2021 09:02 Відповісти
Є багато людей, у яких немає смарттелефонів. Що робити їм?!!😊
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25.11.2021 09:24 Відповісти
Зелёные дилетанты во всей красе, возложить на людей обязанности не дав им законные на то полномочия, а другими словами передать свои обязанности на "пересичних" это очень умнО. С каких это таких буёв я должен предоставить свои персональные данные и информацию о своём здоровье незнакомому человеку да ещё и на личный телефон? Уху ели, видимо....
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25.11.2021 09:27 Відповісти
Это уже напоминает маразм шизофреников. Не так страшен ковид, как идиоты во власти.
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25.11.2021 11:41 Відповісти
Схоже, що червоний терор повернувся, хоча й іншими методами. Виконавці ті ж самі, точніше їхні нащадки.
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25.11.2021 15:52 Відповісти
Не буду.Це МОЄ ОСОБИСТЕ!
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25.11.2021 16:28 Відповісти
этот ляшко вообще с катушек съехал
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25.11.2021 18:37 Відповісти
Вот кто такие дебильные штрафы придумывает? От 34 до 170 тысяч грн?!
С коррупцией они борются!
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25.11.2021 21:17 Відповісти
18 марта,когда умирала тысяча челов, зелька предоставил в ВЭФдолбанную Дию...это ужас,что он ****,сын сатаны сотворил .см вид зеле пустомеле https://youtu.be/plbVbKVrfDc
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11.04.2022 14:59 Відповісти
18 марта,когда Мариуполь под завалом,зелька предоставил в ВЭФ документ Дию.его похвалит сам Сатана.
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11.04.2022 15:09 Відповісти
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