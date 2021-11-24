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В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт "Єдиної Росії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 24 листопада, у центрі Києва пройшов мітинг противників вакцинації від COVID-19. Через протест в столиці поліція перекривала рух транспорту.

Про це повіломляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні зранку під будівлею Верховної Ради в Києві стартувала акція протесту антивакцинаторів. Далі вони рушили маршем центром столиці через будівлю Кабміна, Майдан Незалежності до будівлі СБУ.

Мітингарі вимагали скасувати карантинні обмеження, а також звільнення їх лідера Остапа Стахіва, якого суд арештував на два місяці з заставою 998 тисяч гривень за підозрою у закликах до насильницької зміни конституційного ладу в Україні.

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В руках протестувальники тримають плакати з гаслами проти вакцинації. Вигукують "Свободу Остапу Стахіву". Зазначимо, що на плакатах також розміщені QR-коди, які при скануванні ведуть на сайт партії влади РФ "Єдина Росія".

В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 01
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 02
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 03
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 04
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 05
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 06
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 07

В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 08
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 09
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 10
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 11
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 12
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 13
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 14
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 15
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 16
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 17
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 18
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 19
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 20
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 21
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 22
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 23
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 24
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 25
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 26
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 27
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 28
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 29
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 30
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 31
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 32
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 33
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 34
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 35
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 36
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 37
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 38
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 39
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 40
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 41
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 42
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 43
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 44
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 45
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 46
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 47
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 48
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 49
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 50
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 51
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 52
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 53
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 54
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 55
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 56
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 57

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що в усьому світі та в Україні проводиться вакцинація населення проти коронавірусу. На цей момент вакцинація - це єдиний науково доведений спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.
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Топ коментарі
+34
Єдинороси бастують в Києві.
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24.11.2021 16:14
+25
Да уже б сразу с расеянскими тряпками ходили а то стесняются.
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24.11.2021 16:14
+22
Хорошо, что во времена вакцинации от оспы интернета не было. А то из-за таких как ты человечество вымерло б нахер..
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24.11.2021 16:22
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Дебіл...
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24.11.2021 18:00 Відповісти
Путинская пид@₽@сня попалилась😁
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24.11.2021 17:44 Відповісти
во всём мире начались случаи внезапной смерти ВАКЦИНИРОВАННЫХ людей
через месяц-два эта волна захлестнёт планету
поэтому преступники спешат: им необходимо как можно быстрее вколоть ядовитый шмурдяк большинству населения
следите за маркировкой шмурдяка: если в конце кода цифра 1 - можно колоться, это физраствор
если цифра 2 - вы умрёте через год-два от "сопутствующих" заболеваний
а если 3 - это рак или СПИД
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24.11.2021 17:47 Відповісти
Тото я дивлюся у Ізраїлі кожен другий дім пустий стоїть нині , вакцина подіяла ((( І де ви беретеся ? Самі дебіли , *********** обрали довбня , і далі вам не йметься , дідько б вас побрав !
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24.11.2021 18:59 Відповісти
Хіба їх хтось змушує вакцинуватися? Карантинні обмеження викликані перевантаженням лікарень. Тільки но ті кому не пощастило там опинитися звільнять їх, оголошення про карантини та яскраві кольори на мапі України знову зникнуть. А оті бабери нарешті зможуть придбати собі шинель чи праду.
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24.11.2021 18:18 Відповісти
Это уже сметуны? Или еще нет?
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24.11.2021 18:24 Відповісти
Щось їхній ОСТАП дуже схожий на нашого "бубочку"... Чи я один це помітив?
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24.11.2021 18:31 Відповісти
Акція, організована нашим ворогом - ху_лостаном з метою визволити свого агента Стахіва. Використовуються як дурники з московського патріархату так і упороті антиваксери. Нічого страшного, це природній відбір у дії, скоро цих навіжених стане набагато менше.
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24.11.2021 18:42 Відповісти
ЭТО стоит повторить:
про колобок

во всём мире начались случаи внезапной смерти ВАКЦИНИРОВАННЫХ людей
через месяц-два эта волна захлестнёт планету
поэтому преступники спешат: им необходимо как можно быстрее вколоть ядовитый шмурдяк большинству населения
следите за маркировкой шмурдяка: если в конце кода цифра 1 - можно колоться, это физраствор
если цифра 2 - вы умрёте через год-два от "сопутствующих" заболеваний
а если 3 - это рак или СПИД
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24.11.2021 18:43 Відповісти
Антивакси і вірус. Головне - це щоб виглядати солідно.
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24.11.2021 18:49 Відповісти
Не надо им вакцинироваться. Дайте эволюции и естественному отбору делать свою работу.
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24.11.2021 18:56 Відповісти
Не всё так просто. Если бы вирус был так разборчив и прилипал только к ним. К сожалению, эти /..../ разносят заразу. И у нас такие дебилы есть. Одна активная шизанутая (с философским образованием!) на митинге в Вильнюсе в прошлом месяце так и заявила: "...Это наше тело. И мы не позволим вам (властям) лишать нас ПРАВА болеть и умирать!" 😫😡
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24.11.2021 19:45 Відповісти
"Рюзьге" такі недолугі, що методички не змогли дотепні зробити🤣
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24.11.2021 19:07 Відповісти
"...Світовий заговір сил зла проти Бога і людства".
А хто є "ЗЛО"?..
Наприклад, як так, що Російська Православна Церква на Росії закликає вакцинуватися, а в Україні навпаки організовує протести "антиваксів"?
РПЦ - це секта сатаністів , МОРДОР це ЗЛО!
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24.11.2021 19:10 Відповісти
Обезьяни попутали, єто на расии кюаркоди.
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24.11.2021 19:22 Відповісти
От людям делать нехер.
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24.11.2021 19:28 Відповісти
"Я жива людина. Я кацапська худоба. Я хочу 100 гривень за годину безробіття".
В Польщі чи Туреччині цю худобу розігнали б кийками і собаками за 10 хвилин.
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24.11.2021 19:29 Відповісти
Весь світ піднімається за права людини і порушення їх конституційного права вибору. Згідно вашої риторика вони всі путінські заробітчани?
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24.11.2021 21:08 Відповісти
Весь світ захищається від ковіду вакцинацією, і тільки проплачені жебраки за 100 гривень виходять на мітинги та постять люту дічь на форумах, від якої у нормальних людей коси дибки стають.
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24.11.2021 21:38 Відповісти
Ватники путина выступают в Киеве.

Ватники путина в Москве не выступают им там секир башка выступить против спутника.
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24.11.2021 20:26 Відповісти
неожиданно ))
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24.11.2021 20:37 Відповісти
Навпаки.
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24.11.2021 21:42 Відповісти
А вони точно громадяни України й знають - як виглядає український прапор?
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24.11.2021 20:42 Відповісти
на некоторых фото они несут их вверх ногами
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24.11.2021 21:25 Відповісти
а за чей счет сей банкет, стесняюсь спросить?))...какая бл. качать страну начала?))..менты, конторские, где заказчики этого говносброда киевского?
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24.11.2021 21:54 Відповісти
Головне заслати своїх людей до любої акції протесту в Україні і Зе влада може сказати що це рука Кремля
Ми пам ятаємо ці "Нє всьо так однозначно" у 2014 році.

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24.11.2021 21:56 Відповісти
Чем больше антивакцинаторов - тем меньше антивакцинаторов
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24.11.2021 21:57 Відповісти
Ваксерсман, меньше бухай.
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24.11.2021 22:44 Відповісти
Всем добрый вечер! Читаю комменты, и охереваю! Как все паскудят митингующих! И добрая половина тех, кто паскудит-под другой новостью, где Ляшко говорит про ужесточение карантина- писали совершенно противоположное. Не поленился, сравнил их. И власть хреновая, и законы нарушают, и надо действовать .... И т.д. и т.п. И вот этим двуличным показали QR код! И он ведёт... Куда то.... Люди, а вы не подумали что это могла быть провокация? Ведь на этом митинге были очень уважаемые люди ( адвокаты, юристы). Они то точно не заинтересованы быть агентами кремля. Зачем вы паскудите людей, имеющих другое мнение от вашего?! Я не против вакцинации. Я противник того, как мне ее навязывают, нарушая половину Конституции. Ещё и закон приняли в первом чтении, о конфискации ,,заражённого,, имущества. Так почему люди не могут выйти чтоб отстоять свои права? Ах да.. московиты все проплатили. В будний день не работают.. каждый третий московский агент.. Да тут в чате каждый второй ольгиевский поц! Тут некоторые хвастаются, что Файзером уже уколотые. Так я вижу, как вас штырит! А мозги включить слабо? Ещё весной кричали, что в Украине нет установок, чтоб хранить Файзер. А он храниться при очень низкой температуре. -70 вроде. Может ниже. И тут вдруг Файзером колят в каждой подворотне! Откуда столько установок появилось? Это всего лишь один из многих вопросов. Я не отрицаю этот Ковид. У меня переболела вся семья, брат с семьёй, родители. И Слава Богу что никто не загремел в больничку. Но так как сейчас идёт навязывание вакцинации, я начинаю думать ,, а был ли мальчик ( Ковид)?,, Оказывается процент смертности меньше чем у гриппа. И компания Файзер прикинула прибыль на следующий год в 36 млрд. баксов. И не рекомендуют прививаться Генштаб НАТО, компьютерные и аналитические отделы НАТО, Командный состав кораблей ВМФ, пилотов самолётов ( военных и гражданских) , машинистов поездов, и крупные транспортные фирмы, которые занимаются перевозкой продуктов. Это все по EU. Почему? Да потому что в Израиле уже очень много смертей после вакцинации! И тоже стараются умалчивать. В Израиле каждый вакцинированный неделю находится под наблюдением врача и в изоляции. Потому что вакцинированный является заразным, и является переносчиком болезни. Евреи дураки? Не, мы умнее...! А они дураки. Так может стоит подумать, что происходит вокруг? Кто хочет- пусть вакцинируется, кто не хочет- не вакцинируется. Все просто! Уже в EU кричат, что палку перегибают с вакцинацией! Вы хоть знаете, что почти в каждой стране в Европе люди выходят на митинги? Включая Швейцарию? И почти каждый день? Зато по ящику это называют ,,беспорядки,,. В Украине это показывают? Хватит паскудить тех, кто имеет свое, другое мнение. Укололся-свалил в сторону и сопи в две дырки! Потому что из за этого Ковида забыли про другие страшные болезни ( туберкулёз, гепатит, онкология...) которые никуда не исчезли. Зато нам каждый день вкладывают в уши, сколько умерло от Ковида! Я высказал свою точку зрения! Будьте благоразумны и уважайте друг друга. А тем кто на меня сейчас набросится, я отвечу заранее- идите на ХЕР! И перечитайте сначала, если не поняли о чем я!
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24.11.2021 22:37 Відповісти
16:48
Увага! Термінова інформація!
24.11.2021р. в Києві рух ПРАВА ЛЮДИНИ провів акцію ЗА права та свободи! ЗА конституційний лад!
‼️ ‼️ ‼️ ‼️ ‼️
Щойно надіслали факти:
хтось приніс плакати з qr-кодами, які жодного відношення до руху ПРАВА ЛЮДИНИ не мають.
В цей же день в столиці одночасно проходило 6 акцій.
Перевірили: код веде на сайт партії Росії.
Стверджуємо, що дані плакати - це провокація та дискредитація руху.
Рух ПРАВА ЛЮДИНИ не несе відповідальності за неузгоджені матеріали.
https://t.me/pravaliudyny/63
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24.11.2021 22:52 Відповісти
Поправлюсь, ошибся. Прибыль Файзер в миллионах.
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25.11.2021 00:00 Відповісти
Отлично сказано. Но глаза и уши у оппонентов отсутствуют.
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25.11.2021 08:47 Відповісти
Хорошо правило Геббельса выучил - 40% на 60%.
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25.11.2021 09:48 Відповісти


У березні 1848 р. в Австрійській імперії вибухнула революція, що дала поштовх й українському національно-визвольному рухові. 2 травня у Львові було створено Головну Руську Раду, яка займала лояльне становище щодо австрійської влади. І коли в червні на ратуші Львова з'явився синьо-жовтий прапор, члени Ради поспішили відмежуватися, заявивши, що "то не русини оучинили, й наветь не знають, кто тое оучинивь". Однак уже в жовтні Головна Руська Рада оголосила своїм гербом золотого лева на блакитному тлі, а прапором - синьо-жовтий стяг.

20 вересня Головна Руська Рада видає відозву до українського народу в справі організації загонів Національної гвардії. У Стрию, Дрогобичі, Яворові, Бережанах та інших містах і селах створюються такі загони, освячуються сині хоругви із золотим "Руським левом". Звертаючись від сільських громад до Ради, "много депутованих просили, даби їм для села зараз штандар руський зо Львова спровадити, ібо тут нема добрих ремісльників, котрії би такий штандар чесно зділати могли". Тому широкого вжитку набули прапори з двох горизонтальних смуг "у руських барвах" - синьо-жовті та жовто-сині.

Описуючи перший з'їзд українських вчених у Львові, Я. Головацький подає: " Красно прибраніи стены поразили сильнымъ впечатлениемъ очи всехъ присутствовавшихъ. Першій разъ Русины узрелися въ месци, гдє имъ все припоминало народность. - Под образомъ державного монарха спочило две, хоругви синожовти… окна и столпы украшени були народними барвами - при сихъ последнихъ стремели по паре прапоровъ тоже синожовтом барвы"…

Ось як описує тлумачення кольорів прапора сам Яків Головацький:«Синій колір, як чисте небо південної Русі, ясний, погідливий, як душа щирого не скаженного Русина, зображав мир і спокій, якого до розвитку нашого народного потреба. Золотий колір, як ті зірниці на яснім небі, зображали ясне світло, до якого нам прагнути належить.»
https://matrix-info.com/istoriya-derzhavnogo-prapora-na-zahodi-********/
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24.11.2021 22:57 Відповісти
если б не объяснили, что этот куар код ведет на сайт единой россии - никогда бы и не узнал, а вообще интересный подход- зашифрованные знаки посылают в массы агенты кремля среди белого дня в Киеве!
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25.11.2021 00:01 Відповісти
Брехня в стиле Геббельса , попробовал на всех найденных фотографиях , не просто никуда не ведет , но и не определяется как QR код! Ради интереса нашел в интернете фото других QR кодов , iPhone прекрасно их различает и предлагает сайты! Пользуются пропагандой по науке Гитлера-Геббельса.
"Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё." - Адольф Гитлер
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25.11.2021 01:16 Відповісти
Як не опріділяєцця? Та ось же ж ясно видно кацапо-хвошиздський код! )))

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25.11.2021 02:21 Відповісти
Посмотрел видео интервью с некоторыми из этих маршунов.

Марш имбецилов. Колаедр, Годзилла, 5G, радиолокация, глобалисты - все смешалось в черепных коробках.
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25.11.2021 01:43 Відповісти
"Каждый человек имеет естественное неотъемлемое и непреложное право на охрану здоровья"
РЕАЛИЗАЦИЕЙ права на охрану здоровья есть прививка!
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25.11.2021 10:30 Відповісти
Там вроде бы Усик на одном из фото,в коричневой шапке.
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25.11.2021 14:00 Відповісти
Даёшь шляшко 100500 вакцин в голову!
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25.11.2021 14:01 Відповісти
Чем вакцинирован,если что,но отношусь к этому всему с недоверием.
Забавно то,что ярые ваксеры плюются на шляшко.Но чего вдруг?Он же вас любимых переживает!У этого ***** уже руки чешутся,так он хочет всем нам вколоть бустерную дозу,тварюка недоделанная.
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25.11.2021 14:04 Відповісти
Сам вакцинирован*
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25.11.2021 14:05 Відповісти
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