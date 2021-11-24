В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт "Єдиної Росії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 24 листопада, у центрі Києва пройшов мітинг противників вакцинації від COVID-19. Через протест в столиці поліція перекривала рух транспорту.
Про це повіломляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Сьогодні зранку під будівлею Верховної Ради в Києві стартувала акція протесту антивакцинаторів. Далі вони рушили маршем центром столиці через будівлю Кабміна, Майдан Незалежності до будівлі СБУ.
Мітингарі вимагали скасувати карантинні обмеження, а також звільнення їх лідера Остапа Стахіва, якого суд арештував на два місяці з заставою 998 тисяч гривень за підозрою у закликах до насильницької зміни конституційного ладу в Україні.
В руках протестувальники тримають плакати з гаслами проти вакцинації. Вигукують "Свободу Остапу Стахіву". Зазначимо, що на плакатах також розміщені QR-коди, які при скануванні ведуть на сайт партії влади РФ "Єдина Росія".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що в усьому світі та в Україні проводиться вакцинація населення проти коронавірусу. На цей момент вакцинація - це єдиний науково доведений спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.
Будь ласка, зачекайте...
через месяц-два эта волна захлестнёт планету
поэтому преступники спешат: им необходимо как можно быстрее вколоть ядовитый шмурдяк большинству населения
следите за маркировкой шмурдяка: если в конце кода цифра 1 - можно колоться, это физраствор
если цифра 2 - вы умрёте через год-два от "сопутствующих" заболеваний
а если 3 - это рак или СПИД
про колобок
во всём мире начались случаи внезапной смерти ВАКЦИНИРОВАННЫХ людей
через месяц-два эта волна захлестнёт планету
поэтому преступники спешат: им необходимо как можно быстрее вколоть ядовитый шмурдяк большинству населения
следите за маркировкой шмурдяка: если в конце кода цифра 1 - можно колоться, это физраствор
если цифра 2 - вы умрёте через год-два от "сопутствующих" заболеваний
а если 3 - это рак или СПИД
А хто є "ЗЛО"?..
Наприклад, як так, що Російська Православна Церква на Росії закликає вакцинуватися, а в Україні навпаки організовує протести "антиваксів"?
РПЦ - це секта сатаністів , МОРДОР це ЗЛО!
В Польщі чи Туреччині цю худобу розігнали б кийками і собаками за 10 хвилин.
Ватники путина в Москве не выступают им там секир башка выступить против спутника.
Ми пам ятаємо ці "Нє всьо так однозначно" у 2014 році.
Увага! Термінова інформація!
24.11.2021р. в Києві рух ПРАВА ЛЮДИНИ провів акцію ЗА права та свободи! ЗА конституційний лад!
‼️ ‼️ ‼️ ‼️ ‼️
Щойно надіслали факти:
хтось приніс плакати з qr-кодами, які жодного відношення до руху ПРАВА ЛЮДИНИ не мають.
В цей же день в столиці одночасно проходило 6 акцій.
Перевірили: код веде на сайт партії Росії.
Стверджуємо, що дані плакати - це провокація та дискредитація руху.
Рух ПРАВА ЛЮДИНИ не несе відповідальності за неузгоджені матеріали.
https://t.me/pravaliudyny/63
У березні 1848 р. в Австрійській імперії вибухнула революція, що дала поштовх й українському національно-визвольному рухові. 2 травня у Львові було створено Головну Руську Раду, яка займала лояльне становище щодо австрійської влади. І коли в червні на ратуші Львова з'явився синьо-жовтий прапор, члени Ради поспішили відмежуватися, заявивши, що "то не русини оучинили, й наветь не знають, кто тое оучинивь". Однак уже в жовтні Головна Руська Рада оголосила своїм гербом золотого лева на блакитному тлі, а прапором - синьо-жовтий стяг.
20 вересня Головна Руська Рада видає відозву до українського народу в справі організації загонів Національної гвардії. У Стрию, Дрогобичі, Яворові, Бережанах та інших містах і селах створюються такі загони, освячуються сині хоругви із золотим "Руським левом". Звертаючись від сільських громад до Ради, "много депутованих просили, даби їм для села зараз штандар руський зо Львова спровадити, ібо тут нема добрих ремісльників, котрії би такий штандар чесно зділати могли". Тому широкого вжитку набули прапори з двох горизонтальних смуг "у руських барвах" - синьо-жовті та жовто-сині.
Описуючи перший з'їзд українських вчених у Львові, Я. Головацький подає: " Красно прибраніи стены поразили сильнымъ впечатлениемъ очи всехъ присутствовавшихъ. Першій разъ Русины узрелися въ месци, гдє имъ все припоминало народность. - Под образомъ державного монарха спочило две, хоругви синожовти… окна и столпы украшени були народними барвами - при сихъ последнихъ стремели по паре прапоровъ тоже синожовтом барвы"…
Ось як описує тлумачення кольорів прапора сам Яків Головацький:«Синій колір, як чисте небо південної Русі, ясний, погідливий, як душа щирого не скаженного Русина, зображав мир і спокій, якого до розвитку нашого народного потреба. Золотий колір, як ті зірниці на яснім небі, зображали ясне світло, до якого нам прагнути належить.»
https://matrix-info.com/istoriya-derzhavnogo-prapora-na-zahodi-********/
"Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё." - Адольф Гитлер
Марш имбецилов. Колаедр, Годзилла, 5G, радиолокация, глобалисты - все смешалось в черепных коробках.
РЕАЛИЗАЦИЕЙ права на охрану здоровья есть прививка!
Забавно то,что ярые ваксеры плюются на шляшко.Но чего вдруг?Он же вас любимых переживает!У этого ***** уже руки чешутся,так он хочет всем нам вколоть бустерную дозу,тварюка недоделанная.