"Бутусов - смілива людина. Він сміливіший, ніж я", - Грозєв. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Автор серії розслідувань про злочини російської влади Христо Грозєв назвав сміливою людиною головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Грозєв сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", відповідаючи на питання про заяви Бутусова стосовно роботи голови комітету розвідки Руслана Демченка і очільника ОП Андрія Єрмака на російські спецслужби.
"У нього високі ставки і, сподіваюсь, що він має чим їх підтримати. Я працюю тільки на основі даних ,і не маючи їх, не назвав би когось шпигуном. Бутусов - смілива людина. Сміливіший, ніж я. Ми трохи інакше працюємо - більш занудно. Заявляємо тільки те, на що доказів маємо 300-та відсотків. Часто це видається несміливим і нудним. Я сподіваюся, що він має докази того, про що говорить", - сказав Грозєв.
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Ми маємо їх підтримати!
Єрмака та Демченко, а також Татарова, Слюсарева - ГЕТЬ!
А в нас дійсно високі ставки. Існування держави під питанням.
Зеленський сам призначає зашкварених українофобів на посади. Ніхто інший цього не робить.
Які висновки ?
Вам зеленський краще ? Чим ? Відстоюйте свою думку.
І плювати вам на занепад в армії, вчинений його ручками.
Пік занепаду прийшовся на початок 2014. Далі армія таки отримала фінансування. І розвиток. Вам все не так було ? Но наші люди краще не вміють. Це вам не кіношка з фантастичними перетвореннями. Я наочно бачила яка армія була і яка стала. Зараз ми десь в 2015.
- иногда удивляешься что он еще живой...
ххх
Ви не занудно працюєте. Ви працюєте професійно. І якщо кажете про щось, то це дійсно так.
Без припущень та фантазій
Головне щоб живі були - радянські "Надо умєрєть за страну" пішли у минуле на звалище
В Москве!
Так что имейте ввиду . Надо всегда нескллько СМИ читать, есть езе Зеркало Недели, День, Украинский Тиждент, Левый Берег тот де Униан , Апостроф, НВ, раио Эра
Дякую, Юрію!
Пусть жрёт теперь. Не обляпается
Фу