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Бутусов Юрій (3138) ПВК "Вагнер" (1476) Христо Грозєв (61)

"Бутусов - смілива людина. Він сміливіший, ніж я", - Грозєв. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Автор серії розслідувань про злочини російської влади Христо Грозєв назвав сміливою людиною головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Грозєв сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", відповідаючи на питання про заяви Бутусова стосовно роботи голови комітету розвідки Руслана Демченка і очільника ОП Андрія Єрмака на російські спецслужби.

"У нього високі ставки і, сподіваюсь, що він має чим їх підтримати. Я працюю тільки на основі даних ,і не маючи їх, не назвав би когось шпигуном. Бутусов - смілива людина. Сміливіший, ніж я. Ми трохи інакше працюємо - більш занудно. Заявляємо тільки те, на що доказів маємо 300-та відсотків. Часто це видається несміливим і нудним. Я сподіваюся, що він має докази того, про що говорить", - сказав Грозєв.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+39
Респект Бутусову та Грозєву!

Ми маємо їх підтримати!

Єрмака та Демченко, а також Татарова, Слюсарева - ГЕТЬ!
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24.11.2021 18:38
+22
Грозєв не громадянин України. Йому байдуже.
А в нас дійсно високі ставки. Існування держави під питанням.
Зеленський сам призначає зашкварених українофобів на посади. Ніхто інший цього не робить.
Які висновки ?
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24.11.2021 18:45
+17
А пам'ятаєте, як це Горндон обіцяв застрелитись, якщо Сапля не виправдає його сподівань?
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24.11.2021 18:44
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Респект Бутусову та Грозєву!

Ми маємо їх підтримати!

Єрмака та Демченко, а також Татарова, Слюсарева - ГЕТЬ!
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24.11.2021 18:38 Відповісти
Бутусов - смілива людина.-Таки да." Ответом на военную операцию России должна стать эффективная военная операция Украины на Донбассе. -Война на Донбассе: как принудить Путина к миру? Ю.Бутусов. 23.07.18" .
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24.11.2021 18:40 Відповісти
А пам'ятаєте, як це Горндон обіцяв застрелитись, якщо Сапля не виправдає його сподівань?
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24.11.2021 18:44 Відповісти
еврей может застрелиться только из собсвенного обреза иначе это опасно
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24.11.2021 22:21 Відповісти
За кого соромно?
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24.11.2021 18:55 Відповісти
Грозєв не громадянин України. Йому байдуже.
А в нас дійсно високі ставки. Існування держави під питанням.
Зеленський сам призначає зашкварених українофобів на посади. Ніхто інший цього не робить.
Які висновки ?
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24.11.2021 18:45 Відповісти
Зеле призначили заступника його директора ермака. Тепер ним керуватиме мертвечук, проти якого він бореться.
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24.11.2021 18:48 Відповісти
Якщо зе не зрадник, то він надзвичайно тупа особина.
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24.11.2021 18:52 Відповісти
Чому ви виключаєте можливiсть спiвiснування обох варiантiв?
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24.11.2021 19:18 Відповісти
дійсно і зрадник і тупа особ
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24.11.2021 20:01 Відповісти
Тупий зрадник.
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25.11.2021 10:19 Відповісти
При его уровне интеллекта и познаниях в политике крутить им не смог бы только очень ленивый. Потому и просунули.
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24.11.2021 19:49 Відповісти
І що з того ? Давайте оцінювати його дії як президента. У вас є претензії ?
Вам зеленський краще ? Чим ? Відстоюйте свою думку.
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24.11.2021 20:11 Відповісти
Все ж таки, бачу, ви небайдужий до зелені.
І плювати вам на занепад в армії, вчинений його ручками.
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24.11.2021 20:12 Відповісти
А ви хотіли, щоб в збанкрутілої країни одразу взялись натівські війська ?
Пік занепаду прийшовся на початок 2014. Далі армія таки отримала фінансування. І розвиток. Вам все не так було ? Но наші люди краще не вміють. Це вам не кіношка з фантастичними перетвореннями. Я наочно бачила яка армія була і яка стала. Зараз ми десь в 2015.
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24.11.2021 20:27 Відповісти
Бо ви флудите.
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24.11.2021 20:27 Відповісти
Методички меняйте, эта уже очень устарела.
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24.11.2021 19:03 Відповісти
Спростуйте, якщо маєте докази . Але після кількох дивних смертей, я, дійсно, переймаюся небезпекою Бутусова, Лєроса, Соколової та ще кількох розслідувачів. І це не буде постанова а ля 'шофьор шефіра' за сцынарием Ленки впопучленки , т.е. мусора волка тамбовского. І за це відповідатиме саме зельцман, бо це всі його куми, сусіди, соквартальці, яких воно припхало до влади! Зеля, йди в сраку разом зі своїм коханцем д'єрьмаком!"
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24.11.2021 19:18 Відповісти
Я Вас пiдтримую, вчора писав на Форумi на цю тему. Бутусов не термiнатор, а людина, йому треба охорона
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24.11.2021 21:08 Відповісти
Бутусов действительно смелый, это не обсуждается даже + патриот Украины
- иногда удивляешься что он еще живой...
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24.11.2021 19:21 Відповісти
Ми трохи інакше працюємо - більш занудно. Заявляємо тільки те, на що доказів маємо 300-та відсотків. Часто це видається несміливим і нудним. Я сподіваюся, що він має докази того, про що говорить", - сказав Грозєв. Джерело: https://censor.net/ua/v3301404
ххх
Ви не занудно працюєте. Ви працюєте професійно. І якщо кажете про щось, то це дійсно так.
Без припущень та фантазій
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24.11.2021 19:40 Відповісти
Автор серії розслідувань про злочини російської влади Христо Грозєв назвав сміливою людиною головного редактора Цензор Джерело: https://censor.net/ua/v3301404


Головне щоб живі були - радянські "Надо умєрєть за страну" пішли у минуле на звалище
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24.11.2021 20:15 Відповісти
Я кроме Цензора и Укрнет и Ютуба больше нигде новостей не узнаю
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24.11.2021 20:49 Відповісти
Абсурд, но оказывается офис украинского Ютуба до сих пор где находится ?
В Москве!
Так что имейте ввиду . Надо всегда нескллько СМИ читать, есть езе Зеркало Недели, День, Украинский Тиждент, Левый Берег тот де Униан , Апостроф, НВ, раио Эра
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24.11.2021 21:06 Відповісти
А теперь перечитайте пост того, кому вы ответили и вы увидите откуда 73%
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24.11.2021 22:29 Відповісти
Так! Дуже смілива! Мало таких!

Дякую, Юрію!
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24.11.2021 22:33 Відповісти
И за зелёного топил, аж кишки рвал.
Пусть жрёт теперь. Не обляпается
Фу
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25.11.2021 02:58 Відповісти
"Он смелее меня". Даже смелее самого его.. Однако какое у этого Грозева самомнение.
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25.11.2021 05:25 Відповісти
з такою кришою і ти був би сміливий
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25.11.2021 16:35 Відповісти
Бутусова я зауважал как никогда, после того как он в лицо сказал случайному президенту всё, что о нём думают умные люди.
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29.11.2021 00:59 Відповісти
 
 