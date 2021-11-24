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"Без цензури" наживо: Яким буде наступ РФ на Україну? Чим закінчиться війна Ахметова та Зеленського?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У стрімі "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо" поговоримо про серйозне й важливе: агресивні плани Росії, наступ олігарха Ріната Ахметова на президента Зеленського та можливі наслідки такого протистояння. А на десерт – про кота Оксани Марченко і зомбіленд "русского мира"

Сьогодні о 20:45 на Цензор.НЕТ:

👉 Яким буде наступ Росії на Україну?

В часи роботи в "Кварталі 95" Володимир Зеленський потішався над владою, коли та нагадувала про небезпеку нападу Росії через внутрішню дестабілізацію. Але тепер вже влада Зеленського заявляє про загрозу атаки росіян, які тільки й прагнуть скористатися внутрішніми суперечками в Україні.

То що задумала Росія? І до чого треба готуватися Україні?

👉 Чим закінчиться війна Ахметова та Зеленського?

Олігарх Рінат Ахметов вмів знайти правильний підхід до всіх президентів. Як наслідок, Ахметов багато років лишався кращим другом будь-якої влади. Але у випадку із президентом Зеленським щось таки дало збій – і кращий друг раптом перетворився на ворога.

Чи зможе Володимир Зеленський тягатися із Ахметовим? І чи витримає це країна, зважаючи на те, що надворі – зима, а олігарх контролює велику частину теплової генерації?

👉 Зомбіленд "русского мира"

Веселі історії з-за поребрика і не тільки, а також найвеселіше з пропаганди в самій Росії та на окупованих територіях – інформаційна смаженинка вже чекає на вас!

👉 Нові молитви кота Кокосика

А в цій рубриці на вас чекає огляд життя пухнастого співмешканця дружини путінського кума – Оксани Марченко. Мова, як ви могли здогадатися, про кота Кокосика.

Буде гаряче, вмикайтеся!

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
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24.11.2021 20:50
+4
Який буде наступ?
Наш дурочок всереться, тоді приїдуть миротворці з європи, всадять його з пуйлом за стіл, і воно підпише "мірниє договорьонності" на будь-яких умовах. Типу як Саакашвілі в 2008 пакт Мєдвєдєва-Саркозі".
Буде пакт Путіна-Меркель. Нашого дурачка в назві навіть не згадають.
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24.11.2021 20:48
+3
Чим закінчиться війна Ахметова та Зеленського?-Перемогою Коломойського.

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24.11.2021 20:48
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Чим закінчиться війна Ахметова та Зеленського?-Перемогою Коломойського.

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24.11.2021 20:48 Відповісти
Неадекватна реакція Банкової на дані західних розвідувальних служб збила з пантелику і суспільство, і наших партнерів у США та Євросоюзі, в усьому світі.
Замість того, щоб подякувати за дорогоцінну інформацію і вжити негайних дій, влада заходилася спростовувати сигнали союзників.
Навіть більше, уявіть собі, - звинуватила їх у «свідомій дезінформації».

Аж після кількох тижнів брехні і бездіяльності Офіс Зеленського наказав керівнику Головного управління розвідки поділитися із суспільством розвідданими про кінець січня, як можливий термін нового наступу Путіна на Україну.
Трохи дивний спосіб подачі інформації, бо розвідники мають її класти на стіл президенту, а не бігти з нею в телевізор.
Схоже, таку команду дали не для того, щоби вжити дієвих заходів, а з метою відволікти увагу від резонансної публікації розслідування Bellingcat щодо «Вагнергейту».
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24.11.2021 21:13 Відповісти
Який буде наступ?
Наш дурочок всереться, тоді приїдуть миротворці з європи, всадять його з пуйлом за стіл, і воно підпише "мірниє договорьонності" на будь-яких умовах. Типу як Саакашвілі в 2008 пакт Мєдвєдєва-Саркозі".
Буде пакт Путіна-Меркель. Нашого дурачка в назві навіть не згадають.
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24.11.2021 20:48 Відповісти
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24.11.2021 20:50 Відповісти
в сколково дали гугл транслейт?
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24.11.2021 21:10 Відповісти
Я пишу рідною мовою, а ти мовою загарбника. Пиши куратору нехай і тобі дозволить хоч якийсь транслейт ,бо лаптями смердить від тебе!
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24.11.2021 21:54 Відповісти
дурнику, фраза, яку я написав, пишеться однаково, що рідною, що мовою загарбника, ти не подумав?
То чого ти її прочитав мовою загарбника?
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25.11.2021 00:16 Відповісти
Вже одна згадка про твою рідну казарму у сколково наводить на думку про твоє маскування під українським проксі і використання транслейту!
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28.11.2021 10:09 Відповісти
це ж не я маячню пишу
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28.11.2021 10:51 Відповісти
Ні це твоє альтереґо!
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28.11.2021 10:57 Відповісти
Там нет ни Нелоха, ни СерЛеща, не ври.
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24.11.2021 21:10 Відповісти
Аааа,тобі трансвєстіта-залізничника і коксанутого невистачає?
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24.11.2021 21:57 Відповісти
Это ты при них вспомнило, не я.
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24.11.2021 21:58 Відповісти
Каждую среду - очередной релакс и пища для мозгов от Марины и Богдана!

Заставляете думать!

Респект! Богдан и Марина, спасибо!
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24.11.2021 21:06 Відповісти
Тут новое за зекрысу ...на ДР дерьмака гостей свозили на вертолетах ГСЧС )
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24.11.2021 21:11 Відповісти
Журналисты УП засняли, как из резиденции Синегора после дня рождения Ермака гостей развозили вертолетом ГСЧС.
На нем же Зеленский с Ермаком летали в Киев 21 числа на официальные мероприятия.
А потом - вернулись догулять юбилей главы ОПУ в Карпаты.
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24.11.2021 21:34 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

3 ч. ·



Президент Украины и какой-то стоящий рядом мужик, расписывающий ручку на бумажке
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24.11.2021 21:20 Відповісти
My Kyiv@MyKyivUkraine

·1 ч



#ПреЗедент України Андрій #Єрмак святкує день народження на своїй державній дачі. Серед гостей очикується художній керівник студії #Квартал95 Володимир #Зеленський.

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24.11.2021 21:32 Відповісти
чєтвьортий дєнь п'ют здоров'є козиря

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24.11.2021 21:32 Відповісти
Воює не ахмєтов із Зеленський. А коломойша з ахмєтом.
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24.11.2021 21:22 Відповісти
А наступ Московіі на Україну триває понад 360 років !!!)))
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24.11.2021 21:26 Відповісти
Ахметов должен был быть похоронен вместе я Януковичем, но он умело откупился кинув на лапу Яценюку и Порошенко..., и они закрыли глаза на главного спонсора и соратника Януковича...
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24.11.2021 21:28 Відповісти
победа будет за народом!!!
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24.11.2021 21:48 Відповісти
Війна ахметова та зеленського розпочалась призначенням ахметовського менеджера прем'єр-міністром,і продовжилась призначенням ще одного ахметівця,замісником єрмака.В цій"війні" перемагає бабло,а програє Україна.А щодо війни з рашкою,то ніякого відкритого протистояння не буде,буде прдовжуватись гібридна війна.Повномаштабну війну каци не потягнуть.Порівняйте війну срср і Афганістану.чим все закінчилось ми пам'ятаємо.А кацапам до потужності срср дуже далеко.
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24.11.2021 22:02 Відповісти
вимушений вас повідомити, що пройшло 30 років, і війна вже давно не ведеться у фінансовому світі за допомогою зброї, інфа довела свою силу і вплив на розум. Тому думаю, буде як у 1240, зараз нас ці монголи і бупяти обложать, а ніхто і не рипнеться, от і всьо )
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19.01.2022 23:14 Відповісти
ну це як завжди, давайте з програмістами і слюсарями поговоримо про замішування бетону, а з каменями про те, як вишити рушник. Мені цікаво, коли ж це нарешті, служби запрацюють, порядки наведуть, закони приймуть в інтересах народу. Ну давайте, корміть своїх дітей слуги народу, робіть поважний вигляд. А от якби додумались МФО прикрити, можливо і країна з колін встала би, але ні, нафіга, заженемо народ у борги і будемо казати що бабок нема. Мозгів нема, йдіть платіть за війну, сини беруться за зброю. Третя світова, ****, слуги апокаліпсису. )
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19.01.2022 23:09 Відповісти
 
 