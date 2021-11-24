"Без цензури" наживо: Яким буде наступ РФ на Україну? Чим закінчиться війна Ахметова та Зеленського?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У стрімі "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо" поговоримо про серйозне й важливе: агресивні плани Росії, наступ олігарха Ріната Ахметова на президента Зеленського та можливі наслідки такого протистояння. А на десерт – про кота Оксани Марченко і зомбіленд "русского мира"

Сьогодні о 20:45 на Цензор.НЕТ:

👉 Яким буде наступ Росії на Україну?

В часи роботи в "Кварталі 95" Володимир Зеленський потішався над владою, коли та нагадувала про небезпеку нападу Росії через внутрішню дестабілізацію. Але тепер вже влада Зеленського заявляє про загрозу атаки росіян, які тільки й прагнуть скористатися внутрішніми суперечками в Україні.

То що задумала Росія? І до чого треба готуватися Україні?

👉 Чим закінчиться війна Ахметова та Зеленського?

Олігарх Рінат Ахметов вмів знайти правильний підхід до всіх президентів. Як наслідок, Ахметов багато років лишався кращим другом будь-якої влади. Але у випадку із президентом Зеленським щось таки дало збій – і кращий друг раптом перетворився на ворога.

Чи зможе Володимир Зеленський тягатися із Ахметовим? І чи витримає це країна, зважаючи на те, що надворі – зима, а олігарх контролює велику частину теплової генерації?

👉 Зомбіленд "русского мира"

Веселі історії з-за поребрика і не тільки, а також найвеселіше з пропаганди в самій Росії та на окупованих територіях – інформаційна смаженинка вже чекає на вас!

👉 Нові молитви кота Кокосика

А в цій рубриці на вас чекає огляд життя пухнастого співмешканця дружини путінського кума – Оксани Марченко. Мова, як ви могли здогадатися, про кота Кокосика.

Буде гаряче, вмикайтеся!