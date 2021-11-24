"Без цензури" наживо: Яким буде наступ РФ на Україну? Чим закінчиться війна Ахметова та Зеленського?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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У стрімі "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо" поговоримо про серйозне й важливе: агресивні плани Росії, наступ олігарха Ріната Ахметова на президента Зеленського та можливі наслідки такого протистояння. А на десерт – про кота Оксани Марченко і зомбіленд "русского мира"
Сьогодні о 20:45 на Цензор.НЕТ:
👉 Яким буде наступ Росії на Україну?
В часи роботи в "Кварталі 95" Володимир Зеленський потішався над владою, коли та нагадувала про небезпеку нападу Росії через внутрішню дестабілізацію. Але тепер вже влада Зеленського заявляє про загрозу атаки росіян, які тільки й прагнуть скористатися внутрішніми суперечками в Україні.
То що задумала Росія? І до чого треба готуватися Україні?
👉 Чим закінчиться війна Ахметова та Зеленського?
Олігарх Рінат Ахметов вмів знайти правильний підхід до всіх президентів. Як наслідок, Ахметов багато років лишався кращим другом будь-якої влади. Але у випадку із президентом Зеленським щось таки дало збій – і кращий друг раптом перетворився на ворога.
Чи зможе Володимир Зеленський тягатися із Ахметовим? І чи витримає це країна, зважаючи на те, що надворі – зима, а олігарх контролює велику частину теплової генерації?
👉 Зомбіленд "русского мира"
Веселі історії з-за поребрика і не тільки, а також найвеселіше з пропаганди в самій Росії та на окупованих територіях – інформаційна смаженинка вже чекає на вас!
👉 Нові молитви кота Кокосика
А в цій рубриці на вас чекає огляд життя пухнастого співмешканця дружини путінського кума – Оксани Марченко. Мова, як ви могли здогадатися, про кота Кокосика.
Буде гаряче, вмикайтеся!
Будь ласка, зачекайте...
Замість того, щоб подякувати за дорогоцінну інформацію і вжити негайних дій, влада заходилася спростовувати сигнали союзників.
Навіть більше, уявіть собі, - звинуватила їх у «свідомій дезінформації».
Аж після кількох тижнів брехні і бездіяльності Офіс Зеленського наказав керівнику Головного управління розвідки поділитися із суспільством розвідданими про кінець січня, як можливий термін нового наступу Путіна на Україну.
Трохи дивний спосіб подачі інформації, бо розвідники мають її класти на стіл президенту, а не бігти з нею в телевізор.
Схоже, таку команду дали не для того, щоби вжити дієвих заходів, а з метою відволікти увагу від резонансної публікації розслідування Bellingcat щодо «Вагнергейту».
Наш дурочок всереться, тоді приїдуть миротворці з європи, всадять його з пуйлом за стіл, і воно підпише "мірниє договорьонності" на будь-яких умовах. Типу як Саакашвілі в 2008 пакт Мєдвєдєва-Саркозі".
Буде пакт Путіна-Меркель. Нашого дурачка в назві навіть не згадають.
То чого ти її прочитав мовою загарбника?
Заставляете думать!
Респект! Богдан и Марина, спасибо!
На нем же Зеленский с Ермаком летали в Киев 21 числа на официальные мероприятия.
А потом - вернулись догулять юбилей главы ОПУ в Карпаты.
3 ч. ·
Президент Украины и какой-то стоящий рядом мужик, расписывающий ручку на бумажке
·1 ч
#ПреЗедент України Андрій #Єрмак святкує день народження на своїй державній дачі. Серед гостей очикується художній керівник студії #Квартал95 Володимир #Зеленський.