Головний ворог – в Кремлі, політичні сили України мають консолідуватись для протидії зовнішній агресії, - Порошенко. ВIДЕО
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Головний ворог України – в Кремлі, і українське суспільство має консолідуватися перед ймовірною загрозою вторгнення російських окупантів.
Про це у своєму відеозверненні заявив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Головне завдання – запобігти повномасштабному вторгненню і зупинити повзучий аншлюс територій, окупованих росіянами. Слід задіяти кризовий механізм невідкладних безпекових консультацій з НАТО і з Євросоюзом, як це передбачено Угодою про асоціацію. Відновити постійний обмін розвідданими з країнами Північноатлантичного альянсу. Для цього слід терміново укласти Угоду про взаємний захист конфіденційної інформації", – зазначав п’ятий Президент.
Порошенко також пропонує опрацювати можливість запрошення контингенту країн НАТО для проведення постійно діючих навчальних програм для українських військ.
"Ініціювати засідання Ради безпеки ООН для обговорення загрози російського вторгнення. Ще раз повернутися до ідеї введення на окуповану частину Донбасу блакитних шоломів ООН, яку, на жаль, в 2019 році так бездумно поховав Зеленський. Невідкладно запросити високе керівництво країн ЄС та НАТО здійснити спеціальні місії до України, включно з відвіданням Донбасу та прилеглих до Криму територій", – пропонує лідер "ЄС".
За словами Порошенка, Президент України має провести двосторонні зустрічі і телефонні переговори з лідерами країн Сімки, Китаю, Туреччини, держав Люблінського трикутника на тему формування пакету так званих "пекельних" санкцій, що будуть невідкладно запроваджені проти Росії у випадку нового вторгнення на територію України.
"Я готовий до активної участі в дипломатії для активізації міжнародного фронту протидії російській агресії. В тому числі, до речі, і в сфері енергетики. Зрозуміло, без жодних посад. Влада може розраховувати на мої досвід та зв’язки", – зазначив лідер "ЄС".
"Наголошую: захист країни – це спільна справа влади й опозиції! Партій у нас дуже багато, а Україна – одна. Тому ми вимагаємо від Зеленського терміново провести засідання РНБО за участі лідерів парламентських фракцій, за винятком, звісно ж, ОПЗЖ. Ми туди прийдемо з конкретними пропозиціями щодо військових і дипломатичних заходів, про більшість з яких я не можу говорити публічно", – зауважив Порошенко.
"Необхідне і закрите засідання Верховної Ради, де військово-політичне керівництво має поінформувати народних депутатів, який у нього план, яка стратегія. На часі – повномасштабні навчання підрозділів територіальної оборони, насамперед в північних, східних та південних областях. Рівно як і збори резервістів. Слід негайно виправити проблеми з виконанням Державного оборонного замовлення поточного року. А замовлення на наступний рік затвердити не на межі весни і літа, а до новорічно-різдвяних канікул", – підкреслив лідер партії "ЄС".
"Саме час аргументовано звернутися до наших союзників щодо надання нових партій оборонної зброї, терміново. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси, засоби електронної розвідки і контрбатарейної боротьби, ударних дронів, тощо. Про все це до речі прямо зараз говоритиму під час зустрічі з послами Європейського Союзу та країн Сімки", – повідомив п’ятий Президент.
Він також закликав ухвалити законопроект "Європейської Солідарності" 6006, який вже цього року дає ресурс для підвищення грошового забезпечення солдат і офіцерів. "Гроші з різноманітних піарівських проектів Зеленського слід терміново перекинути на потреби армії. З початку року "Слуги" ігнорують розгляд наших законопроектів про колабораціонізм та системну протидію російській пропаганді, але далі вже зволікати нема куди", – говорить Порошенко.
За його словами, дуже важливо в рамках розслідування зливу спецоперації по "Вагнеру" встановити, хто є той "кріт" на Банковій, про якого говорили розвідники.
"Хто зливає росіянам секретну інформацію? Якщо цього не зробити, то в Кремлі знатимуть про всі наші оборонні плани. Я б не відкидав і об’єктивного спеціального розслідування із запрошенням наших міжнародних партнерів і ключових союзників для відновлення довіри", – зазначає Порошенко.
"Ми маємо доволі широкий набір дипломатичних, оборонних, політичних інструментів, які дозволяють захистити країну без впровадження воєнного стану, який радять Зеленському не військові, а піарники, одержимі ідеєю тотальної цензури на фоні неспроможності "слуг" пояснити суспільству свої суцільні провали – від ковіду до енергетики", – наголошує п’ятий Президент.
"Зеленський, на жаль, і далі значно більше сил витрачає на боротьбу з українською проєвропейською опозицією, ніж з російським агресором. У нас із Зеленським дійсно чимало принципових світоглядних розбіжностей, але тим не менше він лише опонент. Ворог же нам – тільки Путін. Ми як державники готові докласти всіх зусиль для зниження внутрішньополітичної напруги, щоб усі політичні сили всередині країні змогли нарешті сконцентруватися на спільному плані протидії зовнішній агресії", – підкреслив лідер "Європейської Солідарності".
"Тому закликаємо владу до спільних дій заради Вітчизни, а рейтингами поміряємося у кращі часи", – резюмував Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕлябоб, ты себя пожалей
Иногда я высовываю кончик носа из своего социального пузыря, и встречаю их - порохохейтеров.
Надо сказать, что в последнее время они приуныли, не осталось и следа от былого задора и куража. Но легкая упоротость ещё присутствует.
Через какое-то время, на меня обрушиваются все до боли знакомые смысловирусы. Самый распространенный - "Порох - барыга/коррупционер/мародер".
Но спасибо зеленой власти, этот пас мне теперь очень легко отбивать.
Я говорю:
- Слушай, 2,5 года вся правоохранительная система была заточена на то, чтобы хоть что-то найти на Петра.
Зарегистрировали 50 уголовных производств, одно абсурднее другого...
Где там коррупция?
Покажи!
Где доказательства?
А говорить можно все что угодно... Я знаю только то, что Порошенко потратил на благотворительность и армию, 2 млрд гривен своих личных средств... 🙁
Возникла пауза. Можно было услышать, как со скрипом крутятся шестеренки в его голове. И тут он выдает:
- Но ты же понимаешь, что он больше не будет президентом?
- Так это твоя проблема, а не Порошенка.
Это у тебя президент - Зеленский, это у тебя кроты в высоких кабинетах сидят! А у Порошенко - все хорошо.
Он - уважаемый человек!
Вот был в Галифаксе, все с ним раскланивались, за честь считали постоять рядом...
Он - лидер политсилы, которая сейчас вышла на первое место в рейтингах!
Так что ты себя пожалей, а не Порошенко! 😠
Алёна Яхно
В основном ляпая языком по телевидению, в фейсбуке и ютубе.
***** с перепугу из под дивана не вылазит.
Він нагадав, що розгляд справи триває неймовірно довго, адже події відбулися декілька місяців назад. Як відомо, 24 серпня, під час "Маршу Патріотів" невідомий скоїв напад на п'ятого Президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка і його зеленкою.
"І ось тепер у нас кінець листопада і перше судове засідання, яке не відбулося через відсутність як самого обвинуваченого, так і через відсутність його захисників", - наголосив ветеран АТО.
Він нагадав, що проти критиків чинної влади кримінальні провадження відривають вже за декілька годин, проте коли доходить до опозиції то судові засідання починають переносити.
"Ну ви розумієте, що коли потрібно щось зробити швидко, для нашої влади, це робиться дійсно швидко, наприклад з Юрієм Гудименком, або з Ярославом Бондаренком, коли ось буквально за якийсь там вислів пішли певні процесуальні дії, тоді це було просто з одного боку ручне керування. Тут, я думаю що буде тягнутися довго", - переконує Петров.
"Відкладатиметься засідання, не буде ні обвинуваченого, ні його адвокатів, переноситимуться судові засідання - ред. Як це вміє робити Печерський суд", - розповів Петров.