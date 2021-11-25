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Скороход розповіла про розслідування смерті Полякова: Вже є результати багатьох експертиз. ВIДЕО

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У справі про смерть народного депутата з групи "За майбутнє" Антона Полякова вже є результати багатьох експертиз.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла народна депутатка Ганна Скороход, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене ще не допустили до матеріалів щодо кримінальної справи, але обіцяють найближчим часом допустити і надати копію матеріалів... Я знаю, що вже є результати багатьох експертиз. Навіть сьогодні прийшли результати, але, на жаль, я не можу розголошувати", - сказала Скороход.

Депутатка повідомила, що її допитали щодо смерті Полякова лише через 21 день після трагедії.

Також вона прокоментувала справу, порушену через заяви Полякова щодо грошей у конвертах для "слуг народу": "Заява була написана, були надані всі матеріали в НАБУ. На якій стадії справа, на сьогодні мені невідомо".

Читайте також: Відбулося перше засідання ТСК з питань розслідування смерті нардепа Полякова

18 листопада Рада створила ТСК з питань розслідування смерті нардепа Полякова.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

Також читайте: Монастирський: Ми отримали доступ до телефону Полякова та повністю склали цей пазл. ВIДЕО

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Топ коментарі
+18
При этой власти забудьте про все расследования. Им ссы в глаза , у них божья роса.Уже и день рождения Ермака не было. У них один ответ: Детективная история, выдуманная от начала до конца. Либо Ала-Безуглая!
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25.11.2021 09:58
+12
смерть от передоза в следствие оглашения факта получения
зе!ко!мандой денег в конвертах ...
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25.11.2021 09:57
+9
Сейчас для зебилов главное - не запутаться в экспертизах и не выйти на самих себя
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25.11.2021 10:51
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Так же интересно как и то что поел Саакашвили.
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25.11.2021 09:55 Відповісти
похоже Янченка получила $$ за объявление причиной
алкоголь с метадоном, получила от хитрого бармена ...
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25.11.2021 09:55 Відповісти
смерть от передоза в следствие оглашения факта получения
зе!ко!****** денег в конвертах ...
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25.11.2021 09:57 Відповісти
Гениально! Его убили за то что страна знает уже 2 года!
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25.11.2021 10:28 Відповісти
При этой власти забудьте про все расследования. Им ссы в глаза , у них божья роса.Уже и день рождения Ермака не было. У них один ответ: Детективная история, выдуманная от начала до конца. Либо Ала-Безуглая!
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25.11.2021 09:58 Відповісти
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25.11.2021 10:16 Відповісти
Главное чтобы все в стране забыли, что депутатам СН конверты с деньгами в туалете ВР раздают. И что тот, кто идёт против руководства партии может погибнуть такой же нелепой смертью как депутат Поляков.
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25.11.2021 10:21 Відповісти
Напрасны все эти старания. Уроды давно поставили точку в деле смерти Полякова. Никто ничего больше не узнает. Наркоман Поляков и все! Заключение окончательное и обжалования не будет. Кто будет недоволен тоже станет наркоманом и пойдет тоже к Полякову....
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25.11.2021 10:23 Відповісти
Сейчас для зебилов главное - не запутаться в экспертизах и не выйти на самих себя
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25.11.2021 10:51 Відповісти
Убийством Полякова , надо правильно говорить
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25.11.2021 11:13 Відповісти
А шо там, с шют-шоу от шифера, иСЧут
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25.11.2021 12:06 Відповісти
 
 