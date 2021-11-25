Скороход розповіла про розслідування смерті Полякова: Вже є результати багатьох експертиз. ВIДЕО

У справі про смерть народного депутата з групи "За майбутнє" Антона Полякова вже є результати багатьох експертиз.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла народна депутатка Ганна Скороход, інформує Цензор.НЕТ.

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"Мене ще не допустили до матеріалів щодо кримінальної справи, але обіцяють найближчим часом допустити і надати копію матеріалів... Я знаю, що вже є результати багатьох експертиз. Навіть сьогодні прийшли результати, але, на жаль, я не можу розголошувати", - сказала Скороход.

Депутатка повідомила, що її допитали щодо смерті Полякова лише через 21 день після трагедії.

Також вона прокоментувала справу, порушену через заяви Полякова щодо грошей у конвертах для "слуг народу": "Заява була написана, були надані всі матеріали в НАБУ. На якій стадії справа, на сьогодні мені невідомо".

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18 листопада Рада створила ТСК з питань розслідування смерті нардепа Полякова.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

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