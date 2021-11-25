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Путін має зрозуміти, що новий напад на Україну коштуватиме занадто дорого, - Кулеба. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив впевненість в тому, що новий ймовірний напад на українську територію буде занадто дорого коштувати Росії.
Про це він зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, нині головне завдання дипломатів - організувати високий рівень міжнародної підтримки задля уникнення нової хвилі війни.
"Ми не намагаємось зрозуміти, що у голові Путіна. Це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб у ній з'явилось чітке розуміння: новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому не варто цього робити", - заявив Кулеба.
Топ коментарі
+9 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар25.11.2021 11:28
+8 Vladimir T fd7dc273
показати весь коментар25.11.2021 11:54
+6 Вла
показати весь коментар25.11.2021 11:35
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раз рамашка, два рамашка.Ой. Раз кульбаба, два кульбаба😂😂
В якому дендрарії цих кульбаб вирощували???
А то Савика насмотришся - и потом хрен поймешь или у Савика башню снесло или он в вашем цирке клоун!
Свифт отключат, блокада и тд ..
Русские тупые и скоро развалятся. А по факту все наоборот почему то получается.
Да вы уроды только то и делаете, что окончательно уничтожаете Украину.
Вы твари первые будете драпать на расию, от гнева народа. Но, надеюсь, далеко не убежите.
Неужели не понятно что США и гомики с англии тупо кинули нас, а до этогоизменили родине те мутанты которые подписали будапештский меморандум где гарантий нет вообще. Прочите хоть. За такое этих тварей нужно было повесить, даже не расстрелять. военных преступников вешали.