Створення нашого національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines офіційно розпочинається вже сьогодні, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський заявив про старт процедури створення національного українського перевізника за участю європейської авіабудівної компанії Airbus.
Про це він заявив сьогодні на форумі "Велике будівництво: авіація і туризм", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У рамках цієї програми ("Велике будівництво". - Ред.) ми робимо новий крок, потужний крок, про який ми говорили. Від обіцянок переходимо до практичної реалізації - це наш національний авіаперевізник. Його створення буде розпочато офіційно вже сьогодні", - заявив Зеленський.
За словами президента, Україна готова інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об'єднаних проектів в авіабудівництві.
Україна також має підтвердження економічної доцільності створення національного авіаперевізника від французьких консультантів.
Він додав, що реалізація проекту матиме не лише ціль збільшення прибутку та пасажиропотоку, а й здобуття іміджу та престижу України.
Будь ласка, зачекайте...
Более того, даже не на самолетах Антонова, что хоть как-то могло объяснить этот бессмысленный шаг.
Нет, Украина купит или возьмет в лизинг более 20 самолетов Airbus.
Спасибо от рабочих этих заводов. Украина - щедрая душа. Видно, что вертолеты этой компании прошли испытание на "ура".
Т е за деньги налогоплательщиков мы создаем новую авиакомпанию, которая, конечно же, как любое государственное предприятие в Украине начнет генерировать денежный поток в известном направлении.
Появится стандартная для Украины практика национализации убытков и приватизации прибыли. У нас тут большая приватизация как ключевая реформа.
Почему?
Потому что государство признает, что государственные предприятия - это оплот коррупции. Что надо сделать в этом случае. Правильно. Создать новое государственное предприятие. Чтобы что? Чтобы потом героически ее приватизировать? Или мы вдруг думаем, что эта компания станет прибыльной? С какого перепугу мы так думаем?
универ есть) деревья ростут, на луне ермачина небось уже побывал в отпуске, новый флот закладку сделали в Одессе, терь вот авиакомпанию! делать будут)
каких реформ вам еще не хватает?!
зекоманда с Зелей Золотой Ручкой реально стебается со своих 73%ных лохов ушастых..
навыбирали..
А то меня бабушки во дворе уже задолбали своими ежедневными вопросами: "Ну когда уже будет создан национальный авиаперевозчик?"
В больницу как не зайду: "Ну когда уже будет создан национальный авиаперевозчик?"
Спрашиваю у полиции: Почему на дорогах полный 3,14здец? А они говорят: "Это потому что у нас нет национального авиаперевозчика"
Ну и т.д. и т.п.
вы плохо читаете Зелемойскиъ мудаков..............
Очередная тема для обогащения узкого круга ограниченных людей.
Кстати, все гос авиакомпании в мире убыточны: норвегиан, алиталия, туркишейрлайнс и тд.
На вітчизняні літаки Антонов покладуть ВЕЛИКИЙ БОЛТ?
а Шо з черкасским аэропортом 2019 г. "Володимир Зеленський виступив за те, щоб аеропорт відновив роботу. За словами місцевих чиновників, для цього необхідно два роки і близько 750 млн грн." Джерело: https://censor.net/ua/p3140559?
ДревляниН
@freeukrman
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5 ч
У мене тільки одне питання, нах.я нам ще одна ДЕРЖАВНА компанія? Це чергова корупційна годівниця яка буде жити за наші з вами податки але конкурентною з лоукостами НІКОЛИ не буде. Особливо актуально щодо лоу-кост її зараз, коли ми приєднались до міжн. договору відкритого неба.
А дайте я вгадаю - це буде збиткова компанія...