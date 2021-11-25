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Створення нашого національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines офіційно розпочинається вже сьогодні, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський заявив про старт процедури створення національного українського перевізника за участю європейської авіабудівної компанії Airbus.

Про це він заявив сьогодні на форумі "Велике будівництво: авіація і туризм", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У рамках цієї програми ("Велике будівництво". - Ред.) ми робимо новий крок, потужний крок, про який ми говорили. Від обіцянок переходимо до практичної реалізації - це наш національний авіаперевізник. Його створення буде розпочато офіційно вже сьогодні", - заявив Зеленський.

За словами президента, Україна готова інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об'єднаних проектів в авіабудівництві.

Україна також має підтвердження економічної доцільності створення національного авіаперевізника від французьких консультантів.

Читайте також: Зеленський: У 2021 році хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника

Він додав, що реалізація проекту матиме не лише ціль збільшення прибутку та пасажиропотоку, а й здобуття іміджу та престижу України.

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Топ коментарі
+35
Вангую. Это будет сделано на базе МАУ ,у которого миллиардные долги перед Аэрорухом. Долги будут погашены и МАУ будет куплена втридорого.
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25.11.2021 11:45
+35
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25.11.2021 12:03
+32
Будет Ермака с Зелей на днюхи возить этот перевозчик(((
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25.11.2021 11:42
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Во дебилы((((
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25.11.2021 11:41 Відповісти
Будет Ермака с Зелей на днюхи возить этот перевозчик(((
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25.11.2021 11:42 Відповісти
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25.11.2021 12:03 Відповісти
Д'єрьмак в ілюмінаторі, д'єрьмак в ілюмінаторі, зєльоная, зєльоная трава. Хотя, нащьот трави -це нє точно. Її важко нюхати, тому що вона не біла й не розтовчена...
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25.11.2021 14:55 Відповісти
Маруся, супер
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25.11.2021 21:33 Відповісти
Украина - щедрая душа: зачем нам государственная авиакомпания? Джерело: https://censor.net/ua/b3301531

Более того, даже не на самолетах Антонова, что хоть как-то могло объяснить этот бессмысленный шаг.
Нет, Украина купит или возьмет в лизинг более 20 самолетов Airbus.
Спасибо от рабочих этих заводов. Украина - щедрая душа. Видно, что вертолеты этой компании прошли испытание на "ура".
Т е за деньги налогоплательщиков мы создаем новую авиакомпанию, которая, конечно же, как любое государственное предприятие в Украине начнет генерировать денежный поток в известном направлении.
Появится стандартная для Украины практика национализации убытков и приватизации прибыли. У нас тут большая приватизация как ключевая реформа.
Почему?
Потому что государство признает, что государственные предприятия - это оплот коррупции. Что надо сделать в этом случае. Правильно. Создать новое государственное предприятие. Чтобы что? Чтобы потом героически ее приватизировать? Или мы вдруг думаем, что эта компания станет прибыльной? С какого перепугу мы так думаем?
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25.11.2021 19:58 Відповісти
С большим удовольствием полетел бы с Кривого Рога в Киев на поминки дЕрьмака и ЗЕторчка
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25.11.2021 12:17 Відповісти
Та ,ні. Дебіли ті, хто їх вибрав. А вони дуже спішать косити бабоси.
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25.11.2021 11:44 Відповісти
Вагнергейт уже закончился можно и бабла косонуть
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25.11.2021 12:48 Відповісти
+зараз понюхаю, на литак и буду бамбить
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25.11.2021 12:18 Відповісти
Це точно, дебіли із дебілів, продадуть держ банки за три копійки, а створять х уйню за мільярди
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26.11.2021 10:16 Відповісти
это оно о вертолетах МЧС?
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25.11.2021 11:41 Відповісти
Так-кожному дєрьмаку по особистому літаку,ну щоб у бєні не позичати...
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25.11.2021 11:42 Відповісти
...та у ДСНС-гелікоптери...
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25.11.2021 11:43 Відповісти
Замечательная новость в свете кризиса в авиа отрасли и недавней кончины государственного национального авиа перевозчика!
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25.11.2021 11:44 Відповісти
а вовина тысча зачем? летайте этим перевозчиком и не отказывайте себе ни в чем
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25.11.2021 11:47 Відповісти
Спасибо, я лучше пешком постою....
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25.11.2021 11:48 Відповісти
Вангую. Это будет сделано на базе МАУ ,у которого миллиардные долги перед Аэрорухом. Долги будут погашены и МАУ будет куплена втридорого.
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25.11.2021 11:45 Відповісти
Вангую что это проект, в который можно влить много денег, только вот не факт что этот проект заработает или будет приносить прибыль...
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25.11.2021 11:47 Відповісти
влить 500 000 000
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25.11.2021 11:54 Відповісти
А это уже неважно. Это воровство.
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25.11.2021 11:56 Відповісти
Вариант #2 - создадут, через год обанкротят и Беня купит за три копейки))
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26.11.2021 10:44 Відповісти
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25.11.2021 11:45 Відповісти
хто ето ?
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25.11.2021 11:47 Відповісти
Членограй.
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25.11.2021 12:46 Відповісти
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25.11.2021 11:48 Відповісти
вернули бы АероСвіт/AeroSvit
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25.11.2021 11:48 Відповісти
А он никуда и не девался, в МАУ весь менеджмент полностью из Аэросвита
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25.11.2021 12:06 Відповісти
Ахаа. Нет конечно. Весь менеджмент почти свалил. Из замгендиров и начальников ключевых работает 2 человека из 40.
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25.11.2021 12:17 Відповісти
название нравится для авиакомпании
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25.11.2021 16:11 Відповісти
анекдот про "вот купить бы на все деньги фанеры, построить ераплан, и улететь к е...ной матери!" приобретает реальные черты
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25.11.2021 11:48 Відповісти
особисто мені, з кожним ХАЧУ від Зе!Бенька, все нав'язливіше згадується совковий фільм із ДУРОмером та гучним маршем як ознака феноменального безглуздя...
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26.11.2021 05:15 Відповісти
Беня хочет себе еще одну авиакомпанию для создания видимости конкуренции с МАУ. Так и скажите прямо!
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25.11.2021 11:51 Відповісти
Говорим прямо - хочет
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25.11.2021 12:20 Відповісти
Велика вертолізація!
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25.11.2021 11:54 Відповісти
"вертолізація" дуже легко вимовити, треба щось на кшталт "велике ґелікоптеривництво"
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25.11.2021 14:40 Відповісти
каждый зашквар сразу пытаются забить либо идиотским поступком когото из слуг либо новой "потужной пэрэмогой")
универ есть) деревья ростут, на луне ермачина небось уже побывал в отпуске, новый флот закладку сделали в Одессе, терь вот авиакомпанию! делать будут)
каких реформ вам еще не хватает?!
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25.11.2021 11:56 Відповісти
Все для тата Бєні, все для нього від Буратіни.
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25.11.2021 12:01 Відповісти
НеЛох и НеЛоханка по курортам будут катаца !
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25.11.2021 12:01 Відповісти
Во ідіот. В нього війна. В нього ворог на кордоні. В нього ковід. Нього знесуть не сьогодні, завтра. А він ..... Шо кому , а голий в баню.
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25.11.2021 12:03 Відповісти
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25.11.2021 12:08 Відповісти
ЗЕРОфлот- аэрофлот имени зеленского
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25.11.2021 12:10 Відповісти
та вроде ж уже все видели бесплатное кино про первые полёты голубых волшебников в красном вертолёте нового антинационального перевизника..
зекоманда с Зелей Золотой Ручкой реально стебается со своих 73%ных лохов ушастых..
навыбирали..
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25.11.2021 12:10 Відповісти
тобто, простими словами, за держ кошт куплять *** бєні і його мяу нових літачків
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25.11.2021 12:12 Відповісти
Ну наконец-то!
А то меня бабушки во дворе уже задолбали своими ежедневными вопросами: "Ну когда уже будет создан национальный авиаперевозчик?"
В больницу как не зайду: "Ну когда уже будет создан национальный авиаперевозчик?"
Спрашиваю у полиции: Почему на дорогах полный 3,14здец? А они говорят: "Это потому что у нас нет национального авиаперевозчика"
Ну и т.д. и т.п.
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25.11.2021 12:12 Відповісти
очередной распил нашего в вами бабла ********
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25.11.2021 12:19 Відповісти
Це добре, але спочатку треба зробить національну комісію по вагнергейту и боротьби з брехнею в вищих колах влади.
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25.11.2021 12:21 Відповісти
МЫ в жо...чуваки и я вам быдлу 73% ничего не должен....

вы плохо читаете Зелемойскиъ мудаков..............
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25.11.2021 12:25 Відповісти
Національний перевізник на на "національних *****"! Володе в текст забыли вписать, что там будут не АНы а французские самолеты.
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25.11.2021 12:32 Відповісти
Хтось може пояснити, нахіба це Україні?
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25.11.2021 12:32 Відповісти
Back in the USSR
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25.11.2021 12:40 Відповісти
"Пилите, Шура, пилите! Они золотые!" (с)

Очередная тема для обогащения узкого круга ограниченных людей.
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25.11.2021 12:39 Відповісти
Ребята, это предсмертная агония! у зе-твари срок истекает, вот оно и решило на последок прибарахлится на откатах как с вертолетами.
Кстати, все гос авиакомпании в мире убыточны: норвегиан, алиталия, туркишейрлайнс и тд.
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25.11.2021 12:42 Відповісти
Кому на хрен нежен ваш национальный перевизник??Что он будет перевозить украинский народ беплатно??Конечно нет!!Так же будет сдирать с народа три шкуры..как этот ворюга Коломойский со своими авиа линиями!! Мало того , через год -другой его(этот национальный перевохчик) приватизирет этот офшорный шулер-клоун Зеленский , через своих подставных шлюх!!
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25.11.2021 12:43 Відповісти
Черговий "позітівчик" для аудиторії зебобіків...
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25.11.2021 12:55 Відповісти
Авиакомпания,,Деньрожденье,,?
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25.11.2021 12:58 Відповісти
перевозчика с участием европейской авиастроительной компании Airbus.
На вітчизняні літаки Антонов покладуть ВЕЛИКИЙ БОЛТ?
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25.11.2021 13:18 Відповісти
ДИБИЛ!
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25.11.2021 13:29 Відповісти
Конец авиа перевозкам,особенно лукостерам. Бабуины взялись за авиацию...
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25.11.2021 13:29 Відповісти
"национальный перевозчик" будет летать на российских самолетах, взятых в лизинг у кипрского офшора. Арьев об этом писал
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25.11.2021 13:54 Відповісти
стесняюсь спросить: так нашел "найвелычнишый" диспетчеров для Николаевского аэропорта 2019 г.:"Президент Зеленський у Миколаївській області запропонував Мінінфраструктури в порядку експерименту для налагодження регулярних рейсів направити в Миколаївський аеропорт диспетчерів." Джерело: https://censor.net/ua/n3138058 ?

а Шо з черкасским аэропортом 2019 г. "Володимир Зеленський виступив за те, щоб аеропорт відновив роботу. За словами місцевих чиновників, для цього необхідно два роки і близько 750 млн грн." Джерело: https://censor.net/ua/p3140559?
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25.11.2021 13:55 Відповісти
а ви, мерзенні... Ще згадайте про один термін, відсутність обрізаних "кумів", сусідів чи інших пацюків, державних резиденцій, трильйонів Оманських інвестицій, ДУСю і т.д і т.п.
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26.11.2021 05:24 Відповісти
95Quartal Airlines - национальные криворожско-малоросские авиалинии
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25.11.2021 14:26 Відповісти
Создадут и с успехом отдадут Коломойскому?
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25.11.2021 14:32 Відповісти
Привыкайте, ребята теперь с каждым месяцем вам будут вкидывать бодрые рапорта о новых достижениях, законах, небывалых успехах, заманчивых перспективах. На деле пустая болтовня и бесстыдное враньё.
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25.11.2021 14:35 Відповісти
Так было с самого начала царствования придворного шута. Тут уже и привыкать не надо...
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26.11.2021 02:32 Відповісти
Слуги турбуються, чи їм вистачить чартерів з України коли почнеться війна. Навіть авіакомпанію про всяк випадок створили.
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25.11.2021 15:22 Відповісти
Льотні курси в Трускавці, два тижні, при умові попередньої оплати.
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25.11.2021 15:35 Відповісти
НІКЧЕМА
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25.11.2021 16:02 Відповісти
Більшисть країн намагається приватизувати державні авіакомпанії, якщо вони є, а цей поц створює нову кормушку для чинуш…
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25.11.2021 16:11 Відповісти


ДревляниН


@freeukrman

·
5 ч



У мене тільки одне питання, нах.я нам ще одна ДЕРЖАВНА компанія? Це чергова корупційна годівниця яка буде жити за наші з вами податки але конкурентною з лоукостами НІКОЛИ не буде. Особливо актуально щодо лоу-кост її зараз, коли ми приєднались до міжн. договору відкритого неба.

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25.11.2021 17:26 Відповісти
літаки летять будем всіх бомбіть. https://youtu.be/hkEpaavcn3A
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25.11.2021 17:55 Відповісти
Вітаю вас зелошки, зараз клоуни візьмуть кредитів під створення нікому не потрібної компанії, яка потім дуже швидко збанкрутує. Але до того часу клоуни вже будуть далеко в Ізраелі, а Ви лохи будете кредити гасити, Ви і ваші діти.
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25.11.2021 19:34 Відповісти
Мда.

А дайте я вгадаю - це буде збиткова компанія...
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25.11.2021 21:25 Відповісти
иди ты козе в трещину
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25.11.2021 21:32 Відповісти
а какая национальность у зели, чтобы понять кто будет перевозчиком...
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25.11.2021 23:10 Відповісти
Не хочу псувати собі нерви, тому я не дивився. Я так роблю майже кожного разу з усіма "відосіками" зелоха.
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26.11.2021 02:24 Відповісти
Велике перевизицтво
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26.11.2021 08:49 Відповісти
На истребители денег конечно опять нет....
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26.11.2021 10:09 Відповісти
Хлопці зароблять грошей
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26.11.2021 14:06 Відповісти
 
 