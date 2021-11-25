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Україна на міністерській зустрічі НАТО обговорить можливе вторгнення РФ та кроки щодо його стримування: це дуже добрий знак, - Кулеба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 30 листопада та 1 грудня візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-членів НАТО у Ризі на тему безпеки Чорноморського регіону, який пройде у форматі НАТО плюс Україна та Грузія, де обговорить небезпеку можливого вторгнення Росії в Україну.

"Ключовою темою мого візиту буде чергове загострення у зв'язку з нарощуванням російських сил на кордоні з Україною, небезпека можливого вторгнення Росії в Україну та кроки, які ми разом із євроатлантичними партнерами робимо, щоб не допустити такого сценарію", – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що також ознайомить колег з Альянсу із прогресом України на шляху до НАТО.

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"Запрошення України на міністерську зустріч у Ризі – це дуже добрий знак. По-перше, це сигнал підтримки на тлі агресивних дій Росії. По-друге, це можливість обговорити поточну ситуацію з безпекою та наші спільні дії. По-третє, це можливість узгодити позиції та очікування напередодні Мадридського саміту НАТО у 2022 році. Стратегічна участь України у міністерській зустрічі НАТО у Ризі свідчить, що завдяки нашій проактивній зовнішній політиці Україна стала більш активним учасником міжнародної політики, якого запрошують за стіл для обговорення та вирішення ключових питань", - розповів Куліба.

Глава МЗС України нагадав, що Стратегія зовнішньополітичної діяльності визначає вступ України до НАТО одним із ключових пріоритетів.

"Ми працюємо над його втіленням та досягненням консенсусу всередині Альянсу з цього питання. Це довга робота, але ми маємо її робити, робити системно і саме для цього у нас з'явилася вперше за тридцять років комплексна Стратегія зовнішньої політики. Це не просто документ: це інструмент, що дозволяє втілювати масштабні завдання завдяки довгостроковій системній роботі", - підсумував він.

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Топ коментарі
+5
Давайте будем честны с собой. Настоящая полномасштабная война с РФ была неизбежна.

Мы не можем жить вместе с ними. Либо Украина, либо Россия.
Это нужно принять и готовиться.

РФ повторит судьбу Рейха, а нам потом восстанавливать из руин свою страну и помогать Западу в уничтожении рашистской идентичности.

К тому же, более идеального повода для уничтожения Зеленских, Ермаков, Медвечуков и им сочуствующих не возможно придумать. Война все спишет.
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25.11.2021 13:22
+3
Для того что б кацапы не напали не языком нада чесать, а минировать вероятные пути наступления, строить фортификационные сооружения и рыть окопы, разворачивать системы ПВО, которые есть и мобилизировать резервистов
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25.11.2021 13:21
+3
И сколько эта паранойя должна длиться?

Это гордиев узел, который развязать не возможно. Не буду напоминать, как он был "развязан".
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25.11.2021 13:26
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Для того что б кацапы не напали не языком нада чесать, а минировать вероятные пути наступления, строить фортификационные сооружения и рыть окопы, разворачивать системы ПВО, которые есть и мобилизировать резервистов
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25.11.2021 13:21 Відповісти
И сколько эта паранойя должна длиться?

Это гордиев узел, который развязать не возможно. Не буду напоминать, как он был "развязан".
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25.11.2021 13:26 Відповісти
Знач нужно дать повод кацапам войти? Например отвести войска, а потом вместе с НАТОй замочить кацапов?
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25.11.2021 13:30 Відповісти
Повод они сами найдут. Надо было готовиться и ждать.

Мы - их смерть, как государства. Таков исторический путь.

И да - мы идеальная приманка для уничтожения РФ.
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25.11.2021 13:34 Відповісти
Приманку обычно сьедают.
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25.11.2021 15:37 Відповісти
Подавятся.
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25.11.2021 15:38 Відповісти
КОРПОРАТИВ-ЦЕ СВЯТЕ
Віталій Портніков

Багатьом може здатися дивним, що у момент, коли Білий дім обговорює із союзниками можливість нападу Росії на Україну, а українська громадськість чекає від Володимира Зеленського та Андрія Єрмака на пояснення після появи розслідування Bellingcat, президент, глава його канцелярії та інші "слуги народу" зосереджуються на святкування ювілею Єрмака. Але я не дуже здивований

Ці люди, власне, живуть заради корпоративів. Все інше для них - не життя. Вся ця нудна політика, всі ці безглузді спецоперації не мають жодного значення, якщо не можна як слід відсвяткувати. Для більшої частини їхніх виборців головні цінності, як відомо, сімейні й заради сімейних інтересів вони готові легко поступитися будь-якими принципами у наївній впевненості, що так і має бути. А для цих людей головні цінності, так би мовити - корпоративні. Півцарства за корпоратив! І у даному випадку, якщо зважати на плани Володимира Путіна, це навіть не метафора.

При цьому слід пам'ятати, що проведення будь-якого такого свята для цих людей - це психологічна компенсація за десятиліття принижень. Адже вони роками обслуговували свята нікчемних людей, яким щиро заздрили. Вони були не артистами, як думають їхні шанувальники, а скоморохами, яких замовляють у ресторани, сауни та заміські будинки. І ось тепер вони все це можуть самі - та ще й у державних резиденціях та за рахунок лохів-платників податків. Тепер той, хто навіть не запрошував їх за святковий стіл, запопадливо надає їм чартери. Хто від того відмовиться? Тільки не вони!

Тому вони навіть не розуміють, що все це - бенкет під час чуми. Для таких людей жодної чуми ніколи не буває, доки вона не стосується їх безпосередньо. Для таких людей найголовніше - бенкет.

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25.11.2021 14:02 Відповісти
СУПЕР!!! ЦИТАТА З ПОРТНІКОВА

...."Вони були не артистами, як думають їхні шанувальники, а скоморохами, яких замовляють у ресторани, сауни та заміські будинки. І ось тепер вони все це можуть самі - та ще й у державних резиденціях та за рахунок лохів-платників податків. Тепер той, хто навіть не запрошував їх за святковий стіл, запопадливо надає їм чартери. Хто від того відмовиться? Тільки не вони!"
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25.11.2021 14:05 Відповісти
Мккартни, ты когда последний раз был в районе ООС? я - два месяца назад.
Все готово, не сы.
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25.11.2021 15:17 Відповісти
Сирйозно? Ну тогда я буду спать спокойно
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25.11.2021 15:26 Відповісти
Давайте будем честны с собой. Настоящая полномасштабная война с РФ была неизбежна.

Мы не можем жить вместе с ними. Либо Украина, либо Россия.
Это нужно принять и готовиться.

РФ повторит судьбу Рейха, а нам потом восстанавливать из руин свою страну и помогать Западу в уничтожении рашистской идентичности.

К тому же, более идеального повода для уничтожения Зеленских, Ермаков, Медвечуков и им сочуствующих не возможно придумать. Война все спишет.
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25.11.2021 13:22 Відповісти
Та никогда раиса не нападет на Украину по настоящему. Только гибридно (отжать крысм и чутка постреливать на домбасе) На реальную войну у них прямая кишка тонка
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25.11.2021 13:24 Відповісти
Про Германию до 1939 года тоже так говорили.

"Да возьмут Эльзас и Лотарингию и успокоятся. Для большой войны кишка у них тонка. У Франции самая большая армия в Мире. Да они с Польшей еле справились".
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25.11.2021 13:28 Відповісти
Великие кацапские полководцы до Песок дойти не могут, ага щас они тут навоюют, ага
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25.11.2021 13:31 Відповісти
Ну до Берлина они дошли однажды. Им же пофиг сколько людей положить.

Не обманывай себя.
Они тупые, они вооружены кое как. Но их дохрена, убивачек у них дохрена и мы не так уж лучше их в плане вооружения. А в плане снабжения явно хуже.
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25.11.2021 13:37 Відповісти
Дійшли до Берлину завдяки лендлізу
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25.11.2021 13:43 Відповісти
Если бы начали, как планировал Сталин, дошли бы до Ла-Машна без Лендлиза.
Ванек положили бы немеряно, но дошли бы.
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25.11.2021 13:50 Відповісти
Герхард, ты так легко рассуждаешь про необходимость войны, потому что не воевал и воевать не собираешься.
провокатор, во ты кто.
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25.11.2021 15:19 Відповісти
И кого я на что провоцирую?

Не будет на карте одновременно РФ и Украины. Мы не сможем нормально развиваться пока рядом есть РФ. РФ не хочет мирно существовать пока рядом есть мы.

Ни ты, ни я не можем повлиять на то нападет РФ или нет.
Можно это принять и готовиться воевать или эвакуироваться, а можно сидеть и жевать свои надежды, как это делает сейчас ЗЕ-власть.
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25.11.2021 15:37 Відповісти
Не звнюй Німеччину з помойкою , де кожен ненавидить всіх.
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25.11.2021 13:34 Відповісти
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25.11.2021 13:29 Відповісти
ВОПРОС К ЗЕЛЁНЫМ
А почему мы не в НАТО? ( то есть И ГДЕ ВИЗЫ С РАШЕЙ?)
Кулеба старается, старается, А зелёные долбодятлы в Раде боятся визы ввести
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25.11.2021 13:31 Відповісти
А толку от тех виз?
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25.11.2021 13:48 Відповісти
Вам кацапам точно визы не дадут 😀😀😀
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25.11.2021 14:10 Відповісти
Мне и не надо к вам в Словакию.
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25.11.2021 15:05 Відповісти
коментар відмічено як спам
по ходу кулебка ждет рассиянского вторжения, як манны небесной, воно понятно, шо чувак реально крут, тока вот бяда -королевство мало и разгуляться негде😂
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25.11.2021 13:47 Відповісти
Кулебу скоро вызовут в Москву и вручат ему ноту о начале войны
С ней и приедет в Киев.
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25.11.2021 13:49 Відповісти
Так уже давно никто не поступает. Это уже изжитый романтизм из серии бросания перчаток

Скорее предложат ему какую-нить должность в оккупационной власти. Поверенный по делам связей с населением, например. Он примет.
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25.11.2021 13:53 Відповісти
Шото все ботофермы сРаши и связанные с ней у Нас боты в полной боевой готовности, активность зашкаливает...К чему бы это !? Или "белый шум" разгоняют, или внатуре - война..
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25.11.2021 13:52 Відповісти
Тем временем в Украину прибыло 4 военно-транспортных самолета Пентагона США ГЕРКУЛЕС...,глава Пентагона Ллойд Остин каже что к концу ноября в Украину прибудут еще 100 ракетных комплексов "СТИНГЕР"....,если еще.......то значит их поставляли и раньше?
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25.11.2021 13:54 Відповісти
Труба Рашке. Стингер это все. Модернизированный на 100 км вверх пуляет
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25.11.2021 15:52 Відповісти
А зекрысам это надо?оно за наш счёт за месяц нг праздновать начнет,катаясь на танках "згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників "
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25.11.2021 13:57 Відповісти
Кулєба отривається одмивається .поки Єрмак у скандалах
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25.11.2021 13:59 Відповісти
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25.11.2021 14:00 Відповісти
Помню Борис Немцов перед смертью на Эхе Мацковии давал интервью и сказал...после позора Псковской дивизи ВДВ Йловайске и Дебальцево Путлер на Донбассе больше ничего не возьмет....А ведь и правда...рюсскае быдло ничего не брало...а Бородай Гиркин и прочее быдло РЮССКАВА Мира срочно удрало на Мацковию....
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25.11.2021 14:03 Відповісти
НАТО нужно понимать, что агентуры РФ во власти Украины большинство и не нужно не проверенным людям выдавать планы ибо это все будет на столе разведки РФ. Тоже самое, что в открытую воевать. Так сложнее намного. Но Путин мастер по работе в тылу врага. Он скупил все жлобье во власти и разрушает Украину изнутри. Поэтому главная помощь Запада должна составлять отлов агентуры РФ. И они на всех уровнях и это не только в Украине, а и во всех странах даже НАТО. А Украина ждёт войска союзников!!!
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25.11.2021 14:22 Відповісти
 
 