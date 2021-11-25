Україна на міністерській зустрічі НАТО обговорить можливе вторгнення РФ та кроки щодо його стримування: це дуже добрий знак, - Кулеба. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 30 листопада та 1 грудня візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-членів НАТО у Ризі на тему безпеки Чорноморського регіону, який пройде у форматі НАТО плюс Україна та Грузія, де обговорить небезпеку можливого вторгнення Росії в Україну.
"Ключовою темою мого візиту буде чергове загострення у зв'язку з нарощуванням російських сил на кордоні з Україною, небезпека можливого вторгнення Росії в Україну та кроки, які ми разом із євроатлантичними партнерами робимо, щоб не допустити такого сценарію", – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Він додав, що також ознайомить колег з Альянсу із прогресом України на шляху до НАТО.
"Запрошення України на міністерську зустріч у Ризі – це дуже добрий знак. По-перше, це сигнал підтримки на тлі агресивних дій Росії. По-друге, це можливість обговорити поточну ситуацію з безпекою та наші спільні дії. По-третє, це можливість узгодити позиції та очікування напередодні Мадридського саміту НАТО у 2022 році. Стратегічна участь України у міністерській зустрічі НАТО у Ризі свідчить, що завдяки нашій проактивній зовнішній політиці Україна стала більш активним учасником міжнародної політики, якого запрошують за стіл для обговорення та вирішення ключових питань", - розповів Куліба.
Глава МЗС України нагадав, що Стратегія зовнішньополітичної діяльності визначає вступ України до НАТО одним із ключових пріоритетів.
"Ми працюємо над його втіленням та досягненням консенсусу всередині Альянсу з цього питання. Це довга робота, але ми маємо її робити, робити системно і саме для цього у нас з'явилася вперше за тридцять років комплексна Стратегія зовнішньої політики. Це не просто документ: це інструмент, що дозволяє втілювати масштабні завдання завдяки довгостроковій системній роботі", - підсумував він.
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Это гордиев узел, который развязать не возможно. Не буду напоминать, как он был "развязан".
Мы - их смерть, как государства. Таков исторический путь.
И да - мы идеальная приманка для уничтожения РФ.
Віталій Портніков
Багатьом може здатися дивним, що у момент, коли Білий дім обговорює із союзниками можливість нападу Росії на Україну, а українська громадськість чекає від Володимира Зеленського та Андрія Єрмака на пояснення після появи розслідування Bellingcat, президент, глава його канцелярії та інші "слуги народу" зосереджуються на святкування ювілею Єрмака. Але я не дуже здивований
Ці люди, власне, живуть заради корпоративів. Все інше для них - не життя. Вся ця нудна політика, всі ці безглузді спецоперації не мають жодного значення, якщо не можна як слід відсвяткувати. Для більшої частини їхніх виборців головні цінності, як відомо, сімейні й заради сімейних інтересів вони готові легко поступитися будь-якими принципами у наївній впевненості, що так і має бути. А для цих людей головні цінності, так би мовити - корпоративні. Півцарства за корпоратив! І у даному випадку, якщо зважати на плани Володимира Путіна, це навіть не метафора.
При цьому слід пам'ятати, що проведення будь-якого такого свята для цих людей - це психологічна компенсація за десятиліття принижень. Адже вони роками обслуговували свята нікчемних людей, яким щиро заздрили. Вони були не артистами, як думають їхні шанувальники, а скоморохами, яких замовляють у ресторани, сауни та заміські будинки. І ось тепер вони все це можуть самі - та ще й у державних резиденціях та за рахунок лохів-платників податків. Тепер той, хто навіть не запрошував їх за святковий стіл, запопадливо надає їм чартери. Хто від того відмовиться? Тільки не вони!
Тому вони навіть не розуміють, що все це - бенкет під час чуми. Для таких людей жодної чуми ніколи не буває, доки вона не стосується їх безпосередньо. Для таких людей найголовніше - бенкет.
...."Вони були не артистами, як думають їхні шанувальники, а скоморохами, яких замовляють у ресторани, сауни та заміські будинки. І ось тепер вони все це можуть самі - та ще й у державних резиденціях та за рахунок лохів-платників податків. Тепер той, хто навіть не запрошував їх за святковий стіл, запопадливо надає їм чартери. Хто від того відмовиться? Тільки не вони!"
Все готово, не сы.
Мы не можем жить вместе с ними. Либо Украина, либо Россия.
Это нужно принять и готовиться.
РФ повторит судьбу Рейха, а нам потом восстанавливать из руин свою страну и помогать Западу в уничтожении рашистской идентичности.
К тому же, более идеального повода для уничтожения Зеленских, Ермаков, Медвечуков и им сочуствующих не возможно придумать. Война все спишет.
"Да возьмут Эльзас и Лотарингию и успокоятся. Для большой войны кишка у них тонка. У Франции самая большая армия в Мире. Да они с Польшей еле справились".
Не обманывай себя.
Они тупые, они вооружены кое как. Но их дохрена, убивачек у них дохрена и мы не так уж лучше их в плане вооружения. А в плане снабжения явно хуже.
Ванек положили бы немеряно, но дошли бы.
провокатор, во ты кто.
Не будет на карте одновременно РФ и Украины. Мы не сможем нормально развиваться пока рядом есть РФ. РФ не хочет мирно существовать пока рядом есть мы.
Ни ты, ни я не можем повлиять на то нападет РФ или нет.
Можно это принять и готовиться воевать или эвакуироваться, а можно сидеть и жевать свои надежды, как это делает сейчас ЗЕ-власть.
А почему мы не в НАТО? ( то есть И ГДЕ ВИЗЫ С РАШЕЙ?)
Кулеба старается, старается, А зелёные долбодятлы в Раде боятся визы ввести
С ней и приедет в Киев.
Скорее предложат ему какую-нить должность в оккупационной власти. Поверенный по делам связей с населением, например. Он примет.