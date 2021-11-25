Україна на міністерській зустрічі НАТО обговорить можливе вторгнення РФ та кроки щодо його стримування: це дуже добрий знак, - Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 30 листопада та 1 грудня візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-членів НАТО у Ризі на тему безпеки Чорноморського регіону, який пройде у форматі НАТО плюс Україна та Грузія, де обговорить небезпеку можливого вторгнення Росії в Україну.

"Ключовою темою мого візиту буде чергове загострення у зв'язку з нарощуванням російських сил на кордоні з Україною, небезпека можливого вторгнення Росії в Україну та кроки, які ми разом із євроатлантичними партнерами робимо, щоб не допустити такого сценарію", – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Він додав, що також ознайомить колег з Альянсу із прогресом України на шляху до НАТО.

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"Запрошення України на міністерську зустріч у Ризі – це дуже добрий знак. По-перше, це сигнал підтримки на тлі агресивних дій Росії. По-друге, це можливість обговорити поточну ситуацію з безпекою та наші спільні дії. По-третє, це можливість узгодити позиції та очікування напередодні Мадридського саміту НАТО у 2022 році. Стратегічна участь України у міністерській зустрічі НАТО у Ризі свідчить, що завдяки нашій проактивній зовнішній політиці Україна стала більш активним учасником міжнародної політики, якого запрошують за стіл для обговорення та вирішення ключових питань", - розповів Куліба.

Глава МЗС України нагадав, що Стратегія зовнішньополітичної діяльності визначає вступ України до НАТО одним із ключових пріоритетів.

"Ми працюємо над його втіленням та досягненням консенсусу всередині Альянсу з цього питання. Це довга робота, але ми маємо її робити, робити системно і саме для цього у нас з'явилася вперше за тридцять років комплексна Стратегія зовнішньої політики. Це не просто документ: це інструмент, що дозволяє втілювати масштабні завдання завдяки довгостроковій системній роботі", - підсумував він.