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Замість заробітків - в'язниця в ЄС: житель Херсона незаконно вербував українських моряків, одержуючи за кожного по $2 тис.. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно з іншими правоохоронцями припинили діяльність міжнародного каналу торгівлі людьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Протиправна схема полягала в тому, що зловмисник вербував українських моряків, які мали проблеми з дозвільними документами та перебували у скрутному становищі. Фігурант злочинної схеми обіцяв вирішити "питання" щодо влаштування їх на високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном. Зрештою, місцем роботи цих моряків ставали яхти, які займалися "туристичними турами" для нелегальних мігрантів із Західної Азії до Греції та Італії. Окрім того, жертвами протиправної діяльності були не лише моряки, а й інші громадяни, які не мали жодних навичок в судноплавстві.

Як результат, більшість українських моряків замість значних заробітків отримали великі терміни ув’язнення в країнах ЄС, а чимала кількість нелегальних мігрантів гинула у Середземному морі.

За оперативною інформацією канал торгівлі людьми організував уродженець Херсонщини разом зі спільниками з-за кордону. За кожного завербованого українця злочинець отримував по 2 тисячі доларів США.

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Факти вербування наших громадян з метою залучення до протиправної діяльності оперативники задокументували. Окрім того, в помешканні чоловіка проведено санкціоновані обшуки.

Наразі фігуранта злочинної схеми затримано та повідомлено йому про підозру за ч. 2 ст. 149 "Торгівля людьми" Кримінального кодексу України.

Операція із викриття міжнародного каналу торгівлі людьми проводилась прикордонниками спільно з представниками Національної поліції за процесуального керівництва Малиновської окружної прокуратури м. Одеса.

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25.11.2021 13:42 Відповісти
коментар відмічено як спам
це всего лишь неистребимое стремление к свободе и ничего боле
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25.11.2021 13:55 Відповісти
кацап наверное, жуліковатость и ложь у них в крові
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25.11.2021 14:07 Відповісти
Довічно в тюрму.
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25.11.2021 15:22 Відповісти
горе в ватном аде с кабзоной
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25.11.2021 17:57 Відповісти
 
 