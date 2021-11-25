Валять клуби чорного диму: у Дніпрі спалахнув дах багатоповерхівки. ВIДЕО
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У Дніпрі спалахнула сильна пожежа у житловому будинку на Слобожанському проспекті, 1. Попередньо горить дах багатоповерхівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Днепр Оперативный".
"На лівому березі горить багатоповерховий будинок, чорний дим видно з правого берега. Відомо, що пожежу намагалися загасити робітники самостійно, поки чекали рятувальників. Наразі рятувальники прибули на місце", - йдеться у повідомленні.
Причини пожежі встановлюються. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
У прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області подію поки що не прокоментували.
Топ коментарі
+7 MausMike
показати весь коментар25.11.2021 15:23
+4 irenka ko
показати весь коментар25.11.2021 15:19
+4 irenka ko
показати весь коментар25.11.2021 15:43
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Будь ласка, зачекайте...
Співчуття постраждалим. Залишитись зимою без житла - це реально горе.
Плюс сгоревшая крыша...
Не, пострадавшие будут, это точно.
Шо ти борзєєш, придурок? Не вмієш культурно спілкуватись на форумі, тоді і не лізь до людей. А мені реально шкода тих, хто страждає від пожеж, особливо сусідів, яких пожежники заливають на нижніх поверхах.
Нужно ещё и осмысливать.
Они не пострадали ибо их "шмотки", хоть и мокрые, но целые.
Граждане утепляются к зиме...
Посмотрите на крышу.
Закончена лицевая стена обшивкой пенопластом и наверняка при ремонте крыши был брошен открытый огонь.
Но дом принципиально не сгорит !
25 ноября, на проспекте Слобожанском, 1, случился пожар. Полыхает крыша здания, которое недавно реставрировали. Черный дым виден с разных точек города.
На место оперативно направились спасатели и полицейские, сообщает Информатор.
Спасатели борются с возгоранием, они сняли людей с крыши при помощи лестницы. Причины случившегося на данный момент неизвестны. Предварительно, никто не пострадал.