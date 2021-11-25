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ФСБ (713) державна зрада (307) Bellingcat (104) Шайтанов (29) Христо Грозєв (37)

У 2014 році генерал СБУ Шайтанов сам запропонував свої послуги ФСБ РФ, - Грозєв. ВIДЕО

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Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов, нині обвинувачений у державній зраді і організації теракту, сам зголосився працювати на російську ФСБ у 2014 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив головний розслідувач міжнародної дослідницької організації Bellingcat Христо Грозєв в своєму інтерв'ю виданню "Гордон".

"Після арешту Шайтанова в зламаній пошті співробітників ФСБ ми знайшли його вербувальний план датований 2014 роком. Там зазначено, що Шайтанов сам зголосився працювати на російські спецслужби", - сказав Грозєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у держзраді генерал СБУ Шайтанов просить відпустити його під домашній арешт до Харкова. Хоче швидше накивати п'ятами до РФ, - Осмаєв.

Нагадаємо, в квітні 2020 року контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві.

За офіційними даними, під час штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок, і подальшої пожежі, три майданівці зазнали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 р. Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Навіть більше, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".

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Топ коментарі
+39
Має бути максимальний термін тюрми, приблизно такий як у Єрмака і його, завербованого в Омані Бубочки.
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25.11.2021 16:10
+25
Четыре зелебобы соснули друг у друга и довольны, предатели есть всегда и везде. Порошенко уже 2,5 года не у власти и он поплатился за свои ошибки. А вот вы лучше порассуждайте на тему, почему сняли Бурбу, который вывел Цемаха и готовил захват вагнеровцев, да и еще одно, почему Цемаха ваш хозяин передал своегому хозяину в кремль, вот вы об этом говорите.
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25.11.2021 17:15
+22
На мою думку, максимальний термін вираховується масою тіла, висотою гілки над землею та довжиною мотузки... Інакше їх ще й годувати державним когтом доведеться
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25.11.2021 16:22
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Має бути максимальний термін тюрми, приблизно такий як у Єрмака і його, завербованого в Омані Бубочки.
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25.11.2021 16:10 Відповісти
На мою думку, максимальний термін вираховується масою тіла, висотою гілки над землею та довжиною мотузки... Інакше їх ще й годувати державним когтом доведеться
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25.11.2021 16:22 Відповісти
смерть - не самое большое наказание. Гнить всю жизнь на зоне, зная, что НИКОГДА оттуда не выйдешь - гораздо страшнее.
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25.11.2021 17:19 Відповісти
Тому й кажу: маса тіла, відстань до землі та довжина мотузки! Якщо правильно разразувати, то: 1. видривається голова; 2. ламається шия; 3. болісна та довга агонія. І все це всього за ціною мотузки, шматка мила і часу на розрахунки...
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25.11.2021 17:39 Відповісти
Шайтанов і Семочко-ставленники бариги! Це так,для особо обдарованих порохоботів!
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26.11.2021 08:47 Відповісти
Шакалов йому більше пасує.
А самий кращий варіант, придушити його по тихому.
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25.11.2021 16:15 Відповісти
шайтанов саме то
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25.11.2021 16:17 Відповісти
Саме той момент коли прізвище повністю відповідає сутності...
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25.11.2021 16:19 Відповісти
Шайтан-це чорт по нашому, тобто, відомий і відкритий ворог. А тут криса, зрадник, Іуда.
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25.11.2021 18:29 Відповісти
... і по іменам їх пізнаєте їх...
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25.11.2021 16:21 Відповісти
как он до 2020 года вообще работал в СБУ...???
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25.11.2021 16:29 Відповісти
По-блату.
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25.11.2021 16:30 Відповісти
у налівайченка і грицака тре спитати
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25.11.2021 16:45 Відповісти
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Или у Пети?
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25.11.2021 23:02 Відповісти
Ващета работал в ФСБ. СБУ- это так, хобби
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25.11.2021 16:48 Відповісти
Ващета работал в ФСБ. СБУ- это так, хобби
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25.11.2021 16:49 Відповісти
А меня интересует другое , если он в 2014м был полковником, то в каком году он получил генерал-майора .Какой президент указ подписывал?
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25.11.2021 20:05 Відповісти
Даже в этом и не сомневался.
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25.11.2021 23:01 Відповісти
Да уж, чистить и чистить эти старые "звёздные" кадры, в СБУ, милиции которая полиция, прокуратуре, судах. Сколько там мусора окопалось за последние 30 лет, за деньги налогоплатильщиков. Всем бывшим нашим Прэжыдэнтам кстати не икается и по ночам нормально спится?
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25.11.2021 16:38 Відповісти
А виборцям тих прежидентів ,не гикається .? .
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25.11.2021 17:17 Відповісти
У власти рыговские бандиты и зеленые агенты кремля
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25.11.2021 16:41 Відповісти
Как раз они не у власти - но им так хочется!!!! Ведь у них и Сила и Честь!!! И лысые бошки!!
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25.11.2021 16:50 Відповісти
Татаров, Портнов, Демченко, Єрмак (помічник депутата-бандита Тадієва) і др. - не риги і не агенти ?
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25.11.2021 18:33 Відповісти
Попомните мое слово: с него снимут все обвинения, наградят, повысят в звании и назначат замом Ермака. В ОП предатели такого уровня в большой цене
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25.11.2021 16:45 Відповісти
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Генералом шайтанова сделал патриот порошенко и устроил в СБУ, это его креатура.
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25.11.2021 16:45 Відповісти
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Тут такое низзя писать. Любители петьмана будут недовольны.
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25.11.2021 16:49 Відповісти
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Це точно. За любий косий погляд в бік святійшого Петра цензор банить. Це ж незалежний сайт. )
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25.11.2021 16:54 Відповісти
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Ну тут два варианта: либо админ - порохобот, либо студент, которому все пох: попросили - сделал, не вникая в суть.
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25.11.2021 17:17 Відповісти
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В Херсоні просто ботоферму накрили
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25.11.2021 17:20 Відповісти
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Точно! А я все никак не пойму: Пишем правду про Пэтю, а до сих пор не спама, не бана.
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25.11.2021 17:24 Відповісти
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Може адмін у Веселу Ферму ріжеться )
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25.11.2021 17:30 Відповісти
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Ты Пэтю Липецкого не трожь - цэж дэржавна зрада)))
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25.11.2021 16:57 Відповісти
Четыре зелебобы соснули друг у друга и довольны, предатели есть всегда и везде. Порошенко уже 2,5 года не у власти и он поплатился за свои ошибки. А вот вы лучше порассуждайте на тему, почему сняли Бурбу, который вывел Цемаха и готовил захват вагнеровцев, да и еще одно, почему Цемаха ваш хозяин передал своегому хозяину в кремль, вот вы об этом говорите.
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25.11.2021 17:15 Відповісти
А разве статья об этом?
Или вам похер, лишь бы "шоколадного" не поминали, который умудрился Шайтанова в аккурат на День Независимости 23 августа 2015 года орденом наградить да еще и звание генерал-майора присвоить?!
Зелайно еще за свое ответит, но и вашего божка давно надо пропылесосить!
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25.11.2021 17:34 Відповісти
Ну Порошенко привел того же Бурбу, он его назначил руководить разведкой и весьма успешно, как ликвидировали моторыл, как похищали важных свидетелей, вот тут вопрос, как с этим быть? Или может быть подумаем головой, "шоколадный", наверно, не знал, что Шайтанов мразь и предатель, у него в подчинении было огромное количество людей, он не может знать все про всех.
И еще одно, Шайтанова раскрыли еще когда Порошенко был президентом, это вам информация для размышлений.
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25.11.2021 17:44 Відповісти
Моторыл ликвидировала не ГУР, а, как раз, СБУ - уже есть достаточно об этом инфы в т. ч. и на цензоре. Что касается вашего Бурбы, то, во-первых, во время майдана он служил в СБУ и был одним из руководителей его зачистки, во-вторых - при нем ГУР ппославилась лишь грандиозгыми обсерами типа раскрытой разведгруппы в Крыму (за которую потом Порох получил люлей оттамериканцев) или раскрытым мрлдаванами (!) похищением Чауса.
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26.11.2021 08:19 Відповісти
По-твоєму,Порошенко має знати всю кремлівську агентуру в Україні ? Вава в голові ?
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25.11.2021 19:15 Відповісти
Ну канєшно , щоб тут обійшлося без Пороха , такого не може бути ж .. Ва фсьом вінават тільки він . А про мотиви того - чому шайтанова не займали 4 роки , можна й не згадувати , правда ж ? . Але , персонально для тебе -

Аналитик проекта InformNapalm Антон Павлушко уверен, что история с арестом генерал-майора СБУ Шайтанова - это совместное дело спецслужб Украины и Запада. Об этом он написал на своей странице в Facebook под заголовком «Место встречи - Гамбург или ЦРУ-СБУ против Шайтанова-Егорова».
В частности он обратил внимание на то, что в обнародованных СБУ делах по Шайтанову есть видео его встреч в Европе с вероятным московским куратором полковником ФСБ Игорем Егоровым.Шайтанов и его российский куратор Егоров - это не только внутренняя украинская история. Его "вели" по меньшей мере в трех странах ЕС (Франция, Германия, Хорватия). На фото они проходят мимо магазина Blusen und Hemden von Umani - это Gänsemarkt Passage, Gänsemarkt 50, 20354 Hamburg. Прослушкой, скорее всего, занимались условные американцы, потому что эти разговоры записывали чуть ли не по всему ЕС. Данные передавали СБУ, а те уже вели свою игру», - написал Павлушко.Именно поэтому, считает эксперт, генерала Шайтанова длительное время не разоблачали, а держали на должности, используя в гибридной войне против РФ.

«Палить» Шайтанова раньше времени не стоило, ведь можно было «спугнуть» Егорова. Почему именно сейчас это сделали - видимо, пришло разрешение от старших товарищей, а Егоров где-то прокололся на другом фронте, и теперь его контакты можно так открыто "палить". Ну а Шайтанова все эти годы могли спокойно использовать для дезинформации, контролировать его связи и тому подобное. Поэтому "зрады" из-за его работы в СБУ нет. Просто сейчас уже можно открыто разоблачать», - резюмировал аналитик InformNapalm.
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25.11.2021 17:37 Відповісти
В Днепре бывших много - и они хотят вернуться!!!! Многие лысые - Дресс код у них такой!!!!
Надеюсь молодая Зелень не даст ни малейшего шанса этим не бедным старперам краснопузым снова поднять голову!!!!
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25.11.2021 16:48 Відповісти
Уточни, ви про кого - бившиє. Молода Зелень? це хто: Зеленський, Єрмак, Корнієнко, Арахамія і весь 95 квартал, корабельні сосни разом із друзями дитинства?
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25.11.2021 18:44 Відповісти
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Спасибо шоколадному подонку за этого предателя.
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25.11.2021 17:00 Відповісти
То есть, любой предатель, который будет на службе во времена с 2019 по 2024, а их у нас еще много, это будет личная ответственность Зеленского, я тебя правильно понял, зелебоба?
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25.11.2021 17:13 Відповісти
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Вся ця гидота повилазила при Порошенко!
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25.11.2021 17:09 Відповісти
правильно, надо верить, что эта власть такую дрянь точно отпустит, как отпустила цемаха и беркутовцев...
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25.11.2021 17:18 Відповісти
Помнится его еще в апреле 2020 г. взяли. И с тех пор полная тишина ... Возможно уже и поменяли на какого-нибудь нашего шпиона. Такие операции не афишируются.
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25.11.2021 17:20 Відповісти
Не, пока сидит, на лечение в Харьков просится, поближе к своим)))
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25.11.2021 17:32 Відповісти
А шо, был суд, приговор?
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25.11.2021 17:41 Відповісти
Після дзвінка Вови Путлера наш Вова, на полузігнутих відпустив Цемаха, відпустять і цього шакала і не тільки, або поміняють на якогось аліка вшивого.
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25.11.2021 18:05 Відповісти
Чей он протеже? Его так лелеяли и продвигали ! С усердием.А Сколько таких еще кротов в силовых структурах? Одному Фсб известно и резиденту в Украине.
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25.11.2021 18:10 Відповісти
дЄрмаку?
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25.11.2021 18:46 Відповісти
Гордон сам неоднократно брал интервью у Гиркина и Поклонской. А с Шайтановым старая история, непонятно, почему она всплыла именно после кражи информации журналистами из ГУР МО.
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25.11.2021 18:11 Відповісти
Причем не смотря на небольшие реверансы в сторону Украины Гордон брал интервью у военного маньяка Гиркина и гос. изменницы Поклонской с интересом и в весьма позитивном стиле.
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25.11.2021 18:17 Відповісти
Ще не народився той, хто зборов свій Голос Крові.
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25.11.2021 18:41 Відповісти
Цінний кадр. Вован, дай генерал полковника, і знайди відповідну посаду. Цей вбивця тобі ще знадобиться.
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25.11.2021 19:03 Відповісти
Зеля выпустит
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25.11.2021 19:59 Відповісти
на работу к себе возьмет и компенсацию по зарплате выплатит
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25.11.2021 20:29 Відповісти
хороший кандидат в замы зэ-лупы
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25.11.2021 20:28 Відповісти
Шайтана-мана..
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25.11.2021 21:02 Відповісти
Кто его повысил с полковника до генерал-майора?
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25.11.2021 23:07 Відповісти
Сломанный почта. Это рассказывают спецслужбы для которых захват целого полуострова оказался полной неожиданностью. Позорные профаны, способные только рассказывать байки которые невозможно проверить.
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26.11.2021 05:44 Відповісти
В зв"язку з ситуацією в державві необхідно всіх генералів пропустити через детекор брехні і негайнно звільнити при появі підозри ненадійності. Закликаю не розстрілювати, к робив ССталін, а просто викинути за "поребрик", бо москкаль, то та сволота, що і в Америку переселиться, але буде "родину любить". Порядних росіян це не сосується. Москалем може бути і украінець, наприклад Бузина чи Шарій, коли в душі хробак завівся.
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26.11.2021 08:32 Відповісти
Ежели в СБУ имелись генералы-предатели,то как в остальных силовых структурах,особенно ВСУ? Напр:кубинские революционеры считали,что доверять можно особам в звании не выше майора и в своей ревармии поначалу это было наивысшее в\зв..Остальным особо не доверяли, относили их к потенциальным предателям..,и победили, выжили..Возможно, у нас назрела острая необходимость провести чистку старшего комсостава силовиков?
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26.11.2021 12:59 Відповісти
 
 