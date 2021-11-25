У 2014 році генерал СБУ Шайтанов сам запропонував свої послуги ФСБ РФ, - Грозєв. ВIДЕО
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Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов, нині обвинувачений у державній зраді і організації теракту, сам зголосився працювати на російську ФСБ у 2014 році.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив головний розслідувач міжнародної дослідницької організації Bellingcat Христо Грозєв в своєму інтерв'ю виданню "Гордон".
"Після арешту Шайтанова в зламаній пошті співробітників ФСБ ми знайшли його вербувальний план датований 2014 роком. Там зазначено, що Шайтанов сам зголосився працювати на російські спецслужби", - сказав Грозєв.
Нагадаємо, в квітні 2020 року контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві.
За офіційними даними, під час штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок, і подальшої пожежі, три майданівці зазнали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 р. Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Навіть більше, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".
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А самий кращий варіант, придушити його по тихому.
Или вам похер, лишь бы "шоколадного" не поминали, который умудрился Шайтанова в аккурат на День Независимости 23 августа 2015 года орденом наградить да еще и звание генерал-майора присвоить?!
Зелайно еще за свое ответит, но и вашего божка давно надо пропылесосить!
И еще одно, Шайтанова раскрыли еще когда Порошенко был президентом, это вам информация для размышлений.
Аналитик проекта InformNapalm Антон Павлушко уверен, что история с арестом генерал-майора СБУ Шайтанова - это совместное дело спецслужб Украины и Запада. Об этом он написал на своей странице в Facebook под заголовком «Место встречи - Гамбург или ЦРУ-СБУ против Шайтанова-Егорова».
В частности он обратил внимание на то, что в обнародованных СБУ делах по Шайтанову есть видео его встреч в Европе с вероятным московским куратором полковником ФСБ Игорем Егоровым.Шайтанов и его российский куратор Егоров - это не только внутренняя украинская история. Его "вели" по меньшей мере в трех странах ЕС (Франция, Германия, Хорватия). На фото они проходят мимо магазина Blusen und Hemden von Umani - это Gänsemarkt Passage, Gänsemarkt 50, 20354 Hamburg. Прослушкой, скорее всего, занимались условные американцы, потому что эти разговоры записывали чуть ли не по всему ЕС. Данные передавали СБУ, а те уже вели свою игру», - написал Павлушко.Именно поэтому, считает эксперт, генерала Шайтанова длительное время не разоблачали, а держали на должности, используя в гибридной войне против РФ.
«Палить» Шайтанова раньше времени не стоило, ведь можно было «спугнуть» Егорова. Почему именно сейчас это сделали - видимо, пришло разрешение от старших товарищей, а Егоров где-то прокололся на другом фронте, и теперь его контакты можно так открыто "палить". Ну а Шайтанова все эти годы могли спокойно использовать для дезинформации, контролировать его связи и тому подобное. Поэтому "зрады" из-за его работы в СБУ нет. Просто сейчас уже можно открыто разоблачать», - резюмировал аналитик InformNapalm.
Надеюсь молодая Зелень не даст ни малейшего шанса этим не бедным старперам краснопузым снова поднять голову!!!!