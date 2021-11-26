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"Який сенс росіянам розбомбити все в Україні, якщо вони хочуть її захоплювати?", - Резніков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Росія брязкає зброєю на кордоні з Україною з ціллю залякування.

Про це міністр заявив в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас з вами тестують, вони хитають світ на гнучкість", - прокоментував Резніков повідомлення розвідки та ЗМІ про плани повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Це не означає, що треба розслаблятись, але паніки не має бути, це випробування на стійкість нашої країни. Який сенс росіянам розбомбити все в країні, де вони хочуть панувати? В них інша мета: це дестабілізація в країні, зміна політичного курсу в країні в Європу та до НАТО через зміну влади. Вони хочуть змінити владу і посадити тут пропутінських ділків", - пояснив очільник Міноборони.

Також дивіться: Залишаю позитивну надію, що прийняття рішення про вторгнення в Україну в Кремлі не відбулося, - Резніков. ВIДЕО

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Топ коментарі
+74
який сенс було кацапам Грозний зрівняти з землею якщо вони вважали його своїм містом?
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26.11.2021 00:05
+42
Напомните этому зе-дегенерату кто-нибудь Чечню например и как россия там все разбомбила!
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26.11.2021 00:09
+40
Объясняю - чтобы Поток Мигрантов устремился в Европу...Города Украинские никому и не нужны...нужны зоны влияния...эти идиоты и по Киеву могут ЯО шваркнуть...трудно понять логику маньяков...им не нужны деньги...люди...Северный поток будет давать прибыль в разы больше чем 10 Украин...они жаждут ВЕЛИЧИЯ....Для них покраска карты в свой цвет важнее любых других искушений...
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26.11.2021 00:10
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"Найактивiшi - були на Майданi !"
не можу не погодитись.
але в такому разі ваше твердження, що "В Украине сложилась ситуация, когда страна живет так, как хотят 15% (самое активное) населения.", є хибним.
не хотіли ті, хто був на Майдані, жити в малоросії очолюваній недолугим совком.
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26.11.2021 10:12 Відповісти
Наоборот, нужно чаще напоминать нашим "партнёрам" на западе и на востоке, что радиоактивный пепел от взорванных реакторов очень страшная штука, а ветер непредсказуем, может на Москву подуть или на Париж, и никаких ядерных ракет не нужно будет)
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26.11.2021 09:12 Відповісти
Да уж. І це міністр оборони.... Логіка як у першокласника, хоча ні.. це звичайна зелебобська логіка.
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26.11.2021 09:17 Відповісти
Я можу припустити, що пан Резніков гарний адвокат, гарний перемовник. Я багато чого можу припустити. Але останні його висловлювання щодо можливої ескалації з московією переконують мене, що він не здатний прийняти для себе саму можливість повномасштабного конфлікту (конвенційної війни). Пан Резніков живе у світі рожевих або зелених єдинорогів і постійно повторює мантру "чік-чирик, я в домікє". якась недолуга позиція у зеленого міністра оборони. Хоча, не здивований.
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26.11.2021 09:18 Відповісти
а это точно министр обороны?
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26.11.2021 09:18 Відповісти
До сих пор не могу понять. Это лебедь, рак или щука в трио Нелох - МИД - МО? Они даже между собой никак не договорятся какую лапшу вешать.
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26.11.2021 10:46 Відповісти
Привет
анекдот про "не прокатило" помнишь? ото оно
они по вагнеровцам придумывают новые версии каждый день чего? "не прокатило"
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26.11.2021 11:24 Відповісти
Приветики, посмотрим, что он сейчас наплетёт.
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26.11.2021 12:03 Відповісти
уже начал
1. инфраструктурная реформа самая крутая за последние 50 лет
2. укрзализница приносит прибыль
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26.11.2021 12:07 Відповісти
Знала, что будет бред, но чтобы ТАКОЙ................
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26.11.2021 18:18 Відповісти
а какая была логика сукирашки расхренячить руцкоговорящий лояльный Донбасс, защищая шахтеров от украинизации???
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26.11.2021 09:30 Відповісти
Наивный. А Донбасс ведь захватили и уничтожили. И Абхазию так же засрали. Чтобы пустыня была. Не понятно?
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26.11.2021 09:44 Відповісти
Группа про путинских настроенных граждан во главе ,например , с нар. депом Кивой попросят помощи россии от Фашистов и Бандер!!!
И начнется заваруха!!
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26.11.2021 09:45 Відповісти
Аэропорт Донецка - "Какой смысл россиянам разбомбить" ?

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26.11.2021 09:50 Відповісти
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26.11.2021 09:51 Відповісти
а може Гадя Савченко больше подходит на пост МО,у ей ума поболее ?
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26.11.2021 09:57 Відповісти
Логика идиота.
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26.11.2021 10:00 Відповісти
Любому адекватному человеку понятно что истерия подогревается на пустом месте. Сил противника с весны больше не стало и их слишком мало для наступления. Украина правильно поначалу все отрицала но потом до зелени дошло что им это очень выгодно и они подхватили истерику.
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26.11.2021 10:02 Відповісти
Действительно,какой смысл.Вы уже сами,все "разбомбили".
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26.11.2021 10:22 Відповісти
*********** кацапам в Украине практически ничго не надо. Разве что просто голая территория. Им даже местные ватники, развращенные демократией, не нужны. Главное, что им нужно, чтоб Украины не было как государства и чтоб как страна она тоже исчезла. Они были бы очень довольны, если бы на географических картах на месте Украины было написано Малоросия.
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26.11.2021 10:38 Відповісти
100%! Главное, что они в РФ этого не скрывают-посмотрите их "ток-шоу", комментарии "населения". В Украине их интересует РАЗРУШЕНИЕ,а не созидание.
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26.11.2021 12:13 Відповісти
Один был тупой, другой ещё тупее...
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26.11.2021 10:49 Відповісти
Баран. Смысл в том,что у кацапов его нет ))
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26.11.2021 10:56 Відповісти
І знову Г+Г
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26.11.2021 11:11 Відповісти
А в Сирии, Чечен, Ливии они разве не Именно Это делали?
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26.11.2021 11:21 Відповісти
Дело не в этом. Обьективно, России достаточно нанести парочку авиаударов по крупным городам Украины, после такого миллионы украинцев уедут в Евросоюз на заработки, а те кто голосовали за Зесоплю в 2019 году, переметнутся в ОПСЖ, и рейтинг "прокацапленной партии" взлетит до уровня рейтинга "Слуг Народа" образца 2019 года............П.С. Просто вспомните послемайдановские времена, когда Россия напала на нас, западенцы выезжали в ЕС целыми селами, военкомы вообще никого не могли найти........ Да было много добровольцев, но прошло уже почти 8 лет, сейчас многие патриоты той эпохи либо в могилах, либо в тюрьмах..............
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26.11.2021 11:57 Відповісти
Либо воюют в комментариях на цензоре.
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26.11.2021 12:17 Відповісти
Бред не неси, в 2014 в военкоматы очереди стояли, проблема была, что военкомы саботировали работу и отправляли всех домой. Если бы ты в 2014 не на диване лежал, а пришёл в военкомат, то тогда бы ты такую херню не писал
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26.11.2021 13:00 Відповісти
С кем в Германии воююешь, патриот? С сосисками и пивом? Чому не в ато?
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26.11.2021 15:28 Відповісти
З історії відомо, що агресор рідко послуговується логікою, він апріорі алогічний у своїй агресії
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26.11.2021 11:57 Відповісти
Походу юрист ещё тот теоретик. Время идёт , а кроме пи_дежа реальных действий ноль. Всё больше напоминает расейского хероя Ивана Сусанина. Куда ведёт х.з..
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26.11.2021 12:17 Відповісти
"Який сенс росіянам розбомбити все в Україні, якщо вони хочуть її захоплювати?", - Резніков. Джерело: https://censor.net/ua/v3301671

НУ НЕ ДЕБІЛ? ЗГАДАВ БИ ЧЕЧНЮ І ГРОЗНИЙ

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26.11.2021 12:23 Відповісти
Чечня після кремлівських "миротворців"
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26.11.2021 12:25 Відповісти
Чечня - таке може бути з Верховною Радою України
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26.11.2021 12:29 Відповісти
Руцкій Ваня вже тут

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26.11.2021 12:31 Відповісти
Який "Верховний" - такий і "міністр"...
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26.11.2021 12:32 Відповісти
Кацапи "особождают" Чечню від людей :

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26.11.2021 12:33 Відповісти
Дурню,подивись на заводи і шахти Донбасу. Чому такі стійкі гени ідіотизму?
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26.11.2021 17:54 Відповісти
Тупий демагог....
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26.11.2021 22:01 Відповісти
Дурне він меле бо для них ми просто "буферна зона" перед нато..
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26.11.2021 22:26 Відповісти
Загарбник захоплює не народ а територію......... Народ захоплений він прагне знищити а частину перетворити у рабів... А для цього прагне знищити усі передпосилки для отримання свободи, економіку, землю зробити непридатною для плодороддя, проживання...
І це є мораль війни.
Якщо цей функціонер не розуміє то нема чого було обіймати цю посаду - БО він нічого не зробить для обороноздатності України. Він прийшов моніторити...........
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28.11.2021 12:07 Відповісти
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