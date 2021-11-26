"Який сенс росіянам розбомбити все в Україні, якщо вони хочуть її захоплювати?", - Резніков. ВIДЕО

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Росія брязкає зброєю на кордоні з Україною з ціллю залякування.

Про це міністр заявив в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас з вами тестують, вони хитають світ на гнучкість", - прокоментував Резніков повідомлення розвідки та ЗМІ про плани повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Це не означає, що треба розслаблятись, але паніки не має бути, це випробування на стійкість нашої країни. Який сенс росіянам розбомбити все в країні, де вони хочуть панувати? В них інша мета: це дестабілізація в країні, зміна політичного курсу в країні в Європу та до НАТО через зміну влади. Вони хочуть змінити владу і посадити тут пропутінських ділків", - пояснив очільник Міноборони.

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