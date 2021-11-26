"Який сенс росіянам розбомбити все в Україні, якщо вони хочуть її захоплювати?", - Резніков. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Росія брязкає зброєю на кордоні з Україною з ціллю залякування.
Про це міністр заявив в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.
"Нас з вами тестують, вони хитають світ на гнучкість", - прокоментував Резніков повідомлення розвідки та ЗМІ про плани повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Це не означає, що треба розслаблятись, але паніки не має бути, це випробування на стійкість нашої країни. Який сенс росіянам розбомбити все в країні, де вони хочуть панувати? В них інша мета: це дестабілізація в країні, зміна політичного курсу в країні в Європу та до НАТО через зміну влади. Вони хочуть змінити владу і посадити тут пропутінських ділків", - пояснив очільник Міноборони.
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не можу не погодитись.
але в такому разі ваше твердження, що "В Украине сложилась ситуация, когда страна живет так, как хотят 15% (самое активное) населения.", є хибним.
не хотіли ті, хто був на Майдані, жити в малоросії очолюваній недолугим совком.
анекдот про "не прокатило" помнишь? ото оно
они по вагнеровцам придумывают новые версии каждый день чего? "не прокатило"
1. инфраструктурная реформа самая крутая за последние 50 лет
2. укрзализница приносит прибыль
И начнется заваруха!!
НУ НЕ ДЕБІЛ? ЗГАДАВ БИ ЧЕЧНЮ І ГРОЗНИЙ
І це є мораль війни.
Якщо цей функціонер не розуміє то нема чого було обіймати цю посаду - БО він нічого не зробить для обороноздатності України. Він прийшов моніторити...........