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Німеччина (4543) пропаганда (2571) Росія (47279) Скабєєва (45)

"Запекла русофобка. Її мета - знищення "Північного потоку-2". Не надто приємна новина", - пропагандистка Скабєєва про нову очільницю німецького МЗС Анналену Бербок. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва назвала не надто приємною новиною призначення нової очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва назвала нового керівника МЗС Німеччини запеклою русофобкою, котра ставить собі за мету знищити "Північний потік-2" та посилити санкції проти Росіі і Путіна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+59
Ну нарешті, хоч якась людина у Німеччині має тверезий погляд на парашників.
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26.11.2021 09:53
+36
а ти скабєєва запекла фашистка
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26.11.2021 09:51
+34
Що,припікає? Кремлівські гниди!)
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26.11.2021 09:52
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а ти скабєєва запекла фашистка
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26.11.2021 09:51 Відповісти
от же московіти собі придумали - рософобія. Та хто вас там боїться?
Та немає вже давно русофобів, залишились лишень РУСОХЕЙТЕРИ!
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26.11.2021 09:58 Відповісти
почему эта ведущая постоянно выступает в черных кальсонах,неужели ноги кривые ?
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27.11.2021 11:46 Відповісти
Одна нога кривая, другая шестипалая.
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28.11.2021 09:09 Відповісти
там куриньи лапы,как в исконно русской избушке на куриных ножках)
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28.11.2021 09:19 Відповісти
тому що вона явно суміш монголоїдної з татарами раси, як й більшість московитів. Явно не слов'яни, як ми, Українці в переважній більшості. А її пращури все життя на конях проводили. То ж там спадщина - ногі колесом. А в брюках це не помітно.
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29.11.2021 12:39 Відповісти
Що,припікає? Кремлівські гниди!)
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26.11.2021 09:52 Відповісти
«Самое время обсудить Украину»: Собчак обвинила Скабееву в наплевательском отношении к трагедии на шахте в Кузбассе.
Ксения Собчак обрушилась с критикой на одиозную, хамоватую пропагандистку Скабееву.
Собчак обвинила Скабееву в том, что даже в день трагедии с гибелью горняков на шахте в Кузбассе эфир вечернего политического шоу был посвящен исключительно Украине. «Трагедия на Кузбассе? "Россия-1": Самое время обсудить Украину и Гордона!» - возмутилась Собчак по поводу похабного поведения известной украинофобки и хабалки - Скабеевой, которая разжигает межнациональную рознь с путинского зомбоящика
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26.11.2021 11:43 Відповісти
Ну нарешті, хоч якась людина у Німеччині має тверезий погляд на парашників.
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26.11.2021 09:53 Відповісти
Ну це тільки заяви
Побачимо чи слова з ділом не розходяться
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26.11.2021 10:17 Відповісти
возьмите табурет веревку с мылом и повесьтесь ублюдки прям плакать будем...
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26.11.2021 10:27 Відповісти
Вам мокши до німців, як до Владивостака раком. Без німців ви б нічого не змогли, жили б там у своєму бруде на московії.
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26.11.2021 09:54 Відповісти
Так це для всіх найкраще було би
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26.11.2021 10:18 Відповісти
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26.11.2021 09:54 Відповісти
Якісна руцофобія.
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26.11.2021 09:56 Відповісти
русохетерка!
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26.11.2021 09:59 Відповісти
руцотерка.
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26.11.2021 10:12 Відповісти
Німецький посол Адам Олеарій, який відвідав Московію у 1647 році розповів, що московити відрізняються тямущістю та хитрістю, але користуються вони розумом не для того, щоб прагнути доброчесності й похвального життя, а щоб шукати вигоди та користі собі. Вони лукаві, вперті, неприборкані, неприязні, покручні, безсоромні, схильні до всякого поганого, користуються силою замість права. Вони розпрощалися з усіма чеснотами й відкусили голову сорому. Їхні винахідливість і хитрість використовується в купівлі і продажу, де вигадують усілякі хитрощі й лукавства, щоб обдурити свого ближнього. Вони уникають правди й ******* вдаватися до брехні. Того, хто може їх обдурити, вони хвалять і вважають майстром. Віроломство і брехливість у них такі великі. Що небезпека від цих якостей загрожує не лише чужим і сусідам, а й брату від брата або чоловіку від дружини. Якщо вони пропонують дружбу, то роблять виключно заради зиску і користі.
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26.11.2021 09:57 Відповісти
немецкий с её уст приятно звучит ))
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26.11.2021 10:00 Відповісти
читаеш строку новин ...: - таке враження що вони ************ пУтлера до відкритого вторгнення....

09:50
США із союзниками ще мають час відмовити Путіна від вторгнення в Україну - NYT (Громадське радіо)

09:42
У Німеччині виступили із заявою щодо війни на Донбасі (Діло)
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26.11.2021 10:01 Відповісти
У них просто працює розвідка і немає зелених гнид - зрадників.
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26.11.2021 10:08 Відповісти
благодаря этой истерии отток капитала из паРашы достиг триллиона фублей в день. пару-тройку месяцев еще поддержать эту истерию и паРаша сухари будет жрать и лаптями занюхивать без всякой войны.
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26.11.2021 10:50 Відповісти
многоходовочка?
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26.11.2021 17:19 Відповісти
скорее неожиданный результат, который понравился организаторам акции и удовольствие для паРашы решили растянуть.
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26.11.2021 21:09 Відповісти
алилуя - я хочу в це вірити ...- але я знаю що так не буде )))
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28.11.2021 11:38 Відповісти
Бідний *****, у нього ж мир в очах, а тут його кляті піндоси ************. Ай-ай-ай...
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26.11.2021 12:35 Відповісти
нічого особистого - просто гребана геополітика ...
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28.11.2021 11:43 Відповісти
теж це помітили?
Відбувається якась дичина
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26.11.2021 20:36 Відповісти
Так а скільки ж можна гладити "скаженного собаку". Цим його не вилікуєш тільки наразишся на небезпеку.
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26.11.2021 10:03 Відповісти
Як розповідав Юст Юль, данський посол в Московії в «Записці данського посланця в Росії, 1711-1712 р.р., розповів про поведінку росіяе в місті Львов. Лемберг (Львів) прекрасніше за всі інші міста такого розміру. Чоловіки в Лемберзі носять польський костюм, жінки - французький. Як тільки прийшли в місто росіяни, то царський генерал Янус зразу надрукував і оприлюднив в Польщі маніфест, в якому під страхом конфіскації майна і страти заборонив громадянам приєднуватися до шведської партії. Цей запобіжний захід викликав у поляків крайнє озлоблення на росіян, тому вони не приховували своїх симпатій до шведів. Поляки пояснюють це таким чином, що шведи з'явилися як вороги і стягли з поляків великі побори, але, коли отримали належне, дали їм володіти іншим своїм майном спокійно, в безпеці, як у найкращі мирні часи. А росіяни навпаки, прийшли як друзі, однак теж зажадали від поляків податків, а тепер, коли їх отримали, все ж, як і раніше, вдаються до розбоїв, грабують, крадуть, відверто скоюють великі насильства, забирають все з будинків, які займають. Без усілякої совісті навіть під час посту, коли не можна їсти м'яса, вбивають худобу тільки для того, щоб продати з неї шкуру, а тушу кидають собакам і скоюють багато інших безчинств, підрахунок яких зайняв би багато часі і місця...
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26.11.2021 10:05 Відповісти
Іпало у ********** все шире и шире! Спермоглотание и говноплюй ей на пользу идут.
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26.11.2021 10:06 Відповісти
Я так понял, что ВСЕ , кто в чем-то не согласен с Россией - русофобы.
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26.11.2021 10:06 Відповісти
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26.11.2021 13:16 Відповісти
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26.11.2021 10:07 Відповісти
сливной бачек негодует
а вообще так забавно наблюдать за этими говорящими головами, даже "гости" и то более свободны в словоблудии, ибо они просто плывут по сценарию выпуска, этим же постоянно в наушник говорят что и как разгонять тормозить.И она реально думает что она охрененный ведущий а не говорящая голова
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26.11.2021 10:09 Відповісти
Англійський капітан і інженер Джон Перрі, який працював в Московії з 1698-го і по 1715 роки розповідав, що пересічні люди в Росії-фанатики грецької релігії. Та що далі ми були від столиці, то менше ці люди розуміються у своїй релігії. Перед Постом росіяни рідко мандрують, адже в цей час вони постійно п'яні і віддаються всіляким надмірностям. У цей час вони повністю віддаються розпусті та пияцтву, і ніхто не подорожує через страх бути пограбованим. Лінощі - їхнє третє найбільше задоволення після жінок і пиятики. Парубки в Росії одружуються в 14-15 років, а дівчата в 13, або запобігти розпусті. Венеричні хвороби настільки поширені, що можна подумати, ніби з часом вони призведуть до вимирання людей в цій частині землі. Це зумовлено розпустою і тим, що люди живуть разом у хатах. У них немає ліжок, тому вони лежать разом покотом, віддаються розпусті на печах, тож навіть діти бувають свідками виконання подружніх обов'язків.

Одяг татарів у всьому кращий за одяг росіян, у татарів він елегантний, а в росіян - убогий.
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26.11.2021 10:09 Відповісти
З 1698 по 1715 Росії ще й у спомині не було. Росіян також.
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26.11.2021 10:11 Відповісти
Звичайно, вони були московити-майбутні росіяни, яких тільки Петро Кривавий у 1721 році назвав росіянами.
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26.11.2021 10:13 Відповісти
Вєлікоросами якщо бути точним.
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26.11.2021 10:24 Відповісти
Ще Ленін-Бланк у своєму аусвайсі вказав свою національність - великорос. РуССкіх як націю заопчаткував тов.Сталін у 30-ті роки.
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26.11.2021 10:23 Відповісти
Батько леніна був татарин. Ульянов. Мухамедзянов..... Тільки татар прошу не ображатися. З великою повагою ставлюся до них. Московію створили вони. Московія нащадок Золотої Орди.
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26.11.2021 10:45 Відповісти
А чому татари мають на нас ображатися. Цей народ навчив мокшів одягати штани і злізти з дерев. Татари мають тисячолітню історію і культуту, як і ми русини-українці. І Звичайно Московія є улус Золотої Орди, який був створений Золотою Ордою.
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26.11.2021 10:56 Відповісти
Хорошая тетка Анналена. Годная. Дай Бог здоровья и, как у нас говорят, наснаги!
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26.11.2021 10:10 Відповісти
"значит, хорошие сапоги, надо брать!" (тм)
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26.11.2021 10:11 Відповісти
Росія це імперія зла і печерного шовінізму ,а хіба є в світі ті хто любив би росію, окрім біснуватого бацки ,та декількох маргінальних диктаторів
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26.11.2021 10:12 Відповісти
и кацапы панимали -

что с трубой их ...
на.пали
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26.11.2021 10:12 Відповісти
Фобія - це коли боїшся, а як це назвати коли гидуєш?
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26.11.2021 10:20 Відповісти
Ну звісно русофобія)
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26.11.2021 10:44 Відповісти
Неужели маразматичку Меркель отправили на пенсию?
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26.11.2021 10:25 Відповісти
Немного недоговаривает эта Скабеева. Ну допустим у этой новой тетки из Германии все получится, и СП она убьет.
Это неизбежно приведет к росту цен на газ. Чем это плохо для них?
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26.11.2021 10:27 Відповісти
Почему-то Скабееву постоянно хочется ботинком придавить и растереть.
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26.11.2021 10:34 Відповісти
Боже, как же мне эта малышка нравится, еще давно ее заприметил, я не про сабееву
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26.11.2021 10:36 Відповісти
раз ********* рыдает, значит новый глава МИД человек достойный.
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26.11.2021 10:46 Відповісти
Вы, кацапы, вообще должны немцам жопу целовать за то, что они вас дикарей мокшанский и финно-угорских до кучи собрали и назвали "русскими"
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26.11.2021 10:47 Відповісти
Газ для росіянців,це - не товар, а зброя.))))))))))
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26.11.2021 10:47 Відповісти
Сейчас все приличные люди русофобы. русофоб= антифашист.
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26.11.2021 10:51 Відповісти
Гы, гы, гы!
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26.11.2021 10:54 Відповісти
короткий ролик и закончился обрывисто ..такое видео надо полностью показывать с разрывом пуканов в студии
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26.11.2021 11:02 Відповісти
Перша добра новина за сьогодні!
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26.11.2021 11:15 Відповісти
Говорящий унитаз.вот интересно как к ним относятся их дети иди они тоже с вавкой в голове
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26.11.2021 11:17 Відповісти
В Европе выбор только между разными сортами социализма. Бербок выступает за вывод американского ядерного оружия из Европы.
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26.11.2021 11:17 Відповісти
Путін-ху#ло!
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26.11.2021 11:25 Відповісти
Нужно вычищать агентов РФ из всех властей, где они коррумпировали. Россия должна потерять все сферы влияния в мире!
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26.11.2021 11:29 Відповісти
Гарно горить.
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26.11.2021 11:47 Відповісти
Завила, кремлівська ****.
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26.11.2021 11:59 Відповісти
Хто ще не руссофобив? Негайно починайте.
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26.11.2021 13:35 Відповісти
Яка чудова жіночка !
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26.11.2021 13:51 Відповісти
те кто затевают вот эту русофобию
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26.11.2021 14:46 Відповісти
Який жах!
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26.11.2021 14:51 Відповісти
РускеШвайне Фобка
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26.11.2021 17:00 Відповісти
Яка красуня ця мордвинохейтерка!
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26.11.2021 20:07 Відповісти
Який жах !!! А шо - не жах ?! Я ж кажу що жах !!! Бугага !
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26.11.2021 22:27 Відповісти
У расеи не залишилось не те що друзив а просто краин з якими у них нейтральни стосунки...Вси вороги! Одна росия в билому, нещасна и всими покинута...
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26.11.2021 22:31 Відповісти
Нормальный человек, наконец то, в руководстве Германии.
А старая кляча поедет в Россию, Шредера менять.
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27.11.2021 07:32 Відповісти
Взрывом пацакских пердаков удовлетворён! )))))
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27.11.2021 10:30 Відповісти
Мало. Настоящее зарево будет когда сп2 скасуют.
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27.11.2021 21:54 Відповісти
надеюсь , после меркелихи и прихода новой коалиции Германия протрезвеет от путинских засосов.
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27.11.2021 15:53 Відповісти
Меркель с Путиным друзья давние, поэтом, пока она была у власти, никаких перемен и не можно было ждать...
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27.11.2021 20:10 Відповісти
...так и нужно с ватой поступать, делают, что хотят и с рук им все сходит, когда-то ответите за все...
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27.11.2021 20:09 Відповісти
Пора уже немцам поставить кацапов в стойло.
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27.11.2021 21:53 Відповісти
 
 