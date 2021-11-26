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"Запекла русофобка. Її мета - знищення "Північного потоку-2". Не надто приємна новина", - пропагандистка Скабєєва про нову очільницю німецького МЗС Анналену Бербок. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном
Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва назвала не надто приємною новиною призначення нової очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва назвала нового керівника МЗС Німеччини запеклою русофобкою, котра ставить собі за мету знищити "Північний потік-2" та посилити санкції проти Росіі і Путіна.
Топ коментарі
+59 Ksenia VB
показати весь коментар26.11.2021 09:53
+36 Ziu Zou
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+34 Геннадій
показати весь коментар26.11.2021 09:52
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Та немає вже давно русофобів, залишились лишень РУСОХЕЙТЕРИ!
Ксения Собчак обрушилась с критикой на одиозную, хамоватую пропагандистку Скабееву.
Собчак обвинила Скабееву в том, что даже в день трагедии с гибелью горняков на шахте в Кузбассе эфир вечернего политического шоу был посвящен исключительно Украине. «Трагедия на Кузбассе? "Россия-1": Самое время обсудить Украину и Гордона!» - возмутилась Собчак по поводу похабного поведения известной украинофобки и хабалки - Скабеевой, которая разжигает межнациональную рознь с путинского зомбоящика
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США із союзниками ще мають час відмовити Путіна від вторгнення в Україну - NYT (Громадське радіо)
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У Німеччині виступили із заявою щодо війни на Донбасі (Діло)
Відбувається якась дичина
а вообще так забавно наблюдать за этими говорящими головами, даже "гости" и то более свободны в словоблудии, ибо они просто плывут по сценарию выпуска, этим же постоянно в наушник говорят что и как разгонять тормозить.И она реально думает что она охрененный ведущий а не говорящая голова
Одяг татарів у всьому кращий за одяг росіян, у татарів він елегантний, а в росіян - убогий.
что с трубой их ...
на.пали
Это неизбежно приведет к росту цен на газ. Чем это плохо для них?
А старая кляча поедет в Россию, Шредера менять.