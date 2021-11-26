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"Скажуть йти вперед - ми підемо і зітремо їх з лиця землі. Треба щось робити", - українські морпіхи про бої поблизу Горлівки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Щоденні кулеметні черги та постріли з автоматичних станкових гранатометів. Така війна нині в околицях окупованої Горлівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті телеканалу 2+2.
Наші бійці кажуть, що частіше стріляють окупанти, коли лягає туман. Бояться, що наші хлопці підуть у наступ, тому гатять з усього стрілецького.
"Щоб вони пішли звідси, треба щось робити. Всі хлопці молодці. Нормально з ними підемо", - каже морпіх на псевдо Трубач.
"Якщо нам скажуть зараз йти вперед - ми підемо і зітремо їх з лиця землі", - переконаний його побратим Годзіла.
Топ коментарі
+34 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар26.11.2021 10:22
+19 Oljik
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+19 Диды Выпивали
показати весь коментар26.11.2021 11:23
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Часть из них ЗЕ потом отдал назад при "разведении".
Высоты под: Желобком, 32-м блокпостом, Докучаевском, Ясиноватой-"Алмаз", Петровское и Викторовка (последнюю ЗЕ отдал обратно), Пищевик, Ровозвановка, Новокатериновка, Золотое- 4, Пивденное (под Горловкой), "заколдованный лес" на Светлодарке, Травневое, Гладосово, высоты под Белой Камянкой...(с)
быдло
Одесские полицейские лишились новенького мультикоптера DJI Matrice 300 RTK, который приобрели совсем недавно, в конце октября, почти за 1,5 млн грн.
Инцидент произошел вчера, во время антитеррористических учений, на окраине города, рассказали «Думской» источники в правоохранительных органах.
Полицейские решили испытать дрон и пригласили для запуска специалистов из Киева. При этом место для пробного полета они выбрали явно неудачно, возле армейских складов с горючим. Уже через десять минут после пуска аппарат вдруг перестал выходить на связь.
Пока незадачливые «авиаторы» искали коптер, от военных в ГУНП поступил сигнал о неопознанном летательном объекте, реющем над складами.
Полицейские, не знающие об экзерсисах коллег, решили подключиться к охоте за вероятным воздушным шпионом. И даже объявили премию в две тысячи гривен за приземленный аппарат.
Однако к тому времени военные уже справились с задачей самостоятельно. Ситуация, знаете ли, напряженная, шпион - не шпион… Сказано - сделано, прибор был просто прострелен меткой очередью из автомата Калашникова.
Вскоре нашлись и дроноводы - военные выдали им останки устройства.
К слову, по странному стечению обстоятельств глава ГУНП в Одесской области генерал полиции третьего ранга Николай Семенишин со вчерашнего дня ушел в очередной отпуск.
Размер убиенного дрона по диагонали - почти 90 см, максимальная взлетная масса - 9 кг, максимальная скорость - 23 м/с, максимальная высота полета - 5 км над уровнем моря, максимальное время полета - 55 минут.
Устройство было оснащено спутниковой системой позиционирования, системой инфракрасных датчиков, тепловизором, камерой с зумом, камерой с широкоугольным объективом и лазерным дальномером.
В магазинах такие устройства стоят от 600 до 900 тысяч гривен в зависимости от комплектации. Полицейские потратили на него 1 млн 454 тыс. грн.