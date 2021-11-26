"Шо исполняешь!? Шакалы, сука! П#дары #баные", - в Києві небайдужий громадянин вчить підлітків, котрі псують орендний самокат, шанобливого ставлення до чужого майна. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Небайдужий громадянин лайкою та прочуханкою вирішив навчити підлітків, котрі псували орендний самокат, шанобливого ставлення до чужого майна. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "виховної бесіди" опубліковано на сторінці ресурсу "Київ оперативний" в соцмережі. Інцидент трапився на вулиці Вадима Гетьмана у Києві.
Топ коментарі
+66 Andriy
показати весь коментар26.11.2021 11:09
+45 Андрей Shaman
показати весь коментар26.11.2021 11:10
+44 Шрек Баблокат
показати весь коментар26.11.2021 11:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
До речі, це ті дітки, яким у маленькому віці дозволялось усе руйнувати в супермаркетах, у гостях, у бабусь. Жахливо таке чути, але іншоі мови вони не розуміють, бо самі саме так і розмовляють. Згадайте, як розмовляв Колєнька Харьковський у відео, де дарував пістолет своєму корєшу на день народження.