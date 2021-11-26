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майно (76) підлітки (210) самокат (6)

"Шо исполняешь!? Шакалы, сука! П#дары #баные", - в Києві небайдужий громадянин вчить підлітків, котрі псують орендний самокат, шанобливого ставлення до чужого майна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Небайдужий громадянин лайкою та прочуханкою вирішив навчити підлітків, котрі псували орендний самокат, шанобливого ставлення до чужого майна. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "виховної бесіди" опубліковано на сторінці ресурсу "Київ оперативний" в соцмережі. Інцидент трапився на вулиці Вадима Гетьмана у Києві.

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Топ коментарі
+66
такі тільки так розуміють
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26.11.2021 11:09
+45
респект
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26.11.2021 11:10
+44
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26.11.2021 11:15
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Ну або, щоб цю власність віджати...
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26.11.2021 20:37 Відповісти
ну нe тiмуровцi точно
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26.11.2021 21:05 Відповісти
ломать самокат бессмысленно
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27.11.2021 10:35 Відповісти
харёк или бамбасёнок
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27.11.2021 11:29 Відповісти
Лічінки уставших ат вайни псують залишки того, що їхні батьки ще не зруйнували.

До речі, це ті дітки, яким у маленькому віці дозволялось усе руйнувати в супермаркетах, у гостях, у бабусь. Жахливо таке чути, але іншоі мови вони не розуміють, бо самі саме так і розмовляють. Згадайте, як розмовляв Колєнька Харьковський у відео, де дарував пістолет своєму корєшу на день народження.
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28.11.2021 13:49 Відповісти
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