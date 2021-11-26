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Мураєв (97) Єрмак Андрій (898) Арестович Олексій (235)

Радник Єрмака Арестович і проросійський політик Мураєв обіймаються під час рекламної паузи на одному з політичних ток-шоу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Радник очільника ОП Андрія Єрмака Олексій Арестович і проросійський політик Євгеній Мураєв тепло привіталися під час рекламної паузи на одному з політичних ток-шоу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис обіймів Арестовича і Мураєва опублікований в соцмережах.

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Топ коментарі
+89
ну ребята вообще уже перестали стесняться, видя безнаказанность...
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26.11.2021 11:50
+60
Обидва вороги України!
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26.11.2021 11:52
+40
Люся і Мура.
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26.11.2021 11:54
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ну ребята вообще уже перестали стесняться, видя безнаказанность...
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26.11.2021 11:50 Відповісти
А в чем проблема? Люся Арестович и этот, как его...Мумураев давн дружат организмами.
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26.11.2021 12:15 Відповісти
Предатели оба.
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26.11.2021 12:22 Відповісти
органами
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26.11.2021 12:40 Відповісти
ТАК было ВСЕГДА . ВСЕ ВРУТ , ВСЕ ЛИЦЕМЕРЫ . Назовите у нас хоть одного праведника ....
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26.11.2021 12:31 Відповісти
Вам из живых или мёртвых тоже можно?
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28.11.2021 23:23 Відповісти
"Яке їхало, таке й здибало...*?"" Скажи мені хто твій друг, я скажу хто ти.."" Два сапога пара."???
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27.11.2021 12:51 Відповісти
два редчайших чудака на букву М...
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26.11.2021 11:52 Відповісти
Мразіни!!!
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26.11.2021 11:55 Відповісти
Обидва вороги України!
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26.11.2021 11:52 Відповісти
а после эфира они еще и потрахаюься
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26.11.2021 11:53 Відповісти
В извращенной форме.
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26.11.2021 12:16 Відповісти
Да в извращенной это не хорошо , а вот политик с политиком это можно, как говорится милые бранятся , только тешатся.
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26.11.2021 12:49 Відповісти
...только тешатся. А я-то думаю, почему етот найвелычнишый дрыщ кукарекает, шо уйдет только вместе с Ермаком. Видимо, бубочке нравится, как его тешит Ермак.
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27.11.2021 10:08 Відповісти
Со смертельным исходом.(хотелось бы)
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27.11.2021 09:35 Відповісти
Супер,Ви зробили мій вечір😃😃😃😃😃
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26.11.2021 18:31 Відповісти
подружки
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26.11.2021 11:53 Відповісти
Не просто друзья.
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26.11.2021 12:51 Відповісти
Продолжу : не просто друзья, они дружат организмами, и Дерьмак у этой пары папа.
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27.11.2021 10:11 Відповісти
Вжопуважаемые друзья.
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17.01.2022 22:08 Відповісти
Люся і Мура.
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26.11.2021 11:54 Відповісти
Біба і Боба.
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26.11.2021 12:04 Відповісти
Яка гарненька парочка, Семенко та Одарочка.
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26.11.2021 12:43 Відповісти
Так це ж було вже!
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26.11.2021 11:55 Відповісти
ни одного не предателя Украины в ОП...
дело дрянь..
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26.11.2021 12:01 Відповісти
Ничего неожиданного.
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26.11.2021 12:01 Відповісти
это братушечки
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26.11.2021 12:02 Відповісти
З мураєвим все зрозуміло це колоборант ,ще треба доказів щоб зрозуміти хто такий цей Арестович і Єрмак ?
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26.11.2021 12:03 Відповісти
обмінялись шифровками
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26.11.2021 12:04 Відповісти
2 сапога пара

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26.11.2021 12:07 Відповісти
это любоф
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26.11.2021 12:13 Відповісти
"по делам их узнаете их"
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26.11.2021 12:14 Відповісти
в дёсна долбятся)) на людях, после эфира в шоколадный глаз
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26.11.2021 12:15 Відповісти
ссовсем не палятся
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26.11.2021 12:15 Відповісти
Ктобы сомневался что вся рашистская агентура в Украине и зеупыри - это одна команда
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26.11.2021 12:17 Відповісти
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26.11.2021 12:18 Відповісти
почему нет, наверное, им есть, что вспомнить и у них много общего, например, общий источник доходов, один из... )))
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26.11.2021 12:18 Відповісти
Прикрывают новыми скандалами предательство ермака и его песика зюзи...
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26.11.2021 12:19 Відповісти
Два сапога пара, но только оба - левые
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26.11.2021 12:21 Відповісти
Два сапога пара, но только оба - туфли на шпильках.
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26.11.2021 12:25 Відповісти
Кто об кого зашкварился-уже и не понятно.
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26.11.2021 12:24 Відповісти
А может это любовь, Надя?! По пьянке завертелось и не выкрутисся...
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26.11.2021 12:24 Відповісти
"Це наша земля"?! От гидота лаптєнога...
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26.11.2021 12:33 Відповісти
Два очень модных и мололых про российских политика в Украине, только вопрос , а кто из их не про российский , не про западный да все они такие , только не про украинские? , но какие у их модные прически и костюмы одно заглядение сразу видно , что у их все хорошо так и должны они себя вести только ж не на людях сами же пропагандируют традиционные отношение , но эмоции берут свое они же друзья, но то ничего, как говорится лиш бы кое, что не брали кое куда.
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26.11.2021 12:37 Відповісти
И у них лесбийская любовь.
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26.11.2021 12:46 Відповісти
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26.11.2021 12:58 Відповісти
ага. они.
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27.11.2021 10:56 Відповісти
Оце новина... Проросійська наволоч дружить. Та мураєв має кожен день на колінах дякувати зєлі і його офісу за те - що допомогли прибрати канали медведчука. І тепер його помийка "наш" завдяки цьому підняла свої рейтинги.
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26.11.2021 12:59 Відповісти
У них много общего, но пожалуй Аристович это инь, а Мураев янь. Фигурально выражаясь..
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26.11.2021 13:00 Відповісти
Радник Єрмака Арестович і проросійський політик Мураєв обіймаються під час рекламної паузи на одному з політичних ток-шоу Джерело: https://censor.net/ua/v3301746



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26.11.2021 13:01 Відповісти
Они не "друзья", а два патриота борьбы за Украины , на поприще интересов Украины и денежных знаков.
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26.11.2021 13:24 Відповісти
Что тут удивительного - на одного хозяина работают.
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26.11.2021 13:38 Відповісти
коментар відмічено як спам
Обниматься полез рыг Мураев. Арестович просто вежливый человек

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26.11.2021 13:50 Відповісти
А Ви думали Арестович хто??? Якщо президент України Підла Продажна **** то хто його оточення...?
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26.11.2021 14:01 Відповісти
Это баян!
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26.11.2021 14:02 Відповісти
Як кажуть, субстанція до субстанції
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26.11.2021 14:06 Відповісти
В туз лупятся, к гадалке не ходи
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26.11.2021 14:13 Відповісти
Яка гарна пара.
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26.11.2021 14:58 Відповісти
Я це відео бачив щонайменше пів року тому назад...
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26.11.2021 15:53 Відповісти
Обоє рябоє. Що тут ще можна сказати...
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26.11.2021 16:08 Відповісти
А мы знали… с ними ещё и ермак обниматься любит. Иногда и депутат кива подходит шкурку пошатать…
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26.11.2021 16:26 Відповісти
А когда к ним сзади подкрадывается Ярёменко...
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28.11.2021 23:22 Відповісти
твари ватные
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26.11.2021 18:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v3acCV7O1vo
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26.11.2021 19:05 Відповісти
Це провакація))))
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26.11.2021 21:29 Відповісти
Два голубка... Сошлісь на любові к расіскім скрєпам
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26.11.2021 21:55 Відповісти
Вся власть - предатели Украины!!!
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27.11.2021 05:35 Відповісти
2 агента ФСБ встретились
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27.11.2021 05:36 Відповісти
та пи... стране, уже понятно
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27.11.2021 21:54 Відповісти
два чоботи пара
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27.11.2021 22:28 Відповісти
люся-брехуся
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28.11.2021 03:20 Відповісти
Обнялись и внутренним голосом спели:

Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна...
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28.11.2021 06:15 Відповісти
так они вместе учились в закрытой разведшколе... ну а данилов в придачу... для фона...
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28.11.2021 08:49 Відповісти
Где то с сети было фото, как обнимались Янукович и Ющенко перед дебатами... Это просто самое дорогое шоу страны, где всласть поругавшись на экране спрашивают за кулисами у опонентов - "Ну как я отыграл? Кстати, есть тема, можно денег подкосить..."
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28.11.2021 09:44 Відповісти
Агент ФСБ Дерьмак делает все, чтобы патриоты вышли на Майдан и начался хаос. У него такое задание.
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28.11.2021 13:13 Відповісти
А патриоты мужественно терпят
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28.11.2021 23:20 Відповісти
 
 