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Радник Єрмака Арестович і проросійський політик Мураєв обіймаються під час рекламної паузи на одному з політичних ток-шоу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Радник очільника ОП Андрія Єрмака Олексій Арестович і проросійський політик Євгеній Мураєв тепло привіталися під час рекламної паузи на одному з політичних ток-шоу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис обіймів Арестовича і Мураєва опублікований в соцмережах.
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+40 MausMike
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