Радник Єрмака Арестович і проросійський політик Мураєв обіймаються під час рекламної паузи на одному з політичних ток-шоу. ВIДЕО

Радник очільника ОП Андрія Єрмака Олексій Арестович і проросійський політик Євгеній Мураєв тепло привіталися під час рекламної паузи на одному з політичних ток-шоу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис обіймів Арестовича і Мураєва опублікований в соцмережах.

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