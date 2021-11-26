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Помилки є, але люди не бачать багатьох перемог, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський заявив, що приймає щодня сто рішень, деякі з них помилкові.

Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Медіа підтримують, на жаль, наративи щодо того, що "караул, енергетична криза, караул, ковід, вмирають люди" тощо. Люди не бачать багатьох перемог. Є помилки. Я щоденно приймаю сто рішень: правильні, неправильні. Іноді, нажаль, помилкові", - зазначив президент.

За словами Зеленського, він рухається вперед.

"В мене немає часу комунікувати всі свої рішення з суспільством. В гаманці своєму в мене немає медіа, щоб хтось допомагав комунікувати це. Але є результат", - додав глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пресмарафон Зеленського "30 запитань президенту України". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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Топ коментарі
+32
Их видит только Беня.
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26.11.2021 12:13
+25
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26.11.2021 12:13
+16
Уріноофтальмологія почалась.
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26.11.2021 12:16
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Их видит только Беня.
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26.11.2021 12:13 Відповісти
А що ? Беня бажав землю купувати по 210 000 га, а він зробив 10 000 га, так це теж не для фермерів.
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26.11.2021 12:18 Відповісти
О каких победах вообще речь? Беспредел в стране полнейший, антиконституционный переворот, Конституцией Зеля зад вытер, все зеленые законы незаконны, на пандемие олигархи заработали миллиарды на одних масках. Медицина в яме, образование в яме, наука в яме, экономика в яме, долги МВФ зашкаливают, уже дальше некуда, земля разбазаривается. На непонятные экспериментальные вакцины ушли миллиарды, а пенсии - пустой звук, на неделю не хватает людям. Все Зеля разбазарил, изничтожил, распорошил, потоптал и пустил по ветру, ничего нет. А он день рождения Ермака гуляет, падло. Путин стоит у границы, на Донбассе куралесет, в Крыму, а зеленое падло гуляет. Оно вообще невменяемое, как можно было такого посадить на управление страной? Это все равно, что зеленую обезьяну посадить. Тьфу!
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26.11.2021 13:48 Відповісти
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26.11.2021 12:13 Відповісти
А що, моніка заперечує енергетичну кризу та друге місце у світі по смертності?
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26.11.2021 12:14 Відповісти
Уріноофтальмологія почалась.
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26.11.2021 12:16 Відповісти
Твой гаманець это офшор...а в офшоре у тебя скота много чего есть...украденного...
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26.11.2021 12:16 Відповісти
Да? И каких же?
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26.11.2021 12:19 Відповісти
Яких немає.
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26.11.2021 12:28 Відповісти
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26.11.2021 12:42 Відповісти
ДАЙТЕ ВОВЕ ПРОТИВОПОНОСНОЕ.....
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26.11.2021 12:55 Відповісти
Наверное такие великие "перемоги", что ни кто не видит ...а как над Ющенко стебался - "Виктор-победун"..."это ж ипать-копать какая победа!! Победища!!!"...блазень обнюханый...жалкое чмо))
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26.11.2021 12:23 Відповісти
Сеньйор голодомор....
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26.11.2021 14:23 Відповісти
Чому люди не бачать перемог? Вони бачать, як ти з єлдаками, татаровими, демченками зливаєте Україну. То барани 73% не бачать, вони тільки вухами *******.
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26.11.2021 12:23 Відповісти
Не бачать перемог,як злочинів Порошенко.
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26.11.2021 12:26 Відповісти
Не бачать тому,що iх нема
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26.11.2021 12:26 Відповісти
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26.11.2021 12:44 Відповісти
Если люди не видят побед, значит эти победы - пустышки!
Введение новых грабительских тарифов на коммуналку, продажа земли богачам, легализация игрового бизнеса, ввод новых налогов на всех и на все и т.д.- это что, те самые победы?
Чему здесь люди должны радоваться?
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26.11.2021 12:27 Відповісти
"В мене немає часу комунікувати всі свої рішення з суспільством. В гаманці своєму в мене немає медіа, щоб хтось допомагав комунікувати це. Але є результат" Джерело: https://censor.net/ua/n3301754

Тобто прес-секретар ОПи, Голова ОПи, радники, заступники та інші друзі-куми не виконують своїх обов'язків??? То звільняй їх!!!

Але як гарно вийшло: про зашквари та провали згадав відразу, а от перемоги чи досягнення навіть сам пригадати не може
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26.11.2021 12:28 Відповісти
Идиот, я не хочу про них читать.
Я хочу их чувствовать и ощущать.
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26.11.2021 12:29 Відповісти
ПОБЕД!!!????
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26.11.2021 12:38 Відповісти
та люди хреновые попались))) пабед не видят ))))
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26.11.2021 13:05 Відповісти
Зеленский планирует ввести с 1 декабря военное положение - источник

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко заявил, что 1 декабря на заседании совета национальной безопасности и обороны президент Украины Владимир Зеленский планирует объявить военное положение.

Об этом политик сказал в эфире телеканала «НАШ», передает сегодня издание «Страна».

По информации Ляшко, на заседании СНБО 1 декабря Зеленский планирует ввести в Украине военное положение сроком на два месяца.

Как считает лидер Радикальной партии, у такого решения только одна цель - контроль над средствами массовой информации.

«Потому что военное положение - это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия.

Поэтому я считаю, что они сейчас рассматривают этот вариант введения с 1 декабря военного положения в стране.

Потому что люди сегодня собираются и протестуют по государственной измене, экономической и международной политике власти», - заявил Ляшко.

Отметим, что тему по грядущему заседанию СНБО уже качают ряд телеграмм-каналов, близких к Банковой. Анонсируют там какие-то неприятности для врагов президента.

Ранее первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что в случае прямой агрессии со стороны России Рада за несколько часов соберется и введет военное положение.

Также сообщалось, что по данным украинской разведки, Россия наращивает боеготовность своих войск в Донецкой и Луганской областях.
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26.11.2021 12:38 Відповісти
****, після того, що зеля на пресухі меле про розідників і операцію, то честь розвідки - це обнулення Зелі в усіх значеннях.
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26.11.2021 12:40 Відповісти
зебил - твоя теплая ванна это не перемога - это другое!
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26.11.2021 12:41 Відповісти
забориста річ...яку приймає найвеличніший...то мо своїм виборцям відсипле? щоб муйні та жопи довкола не помічали...
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26.11.2021 12:43 Відповісти
Пішов ГЕТЬ ! ГЕТЬ ! ГЕТЬ !
Або на Йолку !
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26.11.2021 12:43 Відповісти
Та Йолка ж десь на гастролях...
Мо на Юльку? То вона з клоуном на одному полі й ср не сяде....
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26.11.2021 13:01 Відповісти
у нас есть победы ?
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26.11.2021 12:43 Відповісти
канешна есть... отэтот преЗЕдент из той же серии...пабадун пабедный (над здравым смыслом, честью, гордостью)
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26.11.2021 13:06 Відповісти
Та цей тупий клоун просто хворий...

Хоча це дійсно так.
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26.11.2021 12:44 Відповісти
Будьте так любезны зарегистрируйте перемоги шоб они не потерялись , хоть их и багато. И пожалуйста раздайте бесплатно розовые очки люди хвилюються шо не бачат перемог щодня.
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26.11.2021 12:45 Відповісти
Мы видим президент подконтролен Ермаку и Коломойскому.
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26.11.2021 12:47 Відповісти
это зе-чмо так анализы на наркоту и не сдало вовремя. теперь уже и без анализов все с ним понятно. а ЦВК нужно уволить в полном составе - за регистрацию и допуск к выборам наркоманов.
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26.11.2021 12:48 Відповісти
якби ці перемоги були для людей , то вони їх бачили б. А якщо для себе і оточуючих то звісно люди їх можуть і не побачити
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26.11.2021 12:49 Відповісти
каждое утро просыпаюсь с перемогой...
несмотря на мизерную пенсию и сумасшедшие цены,я всё таки опять выжил...
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26.11.2021 12:50 Відповісти
100%
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26.11.2021 13:20 Відповісти
"Я ежедневно принимаю сто решений: правильные, неправильные. Иногда, к сожалению, ошибочные" нюхать или не нюхать . нюхать сейчас или подождать пол часа . нюхать то что из дому взял или тот новый которым Ермак угостил . ежедневно сто решений и все ошибочные
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26.11.2021 12:50 Відповісти
Не ну он точно живет в своем мирке где ему Ермак постоянно докладывает о победах.
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26.11.2021 12:52 Відповісти
Что то мне это все напоминает поздний совок,Горбачев рассказывает о выплавках и рекордных урожаях,а народ тупо прикалывается.
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26.11.2021 12:52 Відповісти
вёл корпоративы танцевал на сцене играл гениталиями, куда ты полез цирковой идиот, и Шустер с умным видом будет задавать клоуну вопросы.
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26.11.2021 12:52 Відповісти
дороги видят все, это победа, да. но во второй мировой тоже были победы ценой сотен тысяч жизней..., а сейчас - мы строим хорошие дороги, но за счет медицины, образования и энергетического кризиса..., такая ли уж это победа..., как хотелось бы и по хорошим дорогам могут весело катить русские танки, потому что у наших нет топлива...
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26.11.2021 12:55 Відповісти
Ошибки есть а побед люди не видят.))) Так нахрен ты такой нужен если толку ноль.
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26.11.2021 12:56 Відповісти
звоникте в дурку ...приступ победобесия

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26.11.2021 12:58 Відповісти
Люди все видят. Заходят каждый день в магазины и видят.
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26.11.2021 13:00 Відповісти
А що ти хотів ?? Боротись за закон в країні олігархів, хабарників і бариг це стати ізгоєм для них і отримати від них гівняну ванну... Люди не зрозуміють як не крути бо більшість далі свого носа не бачить. А от як що ти брешеш тоді і для людей ти станиш ізгоєм ...))) Хоча ні одне хабарна **** ні одна корумповане падло досі не стало для них ізгоєм .. Людям похріну вони далі жилудку і теплої сраки ні чого не бачать хоча повинні булиб після майдану стати розсудливими. Тому роди правильно і чесно і тоді .. може ..колись оцінять. Знаеш як кажуть "Роби людям добро і кидай його в море" тоб то не чекай подяки .. просто роби добро. Всі правильні речі робляться через випрбування і стражєдання і остаються безподяки ...поки не дойде
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26.11.2021 13:14 Відповісти
как там у классика: и тут Остапа понесло....
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26.11.2021 13:15 Відповісти
Бог не тимошка бачить трошки... Як що ти правий ...то все буде нормально як що ні ...що посіяв те й пожнеш
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26.11.2021 13:16 Відповісти
"Пабєди" - не сусліки, яких хоч і не видно, але вони є апріорі. А от перемоги або є, тоді їх видно, або нема. Тоді і не видно. Як можна бачити те, чого нема? Хіба що то - "побєди" ворожої агентури, яка повністю контролю Зєлєнского.
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26.11.2021 13:21 Відповісти
"Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать..."
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26.11.2021 13:35 Відповісти
Брехня . Если народ слепой , то кто-то дурной .
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26.11.2021 13:55 Відповісти
нормальную репу наел, должен заметить, и всего-то за два года.
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26.11.2021 13:58 Відповісти
ОМАНСКИЙ КОТЕЛ ОТ ЗЕ
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26.11.2021 13:59 Відповісти
такие крутые пэрэмогы, шо их даже не видно... Какие-то тайные масоны
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26.11.2021 14:04 Відповісти
ПЕРЕДОЗ !
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26.11.2021 14:14 Відповісти
Назови хоть один стоящий результат!! Поводырь ты наш , УКРАИНСКИЙ МОИСЕЙ!!!! Ты ,зеленский сцыкло и брехло, каких мир ещё не видел!!!! Результаты есть только в большом крадивництве!! Ну очень большом ! Просто огромннейшее воровство на всех государственных стройках УКРАИНЫ, на покупках вакцины и медикаментов и т. д, , под руководстов Зеленского и его дебильной команды слуг народа!!!!
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26.11.2021 14:17 Відповісти
если люди не видят побед, значит их просто нет
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26.11.2021 14:26 Відповісти
Многих бед люди не видят, то ли еще будет. Если бы все увидели, пришел бы пи......................................... .
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26.11.2021 15:28 Відповісти
Перемоги Зеленського як злочини Порошенка. Всі говорить але знайти ніхто нічого не може.
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26.11.2021 16:00 Відповісти
 
 