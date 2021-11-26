Помилки є, але люди не бачать багатьох перемог, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що приймає щодня сто рішень, деякі з них помилкові.

Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

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"Медіа підтримують, на жаль, наративи щодо того, що "караул, енергетична криза, караул, ковід, вмирають люди" тощо. Люди не бачать багатьох перемог. Є помилки. Я щоденно приймаю сто рішень: правильні, неправильні. Іноді, нажаль, помилкові", - зазначив президент.

За словами Зеленського, він рухається вперед.

"В мене немає часу комунікувати всі свої рішення з суспільством. В гаманці своєму в мене немає медіа, щоб хтось допомагав комунікувати це. Але є результат", - додав глава держави.

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