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Помилки є, але люди не бачать багатьох перемог, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський заявив, що приймає щодня сто рішень, деякі з них помилкові.
Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Медіа підтримують, на жаль, наративи щодо того, що "караул, енергетична криза, караул, ковід, вмирають люди" тощо. Люди не бачать багатьох перемог. Є помилки. Я щоденно приймаю сто рішень: правильні, неправильні. Іноді, нажаль, помилкові", - зазначив президент.
За словами Зеленського, він рухається вперед.
"В мене немає часу комунікувати всі свої рішення з суспільством. В гаманці своєму в мене немає медіа, щоб хтось допомагав комунікувати це. Але є результат", - додав глава держави.
Топ коментарі
+32 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар26.11.2021 12:13
+25 vitaliymkua
показати весь коментар26.11.2021 12:13
+16 MausMike
показати весь коментар26.11.2021 12:16
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Будь ласка, зачекайте...
Введение новых грабительских тарифов на коммуналку, продажа земли богачам, легализация игрового бизнеса, ввод новых налогов на всех и на все и т.д.- это что, те самые победы?
Чему здесь люди должны радоваться?
Тобто прес-секретар ОПи, Голова ОПи, радники, заступники та інші друзі-куми не виконують своїх обов'язків??? То звільняй їх!!!
Але як гарно вийшло: про зашквари та провали згадав відразу, а от перемоги чи досягнення навіть сам пригадати не може
Я хочу их чувствовать и ощущать.
Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко заявил, что 1 декабря на заседании совета национальной безопасности и обороны президент Украины Владимир Зеленский планирует объявить военное положение.
Об этом политик сказал в эфире телеканала «НАШ», передает сегодня издание «Страна».
По информации Ляшко, на заседании СНБО 1 декабря Зеленский планирует ввести в Украине военное положение сроком на два месяца.
Как считает лидер Радикальной партии, у такого решения только одна цель - контроль над средствами массовой информации.
«Потому что военное положение - это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия.
Поэтому я считаю, что они сейчас рассматривают этот вариант введения с 1 декабря военного положения в стране.
Потому что люди сегодня собираются и протестуют по государственной измене, экономической и международной политике власти», - заявил Ляшко.
Отметим, что тему по грядущему заседанию СНБО уже качают ряд телеграмм-каналов, близких к Банковой. Анонсируют там какие-то неприятности для врагов президента.
Ранее первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что в случае прямой агрессии со стороны России Рада за несколько часов соберется и введет военное положение.
Также сообщалось, что по данным украинской разведки, Россия наращивает боеготовность своих войск в Донецкой и Луганской областях.
Або на Йолку !
Мо на Юльку? То вона з клоуном на одному полі й ср не сяде....
Хоча це дійсно так.
несмотря на мизерную пенсию и сумасшедшие цены,я всё таки опять выжил...
Ты сам не должен отличать..."