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Зеленський про загрозу російського вторгнення: Йде залякування. Ми впевнено контролюємо кордони і готові до ескалації. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Україна готова давати гідну відсіч у разі російської агресії.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що ескалація з боку Росії та підтримуваних нею бойовиків можна очікувати щодня. Сьогодні йде залякування, на деяких майданчиках, ЗМІ йде залякування, що завтра буде війна. Ми впевнено контролюємо кордони України і готові до ймовірної ескалації", - заявив він.
За його словами, Україна отримує дані від партнерів та власної розвідки.
"Армія у нас потужна, ми розраховуємо на свою армію", - додав він.
Топ коментарі
+5 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар26.11.2021 12:25
+4 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар26.11.2021 12:22
+4 Ревизор
показати весь коментар26.11.2021 12:27
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Да ти шо?!?! А ну з цього місця докладніше! Особливо про сухопутну південну ділянку східного кордону України (400 км, здається) та морські кордони в Азовському та Чорному морях