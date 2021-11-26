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Зеленський про загрозу російського вторгнення: Йде залякування. Ми впевнено контролюємо кордони і готові до ескалації. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Україна готова давати гідну відсіч у разі російської агресії.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що ескалація з боку Росії та підтримуваних нею бойовиків можна очікувати щодня. Сьогодні йде залякування, на деяких майданчиках, ЗМІ йде залякування, що завтра буде війна. Ми впевнено контролюємо кордони України і готові до ймовірної ескалації", - заявив він.

За його словами, Україна отримує дані від партнерів та власної розвідки. 

"Армія у нас потужна, ми розраховуємо на свою армію",  - додав він. 

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Топ коментарі
+5
Пам'ятаю, в такі моменти загострення Порох по Європах піднімав всіх на вуха і копняками вибивав нові санкції, а клоун... Ну це клоун...
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26.11.2021 12:25
+4
Готові вони тільки заскочити в літак і дременути в Ізраїль.
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26.11.2021 12:22
+4
А кто создал эту армию и кто сегодня ее уничтожает?
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26.11.2021 12:27
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Ух ты уси-пуси, бубочка наша бесстрашная))
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26.11.2021 12:20 Відповісти
З ким контролює кордони? З "Синєгора"? А хто там?
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26.11.2021 12:21 Відповісти
Ситуация под контролем, у всех достойных "украинцев" есть второе гражданство, Израиль примет без вопросов. А мутрый нарит как-нибудь перетопчется.
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26.11.2021 12:22 Відповісти
Готові вони тільки заскочити в літак і дременути в Ізраїль.
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26.11.2021 12:22 Відповісти
Пам'ятаю, в такі моменти загострення Порох по Європах піднімав всіх на вуха і копняками вибивав нові санкції, а клоун... Ну це клоун...
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26.11.2021 12:25 Відповісти
А кто создал эту армию и кто сегодня ее уничтожает?
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26.11.2021 12:27 Відповісти
так Порошенко надо ж было так обгадить, что до сих пор отмыться не может, да и зачем зеленым и хохлам "Армія, мова, віра"
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26.11.2021 12:49 Відповісти
"Ми впевнено контролюємо кордони України і готові до ймовірної ескалації" Джерело: https://censor.net/ua/n3301758

Да ти шо?!?! А ну з цього місця докладніше! Особливо про сухопутну південну ділянку східного кордону України (400 км, здається) та морські кордони в Азовському та Чорному морях
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26.11.2021 12:33 Відповісти
Трусіться маскалі!
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26.11.2021 12:42 Відповісти
надеюсь всем понятно . если что Зеля в домике а вы там сами обороняйтесь ?
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26.11.2021 12:58 Відповісти
Очевидно, рейтингу Зеленського взагалі клямка, раз вирішили зайти з козирів - "перевороту". Далі залишились тільки посадка Порошенка, інсценування замаху на Зелю і маленька переможна війна
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26.11.2021 13:00 Відповісти
На питання чи буде в Україні більша війна і чи Україна вживає відповідні заходи Зеленський відповів, що піднімає зарплату військовим, а головна загроза - це «військовий переворот», який готує Ахмєтов. Не знаю яка там у них на Банковій розвідка, але ділери у них точно хороші.
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26.11.2021 13:08 Відповісти
Ну хоть не АТО Маэ тривати години)
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26.11.2021 13:09 Відповісти
запугали так , шо аж на 4 дня в Карпаты вшився ...наверно окоп с Ермаком копали
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26.11.2021 13:11 Відповісти
ЗЕ: Вагнєравцав никада небыло!!!
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26.11.2021 13:58 Відповісти
 
 