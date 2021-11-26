Зеленський про Бурбу: Це авантюрист і аферист. Він отримував інформацію і заробляв на цьому гроші. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський вважає, що колишній керівних ГУР Максим Бурба не мав права розголошувати секретну інформацію щодо спецоперацій.
Про це Зеленський повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз, коли все це у минулому, я можу говорити про це. Тому що Бурба та інші говорять відкрито про те, що вони не мають права розголошувати. Я вважаю, що це порушення законодавства - розголошення таємної інформації", - стверджує президент.
"Це була операція під назвою Бурба, яка слава Богу, закінчилась. Я хотів його звільнити через те що розвідники про нього не дуже гарно говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані під час розгону, коли був на службі в СБУ. Його вирішили зберегти...Він отримував ту чи іншу інформацію і на цьому заробляв гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував. Всі розвідники про це знали", - зазначив Зеленський.
"Може бути, що це чутки, а може і ні", - потім додав він.
"Це авантюрист і аферист, Дрібна людина, яка робить ремонт в Кончі Заспі за 11 млн", - додав він.
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пан Генерал-полковник Бурба знає що робити
Так Україну ще ніхто не ганьбив.
все говорят про срыв операции
Ясное дело их пасли сразу и взяли быстро.
Это не я говорю, а Грозев.
Видите-ли ,а почему собственно я должен верить Грозеву?Игра спецслужб мутное дело,некоторые вопросы имеют гриф "без срока давности" и только у нас всё вываливается в сми и американском разведчике "Т" в частности.
Господи, спаси и сохрани!
Тепер нарід навіть повставати не побіжить. Бо нема сенсу. Відбувається світовий переворот і зачистка рештків вільного думаючого населення. Тому зєля спокійно собі буде нюхати свій кокс і ніхто за ним не прийде.
Наверху побачили, що у розвинутих країнах народ бунтує, а у нерозвинутих - на команду самознищуватися всі забили. Спочатку пробували по доброму, потім почали робити відволікаючі маневри - війна, бубочка... Не помагає.
Ах так, подумали вони. То у нас є план В.1.2.24. Ви полюбе здохнете, тільки закриємо вас по домах, щоб ви не встигли навіть душу відвести - свого останнього при***дента повісити.