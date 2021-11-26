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Зеленський (9969) розвідка (903) Бурба (80)

Зеленський про Бурбу: Це авантюрист і аферист. Він отримував інформацію і заробляв на цьому гроші. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що колишній керівних ГУР Максим Бурба не мав права розголошувати секретну інформацію щодо спецоперацій.

Про це Зеленський повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз, коли все це у минулому, я можу говорити про це. Тому що Бурба та інші говорять відкрито про те, що вони не мають права розголошувати. Я вважаю, що це порушення законодавства - розголошення таємної інформації", - стверджує президент.

"Це була операція під назвою Бурба, яка слава Богу, закінчилась. Я хотів його звільнити через те що розвідники про нього не дуже гарно говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані під час розгону, коли був на службі в СБУ. Його вирішили зберегти...Він отримував ту чи іншу інформацію і на цьому заробляв гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував. Всі розвідники про це знали", - зазначив Зеленський. 

"Може бути, що це чутки, а може і ні", - потім додав він.

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"Це авантюрист і аферист, Дрібна людина, яка робить ремонт в Кончі Заспі за 11 млн", - додав він.

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Топ коментарі
+70
а 40 млн баксов от Каломойского через фирмы квартала 95 тоже Бурба отмыл?
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26.11.2021 12:37
+51
Боже, збережи Україну.
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26.11.2021 12:38
+45
Оказывается, это Бурба звонил Лукашенко и слил наших разведчиков. Зелена макака заврался.
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26.11.2021 12:41
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Вова, ты будешь сидеть! И притом 100% не сейчас конечно, позже, ну сидеть ты будешь! Да еще на жил себе конкретных врагов! Урод моральный, ты Вова!
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26.11.2021 13:47 Відповісти
если Вову не прихлопнет Беня .... серебряной котлетой
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26.11.2021 15:42 Відповісти
Сидіти воно швидше за все буде в психіатричній лікарні для небезпечних психів.
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26.11.2021 18:59 Відповісти
Лучше бы ты нелох обдолбаный ушел с поста президента и не позорил Украину
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26.11.2021 14:03 Відповісти
Зате Татаров "ідеально" поводив себе під час Майдану.
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26.11.2021 14:41 Відповісти
це кинута перчатка,
пан Генерал-полковник Бурба знає що робити
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26.11.2021 15:44 Відповісти
Ежели генерал-разведчик стал так неугоден главзелени,значит это профессионал, достойный человек и патриот
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26.11.2021 16:10 Відповісти
Сказати, що це чергове дно - нічого не сказати.
Так Україну ще ніхто не ганьбив.
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26.11.2021 16:23 Відповісти
какой низкий падонок
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26.11.2021 16:33 Відповісти
про операцию много неясного. но разглашать секретные данные нельзя.
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26.11.2021 18:29 Відповісти
так про операцию никто и не говорит,
все говорят про срыв операции
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26.11.2021 18:43 Відповісти
какой срыв? Вот Грозев сказал в интервью Латыниной: отложили потому, что хотели подписать перемирие. Все отели Белоруссии сообщают о постояльцах в кгб в реальном времени. А тут четыре сотни бойцов во время протестов из рф заехало.
Ясное дело их пасли сразу и взяли быстро.
Это не я говорю, а Грозев.
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26.11.2021 18:49 Відповісти
Добавьте к этому,что авиабилеты были заказаны через украинскую турфирму.
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26.11.2021 19:26 Відповісти
Кстати, бел кгб не имело инфы, что это укр операция. Со слов Грозева вагнеров кгб прессовало на предмет протестов и Тихановских.
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26.11.2021 19:35 Відповісти
КГБ может и не знало,знало -ли ФСБ,вот в чём вопрос?
Видите-ли ,а почему собственно я должен верить Грозеву?Игра спецслужб мутное дело,некоторые вопросы имеют гриф "без срока давности" и только у нас всё вываливается в сми и американском разведчике "Т" в частности.
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26.11.2021 20:21 Відповісти
Да это Зеля вообще безумен....
Господи, спаси и сохрани!
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26.11.2021 18:53 Відповісти
От так, так! Два з половиною роки при пересидентстві ЗЕлупи Бурба був шановним головою розвідки ЗСУ і раптом став "аферистом і авантюристом". Не знаю, сміятись, чи плакати з такого "креативу" криворогого ЗЕлупи ...
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26.11.2021 18:56 Відповісти
не удивительно, что о иудеях такая дурная слава. даже в Библии есть предостережение, что они предадут и продадут любого, но конец, как мы помним, закономерен и трагичен.
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26.11.2021 19:03 Відповісти
Замість розслідування (що мало б бути) - тони бруду . До речі - як про Бурбу так і Ахметова. Затим : "може було , а може -не було" . Ганьбище ! Дно !
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26.11.2021 20:55 Відповісти
От біда...
Тепер нарід навіть повставати не побіжить. Бо нема сенсу. Відбувається світовий переворот і зачистка рештків вільного думаючого населення. Тому зєля спокійно собі буде нюхати свій кокс і ніхто за ним не прийде.
Наверху побачили, що у розвинутих країнах народ бунтує, а у нерозвинутих - на команду самознищуватися всі забили. Спочатку пробували по доброму, потім почали робити відволікаючі маневри - війна, бубочка... Не помагає.
Ах так, подумали вони. То у нас є план В.1.2.24. Ви полюбе здохнете, тільки закриємо вас по домах, щоб ви не встигли навіть душу відвести - свого останнього при***дента повісити.
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27.11.2021 08:51 Відповісти
Чем дальше тем гнилее отмазки. Стыдно , что такое чмо оказалось в кресле президента.
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28.11.2021 09:27 Відповісти
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