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Зеленський (9969) судова реформа (576) Окружний адмінсуд Києва (336)

Зеленський про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: "Це шахова гра. Чимось тимчасово поступаєшся". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прийняття його законопроєкту про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва відклали.

Про це повідомив сам президент на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо ОАСК. Це дуже не просто. Якщо був би проголосований ОАСК (внесений Зеленським як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. – Ред.) в том чи іншому вигляді дуже швидко, було б поламана Верховна Рада і не було б закону про Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію. Отака шахова гра. Це велика гра. Для мене вона серйозна. Реформи впроваджувати не просто. Чимось тимчасово поступаєшся тощо. Є багато кроків. Те що залежало від мене – я подав цей закон, а далі є різні важливі і не важливі інструменти або можливості. Все це буде зроблено", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі
+15
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26.11.2021 13:37
+9
В цій шаховій грі ти можеш позбутись - безтолковки....
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26.11.2021 13:27
+9
Окружно аминсуд в Киеве дейсвует только в интересах Зели. Как он может позволить его ликвидировать?
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26.11.2021 13:28
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В цій шаховій грі ти можеш позбутись - безтолковки....
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26.11.2021 13:27 Відповісти
зеЛох публично признал что "не шмогло", обделалось и "поступилося"..
и вообще - "воВсемВиноватПорошенко!"
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26.11.2021 13:54 Відповісти
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26.11.2021 15:30 Відповісти
в этом ПОНОСЕ слов есть какой-то смысл или это чудо находится под кальфом ????
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27.11.2021 13:08 Відповісти
Шахматисты - люди умные, склонные к развитию своих интеллектуальных способностей. Ты на такое не способен, пугало зеленое.
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26.11.2021 13:27 Відповісти
Так он того, в шашки играет ... "в Чапаева" .. ))
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26.11.2021 13:29 Відповісти
И сразу доской, чтоб наверняка
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26.11.2021 13:30 Відповісти
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26.11.2021 13:52 Відповісти
Не узнаю шахматиста в гриме, Ермак?
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26.11.2021 13:28 Відповісти
Окружно аминсуд в Киеве дейсвует только в интересах Зели. Как он может позволить его ликвидировать?
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26.11.2021 13:28 Відповісти
Ликвидация этого суда - в интересах Украины. Поверьте, я клоуна ненавижу, но если б он это сделал, то хоть что-то хорошее совершил. Почитайте эпопею про судью Вовка из Оаск и вы поймёте, зачем ликвидировать этого ублюдочный суд.
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27.11.2021 07:50 Відповісти
Поломана Верховна рада? У тебя же там монобольшинство!
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26.11.2021 13:30 Відповісти
дивлюся прямий ефір. Юрій Бутусов возиь шмарклю пикою по столу. ))
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26.11.2021 13:31 Відповісти
Послухав трошки оце зелене базікало. То що воно верзе нормальній людині не второпати, а будь який лікар-нарколог, або психолог легко поставить невтішний діагноз. Дай Боже сили пережити Україні оцю ганьбу на посаді президента!
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26.11.2021 13:36 Відповісти
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26.11.2021 13:37 Відповісти
Брехня...Сам виноват , что трус .
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26.11.2021 13:50 Відповісти
Вчера Суд присудил...Игорь Коломойский не обязан платить долг в Казну Украины 4,7 миллиарда гривен...,а это значит Взятка...

Так вам быдлу 73 % и надо...
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26.11.2021 13:54 Відповісти
Перший раз побачив людину з безперервним оргазмом на лиці, це - Н. Мосейчук.
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26.11.2021 13:59 Відповісти
Чем больше Голобородько трындит свом бараньим языком,тем быстрее повтиорит подвиг Розумкова...
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26.11.2021 14:04 Відповісти
Так, це шахова гра. В ній король - Єрмак, фєрзь - Портнов, ладья - Татаров, кінь - Павло Вовк, слон - Демченко, пішак - Зеленський
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26.11.2021 15:27 Відповісти
Сорі, забув Коломойського. А він взагалі не на шаховій дошці. Він сидить за цією дошкою і рухає усі названі вище фігури
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26.11.2021 15:28 Відповісти
Для зеленского нужна новая фигура - осел. Да и вообще клоун шахматными фигурами только в "чапаева" умеет играть.
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27.11.2021 06:31 Відповісти
Меле шо попало.
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26.11.2021 16:32 Відповісти
Хорошая игра. Помню в пионерлагере поставил одном детский мат на втором ходу партии...
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26.11.2021 16:37 Відповісти
Чому панове коментатори ви ховаєтесь за незрозумілими "ніками" та з "проксі"? Щось не подобається - використовуйте законні механізми, а не "вякайте". Ви ж надіюсь не "шакалье"?
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26.11.2021 17:21 Відповісти
а ты/вы о чём??и вообще к кому/чему претензии??(надеюсь ты/вы тоже не шакал)
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27.11.2021 01:32 Відповісти
Тебе что не нравится, плесень? Комментарии под никами не запрещены и вполне законны.
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27.11.2021 07:52 Відповісти
Шахи, це ходи і мати...
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27.11.2021 19:01 Відповісти
Наш рпеЗедент - шахист!!??? Це, мабудь, якийсь новий анекдот від 95-го кварталу.
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27.11.2021 20:17 Відповісти
 
 