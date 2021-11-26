Зеленський про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: "Це шахова гра. Чимось тимчасово поступаєшся". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прийняття його законопроєкту про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва відклали.

Про це повідомив сам президент на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

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"Щодо ОАСК. Це дуже не просто. Якщо був би проголосований ОАСК (внесений Зеленським як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. – Ред.) в том чи іншому вигляді дуже швидко, було б поламана Верховна Рада і не було б закону про Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію. Отака шахова гра. Це велика гра. Для мене вона серйозна. Реформи впроваджувати не просто. Чимось тимчасово поступаєшся тощо. Є багато кроків. Те що залежало від мене – я подав цей закон, а далі є різні важливі і не важливі інструменти або можливості. Все це буде зроблено", - заявив Зеленський.

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