Мосейчук втрутилась в суперечку Зеленського і Бутусова: "Країна валиться". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Ведуча 1+1 Наталія Мосейчук втрутилась в суперечку президента Володимира Зеленського та головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Це відбулося під час пресмарафону президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не можу підтримати цей тренд "мені соромно". І цей квест, коли лідери громадської думки починають говорити "мені соромно" в обличчя президенту. Тому що мені соромно за все, що відбувається зараз. Я бачила виступи Тоні Блера - прем'єр-міністра Великобританії. Я бачила виступи Альберта Гора, вони говорили про екологію і про освіту. А ми говоримо про чорт зна що. І мусимо жити в цій прекрасній і нещасній країні, а я хочу жити в іншій країні, я не хочу, щоб президент цієї країни продовжував риторику "стадіон так стадіон", я не хочу цієї боротьби з Порошенком. Вона обридла всім, країна валиться і треба розуміти це відчуття, його треба мати", - сказала Мосейчук.
Бутусов відповів: "Я запитав про провал спецоперації. Замість того, щоб відповісти мені, сидить людина і з посмішкою несе маячню, про яку він не дав жодних показів правоохоронним органам. Просто бреше нахабно, ну як до цього ставитись?"
Зеленський звернувся до Бутусова: "Ви зараз говорите з президентом України, припиніть, будь ласка, цю риторику. Ви розмовляєте з президентом України, законно обраним президентом України".
Будь ласка, зачекайте...
Очень жалею о включении трансляции этого гнусного шоу .
Словесный понос как журналистов так и мне 42 и я не лох.
Что касается защитницы ... - мосийчук то она отработала свою роль -кто
платит тот и заказывает... Этим самым она его опустила ещё ниже как...
я - ні
відсосала зеленому "наполеончику" інтимне принаддя!
Продажна журналістська повія!!!
Ноль это ты а он президентом всё-таки стал не стал а сделали его)) не надо путать)
всем захотелось голобородько) вот вам голобородько)
она до сих пор не поняла, что жидовские марионетки часто так делают, говорят какойто бред, чтоб отвлечь людей от разграбления страны их хозяевами.
а, вам валить потрібно !
Может из за того кто рядом прикрываясь должностью сидит за столом.
И этот ещё, я президент, я президент, сам себя уговаривает в этом, но понимает, что большинство не считает так.
Ну что я вам на это скажу: до недавнего времени я уважал Бутусова,но,видать у него в головке произошли явные перемены ....може вакцина...?🤷 Что же касается вашего отношения к Наталье- уверен,что она всегда была и есть душой и сердцем в своей работе и это не поддельно,поэтому,одобряю и поддерживаю её высказывание в адрес хамла,которое поспорило с кем то ( може с Гордоном- этот любит спорить на дорогие вещи- бедный 🤷),что выскажет президенту страны всю эту грязь,потеряв напрочь чувство такта и уважения к должности. Поэтому,паны,курите в стороне,либо отсосите у Натальи.
На все добре
Курва мосійчук не розуміє що буде у суді відповідати разом з Зе і Зе командою за прикриття і легализацію кримінала Зе влади у свій час
Я голосовал за Петра Порошенко и сейчас, для меня он лучший и первый!!!
Надеюсь , он также попросит Пана Бутусова принести извинения президенту !!!!
Я живу в Днепре, и мой брат голосовал за Порошенко!!! А теперь он ненавидит Зеленского?
За что??? За ту хрень которую качает Бутусов с Гордоном и Савиком?
Я не знаю, что вы за люди- но я не могу общаться со своей сестрой из РФ , не хочу!!!! А теперь вы разрываете нас изнутри!!!!! Зачем? Пан Бутусов - зачем? Хотелось бы и дальше читать ваши новости и не быть заблокированным админом! Зеленский - вас не стал блокировать!!!
Хорошего всем дня!!! Уверен все будет Ок!!!
Не гони! Любитель власти, припади на колено смерд.
Твой зе марионетка кукловодов грабящих Украину.
Он нарцисс, и летит с января 2021 в пике.
Как заметили:
Pеленский принципиально не способен к акту: "ну шо ж то воняє?....а може то я?". Это о способности принимать свою ответственность, мыслить себя причиной своей жизни.
Зеленский делает другой ход: "Это все враги!". Если на профессиональном языке - это параноидальная позиция (я - окей, ты не окей). И весь год эта позиция кристаллизуется. Что проявляется в уже структурированных фантазиях про заговор против него и Украины. В том смысле, что если против Зеленского, то значит и против Украины. "Я есть Украина".
То есть, можно увидеть человека в совершенно неадекватном состоянии. Я утверждаю, что все действия или бездействия, которые сделает Зеленский из этого состояния, ведут ко все большему ухудшению ситуации.
Если хотите увидеть человека, сожжённого властью и демонами тщеславия - посмотрите пресс-конференцию. Это и обида, и мстительность, и хамство. И это все искренне. Человек находится в состоянии сильной дезадаптации.
Там боролись за выполнение всеми олигархами антимонополных законов и т.д.
А у нас коломойскому, слуги всё отдали и торопятся отдать, а Ахметов переворот готовит и с ним войнушку начинают.
На дебилов рассчитано.