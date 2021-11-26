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Зеленський (17470) Бутусов Юрій (3140)

Мосейчук втрутилась в суперечку Зеленського і Бутусова: "Країна валиться". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Ведуча 1+1 Наталія Мосейчук втрутилась в суперечку президента Володимира Зеленського та головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Це відбулося під час пресмарафону президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не можу підтримати цей тренд "мені соромно". І цей квест, коли лідери громадської думки починають говорити "мені соромно" в обличчя президенту. Тому що мені соромно за все, що відбувається зараз. Я бачила виступи Тоні Блера - прем'єр-міністра Великобританії. Я бачила виступи Альберта Гора, вони говорили про екологію і про освіту. А ми говоримо про чорт зна що. І мусимо жити в цій прекрасній і нещасній країні, а я хочу жити в іншій країні, я не хочу, щоб президент цієї країни продовжував риторику "стадіон так стадіон", я не хочу цієї боротьби з Порошенком. Вона обридла всім, країна валиться і треба розуміти це відчуття, його треба мати", - сказала Мосейчук.

Бутусов відповів: "Я запитав про провал спецоперації. Замість того, щоб відповісти мені, сидить людина і з посмішкою несе маячню, про яку він не дав жодних показів правоохоронним органам. Просто бреше нахабно, ну як до цього ставитись?"

Зеленський звернувся до Бутусова: "Ви зараз говорите з президентом України, припиніть, будь ласка, цю риторику. Ви розмовляєте з президентом України, законно обраним президентом України".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бутусов - смілива людина. Він сміливіший, ніж я", - Грозєв. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+138
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26.11.2021 15:08
+114
Затичка усім діркам з Г+Г спалилась остаточно.
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26.11.2021 15:02
+108
Каждый раз когда выступает зелебоба, я понимаю, что такого преЗЕдента еще не было.

На фоне Вовы, даже Витя Овощь выглядит адекватным человеком.

"73%" вы дно, страна будет развиваться, если вы только приймите волевое решение, никогда больше не ходить на выборы
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26.11.2021 15:04
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это ещё заслужить надо
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28.11.2021 00:26 Відповісти
Зеленая гнида, которая на стадионе оскорбляла действующего на тот момент Президента Украины, требует, чтобы его уважали как Президента? Нет, клоун, тебе сразу сказали, что твой хамский тон, так понравившийся охлосу, вернется к тебе бумерангом. Поэтому ничего, кроме презрения и хамства ты, клоун, не заслужил.
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27.11.2021 02:59 Відповісти
НЕ ЗАСЛУЖИЛ УВАЖЕНИЯ +++++++++++++++++++++
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27.11.2021 07:21 Відповісти
Клоун - это квинтэссенция поколения позднего совка, которое в большинстве своем так и не смогло избавиться от совковых стереотипов и малоросского менталитета. Обратите внимание, он даже на пресс-конференции называет разных людей "товарищами". Сложно постоянно находиться в меньшинстве тех, кто ментально живет уже в будущем Украины, пока 73% населения продолжает страдать фантомными болями СССР. Смена ментальности - дело столетий, поэтому те, кто не входит в 73%, обречены на постоянную борьбу с инертностью толпы до конца своей жизни.
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27.11.2021 03:11 Відповісти
На жаль , Ви праві . Я це зрозумів ще після виборів януковича . Потім під час Майдану знову з'явилася надія . Але ми вже не побачимо тут цивілізоване суспільство . Вони(совки) , коли виникла загроза фізичного знищення , сховалися за сильного - Порошенка та Українців-патріотів . А коли завдяки цим людям вижили , почали їх топити і вчергове утнули казна-що - зе ! Нам залишається боротися , щоб знову не попасти в рабство до росії , та щоб вижила Україна , хоча б заради онуків .
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27.11.2021 08:22 Відповісти
Мосейчучка как персональная миньетчица для гнусявого коЗЕла,в любой ситуации отсосёт и отмажет ТВАРЬ.
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27.11.2021 05:32 Відповісти
мосейчучке соромно... если б она имела коня - это был бы номер, если в конь имел ее, ей, наверное, понравилось бы...
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27.11.2021 05:58 Відповісти
Мерзкое зрелище на самом низком уроне-ниже плинтуса !!!
Очень жалею о включении трансляции этого гнусного шоу .

Словесный понос как журналистов так и мне 42 и я не лох.

Что касается защитницы ... - мосийчук то она отработала свою роль -кто
платит тот и заказывает... Этим самым она его опустила ещё ниже как...
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27.11.2021 06:33 Відповісти
То есть, это не ЗЕ - конченое быдло, а Бутусов?
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28.11.2021 15:25 Відповісти
дерьмо роландское...шляпу сними и вытри сопли лишенец.
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29.11.2021 10:06 Відповісти
Скабейчук
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27.11.2021 06:50 Відповісти
масейчук-********* вспомнила про стадион и про вечную занозу в жопе вовы-квартального --- про порошенка . а вот про 41 лимон долл в офшоре у вовы забыла подстилка калламойского . так может мы и катемся в прирву потому что наш президент помогал беньке тырить деньги из приватбанка . и еще вова очень озабочен что ..благодаря.. таким как бутусов его дети должны ходить с госохраной . непонятно при чем тут бутусов если семью главы государства охраняют во всем мире --- вова не надо было выдвигать свою кандидатуру на выборах . дальше говорит что бурба ему ..достался.. от порошенка . так почему ты его держал на такой высокой должности больше двух лет . а теперь когда вместе с ермаком вляпался в лайно вдруг ..прозрел.. --- вова ты не только не готов к должности президента --- ты не готов даже руководить чутовским районом . если ты знаеш где он находится на карте УКРАИНЫ и не надо пугать зебуинов госпереворотом даже если ты не любиш савика шустера --- это гостайна и устранить эту угрозу надо тихо . а теперь нам кредиты не даст мвф и забавно было услышать от вовы что крым сдал турчинов . а ордло порошенко и ни слова про ***** и какую армию тебе порошенко оставил . короче из всего что сказано вовой выяснилось что если бы не ермак то страной рулить некому и это очень печально
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27.11.2021 07:18 Відповісти
Дякую, Наталія. Вы прикрили цей сором. В державі, що воює, не можна так розмовляти з президентом(якби ви не ставились до нього), бо це допомога ворогу. Розборки розумні тільки під час виборів.
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27.11.2021 07:27 Відповісти
Зебіли , до вас дійде , нарешті , що вас обдурили та підсунули найгірше , що можна придумати - зрадника і агента ворожої країни ? Якщо ці речі вам не доступні , то скажіть : ви б і зараз його вибирали , якби знали , що так виростуть ціни та тарифи ? Хоча б про це ви думаєте ? Прохання : замість образ , відповідайте . Більше 2,5 років хочу почути чому ви так вчинили і чи міняється ваша думка . Дякую .
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27.11.2021 08:07 Відповісти
Зелена провокує протести і бунт. Системно, послідовно, на догоду кремлю. В тому і є її головне завдання - хаос, безлад, кровопролиття. Війська Пуйло на кордоні розміщає не для того, щоб нападати і захоплювати, а щоб в потрібний момент прийти як "миротворець". Все ж відбувається синхронно, і розміщення військ і шизофренічні напади у "найвеличнішого". От і маємо" формулу Ковіду", "перевороти" і т.п. А далі чекаємо ще більше абсурду і трешу. То, щоб в народу нерви не витримали і почався бунт і хаос. Все згідно сценарію... От мосійчучки всілякі розуміють, що все валиться, але ж то і не без її участі, все завдяки вам, зебілам. То ваш,падлюки, вибір.
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27.11.2021 09:01 Відповісти
Зелена влада...
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27.11.2021 09:03 Відповісти
А мне показалась очень даже спелая и вкусная!!!
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28.11.2021 14:28 Відповісти
очень жаль, что в стране, которая отбивается от вражеской агрессии, президент подыгрывает противнику
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27.11.2021 17:29 Відповісти
играет в открытую и уже давно,73% у вас не возникало желания застрелиться,или вам клоунесса ЛОХудренная спец паёк выдал на срок презик денства,конченые дегенераты.
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28.11.2021 17:51 Відповісти
А цікаво , ця рагулиха , слуга каломойського , думає , що теж , рано чи пізно , прийдеться разом з зе та всією шантрапою відповідати по Закону ? Чи думає , що як завжди до цього :"мі ні прі чьом ! Нас усєх просто абмануло зє!".?
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27.11.2021 09:00 Відповісти
А який закон вона порушила?
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28.11.2021 12:02 Відповісти
Вибачте , Ви зебіл ? Чи так просто цікавитесь , за що цю шмару можна притягнути до відповідальності ?
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28.11.2021 14:37 Відповісти
**********! Совершенно бессовестная тварь!
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27.11.2021 09:13 Відповісти
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27.11.2021 09:16 Відповісти
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27.11.2021 09:22 Відповісти
у женщины критические дни ............
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27.11.2021 11:40 Відповісти
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28.11.2021 10:21 Відповісти
Бутусов в данном случае действительно "перегибал палку" ,
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27.11.2021 09:27 Відповісти
Він правду сказав.
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27.11.2021 10:09 Відповісти
Когда же украинцы перестанут выбирать во власть подонков? Себе же хуже!
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27.11.2021 09:59 Відповісти
Нужно пройти все развивающие «уроки», и Украина справляется с этим, формируется развитое гражданское общество, то общество которого нет и не будет в обозримом будущем ни в россии, ни в Беларуси
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27.11.2021 11:01 Відповісти
а хтось очікував, що воно,нарешті не обсереться?
я - ні
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27.11.2021 10:21 Відповісти
дежавю: герман теперь уже наташа полирует шоколадный глаз ньюпризидента. дура, а мне надоело жить в стране поголовных роялей и одного ******** и неважно у кого этот музинструмент на лбу или вместо журналистских губ, разве что последние думают , что финансовыми тампонами либо закроют этот дефект, либо на губах все ж таки поприятнее , чем на лбу и без тампонов.
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27.11.2021 10:22 Відповісти
мосейчук - это враг Украины
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27.11.2021 10:31 Відповісти
Мусейчучка з відчуттям глибокого спвчуття і страждання
відсосала зеленому "наполеончику" інтимне принаддя!
Продажна журналістська повія!!!
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27.11.2021 11:00 Відповісти
Евгей еврея не обидит
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27.11.2021 10:36 Відповісти
Мосійчук країн і валить за вказівкою бабломойского. Скоро до ахметки метнеться бо він більше заплатить.
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27.11.2021 11:44 Відповісти
Зеленная подстилка-журнашлюха мосийчук в это раз двери с Банковой не принесла!
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27.11.2021 11:45 Відповісти
Жирнолизка.
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27.11.2021 11:57 Відповісти
упоротое наркоманское ничтожество корчит из себя британскую королеву, а по факту он - ноль.
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27.11.2021 12:09 Відповісти
Ноль это ты а он президентом всё-таки стал
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27.11.2021 12:12 Відповісти
Благодаря таким простофилям, как ты)).
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27.11.2021 19:14 Відповісти
Vladimir Chayka

Ноль это ты а он президентом всё-таки стал не стал а сделали его)) не надо путать)
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27.11.2021 12:33 Відповісти
можно сказать обманули электорат сериалом))
всем захотелось голобородько) вот вам голобородько)
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27.11.2021 12:34 Відповісти
теперь смотрим и смеемся. Бутусов конечно иногда раздражает но в этот раз вопросы по существу.. ответов ноль)
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27.11.2021 12:35 Відповісти
Дайте її хозяїну роздерибанити укрнафту, і Блазень нам розкаже що державна частка дуже не екологічна, почнуть говорити про екологію в унісон!)
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27.11.2021 12:36 Відповісти
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27.11.2021 13:25 Відповісти
Тю.... Так высокопарно. Мож и люди - как животные, просто, тупой ведомый ведет еще тупее.
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27.11.2021 19:37 Відповісти
Так он у 73% самый умный...
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04.12.2021 00:06 Відповісти
Ша, на!
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27.11.2021 13:44 Відповісти
даже эта полудурочная начала чтото подозревать.
она до сих пор не поняла, что жидовские марионетки часто так делают, говорят какойто бред, чтоб отвлечь людей от разграбления страны их хозяевами.
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27.11.2021 14:05 Відповісти
Это ты о Порошенко?
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27.11.2021 16:49 Відповісти
Он снова насрал у тебя под дверью??
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27.11.2021 19:16 Відповісти
Зеленський відповідає на запитання Бутусова. https://www.youtube.com/watch?v=xBwv7Cy-qVE
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27.11.2021 15:19 Відповісти
не країна валиться -
а, вам валить потрібно !
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27.11.2021 17:30 Відповісти
а шо ж таке, шо країна валиться? Наталка "на хліб не намажеш" вилизивала всі 2 роки шмарклі, і тут внезапно КРАЇНА ВАЛИТЬСЯ)))) Чогось при баризі країна не валилась, а тут все йде шкереберть
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27.11.2021 18:00 Відповісти
К Мосейчук вопрос, а почему она валится?
Может из за того кто рядом прикрываясь должностью сидит за столом.

И этот ещё, я президент, я президент, сам себя уговаривает в этом, но понимает, что большинство не считает так.
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27.11.2021 18:14 Відповісти
Вата головного моска , та й годi, а не мосейчучка. мало того, суспензия , ниже городской канализации.
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27.11.2021 19:34 Відповісти
Коли жінка дура - це одне, а коли кругла дура - це вже зовсім інше.
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27.11.2021 20:20 Відповісти
ЦЕ ФАКТ.
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27.11.2021 20:25 Відповісти
Почему пани Мосейчук не "соромно" за Дубинского, её соратника - этого медиакиллера-лайнометчика-любимого-сына-мамочки, который клепал дискредитирующие материалы за деньги Арбузова на революцию Достоинства на канале 1+1 и в инете? Какойто избирательный "сором"
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27.11.2021 20:43 Відповісти
Я не удивляюсь,что поклонники издания "цензор нет" здесь описывают какая Мосейчук плохая и продажная и под власть легла и т.п.,ну а Юрия Бутусова....главного редактора сего шабаша,конечно поддерживаем. Смелый мужик,молодец.
Ну что я вам на это скажу: до недавнего времени я уважал Бутусова,но,видать у него в головке произошли явные перемены ....може вакцина...?🤷 Что же касается вашего отношения к Наталье- уверен,что она всегда была и есть душой и сердцем в своей работе и это не поддельно,поэтому,одобряю и поддерживаю её высказывание в адрес хамла,которое поспорило с кем то ( може с Гордоном- этот любит спорить на дорогие вещи- бедный 🤷),что выскажет президенту страны всю эту грязь,потеряв напрочь чувство такта и уважения к должности. Поэтому,паны,курите в стороне,либо отсосите у Натальи.
На все добре
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27.11.2021 21:19 Відповісти
Конвертики от зели отрабатываете или от рождения недалекий？
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27.11.2021 21:22 Відповісти
"отсосите у натальи" - это уровень поклонников клоуна. как хорошо, что вас, идиотов, с каждым днем все меньше, уже чуть больше 20%.
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27.11.2021 22:27 Відповісти
не баньте, это существо, валерияч демидова, дабы тупость этого существа была видна .
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27.11.2021 22:30 Відповісти
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27.11.2021 21:35 Відповісти
Ведуча 1+1 Наталія Мосейчук втрутилась в суперечку президента Володимира Зеленського та головного редактора Цензор. Джерело: https://censor.net/ua/v3301815


Курва мосійчук не розуміє що буде у суді відповідати разом з Зе і Зе командою за прикриття і легализацію кримінала Зе влади у свій час
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27.11.2021 21:42 Відповісти
Мосейчук интересуют какие то второстепенные вопросы, которые просто могут НИКОГДА не решится с таким клоуном у власти Нужно решить ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ вопросы... А она либо дура, либо играет на поле клоуна !
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27.11.2021 21:52 Відповісти
Плюнте ей в паршивую рожу, шалава
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27.11.2021 22:03 Відповісти
Брехати, брехати і брехати....
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27.11.2021 22:16 Відповісти
Обвинувачений у катуванні в «Ізоляції» Євген Бражников виїхав з України
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28.11.2021 01:55 Відповісти
просто взял и выехал с Украины. садист-мучитель даунбаский
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28.11.2021 01:59 Відповісти
Я слухав ці заяви, що говорив президент нашої країни, йому терміново збирати речі і їхати в Польщу працювати і працювати, щоб хоть трохи зменшити всю ту скорботу, що отримали Українці від нього. ПУСКАЙ ПРЕНЕСЕТ РЕАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ ОБЗЕСТВУ И УКРАИНЕ
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28.11.2021 07:16 Відповісти
Віддайте будь ласка по рішеню суду мої гроші зароблені, у мене нема плваги до цьої людини, у мене враження, що він всрався воняє, йому про це всі кажуть, а він ще киває на сосіда. Дружеееее досить
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28.11.2021 07:29 Відповісти
Таке враження, що всі тутешні коментатори на заголовки реагують, як "собаки Павлова" - рефлекторно і не задумуючись. Ви б, дебіли, хоч прочитали уважно! Де в словах " ...я не хочу, щоб президент цієї країни продовжував риторику "стадіон так стадіон", я не хочу цієї боротьби з Порошенком..." звучать нападки на Порошенка і "вилизування" Зеленського? Дегенерати...
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28.11.2021 08:35 Відповісти
Честно сказать ,всё это не красиво. Полное неуважение к президенту. Балаган,хохлизм в чистом виде. У монеты есть две сторрны и у интересов так же. Меня беспокоит нынешний унисон. Кто то погоняет этим стадом...
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28.11.2021 10:09 Відповісти
обеспокоилось бы о своем жидизме , шлимазелок (-х ?!)
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28.11.2021 11:10 Відповісти
краина валыться . с очень серьезной мордой лица . говорит масейчук и тогда непонятно почему так по ..братски.. делят ..укрнафту. . дружбану калломойскому все что дает прыбуток . а государству все убыточное что там есть . может пани масейчук с умной мордой расскажет на г+г как убрать мохнатые руки калломойского из державного корыта чтобы не воровал миллиарды . может на своем ток-шоу расскажет как беня ******* из привата 155 млрд грв вместе с боголюбовым --- нет не расскажет . она нам про разбитые двери из офиса президента будет втирать на обенациональном канале и с печальной мордой перед зеленским будет блеять що краина валыться
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28.11.2021 11:21 Відповісти
Надеюсь , что Пан Бутусов наберется смелости и мудрости и перед всей Украиной принесет извинения за свои оскорбления и свое поведение перед Президентом Украины!!!
Я голосовал за Петра Порошенко и сейчас, для меня он лучший и первый!!!
Надеюсь , он также попросит Пана Бутусова принести извинения президенту !!!!
Я живу в Днепре, и мой брат голосовал за Порошенко!!! А теперь он ненавидит Зеленского?
За что??? За ту хрень которую качает Бутусов с Гордоном и Савиком?
Я не знаю, что вы за люди- но я не могу общаться со своей сестрой из РФ , не хочу!!!! А теперь вы разрываете нас изнутри!!!!! Зачем? Пан Бутусов - зачем? Хотелось бы и дальше читать ваши новости и не быть заблокированным админом! Зеленский - вас не стал блокировать!!!
Хорошего всем дня!!! Уверен все будет Ок!!!
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28.11.2021 12:28 Відповісти
Знешь такую поговорку - "у нищих слуг нет"? Это поговорка про те 73%, которые поверили, что у них будут слуги. А заодно и про главного клоуна, который своим вонючим зеленым ртом орал в своих тупых и пошлых сериалах, а потом и на стадионе разные гадости про действующего Президента страны. Так какого зеленого теперь мы должны уважать этого отморозка?
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04.12.2021 00:11 Відповісти
блі-ді-но
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28.11.2021 14:36 Відповісти
При всем моем сложном отношении к зеле, Бутусов, мне кажется, перегнул палку в риторике. Все-таки есть определнный этикет в общении с президентами, и пока они легитимные, надо его придерживаться.
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28.11.2021 15:32 Відповісти
Андрей Андрийко b021f9cc


Не гони! Любитель власти, припади на колено смерд.

Твой зе марионетка кукловодов грабящих Украину.
Он нарцисс, и летит с января 2021 в пике.
Как заметили:

Pеленский принципиально не способен к акту: "ну шо ж то воняє?....а може то я?". Это о способности принимать свою ответственность, мыслить себя причиной своей жизни.

Зеленский делает другой ход: "Это все враги!". Если на профессиональном языке - это параноидальная позиция (я - окей, ты не окей). И весь год эта позиция кристаллизуется. Что проявляется в уже структурированных фантазиях про заговор против него и Украины. В том смысле, что если против Зеленского, то значит и против Украины. "Я есть Украина".

То есть, можно увидеть человека в совершенно неадекватном состоянии. Я утверждаю, что все действия или бездействия, которые сделает Зеленский из этого состояния, ведут ко все большему ухудшению ситуации.

Если хотите увидеть человека, сожжённого властью и демонами тщеславия - посмотрите пресс-конференцию. Это и обида, и мстительность, и хамство. И это все искренне. Человек находится в состоянии сильной дезадаптации.
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28.11.2021 15:43 Відповісти
В США не боролись с одним олигархом.
Там боролись за выполнение всеми олигархами антимонополных законов и т.д.
А у нас коломойскому, слуги всё отдали и торопятся отдать, а Ахметов переворот готовит и с ним войнушку начинают.
На дебилов рассчитано.
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28.11.2021 15:50 Відповісти
Из за этой лядины, которая агитировала за клоуна она и валится
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28.11.2021 23:38 Відповісти
сраколизи
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29.11.2021 20:55 Відповісти
Все журналисты канала г+г, относящиеся к политике, являются отъявленными предателями.
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27.12.2021 11:37 Відповісти
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