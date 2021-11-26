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вибори (6163) Зеленський (17470) диджиталізація (193)

Питання про онлайн-голосування проробляється, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість онлайн-голосування в Україні.

Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування, що це дуже круто пройти онлайн-вибори. Це не скасовує звичайні вибори. Але ми туди йдемо. Я вважаю, що було б дуже корисно. Через рішення законодавства можуть бути онлайн-вибори? Так. Чи це через "Дію" - не факт. Щодо онлайн-виборів питання проробляється", - зазначив президент.

За словами, це рішення не може бути без Верховной Раді прийняте.

"Цифрову митницю, вибори, а також перепис населення ми проробляємо з двома компаніями: Microsoft та Apple", - додав глава держави.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
перевожу с наркоманского.
"мы готовим масштабные фальсификации"
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26.11.2021 15:51
+12
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26.11.2021 15:58
+7
так вот зачем говнодию запилили...
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26.11.2021 15:54
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перевожу с наркоманского.
"мы готовим масштабные фальсификации"
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26.11.2021 15:51 Відповісти
Я думаю всё проще. Победитель уже ясен это Найвеличніший, а вот как организовать процесс фальсификаций, каким напильником допиливать дию и как вот єто вот всё, вот эта часть в разработке, но Найвеличіший - константа.
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26.11.2021 16:00 Відповісти
не нарисуешь ему уже победу никак. во втором туре будет петька против кандидата ахметова.
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26.11.2021 17:06 Відповісти
Эх, недооцениваете вы возможности дии..
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26.11.2021 17:08 Відповісти
в дие и нельзя будет голосовать. не так это будет работать. ну а точнее не будет, потому что уже нет большинства в парламенте. а без большинства в парламенте президент у нас просто флажок. может быть даже ему дадут спокойно 2.5года покайфовать, чтобы подготовиться к новой дележке
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26.11.2021 17:10 Відповісти
Я не против бы, чтобы было бы так, как вы говорите, но они же в дию собирались и продажу недвиги и машин впилить и бог его знает что ещё.
А потом в духе "стадион так стадион" и голосование додумаются впихнуть.
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26.11.2021 17:15 Відповісти
это и была цель создании ДИИ, по другому зеленскому не победить через 2 года
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26.11.2021 17:02 Відповісти
он и не победит) он даже не выставит свою кандидатуру
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26.11.2021 17:07 Відповісти
так вот зачем говнодию запилили...
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26.11.2021 15:54 Відповісти
10 апреля


@buch10_04

·
51 мин



"Надо было встать и дать ему по морде", - сказал Бутусов после жаркой словесной перепалки с Зеленским.

видео
https://twitter.com/i/status/1464218020306427922
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26.11.2021 15:54 Відповісти
А потім собі по потилиці - скільки сил приклав, щоби це створіння прийшло до влади...
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26.11.2021 15:57 Відповісти
Це щоби можна було підробити голосування й навіки залишитись лідором???
дуже сподобалось царювати уйопку...
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26.11.2021 15:55 Відповісти
Диджитал фальсификации, новый уровень, по другому Зелебобе не выиграть выборы
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26.11.2021 15:55 Відповісти
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26.11.2021 15:58 Відповісти
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26.11.2021 16:06 Відповісти
зеленский, Украина не раися, никакая фальсификация в Украине не не пройдет..
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26.11.2021 15:56 Відповісти
Нормальною мовою. "Фсьо, виборів не буде", - сцарь сказав.
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26.11.2021 16:00 Відповісти
Фуууу, Дію вже задіяли, тепер е-вибори якраз на часі, 73% будуть раді!
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26.11.2021 16:01 Відповісти
У моменти гострих нападів самокритики, я раптом собі кажу, ніби виправдовуючись, а ніби й остаточно переводячи стрілки на невидимі сили генетики та релятивізму: - Ти подивися на себе! Подивися на історію свого народу, своїх предків! Невже щось краще могло з тебе виродитись, ти мудило? Скажи спасибі, що взагалі на цьому світі живеш... І якось погідно так стає. Ніби й не мудило ти зовсім. А просто мудак.
Андрій БОНДАР
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26.11.2021 16:12 Відповісти
Вся ця злочинна турбо-шобла повинна пройти через детектор брехні з підключеним до нього USB-девайсом, -"ГІЛЬЙОТИНТЕРОМ". Бо ця шобла любить "диджиталізацію". "Державу у смартфоні" дуже хотіли ж - то "палучітє і распішітєсь"!
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26.11.2021 16:14 Відповісти
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26.11.2021 16:34 Відповісти
кукушка хвалит петуха...за то что хвалит он кукушку )))))
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26.11.2021 22:27 Відповісти
зеЛеного чмыря и его банду ждут постоянные добросы по многих уголовным делам.
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26.11.2021 16:39 Відповісти
"Питання фальсифікацій виборів проробляється"
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26.11.2021 17:36 Відповісти
QRепостное рабство...
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26.11.2021 21:26 Відповісти
с фальшивыми ковидсертификатами замучились.... бабауськам вовкина тысяча не отсветила ...а давайте еще и голосование замутите... и там мало подтасовок и каруселей (вспомните вирастюка)))
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26.11.2021 22:29 Відповісти
это победа 100500% !! даже при условии шо кандидатуру подаст чивокуня
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28.11.2021 11:37 Відповісти
 
 