Питання про онлайн-голосування проробляється, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість онлайн-голосування в Україні.
Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування, що це дуже круто пройти онлайн-вибори. Це не скасовує звичайні вибори. Але ми туди йдемо. Я вважаю, що було б дуже корисно. Через рішення законодавства можуть бути онлайн-вибори? Так. Чи це через "Дію" - не факт. Щодо онлайн-виборів питання проробляється", - зазначив президент.
За словами, це рішення не може бути без Верховной Раді прийняте.
"Цифрову митницю, вибори, а також перепис населення ми проробляємо з двома компаніями: Microsoft та Apple", - додав глава держави.
Топ коментарі
+15 Иван Иван 31509c93
показати весь коментар26.11.2021 15:51
+12 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+7 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар26.11.2021 15:54
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"мы готовим масштабные фальсификации"
А потом в духе "стадион так стадион" и голосование додумаются впихнуть.
@buch10_04
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51 мин
"Надо было встать и дать ему по морде", - сказал Бутусов после жаркой словесной перепалки с Зеленским.
видео
https://twitter.com/i/status/1464218020306427922
дуже сподобалось царювати уйопку...
Андрій БОНДАР