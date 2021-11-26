Спецвипуск "Без цензури" наживо: Переворот Ахметова 1 грудня. Другий термін. Правда про вагнерівців. ВIДЕО
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Сьогодні, 26 листопада, президент Володимир Зеленський дає пресконференцію у Києві, присвячену екватору його каденції. Тривати вона має три години, а організатори очікують, що кожен журналіст зможе поставити одне запитання.
Пресконференція ще не відбулася, а скандал навколо неї вже зчинився, бо на неї у Зеленського запросили журналістів з 30 медіа – без попередньої акредитації – в Офісі Президента пояснили це ситуацією з коронавірусом та досвідом попередніх пресмарафонів. 30 медіа в ОПУ відібрали самостійно.
На спеціальному стрімі Марина Данилюк-Ярмолаєва та Богдан Буткевич проаналізують, що і як розповів президент на заявлені Офісом теми: "проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо".
Важливий нюанс полягає в тому, що пресконференція відбувається на тлі повідомлень про концентрацію Росією своїх військ біля кордонів України, скандалу зі зривом "вагнерівської" спецоперації, розслідування УП про те, як Андрій Єрмак відсвяткував 50-річчя, наче президент, та непростої ситуації в енергетиці напередодні холодів.
Будь ласка, зачекайте...
Володимир ГОЛОБОРОДЬКО
Ех Ленка, Ленка...
Мене вчора згадав у дуже негативному контексті Найвеличніший Лідер нації, який протягом інтервью 74 рази нагадав суспільству, що саме Він Верховний Головнокомандувач та Президент України !!!
Проте, таке високе звання не дозволяє Вам, вельмиповажний Володимир Олександрович, брехати, тому що те, що Вам можна було у 95- кварталі, не личить Верховному Головнокомандовичу Президенту України, якого обрав народ України.
Тому змушений відповісти,-
- Ви збрехали, що я приводив до Вас Юрій Бутусова (його привів до Вас Покійний Сергій Нижній);
- Ви збрехали що Рябошапка Руслан був адвокатом Коломойського (Руслан взагалі ніколи не був адвокатом, в цьому випадку адвокатом був я);
- Ви збрехали що генерал Бурба відповідав за транспорт Майдану (повірте я перевірив і він не відповідав ні за транспорт Майдану ні за транспорт проти Майдану);
Крім цього Ви збрехали ще 100500 разів.
Не слід було Вам цього робити !!!
Тавариш Богдан