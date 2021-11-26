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Зеленський (17470) Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

Спецвипуск "Без цензури" наживо: Переворот Ахметова 1 грудня. Другий термін. Правда про вагнерівців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 26 листопада, президент Володимир Зеленський дає пресконференцію у Києві, присвячену екватору його каденції. Тривати вона має три години, а організатори очікують, що кожен журналіст зможе поставити одне запитання.

Пресконференція ще не відбулася, а скандал навколо неї вже зчинився, бо на неї у Зеленського запросили журналістів з 30 медіа – без попередньої акредитації – в Офісі Президента пояснили це ситуацією з коронавірусом та досвідом попередніх пресмарафонів. 30 медіа в ОПУ відібрали самостійно.

На спеціальному стрімі Марина Данилюк-Ярмолаєва та Богдан Буткевич проаналізують, що і як розповів президент на заявлені Офісом теми: "проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо".

Важливий нюанс полягає в тому, що пресконференція відбувається на тлі повідомлень про концентрацію Росією своїх військ біля кордонів України, скандалу зі зривом "вагнерівської" спецоперації, розслідування УП про те, як Андрій Єрмак відсвяткував 50-річчя, наче президент, та непростої ситуації в енергетиці напередодні холодів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
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26.11.2021 16:32
+12
А вы слышали,как это чмо истерило за др дерьмака :"я хочу ездить куда я хочу!!!"...
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26.11.2021 16:34
+11
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26.11.2021 16:33
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Щоб керувати країною дурнів, треба бути хоча б трішки придуркуватим.
Володимир ГОЛОБОРОДЬКО
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26.11.2021 16:31 Відповісти
Ключове слово - трішки (!)
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29.11.2021 08:56 Відповісти
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26.11.2021 16:32 Відповісти
В стране готовится гос переворот! Где танки на улицах, задержания заговорщиков? Вместо этого Зеленский приглашает к себе на разговор Ахметова...
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26.11.2021 16:33 Відповісти
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26.11.2021 16:33 Відповісти
А вы слышали,как это чмо истерило за др дерьмака :"я хочу ездить куда я хочу!!!"...
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26.11.2021 16:34 Відповісти
У меня отдельным вкладкой его истерика льется))) И хорошо видно, как они перед каждым заходом дорожки проверяют))) Что один, что второй носами шмыгают)))
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26.11.2021 16:41 Відповісти
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26.11.2021 16:35 Відповісти
то ускладнення перекладу зє-мови тік-токерських анонсів)))
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26.11.2021 16:36 Відповісти
Красиво Ткач бубочку разорвал))) "С семьей отдыхал... И Ермак..."
Ех Ленка, Ленка...
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26.11.2021 16:36 Відповісти
Вся ця злочинна турбо-шобла повинна пройти через детектор брехні з підключеним до нього USB девайсом, таким собі "ГІЛЬЙОТИНТЕРОМ". Бо ця шобла любить "диджиталізацію". "Державу у смартфоні" дуже хотіли ж - то "палучітє і распішітєсь"!
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26.11.2021 17:35 Відповісти
Еслі нету в домі света - вінават у всьом Ахметов!
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26.11.2021 18:32 Відповісти
Уважал этот сайт лет 10 и Бутусова, нравилось,но все думал он за ЮА глорит, посмотрел эту пресуху Зеленского, если просто лошье он, уверенное лошье в себе. А Зеле респект что пригласил
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26.11.2021 20:42 Відповісти
дебил
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26.11.2021 20:47 Відповісти
кто,ты или Бутусов???)) а если серьзно кто оскорбляет и нормально ответить не может тот и...
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26.11.2021 21:08 Відповісти
Ти,навоз Зеленого Йолопа.
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27.11.2021 12:35 Відповісти
Что ещё должен натворить этот недопрезидент, чтобы у таких как вы глаза открылись?
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29.11.2021 09:02 Відповісти
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26.11.2021 22:43 Відповісти
Ахметов уже начал переворот на родине зельца
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26.11.2021 22:53 Відповісти
Піди на базар і купи собі хоча б баранячі мізки.
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27.11.2021 12:36 Відповісти
А Зеленський хоча б себе в запису слухає ? Ну це ж у нього вже патологія від наркоти : незв'язна розмова ; перескакує несподівано з теми на тему , скаче як козел по капусті ; говорить не конкретно , а ні про що ; 70 разів згадав Порошенка ; 1 грудня - буде державний переворот ; і постійно бреше , бреше , бреше ... Неадекватна людина наш нинішній президент . Сумна історія 2019 року .
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27.11.2021 10:45 Відповісти
ВСІ НА ПЕРЕВОРОТ.Ура,ура,1-го грудня переворот.Всі на переворот!!!Давно вже пора це Зелене Недоумкувате Лайно перевернути,щоб скоріше компостувалось.ВСІ НА ПЕРЕВОРОТ!!!
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27.11.2021 12:39 Відповісти
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28.11.2021 14:33 Відповісти
Українські журналісти! Якщо ви вважаєте себе спадкоємцями Великого Українця В.М.Чорновола, одного з найвидатніших журналістів планети Земля, а не продажними журналюгами, то ніколи не провокуйте п.Зеленського питаннями про 2-й термін (президентства, бо в тюрмі він ще не був). Він же сам, при зішесті на трон, дав слово, що йде на ОДИН термін!!! (Про себе вважаю, що ні він, ні його "тінь", Єрмак, не мають жодних шансів... Але є ще в нас мільйони "малоросів", яким невідомо що може забрести в макітри, при бездіяльності свідомих українців).
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27.11.2021 12:55 Відповісти
Ти заявляв лише про один термін , Зеленський ! Досить . Ми одного терміну твого преЗЕдентства не витримаємо ! Розгрібати і оговтуватися після тебе довго прийдеться ...
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27.11.2021 13:03 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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27.11.2021 13:34 Відповісти
Головне для українців сьогодні- зберегти Державу!І на Зеленського дивитися з цього ракурсу-він піде,а Україна залишиться.Будьмо відповідальними громадянами і країна обов,язково розквітне,бо земля наша - РАЙСЬКИЙ КУТ,дарований нам Богом
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28.11.2021 09:48 Відповісти
Андрей Богдан Шановна українська громадо!!!

Мене вчора згадав у дуже негативному контексті Найвеличніший Лідер нації, який протягом інтервью 74 рази нагадав суспільству, що саме Він Верховний Головнокомандувач та Президент України !!!
Проте, таке високе звання не дозволяє Вам, вельмиповажний Володимир Олександрович, брехати, тому що те, що Вам можна було у 95- кварталі, не личить Верховному Головнокомандовичу Президенту України, якого обрав народ України.
Тому змушений відповісти,-
- Ви збрехали, що я приводив до Вас Юрій Бутусова (його привів до Вас Покійний Сергій Нижній);
- Ви збрехали що Рябошапка Руслан був адвокатом Коломойського (Руслан взагалі ніколи не був адвокатом, в цьому випадку адвокатом був я);
- Ви збрехали що генерал Бурба відповідав за транспорт Майдану (повірте я перевірив і він не відповідав ні за транспорт Майдану ні за транспорт проти Майдану);
Крім цього Ви збрехали ще 100500 разів.

Не слід було Вам цього робити !!!
Тавариш Богдан
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28.11.2021 14:43 Відповісти
 
 