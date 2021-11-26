Спецвипуск "Без цензури" наживо: Переворот Ахметова 1 грудня. Другий термін. Правда про вагнерівців. ВIДЕО

Сьогодні, 26 листопада, президент Володимир Зеленський дає пресконференцію у Києві, присвячену екватору його каденції. Тривати вона має три години, а організатори очікують, що кожен журналіст зможе поставити одне запитання.

Пресконференція ще не відбулася, а скандал навколо неї вже зчинився, бо на неї у Зеленського запросили журналістів з 30 медіа – без попередньої акредитації – в Офісі Президента пояснили це ситуацією з коронавірусом та досвідом попередніх пресмарафонів. 30 медіа в ОПУ відібрали самостійно.

На спеціальному стрімі Марина Данилюк-Ярмолаєва та Богдан Буткевич проаналізують, що і як розповів президент на заявлені Офісом теми: "проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо".

Важливий нюанс полягає в тому, що пресконференція відбувається на тлі повідомлень про концентрацію Росією своїх військ біля кордонів України, скандалу зі зривом "вагнерівської" спецоперації, розслідування УП про те, як Андрій Єрмак відсвяткував 50-річчя, наче президент, та непростої ситуації в енергетиці напередодні холодів.

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