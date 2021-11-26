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Зеленський про скорочення кількості депутатів ВР: Ми це обіцяли - це обов'язково буде зроблено. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне зменшити кількість депутатів Верховної Ради.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив пад час пресмарафону.
"Я вважаю, що ми це обіцяли і воно буде обов'язково зроблено. Це важливо", - сказав президент.
"Ви знаєте, це дуже болюче питання, депутати дуже хочуть скорочувати парламент, поки не стають депутатами Верховної Ради України", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+13 Андрей Болтовский
показати весь коментар26.11.2021 16:03
+12 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар26.11.2021 16:03
+12 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар26.11.2021 16:04
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Будь ласка, зачекайте...
Розвиваються мистецтва,
Буяють науки,
А як вискочать угору
Бовдури й нахаби,
Їх нічого не цікавить, крім голої баби...
Павло ГЛАЗОВИЙ
- он тупой этот мудрый и простой нарид..
Великобритания -- 800 пэров + 650 депутатов
Германия -- 709 депутатов.
Франция -- 348 сенаторов + 577 депутатов
...
Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !
Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…
Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !
Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !
Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !
Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !
За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.
После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…
Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !
Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !
Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »
не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?
Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !
По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…
Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!
Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !
И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !
Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !
Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !
Достаточно было бы одной статьи "Зеленский врал и бредил".
дайте вже жулю-канадію - тільки намалюйте її, бо це суто жах, в мене стількі нема...
Ліна КОСТЕНКО "Записки українського самашедшого"
депутатів ВР:
Ми це обіцяли - це обов'язково буде зроблено.
Але пізніше, так я це добре,
а як кажуть - доброго потроху!
То мы краще нихуя не будем делать, кроме как втирать вам лютую ДИЧЬ!!!
Несите какаина мне!!!!!
Стас ЯНКОВСЬКИЙ
Якщо чоловік носить печатку на цьому пальці на правій руці, це самозакоханий егоїст, який висуває підвищені вимоги до родичів і оточуючих. Він весь час прагне керувати людьми.
на связи криворогулье
из динамика " Белка " - Ответ " Гав " " Нажми красную кнопку " "
Стрелка " - " Гав " " Нажми зеленую кнопку " " Чукча " - " Гав " "
Дубина не гавкай, накорми собак и не трогай никакие кнопки! "
Не трогайте ничего, зеленые твари. Не это сейчас главное!